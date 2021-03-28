Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала Статьи редакции
С 23 марта канал перекрыл севший на мель контейнеровоз Ever Given: его уже удалось сдвинуть на четыре метра.
- Сейчас нехватки продуктов нет, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на ритейлера.
- Дефицита удастся избежать, если канал разблокируют к началу апреля, но поставки некоторых продуктов задержатся на неделю, пишет издание.
- Сейчас поставщики рассматривают альтернативные, но более затратные маршруты, напомнили в K-Group.
- Из-за аварии у входов в Суэцкий канал скопилось 369 торговых судов. «Пробка» уже привела к ограничению поставок кофе сорта робуста в Европе, который используется для производства растворимого кофе, сообщало Bloomberg.
- Ever Given уже удалось сдвинуть на четыре метра, но президент Египта поручил начать подготовку к разгрузке контейнеров застрявшего корабля — разгружать корабль планировалось в случае, если сдвинуть его с места «как есть» не получится.
- «Вытащить» Ever Given пытается голландская компания SMIT Salvage. Её глава Петер Бердовски отмечал, что освобождение судна может занять несколько недель.
Еее... Погнали
Соловьев заряжай, что америкосы специально танкер ебанули чтобы в России все дорожало
Не получится ли дороже плыть там? Вроде как маршрут длиннее
Административный будильник
Часть перевозок наоборот, экономически выгоднее.
"Россия уже долгое время пытается инициировать использование Северного морского пути (СМП) в качестве альтернативного варианта поставок товаров в коридоре Европа — Азия. Теоретически у него есть серьезные конкурентные преимущества: средний срок транспортировки грузов через СМП на две недели меньше, чем через Суэцкий канал, вдобавок можно существенно снизить издержки как за счет расходов на топливо, так и благодаря более эффективному использованию судов"
https://www.forbes.ru/biznes/424631-globalnaya-probka-k-chemu-privedet-novyy-sueckiy-krizis
Конечно, дороже. Но тот путь, который дешевле, сейчас не работает вообще 😅
8 лет максимальное время блокировки канала.
https://tjournal.ru/internet/359319-tred-kak-v-60-70-h-godah-prohodila-samaya-dolgaya-blokirovka-sueckogo-kanala
сейчас под этим соусом цены на кофе спекулятивно накрутят
Административный будильник
Смотря где. Так-то кофе, чай и многое другое контрактуется на год. Конечному потребителю в "пятерочках" могут накрутить - это да ))
Почему нельзя с одной, либо с обеих сторон буксировочными тросами/цепями выровнять его? Они вообще что-то делают и какой текущий план интересно? )
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