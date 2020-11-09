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Торговля
Лиана Липанова
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AliExpress предложил новым продавцам в России скидку в 25% на распродажи на фоне конфликта поставщиков с Wildberries Материал редакции

Ранее Wildberries заблокировал магазин, владелец которого публично рассказал о принудительных скидках на маркетплейсе.

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«AliExpress Россия» предложил новым магазинам на площадке из числа малого и среднего бизнеса субсидии на скидку в 25% во время распродажи «Чёрная пятница» или распродажи на Новый год, рассказал vc.ru представитель маркетплейса.

Маркетплейс решил поддержать продавцов «в ответ на ситуацию на рынке». О какой ситуации идёт речь, в компании ответить затруднились, но добавили, что 2020 год был непростым для российских предпринимателей.

Получить субсидии на скидки смогут продавцы, открывшие магазин на AliExpress с 9 ноября. Для этого нужно обратиться в службу поддержки сервиса.

Кроме этого, «AliExpress Россия» предложил с 1 декабря всем российским продавцам независимо от даты регистрации компенсацию 100 рублей на стандартную доставку заказов по стране. Ограничений по времени и по количеству заказов компания пока не установила.

Малые и средние магазины, зарегистрировавшиеся на AliExpress до конца 2020 года, смогут также получить компенсацию за доставку первых 100 заказов.

В июле 2020 года «AliExpress Россия» и его логистический партнёр Cainiao предложили продавцам бесплатную доставку первых десяти заказов и субсидии по 60 рублей за каждый заказ курьером или в ПВЗ. Чтобы получить компенсации, поставщик должен был установить единые тарифы на доставку. Новая программа не суммируется со старыми мерами, уточнили vc.ru в AliExpress.

  • 6 ноября основатель бренда «Кофтёныши» Александр Блохин публично рассказал, что другой маркетплейс — Wildberries — принудительно поставил скидки на товары части продавцов.
  • В тот же день маркетплейс временно заблокировал поставку новых товаров для магазина «Кофтёныши» «из-за отказа предоставить скидки» к Всемирному дню шопинга.

#новость #aliexpress #aliexpressrussia

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25 комментариев
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Vladislav Stan

31

Никогда бы не подумал, что настанет день, когда Али сделает что-то для конкуренции и бизнеса в РФ. 2020 год, что там на декабрь? Годзила?

П.с. интересно, кто кого: Алишер и бабло или фсбня и бабло) Византийщина против Опричнины

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Alexandr Blokhin

Vladislav
2

Это не первая акция Али в поддержку российских продавцов и производителей.

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Artem Nedorezov

Vladislav
0

почему фсбня?)

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Ренат Смольный

Artem
0

Это стереотип недалеких. Али так то тесно сотрудничает с мейл.ру в России

Ответить

Vladislav Stan

Ренат
0

Но вы то точно далекий. Мы и не догадывались о связи АЛИбабы АЛИшера, АЛИэкспреса и Маил.ру 
В предприятии AliExpress Russia 24% получит «Мегафон», который остаётся под контролем Усманова, а ещё 15% отойдёт в Mail.Ru Group — они будут работать вместе с Alibaba (48%) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, 13%). 

 Однако технически большинство голосов Mail.ru остаётся у «МФ Технологии», которая принадлежит USM Усманова, «Мегафону» (Усманову), «Газпромбанку» и «Ростеху»

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Ренат Смольный

Vladislav
0

Ну и причем фсб против Али, если они тоже много лет вместе?

Ответить

J J

7

Молодцы на Али! На волне хайпа потянут себе несколько продавцов из России. Вот оно наглядное преимущество конкуренции, когда одна мастадонт блочит партнёра, то другой его поддержит и даст прикормку!)

Ответить

Евгений Ш

4

Конкуренция - это хорошо.

Ответить

Andrew Martynov

2

Лучше просто начните хорошо продавать! ) хотя бы как 20% от вайлда

Ответить

Ilya Vlasov

1

А этот конфликт — точно не промо ВБ?

Посмотрел 15 последних заказанных товаров. Сейчас на них цена не изменилась или стала выше. Где скидка 25%, про которые шумиха уже неделю?

