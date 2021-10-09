Wildberries повысит комиссии для продавцов, которые не снизят цены для распродажи в честь 17-летия Статьи редакции
За установку скидки обещают снизить комиссию.
- Маркетплейс разослал продавцам письмо об акции со скидками, которая пройдёт с 9 по 21 октября в честь дня рождения компании, и предупредил об изменениях условий работы для тех, кто не присоединится, пишет The Bell. Представители Wildberries подтвердили информацию в разговоре с изданием и с Forbes.
- В письме компания просит установить скидки в размере от 5% до 20% «в зависимости от оборачиваемости и категории товаров».
- Если продавец установит скидку, ему снизят комиссию на 5% (но не меньше общей комиссии в 3%). Если не установит, комиссия вырастет — для тех, кто продаёт со своего склада, на 8%, для использующих склады Wildberries — на 12%. Товары с сайта пообещали не убирать.
- В Wildberries объяснили рост сборов «высокой нагрузкой на логистические системы и пункты выдачи в период распродажи» и сказали, что большинство продавцов выбирает участие в акции. На субсидии в виде снижения комиссии компания собирается потратить 1,3 млрд рублей.
- На распродаже в ноябре 2020 года продавцы рассказывали о принудительной установке скидок со стороны Wildberries. Создателю магазина детской одежды «Кофтёныши» Александру Блохину, который одним из первых сообщил о ситуации, тогда временно заблокировали поставки на склад маркетплейса.
Ничего не понимаю, как внешняя торговая площадка может участвовать в исходном ценообразовании товара продавца. Может, конечно, но не день же рождения внешней площадки в цену закладывать 😂
Если не установит, комиссия вырастет — для тех, кто продаёт со своего склада, на 8%, для использующих склады Wildberries — на 12%.
Предполагаю, что в Wildberries либо все толстые нудисты, либо 5% комиссии уходит на создание прочной резинки от трусов. ред.
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