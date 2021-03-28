Торговля
Лиана Липанова

Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала Статьи редакции

С 23 марта канал перекрыл севший на мель контейнеровоз Ever Given: его уже удалось сдвинуть на четыре метра.

  • Сейчас нехватки продуктов нет, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на ритейлера.
  • Дефицита удастся избежать, если канал разблокируют к началу апреля, но поставки некоторых продуктов задержатся на неделю, пишет издание.
  • Сейчас поставщики рассматривают альтернативные, но более затратные маршруты, напомнили в K-Group.
  • Из-за аварии у входов в Суэцкий канал скопилось 369 торговых судов. «Пробка» уже привела к ограничению поставок кофе сорта робуста в Европе, который используется для производства растворимого кофе, сообщало Bloomberg.
  • Ever Given уже удалось сдвинуть на четыре метра, но президент Египта поручил начать подготовку к разгрузке контейнеров застрявшего корабля — разгружать корабль планировалось в случае, если сдвинуть его с места «как есть» не получится.
  • «Вытащить» Ever Given пытается голландская компания SMIT Salvage. Её глава Петер Бердовски отмечал, что освобождение судна может занять несколько недель.
Уже повлияла на нефть и угрожает задержками…
Огромный контейнеровоз перекрыл крупнейший морской торговый путь, из-за чего больше сотни кораблей…
vc.ru

#новость #морскиегрузоперевозки

693 просмотров
21 21 комментарий
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Юрий Белоножкин

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Чит Чат

3

круто, на фото мель видна

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Антон

2

Еее... Погнали 
Соловьев заряжай, что америкосы специально танкер ебанули чтобы в России  все дорожало 

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Административный будильник

1

Севморпуть ждет. Возможно, что часть клиентов Суэца задумаются об альтернативе.

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Danila

Административный
0

Не получится ли дороже плыть там? Вроде как маршрут длиннее

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Административный будильник

Danila
0

Часть перевозок наоборот, экономически выгоднее. 
"Россия уже долгое время пытается инициировать использование Северного морского пути (СМП) в качестве альтернативного варианта поставок товаров в коридоре Европа — Азия. Теоретически у него есть серьезные конкурентные преимущества: средний срок транспортировки грузов через СМП на две недели меньше, чем через Суэцкий канал, вдобавок можно существенно снизить издержки как за счет расходов на топливо, так и благодаря более эффективному использованию судов"
https://www.forbes.ru/biznes/424631-globalnaya-probka-k-chemu-privedet-novyy-sueckiy-krizis

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Danila

Админис…
1

Транспортники - не дураки, если есть возможность снизить расходы и время, они это сделают. Может, им что-то мешает использовать СМП.

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Административный

Danila
0

Тарифы наши мешают. Они высоковаты и почти съедают выгоду. Обсуждалось насколько раз тема  о снижении, но воз и ныне там. Может сейчас в голове что-то щелкнет и проработают вопрос. Так можно очень неплохо зарабатывать было бы

Ответить

Danila

Админис…
0

Жадность

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Юрий Белоножкин

Danila
0

Конечно, дороже. Но тот путь, который дешевле, сейчас не работает вообще 😅

Ответить

Danila

Юрий
0

Канал был открыт в 1869 году и я что-то не смог найти схожие ситуации в прошлом. То есть, за более чем 100 лет подобных историй не было.

Ответить

3216q114

Danila
1

8 лет максимальное время блокировки канала.

https://tjournal.ru/internet/359319-tred-kak-v-60-70-h-godah-prohodila-samaya-dolgaya-blokirovka-sueckogo-kanala

Тред: Как в 60-70-х годах проходила самая долгая…
И что в это время делали экипажи кораблей.
tjournal.ru
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Danila

3216q114
0

Война, это дело такое. Кстати, никто не застрахован от того, что путин прикажет заблочить европейские суда в СМП, например.

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3216q114

Danila
0

Что ты несешь ? 

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Артём Лисин

1

Нихуяси, вот же а. 

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Anatoly Ivanov

1

сейчас под этим соусом цены на кофе спекулятивно накрутят

Ответить

Административный будильник

Anatoly
0

Смотря где. Так-то кофе, чай и многое другое контрактуется на год. Конечному потребителю в "пятерочках" могут накрутить - это да ))

Ответить

Чит Чат

0

пусть подплывают и разгружают, сколько им нужно

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Морской Паша

0

Кто куда, а я - за Милликано! и пару индийских баночек на голодный месяц)

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Василий

0

Почему нельзя с одной, либо с обеих сторон буксировочными тросами/цепями выровнять его? Они вообще что-то делают и какой текущий план интересно? )

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greg chudnoff

0

Что же теперь делать?

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