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Inevitable

Ilya
1

Посмотрел сейчас несколько товаров, реально скидка есть, но хз с чем она связана и как долго висит. Скидка ~25 процентов 

Ответить

Ilya Vlasov

Inevitable
1

Да там постоянно какая-то скидка на товары висит. И плюс к ней постоянно меняются дополнительные персональные промокоды.

Ответить

Marat Ahiar

0

Предлагаю алиэксперессу в плане субсидий начать платить налоги и работать в рамках российского законодательства.

Ответить

Константин Босов

Marat
0

Можно подумать вайлбеоис платит налоги и таможенные сборы... ФСБ дает добро и товар поехал через границу... А нам сказки рассказывают про какую-то бабу... Которая смогла, вся страна закрывает бизнес под гнетом налогов.... 

Ответить

Novak Gregg

1

Покупать что-то на этом али себе дороже. https://vc.ru/claim/174225-aliexpress-banit-i-zakryvaet-spory-bez-prichiny-v-storonu-prodavca?comment=2192164

Ответить

Юрий

1

Алиэкспресс - спорная площадка для торговли. С одной стороны можно купить вещь - открыть спор - прислать фото с трещиной - получить полный возврат - продолжать пользоваться вещью. С другой стороны можно получить набор шурупов вместо приставки - открыть спор и не получить никакого возмещения (оба случая из личной практики). 

Ответить

Daniil Levi

Юрий
0

зато дешево и назло жадному русскому торгашу!

Ответить

Eugene Danilov

Юрий
0

Скупой платит дважды

Ответить

Милан Art

1

Открыл магазин - прекрасно, удобно..
Твердили в Ozon’е, но мне как-то стремно
Пошёл я на Wildberries, вроде неплохо
Маржа как бы есть, только денег немного
Я делаю скидки, поставки срок в срок
Давай «25»!! Даже это я смог!
Пускай даже в ноль, и пускай даже в минус
Лояльность клиента - вот это нам ближе!
Но стоило только поведать всем это
«Поддержка» вдруг стала злодеем из гетто
Машина молотит всех селлеров, хватит!
Себе позволяет расторгнуть все связи
Мой труд, мой товар - все в секунду убрали
«Мы ценим всех селлеров»! Что ж поддержали!
Ozon все молчит, конкурент мастодонт
Им все не до этого, там IPO!
И тихо в сторонке тут AliExpress
Решил стать героем и выиграть замес

Ответить

Азамат Салахов

0

Наступят времена, когда большинство интернет-магазинов сдохнет, все будут брать в маркетплейсах, они между собой договорятся и будут не конкурировать, а охранят границы рынка. Новому маркетплейсу не зайти, старым продавцам некуда деваться.

Ответить

Константин Босов

Азамат
0

Не случиться. Если бы могли придушили бы давно. Только вот народ консервативный

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Азамат Салахов

Константин
0

Они постепенно душат... в течении 10 лет думаю дожмут удавку

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Michael Tretyak

0

Интересно, выльется ли эта история в прямое противостояние WB и AE

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Николай Западный

0

Вернемся в ВБ. В чем их существенный плюс - ПВЗ
Они имея сеть пвз просто упрощают вопрос доставки и это логично. А теперь посмотрим на Али и на тех у кого нет своих ПВЗ. Им приходится довольствоваться" в большинстве своем" услугами Почты России. Покупатели очень быстро привыкают, что их заказ максимум через 2 дня будет их ожидать на пвз, а почту ждать надо будет ну минимум дней ацать.
Мне кажется что тут Али нужно попробовать развиваться по модели ВБ, т.е создавать свою сеть пунктов ПВЗ (кстати почему это еще не сделала Почта РФ, я не понимаю).
Вот когда будет распределенная сеть ПВЗ вот тогда начнетсе реальная конкуренция, а пока мне кажется тут скидки не помогут и да, когда АЛИ достроит свой "СКЛАД" чтобы отвозить на него товар?

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Серый клуб

Николай
0

Али уже в Пятерочку доставляет. Вот мне предлагает выбрать ближайшую:

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