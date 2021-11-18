Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":8503,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u00ab\u0443\u043c\u043d\u0443\u044e \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0443\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=8503&url=https:\/\/vc.ru\/yandex\/314205-po-osennemu-peterburgu-s-umnoy-kameroy&placeBit=1&hash=a33f212f748a32aaf20ec34880913994717f57851eaee3bfcd5af89995c9d2bf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
TJ

Ozon отменил заказы акционных книг по 140 рублей из-за сбоя у «Эксмо» Статьи редакции

Интернет-магазин заявил, что пользователи заказали больше книг, чем было предусмотрено.

56 56 комментариев
3304 просмотров

Пользователь vc.ru Cергей Шумский сообщил, что 17 ноября купил на сайте Ozon девять книг «Эксмо» по акционной цене в 140 рублей, оплатив их онлайн. На следующий день интернет-магазин отменил заказы. С аналогичной проблемой столкнулись другие пользователи vc.ru, DTF и Twitter.

В Ozon ответили Шумскому, что часть товаров из заказа пришлось отменить по вине партнёра, и он может заказать их повторно. Деньги пользователю вернули. Он отметил, что цена книг после отмены покупки изменилась, и теперь они стоят в минимум 3,5 раза больше — от 500 рублей.

В пресс-службе Ozon пояснили vc.ru, их продавец, компания «Эксмо», сообщила о сбое на своей стороне: «Из-за сбоя количество товаров и цены на витрине были проставлены некорректно. В результате продавец не может обработать заказы в поступившем объеме и обратился к нам с просьбой их отменить (такая возможность предусмотрена в нашем договоре)».

Издательство подтвердило сбой, из-за которого заказы продолжали оформляться даже тогда, когда книги по спецценам закончились. В интернет-магазине отметили, что сбой в данном случае был на стороне продавца, но Ozon как площадка приносит извинение клиентам за доставленные неудобства.

Заявление от «Эксмо»

Почти 20 человек в комментариях под постом Шумского сообщили, что также не получили свои заказы. Книги не пришли и нескольким пользователям DTF и Twitter.

Mikhail Bocharov @Mostcus
На Озоне жара и книги, которые я переводил можно купить за 140 рублей. Как так вышло — не знаю

https://www.ozon.ru/person/bocharov-mihail-viktorovich-100075753/category/knigi-16500/
John 🎮Иксбоксечка🎮 Henry @John_Henry4
МММ, спасибо @ozon_ru отменили мои книжки по 140 рублей, чтоб я купил их по 600👍
— 𝐍𝐚𝐲𝐚 🤎 @_ukuluke_
Я только что купила шесть книг за 840 рублей, спасибо озон
— 𝐍𝐚𝐲𝐚 🤎 @_ukuluke_
@astirk2 Блин, да вот пишут, что это был баг, и я думаю, что теперь заказ будет отменён, а деньги возвращены, что очень печально :/
OZON @ozon_ru
@DarthLingvo @Mostcus @Zchtec @Lazy_Abel @Kerry_Shark Добрый день. В результате ошибки нашего партнёра количество книг на сайте по акционной цене было указано неверно. К сожалению, партнёр не сможет выполнить все оформленные заказы.
Подробную информацию можно почитать на сайте Эксмо: https://eksmo.ru/eksmo-news/ofitsialnoe-zayavlenie-ID15580614/

В Ozon объяснили, что аннулировали заказы, поскольку количество книг по акционной цене на сайте указали неверно из-за ошибки партнёра: «Книги по акции быстро закончились, остальные, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас с покупками».

Пользователи vc.ru отметили, что книги всё ещё есть в наличии на сайте, но только по более высокой цене. Шумский предложил написать коллективную претензию.

  • В ночь на 1 ноября 2021 года у Ozon случился масштабный сбой. Маркетплейс по ошибке временно снизил цены на часть товаров — многие стоили от 1 до 50 рублей. Заказы пользователей аннулировали и вернули им деньги. Пострадавшим бесплатно оформили подписку Premium.
  • Роспотребнадзор посчитал незаконной отмену заказов с Ozon, сделанных при сбое.

#новость #ozon

56 56 комментариев
19
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
56 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Александр А.

Скажу не в тему.

Заказываю Яндекс.Такси.

1. Ой, водитель поедет издалека, наличные нельзя.
2. Ой, Google Pay временно недоступен (всего лишь опять).
3. Ой, а после привязки карты вот вам новая цена, плюс 20%.

В итоге отменяю заказ, жена заказывает по прежней цене со своего телефона, а я остаюсь с ощущением, что "я все ловлю на лету, но непонятно, что конкретно ты имела в виду? Нет, я не понял!"


Динамическое ценообразование, не обременное обязательствами - пора регулировать законодательно.
—---
Обещал цену и поставку - выполняй или плати штраф. Причем не государству, а потребителю, и во внесудебном порядке, добровольно. А за отказ - через суд десятикратно плюс моральный ущерб.

