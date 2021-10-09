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Торговля
Андрей Фролов

Wildberries повысит комиссии для продавцов, которые не снизят цены для распродажи в честь 17-летия Статьи редакции

За установку скидки обещают снизить комиссию.

  • Маркетплейс разослал продавцам письмо об акции со скидками, которая пройдёт с 9 по 21 октября в честь дня рождения компании, и предупредил об изменениях условий работы для тех, кто не присоединится, пишет The Bell. Представители Wildberries подтвердили информацию в разговоре с изданием и с Forbes.
  • В письме компания просит установить скидки в размере от 5% до 20% «в зависимости от оборачиваемости и категории товаров».
  • Если продавец установит скидку, ему снизят комиссию на 5% (но не меньше общей комиссии в 3%). Если не установит, комиссия вырастет — для тех, кто продаёт со своего склада, на 8%, для использующих склады Wildberries — на 12%. Товары с сайта пообещали не убирать.
  • В Wildberries объяснили рост сборов «высокой нагрузкой на логистические системы и пункты выдачи в период распродажи» и сказали, что большинство продавцов выбирает участие в акции. На субсидии в виде снижения комиссии компания собирается потратить 1,3 млрд рублей.
  • На распродаже в ноябре 2020 года продавцы рассказывали о принудительной установке скидок со стороны Wildberries. Создателю магазина детской одежды «Кофтёныши» Александру Блохину, который одним из первых сообщил о ситуации, тогда временно заблокировали поставки на склад маркетплейса.

#новости #wildberries

1281 просмотров
23 23 комментария
2
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Evgeniy Zorin

"А если не будут брать - отключим газ!" (с) Бриллиантовая рука

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18
Степан Фадеев

Крепко они вцепились за звание помойки рунета.

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12
Ivan Kulmyaev

Когда в наши края Безос привезёт Amazon?

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3
Stan Teem

А в чем разница политик Амазона и Вайлдбериз? И те и другие душат и щемят продавцов. Да и зачем, когда и тут конкуренции хватает. ВБ, Озон, Я.Маркет, Сбермегамаркет и др.

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4
Санитарный щит

Амазон хотя бы клиентоориентированный.

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–2
роман долгополов

Оно омериканское!

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0
Евгений Ларин

Никогда потому что он не является другом того чьим другом надо быть чтобы все было хорошо

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0
Иван Шеметов

зачем?

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0
Симеон Обедов

Полагаю всем выдадут комиссию минимум в 15% чтобы они насильно зашли в распродажу. Проще будет скрывать товар или временно выключать магазин, если ВБ вообще подобное позволяет. ред.

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4
Igor Chimbur

Сечинские наперсточники в своём стиле

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4
KINCH

Ничего не понимаю, как внешняя торговая площадка может участвовать в исходном ценообразовании товара продавца. Может, конечно, но не день же рождения внешней площадки в цену закладывать 😂

Если не установит, комиссия вырастет — для тех, кто продаёт со своего склада, на 8%, для использующих склады Wildberries — на 12%.

Предполагаю, что в Wildberries либо все толстые нудисты, либо 5% комиссии уходит на создание прочной резинки от трусов. ред.

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2
роман долгополов

День рождения просто совпадает с первой послеотпускной зарплатой большинства населения.

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0
From Siberia to London

А как же старый финт ушами: предварительно задираем цену, а потом рисуем скидку к этому новому прайсу )))
не пройдёт? ред.

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1
Брат Серёга

говорят, по августу меряют среднюю цену

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0
Владлен Строкань

в чем прикол новости? ВБ всегда поднимает комиссию , нсли не участвуешь в акции

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1
Евгений Ларин

С низкомаржинальным товаром там нелегко))) Обычно если нет наценки х1,7 а лучше больше (2+) то считай будете в ноль или минус торговать с учетом покатушек, от товара зависит конечно понятно что условные продукты питания не будут много туда сюда ездить, а сумочки и тд наоборот. ред.

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0
irmr

Звучит как новость с панорамы

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0
Make Luv

Звериный оскал капитализма

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0
S8dAS

Эти из Wildberries давно честь потеряли. А другую им не найти.

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0
Евгений Ларин

Делаю в месяц не менее 10 заказов на ВБ и все устраивает. Приобретаю там разные товары, КРОМЕ электроники - здесь честно говоря боюсь. Я могу сказать так что вб дает селлеру куда лучше условия, чем оборзевшие ипшники в торговых центрах. ред.

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0
Владимир FRUITSY

@Кофтёныши как у вас дела? Отпишитесь, пожалуйста.

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0
Пьяный ГОСТ

Уверенно и планомерно движутся к стопроцентному присутствую барыг с авито.

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0
Андрей Петров

Доят терпилоидов

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0
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Читать все 23 комментария
Торговля
Полина Лааксо
Заказывают тракторы «по приколу» и платья в нескольких размерах: что происходит с возвратами в онлайн-магазинах Статьи редакции

Компании тратят на повторную упаковку и перевозку больше, чем стоил товар: иногда чтобы всё равно отправить его на свалку. Из-за кого политика «купи всё, верни потом» стала услугой по умолчанию и почему сервисам вроде Amazon проще отдать деньги и не забирать заказ — в пересказе The Atlantic.

Потребители заявляют, что возвращают такой-то товар, а на самом деле в 5-10% случаев подкидывают вместо него дохлую крысу или шлакоблок.

Тим Браун
руководитель центра логистики при Технологическом институт Джорджии
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Как саморазвитие и хобби влияют на карьеру: опыт сотрудников «AliExpress Россия»

Хобби и гибкие навыки могут влиять на работу и способствовать успеху в карьере. Чтобы продемонстрировать эту связь, мы поговорили с сотрудниками «AliExpress Россия», которые занимаются саморазвитием. Они рассказали, как выбирали любимое занятие и отразилось ли это на работе.

7 7 комментариев
3
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Алексей Валов
Магазины клоны на Ozon

Здравствуйте! Выбирая аксессуары для Apple Watch обнаружил, что на Ozon работают магазины клоны под разными ИП, но по факту это одна и та же компания. Как это выяснилось? Берем к примеру товар:

14 14 комментариев
13
Сервисы
DTF
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Oleksii Sidorov
Тонкости психологии фандрейзинга, или как заинтересовать инвестора

Краткий контекст для старта: мы (Suggestr) – 8-месячный стартап из Сингапура, который сейчас начинает поднимать seed раунд. Мы делаем самые умные рекомендации для Shopify магазинов, и 6 недель назад вышли с продуктом на рынок. Мы с партнером оба first-time founders, поэтому многое открываем для себя в процессе. Это адаптация поста, который я писал для своего канала, где я такими открытиями делюсь. Приятного прочтения.

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Я вывел рецепт идеального запуска, набрав +200K просмотров и 15K пользователей за $0

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