«Запоминают тех, кто сделал продукт массовым, а не выпустил его первым»: главное из интервью основателя Ecwid Статьи редакции
Руслан Фазлыев рассказал проекту «Русские норм!», почему для успеха не нужно быть первооткрывателем, привлекать большие инвестиции и уезжать за границу.
Программист Руслан Фазлыев в начале 2000-х писал в Ульяновске сайты для интернет-магазинов. В 2009 году он запустил платформу-конструктор Ecwid, на которой любой предприниматель может открыть свой магазин и платить только за аренду платформы.
За последний год Фазлыев провёл две успешные сделки: привлёк $42 млн от банка Morgan Stanley и договорился о продаже Ecwid канадскому разработчику облачных решений Lightspeed за $500 млн.
Он рассказал, что готов на всё ради первенства на рынке онлайн-торговли. Фазлыев рассчитывает, что благодаря сделке платформа станет мировым лидером по числу открытых на ней интернет-магазинов.
Как глава Ecwid находил клиентов за рубежом и придумал платформу для интернет-магазинов
Руслан Фазлыев вспоминает, что в начале нулевых не мог устроиться программистом в Ульяновске. Однажды он наткнулся на вакансию с зарплатой $5000 в месяц, в то время как он зарабатывал всего $20.
Заказчик попросил Фазлыева показать примеры интернет-магазинов, которые они делали, но у них не было портфолио. Клиент предлагал около $5000 за работу всей команды. Они поняли, что не могут его упустить, и за сутки написали магазин.
Так Фазлыев с командой создали первую платформу F-Cart и запустились на доменном имени, которое им подарил знакомый. Потом он начал просить за него деньги. Тогда предприниматель переименовал проект в X-Cart и перенёс его на новый домен.
Он вспоминает, что не создавал ООО для X-Cart, потому что ему предложили сделать компанию самостоятельным проектом в уже открытом юрлице. Через некоторое время Фазлыев узнал, что компания не платила за аренду офиса и в счёт долгов арендодатель хотел забрать оборудование X-Cart.
Несмотря на трудности, Фазлыев считает, что расти из регионов проще, чем из Москвы. В столице он мог продать свой продукт российской IT-компании и жить за счёт этого, а в Ульяновске он сразу прицелился на зарубежный рынок.
Предприниматель признаётся, что тогда ему не хватало глобального видения: его компания была одним из лидеров рынка, но он даже не знал об этом. Поэтому основатель Magento, который делал первые магазины на X-Cart, повторил его идею и продал свой проект Ebay за $140 млн.
Почему не нужно идти на поводу у инвесторов
По словам Фазлыева, в 2009 году Ecwid создавался как один из продуктов для X-Cart, но со временем оказался успешнее первого проекта. Предприниматель создавал его вместе с партнёром Юрием Зайцевым.
Фазлыев говорит, что на презентациях называл его «hostage co-founder», потому что это хорошо продавалось. Он объяснял потенциальным инвесторам, что каждый владеет долями в обеих компаниях, но операционным управлением Ecwid занимается он, а X-Cart — Зайцев.
Фонд Runa Capital тогда только начинал активно инвестировать. Для привлечения внимания на сайте они разместили логотипы «Яндекса» и других известных компаний. А мелким шрифтом было написано, что в них инвестировал не сам фонд, а люди из его команды, вспоминает Фазлыев.
Выйти на Runa ему подсказала директор по спецпроектам в Forbes Russia Ирина Телицина. Фазлыев хотел привлечь всего $500 тысяч, а глава фонда Сергей Белоусов настаивал, чтобы он взял $1,5 млн.
Фазлыев вспоминает, как вёл переговоры с люксембургским фондом Mangrove. Его убеждали, что Ecwid нужно инвестировать в рост и маркетинг, чтобы выиграть время на конкурентном рынке интернет-торговли. Предприниматель вложился в рост, но не получил инвестиций от фонда.
Как Ecwid вдвое вырос в пандемию и зачем Фазлыев продал компанию
После неудачной сделки Ecwid несколько лет рос только за счёт собственных средств. Фазлыев признаётся, что к поиску инвестиций его подтолкнула команда. Коллеги сказали ему, что если компания перестанет расти, она проиграет конкурентам.
Так, в самый разгар пандемии в 2020 году, когда индекс волатильности рынка был на рекордной отметке за последние годы, Ecwid привлёк $42 млн от Morgan Stanley.
В июне 2021 года основатель платформы объявил о продаже Ecwid канадской компании Lightspeed за $500 млн: $175 млн Фазлыев получит наличными, а $325 млн — акциями. Закрыть сделку стороны планируют в сентябре.
Фазлыев говорит, что Ecwid будет развиваться в том же направлении, что и до сделки, и вкладывать ещё больше ресурсов в развитие платформы. В частности, компания активно нанимает специалистов по всей России для удалённой работы.
В составе Lightspeed компания планирует синхронизировать каналы онлайн и офлайн-продаж, чтобы создать единую торговую платформу.
Онлайн-торговля — это очень жёсткий и конкурентный рынок, говорит основатель Ecwid. Он считает, что на рынке SaaS нет другой такой индустрии, где было бы настолько важно первенство.
По его словам, оценка большинства крупнейших ИТ-компаний — это выручка за год умноженная на 10. А чтобы купить главного конкурента Ecwid — Shopify нужно заплатить 70 годовых выручек платформы.
Почему не нужно пропагандировать предпринимательство и миграцию за рубеж
Фазлыев рассказывает, что у него есть записная книжка, куда он записывает идеи для новых проектов, но не берётся за них. Его текущая цель — сделать Ecwid самой массовой e-commerce платформой на рынке и ради этого он продал свою компанию.
Основатель Ecwid считает, что предпринимательство не для всех и его не нужно пропагандировать. При этом он уверен, что ключевые навыки предпринимателя — умение рисковать, продавать, не бояться провалов и придерживаться свои убеждений — у себя может развить каждый.
Фазлыев убеждён, что идеи для бизнеса не нужно искать — предприниматель должен заниматься только тем делом, которое он не может не делать. Если для этого человеку нужен толчок, то он не справится с дальнейшими вызовами, считает Фазлыев.
По мнению предпринимателя, общество напрасно ограждает детей и подростков от раннего опыта ошибок — провалы помогают легче преодолевать проблемы в будущем.
При этом он предостерегает молодых предпринимателей от переезда за границу, хотя сам жил и работал на Кипре, в Великобритании и США.
Фазлыев признаётся, что многие принципы ведения бизнеса подчерпнул из книг:
- «Бизнес в стиле фанк», Кьелл А. Нордстрем Йонас Риддерстрал.
- «От хорошего у великому», Джим Коллинз.
Также он руководствуется принципами Реймонда Далио, основателя Bridgewater Associates. Один из них — «не нанимай людей для задачи, нанимай тех, с кем ты хотел бы провести жизнь».
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