Развелось умников "прокатило/не прокатило" ред.

Ответить
36
Джон Картошкин

дело говоришь, динамическое законообразование всё исправит

Ответить
7
Населенный Орзэмэс

Вообще, в этой сфере, где "мы просто информационный сервис и ни за что не отвечаем" явно нехватка регулирования. Бабосики заколачивать так они первые, а чуть что, сразу в кусты.

Правда, я не верю, что бешенный принтер сможет принять вменяемые законы, которые будут работать нормально. Поэтому все так и останется.

Ответить
1
Семён Бочкарёв

Скорее всего, сейчас словлю минусов, но!
Вины OZON тут нет. Если посмотреть на всю картину, то издательство ЭСКМО (OZON здесь выступает маркетплейсом, а не продавцом) хотело выставить N экземпляров книг по акционной цене. Но продолбалось и выставило по акционной цене ВСЕ книги.
В итоге издательство разослало N акционных книг, а остальные отменило, потому что не было готово к такому.
В чем тут вина OZON? В сущности ни в чём.

Ответить
10
avzan79 timyrovec

первоначально издательство ЭСКМО сообщило на сайте, что ЭТО OZON выставил неправильные цены и они несут убытки, следом сообщает, что OZON отменит все заказы сам и их отменяют. Не было НИ СЛОВА О ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Эта версия ВОЗНИКЛА УЖЕ СЕГОДНЯ.

Ответить
8
Александр А.

Просто никто не станет тратиться на суды. Время, деньги, нервы. Коллективные иски у нас тоже не взлетят, пока это не станет выгодно юридическим конторам.

Впрочем, учитывая качество наших судов - результат может оказаться сюром.

Ответить
0
Name

Не понятно. Эксмо имел в виду, что книг по 140 вообще не должно было быть?

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Ща ещё Искатель придёт, взгреет озон, получит кучу лайков

Ответить
3
Chr Chr

Создателя silk road тоже посадили за то, что он предоставил маркетплейс.

Пока за такой pr не будут наказывать- такие акции и дальше будут проходить.

Что помешало Эксмо-извиниться, починить баг и выкатить акцию ещё раз?

Ответить
2
Zoreslav Silin

То,что это была не акция, а ошибка, как первоначально вчера писали...)

Ответить
0
Chr Chr

Ну, вроде
"Книга по 140р" - акция,
"Выставлено больше книг, чем должно было быть и продолжающиеся заказы" - баг.

Чините баг - возвращайте акцию и кланяйтесь в ноги покупателю.

Ответить
1
Ватная Корзиночка

Продолбалось - их проблемы. 140 рублей это не рубль, вполне нормальная цена для книги. С чего покупатели должны страдать из-за ошибок продавца? Озон должен сказать Эксмо, либо вы высылаете книги, либо мы вас отключаем от платформы на пару месяцев, например.

Ответить
1
Александр Озерцов

Вина озона тут в том, что они являются по сути посредником между покупателем и продавцом. И как толковый посредник должны раскалённую кочергу вставить издательству куда нужно и не нужно. Иначе получается некий аналог риелтором, который бабосы заколачивает, но никакой ответственности ни за что не несёт.

Ответить
0
colorless

В итоге издательство разослало N акционных книг

А пруфы этого есть кстати? Потому что видел у людей заказы уровня "собрано/в отправке", но потом тоже отменены.

Ответить
0
Администратор Аккаунта

@Ozon Не позорьтесь уже

Ответить
9
Светлана Завацкая

Они всё стерпят, люди сейчас по возмущаются и разойдутся. А Озону всё равно!

Ответить
1
Константин Попов

ребят, а никто с @Ozon не судился? предлагаю, чтобы неповадно было им "ой, ошибка партнёра!"
желающие? юридической частью займусь

Ответить
8
Дмитрий Дроздов

я бы попробовал. уже посетила мысль иск накатать вечерком

Ответить
1
Galina Kalashnikova

Я собираюсь для начала в Роспотребнадзор жалобу написать, а они могут и в суд подать (в том числе от имени потребителя)

Ответить
0
Дмитрий Дроздов

Это верное решение, но сначала надо в досудебном порядке претензию написать им напрямую. Если они будут сливаться, то сразу в Роспотребнадзор

Ответить
1
Хан Соло

Присоединяйтесь в нашу телеграм-конференцию, желающих много.
https://t.me/joinchat/reLf-ri8Ey0zYjgy

Ответить
0
Владимир Воловик

Досудебка, потом суд. Ошибка не причина отмены договора купли продажи. Это проблема продавца. Покупатель не в состоянии проверить была ли ошибка. Он акцентировал условие договора своим заказом. Озон и эксмо идут лесом. Иначе бы любые договора можно было разрывать ссылаясь на ошибку. Другое дело стоит ли этого книга? А так суд озон проиграет.

