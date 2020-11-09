Ранее Wildberries заблокировал магазин, владелец которого публично рассказал о принудительных скидках на маркетплейсе.

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«AliExpress Россия» предложил новым магазинам на площадке из числа малого и среднего бизнеса субсидии на скидку в 25% во время распродажи «Чёрная пятница» или распродажи на Новый год, рассказал vc.ru представитель маркетплейса.

Маркетплейс решил поддержать продавцов «в ответ на ситуацию на рынке». О какой ситуации идёт речь, в компании ответить затруднились, но добавили, что 2020 год был непростым для российских предпринимателей.

Получить субсидии на скидки смогут продавцы, открывшие магазин на AliExpress с 9 ноября. Для этого нужно обратиться в службу поддержки сервиса.

Кроме этого, «AliExpress Россия» предложил с 1 декабря всем российским продавцам независимо от даты регистрации компенсацию 100 рублей на стандартную доставку заказов по стране. Ограничений по времени и по количеству заказов компания пока не установила.

Малые и средние магазины, зарегистрировавшиеся на AliExpress до конца 2020 года, смогут также получить компенсацию за доставку первых 100 заказов.

В июле 2020 года «AliExpress Россия» и его логистический партнёр Cainiao предложили продавцам бесплатную доставку первых десяти заказов и субсидии по 60 рублей за каждый заказ курьером или в ПВЗ. Чтобы получить компенсации, поставщик должен был установить единые тарифы на доставку. Новая программа не суммируется со старыми мерами, уточнили vc.ru в AliExpress.