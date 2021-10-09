Краткий контекст для старта: мы (Suggestr) – 8-месячный стартап из Сингапура, который сейчас начинает поднимать seed раунд. Мы делаем самые умные рекомендации для Shopify магазинов, и 6 недель назад вышли с продуктом на рынок. Мы с партнером оба first-time founders, поэтому многое открываем для себя в процессе. Это адаптация поста, который я писал для своего канала, где я такими открытиями делюсь. Приятного прочтения.