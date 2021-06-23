Руслан Фазлыев рассказал проекту «Русские норм!», почему для успеха не нужно быть первооткрывателем, привлекать большие инвестиции и уезжать за границу.

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Основатель Ecwid Руслан Фазлыев

Программист Руслан Фазлыев в начале 2000-х писал в Ульяновске сайты для интернет-магазинов. В 2009 году он запустил платформу-конструктор Ecwid, на которой любой предприниматель может открыть свой магазин и платить только за аренду платформы.

За последний год Фазлыев провёл две успешные сделки: привлёк $42 млн от банка Morgan Stanley и договорился о продаже Ecwid канадскому разработчику облачных решений Lightspeed за $500 млн.

Он рассказал, что готов на всё ради первенства на рынке онлайн-торговли. Фазлыев рассчитывает, что благодаря сделке платформа станет мировым лидером по числу открытых на ней интернет-магазинов.

Как глава Ecwid находил клиентов за рубежом и придумал платформу для интернет-магазинов

Руслан Фазлыев вспоминает, что в начале нулевых не мог устроиться программистом в Ульяновске. Однажды он наткнулся на вакансию с зарплатой $5000 в месяц, в то время как он зарабатывал всего $20.

Я подумал, что это какой-то обман, но решил посмотреть. Оказалось, это реклама с площадки поиска удалённых сотрудников по всему миру Upwork, где можно продавать свои услуги. На удивление у меня получилось, и первый заказ был на сайт электронной торговли. Тогда не существовало готовых платформ. Это сейчас у человека есть выбор, на чём строить интернет-магазин, а тогда его писали с нуля. Мы взяли этот заказ с командой моих одноклассников и друзей с олимпиад по программированию. Для меня фундаментальный критерий лидерства — это команда, которую человек собрал вокруг себя и может подбить её чем-то заняться. Руслан Фазлыев

Заказчик попросил Фазлыева показать примеры интернет-магазинов, которые они делали, но у них не было портфолио. Клиент предлагал около $5000 за работу всей команды. Они поняли, что не могут его упустить, и за сутки написали магазин.

Когда мы показали результат заказчику, у меня была смесь обиды и восторга. Он сказал: «Неплохое начало, вы умеете работать, но магазин ещё надо доделать». И написал огромный список доработок. Но главное, он сделал у нас заказ. Когда у нас стало много заказов, мы решили, что нам не нужно писать всё это с нуля, а проще сделать платформу и продавать уже готовое решение. Я понял, что в Украине и Индии тогда тоже дёшево продавали свой труд, и никакого будущего в этом нет. А платформу ты можешь один раз написать и потом много раз продавать. Руслан Фазлыев

Так Фазлыев с командой создали первую платформу F-Cart и запустились на доменном имени, которое им подарил знакомый. Потом он начал просить за него деньги. Тогда предприниматель переименовал проект в X-Cart и перенёс его на новый домен.

Он вспоминает, что не создавал ООО для X-Cart, потому что ему предложили сделать компанию самостоятельным проектом в уже открытом юрлице. Через некоторое время Фазлыев узнал, что компания не платила за аренду офиса и в счёт долгов арендодатель хотел забрать оборудование X-Cart.

Мы были молодыми и резвыми ребятами. Я сказал: «Снимаемся и съезжаем к обеду». Собственнику помещения передал, что все деньги у руководства и спрашивать теперь надо с них. Руслан Фазлыев

Несмотря на трудности, Фазлыев считает, что расти из регионов проще, чем из Москвы. В столице он мог продать свой продукт российской IT-компании и жить за счёт этого, а в Ульяновске он сразу прицелился на зарубежный рынок.

Предприниматель признаётся, что тогда ему не хватало глобального видения: его компания была одним из лидеров рынка, но он даже не знал об этом. Поэтому основатель Magento, который делал первые магазины на X-Cart, повторил его идею и продал свой проект Ebay за $140 млн.

Я создавал Ecwid с мыслью: «Ух, нифига себе! Мы начали эту игру, а они у нас подсмотрели и обогнали нас. Нам нужно догнать и перегнать Америку». Проект делался для того, чтобы побить Magento по одной метрике — количеству магазинов на платформе. Первопроходцам достаются все пули, и у них всегда будут копировать другие. Если кто-то что-то придумал до тебя, нужно не стесняться это копировать. Потому что все запоминают тех, кто сделал продукт массовым, а не выпустил его первым. Руслан Фазлыев

Почему не нужно идти на поводу у инвесторов

По словам Фазлыева, в 2009 году Ecwid создавался как один из продуктов для X-Cart, но со временем оказался успешнее первого проекта. Предприниматель создавал его вместе с партнёром Юрием Зайцевым.

Фазлыев говорит, что на презентациях называл его «hostage co-founder», потому что это хорошо продавалось. Он объяснял потенциальным инвесторам, что каждый владеет долями в обеих компаниях, но операционным управлением Ecwid занимается он, а X-Cart — Зайцев.

Я понял, что очень сильно привязываюсь к своему бизнесу. Из-за этого мои проекты получаются непродаваемыми. Я не хотел оказаться в ситуации, когда нас купит какая-то большая компания, а потом вынесет нас с рынка с этими ресурсами. Только поэтому я взял деньги у Runa Capital. Руслан Фазлыев

Фонд Runa Capital тогда только начинал активно инвестировать. Для привлечения внимания на сайте они разместили логотипы «Яндекса» и других известных компаний. А мелким шрифтом было написано, что в них инвестировал не сам фонд, а люди из его команды, вспоминает Фазлыев.

Выйти на Runa ему подсказала директор по спецпроектам в Forbes Russia Ирина Телицина. Фазлыев хотел привлечь всего $500 тысяч, а глава фонда Сергей Белоусов настаивал, чтобы он взял $1,5 млн.

Я согласился, потому что тогда не понимал, что инвестор получает долю твоей компании, а размер раунда по сути определяет твою оценку. Когда инвестор говорит тебе, что нужно не $500 тысяч, а $1,5 млн, он хочет большую долю в твоей компании. Чем меньше оценка, тем лучше для будущих сделок, потому что так ты никогда не придёшь в тупик. Когда компании поднимают слишком большой раунд, они либо умирают, либо не могут потом привлечь более крупную сумму. Многие стартаперы не понимают, что продаваться надо по максимальной оценке, но необязательно привлекать максимум инвестиций. Ведь по сути это не та сумма, которая у тебя есть, это деньги, которые ты должен. Тебе нужно вырасти на сумму этих инвестиций. Руслан Фазлыев

Фазлыев вспоминает, как вёл переговоры с люксембургским фондом Mangrove. Его убеждали, что Ecwid нужно инвестировать в рост и маркетинг, чтобы выиграть время на конкурентном рынке интернет-торговли. Предприниматель вложился в рост, но не получил инвестиций от фонда.

Я человек простой: мне сказали тратить и я потратил. Мы подписали с ними соглашение об условиях сделки. А потом случились события в Крыму, они испугались и не закрыли сделку. До этого у нас были другие предложения от фондов, но после того, как Mangrove отказался инвестировать, с нами уже не хотели работать. Мы стали меньше тратить и преодолели этот кризис. Я управляю компанией так, чтобы у нас всегда был план «Б» и мы никогда не теряли прибыль. Руслан Фазлыев

Как Ecwid вдвое вырос в пандемию и зачем Фазлыев продал компанию

После неудачной сделки Ecwid несколько лет рос только за счёт собственных средств. Фазлыев признаётся, что к поиску инвестиций его подтолкнула команда. Коллеги сказали ему, что если компания перестанет расти, она проиграет конкурентам.

Так, в самый разгар пандемии в 2020 году, когда индекс волатильности рынка был на рекордной отметке за последние годы, Ecwid привлёк $42 млн от Morgan Stanley.

К счастью, сделка закрылась и агрессивные вложения в рост на нас крайне положительно повлияли. Оказалось, мы сильно недооценили свою юнит-экономику. Наш рост ускорился на 100% год к году, и при этом мы почти не потеряли прибыль. Руслан Фазлыев

В июне 2021 года основатель платформы объявил о продаже Ecwid канадской компании Lightspeed за $500 млн: $175 млн Фазлыев получит наличными, а $325 млн — акциями. Закрыть сделку стороны планируют в сентябре.

У нас получится союз разных направлений: они идут с офлайн-миром, мы — с онлайн-миром. Это позволит нам взять этих товарищей из Shopify в кольцо. Это правильный стратегический манёвр для победы. Руслан Фазлыев

Фазлыев говорит, что Ecwid будет развиваться в том же направлении, что и до сделки, и вкладывать ещё больше ресурсов в развитие платформы. В частности, компания активно нанимает специалистов по всей России для удалённой работы.

В составе Lightspeed компания планирует синхронизировать каналы онлайн и офлайн-продаж, чтобы создать единую торговую платформу.

Строго говоря, я не продал компанию, потому что получаю большое количество их акций. Я перехожу на должность General e-commerce manager и теперь играю меньшую роль, но в большей компании. Когда я общался с Lightspeed, у меня было ощущение, что это Ecwid в Канаде. Культурно мы очень близки и это самые правильные партнёры, с которыми мы можем дальше развиваться. Руслан Фазлыев

Онлайн-торговля — это очень жёсткий и конкурентный рынок, говорит основатель Ecwid. Он считает, что на рынке SaaS нет другой такой индустрии, где было бы настолько важно первенство.

По его словам, оценка большинства крупнейших ИТ-компаний — это выручка за год умноженная на 10. А чтобы купить главного конкурента Ecwid — Shopify нужно заплатить 70 годовых выручек платформы.

Почему не нужно пропагандировать предпринимательство и миграцию за рубеж

Фазлыев рассказывает, что у него есть записная книжка, куда он записывает идеи для новых проектов, но не берётся за них. Его текущая цель — сделать Ecwid самой массовой e-commerce платформой на рынке и ради этого он продал свою компанию.

Основатель Ecwid считает, что предпринимательство не для всех и его не нужно пропагандировать. При этом он уверен, что ключевые навыки предпринимателя — умение рисковать, продавать, не бояться провалов и придерживаться свои убеждений — у себя может развить каждый.

Фазлыев убеждён, что идеи для бизнеса не нужно искать — предприниматель должен заниматься только тем делом, которое он не может не делать. Если для этого человеку нужен толчок, то он не справится с дальнейшими вызовами, считает Фазлыев.

По мнению предпринимателя, общество напрасно ограждает детей и подростков от раннего опыта ошибок — провалы помогают легче преодолевать проблемы в будущем.

При этом он предостерегает молодых предпринимателей от переезда за границу, хотя сам жил и работал на Кипре, в Великобритании и США.

Пока остальные будут идти вперёд, вы потеряете кучу времени на изучение новых правил. Руслан Фазлыев

Фазлыев признаётся, что многие принципы ведения бизнеса подчерпнул из книг:

«Бизнес в стиле фанк», Кьелл А. Нордстрем Йонас Риддерстрал.

«От хорошего у великому», Джим Коллинз.