Ответить
6
Шизоидная обезьяна

Другое дело стоит ли этого книга?

Другое дело нужны ли покупателю эти книги? Вижу на скриншоте Джон Даккета HTML-CSS – вот мне интересно, из того винегрета, который он там набрал, он будет ее читать, насколько она нужна, что поднимается вой? Если так нужна, чего раньше не купил или не купит сейчас?

Ответить
3
Константин Приветов

Он хочет стать программистом HTML.

Ответить
3
Шизоидная обезьяна

Но сначала нужно отсудить книжку за 140 рублей💪 ред.

Ответить
1
Константин Приветов

Да, нужно стать юристом-книжником.

Ответить
1
Юрий Белоножкин

Многие покупают книги для интерьера.

Ответить
2
Шизоидная обезьяна

Мне вот эти любители интерьера напоминают это видео

P.s вот ссылка https://youtu.be/3UpZ0z59Iy0

BLM разносят магазины и дерутся за украденный Imac ред.

Ответить
0
Евгений Щербаченко

Вот вот, почему в продуктовых магазинах продают товар по ценнику который на витрине даже если он неправильный, а вот маркетплейс вдруг делает возврат. Раньше с м-видео было много косяков таких, но и они сдавались и продавали по косячной цене.
Вроде как закон на стороне покупателя?

Ответить
0
Сергей Милосердов
Ответить
1
Владимир Воловик

Где грань и мерило? Когда защита своих прав превращается в потребительский терроризм?

Ответить
0
Артём Палённый

Пора наказывать такое поведение. Нужно законодательно запретить отменять заказы. Продавцы просто будут внимательнее. А если товар закончился, то помимо возврата средств плати штраф потребителю, например, 1000 рублей. А то ведь так можно постоянно этим злоупотреблять и тратить время, деньги, нервы покупателей.

Ответить
3
Дмитрий Стрельцов

Книги по акции быстро закончились, остальные, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас с покупками

Деньги быстро закончились, поэтому импортный сыр, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас.

Гражданские права быстро закончились, поэтому выборы, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас.

Всё так, Ozon, всё так.

Ответить
2
Николай Гурский

Интернет-магазин заявил, что пользователи заказали больше книг, чем было предусмотрено.

Но при этом часть страниц с книгами сейчас работает и книги в наличии есть. И почему тогда заказы отменили всем людям, за исключением тех, кто смог заказать доставку в тот же день курьером?

Ответить
2
Zoreslav Silin

Мне отменили заказы даже со статусом "Передано в доставку"

Ответить
1
Name

Объяснили же почему. Конкретно по акции все книги были выбраны. По акции обычно идет ограниченное число товаров.

Ответить
0
Сева Сельвановский

Аналогичная ситуация!!
Купил 10 книг на три разных заказа в итоге все книги отменили ночью!

Ответить
2
Ильназ Гафуров

"Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением "неправильных цен" или скидок, - юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль - распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может" - Роспотребнадзор о недавнем схожем косяке Ozon

В Роспотребнадзоре заявили, что Ozon незаконно…
По информации СМИ, некоторые товары на сайте Ozon в ночь на 1 ноября стали стоить от 1 рубля до 50…
tass.ru
Ответить
2
Сергей Панин

Ну то есть можно спокойно отменять оплаченные товары, хороший ход. При том кроме покупателей, все в ажуре. Может пора начать, наказывать за это, при том не рублём, а исполнением обязательств. Продали 200 книг, по 140 значит найдите их.

Ответить
2
Егор Зыков

Помнится, в приложении Сбер Салют был баг, что их умные лампы в магазине SberDevices вместо 990 рублей были по 0 рублей, и ничего, всё прислали, никому, насколько я знаю, заказы не отменяли.

Ответить
1
Aleksandr Matveev

Это не баг, это была акция

Ответить
0
Егор Зыков

Выглядело как баг.
Цена 990₽, показывает скидку 720₽, а в корзине 0₽.
Если и акция, то какая-то странная

Ответить
2
Джон Картошкин

хайпуютъ, выпускают товары по рублю которые не продают

Ответить
1
ivan krapivin

ПОТРАЧЕНО

Ответить
1
Andrey Shelamkoff

Никогда такого не было и вот опять.

Ответить
1
Denis Plekhanov

Интересно, какие заказы будут отменены следующими

Ответить
0
avzan79 timyrovec

уже 2 факта были, ждем третий...
а еще Черная пятница не наступила даже))))

Ответить
2
Archibald Antonovich

А озон только с Эксмо обосрался?

Ответить
0
Александр Борродач

Озон обосрался когда изменил условия бонусной программы и раздал на неделю всем премиум, где остались старые условия.

Ответить
1
Никитка Хархардинов

Ну может будет толк) личность то известная)но это конечно не точно)

Ответить
0
Sergey Shumsky

Это Вы про кого?)) Это мой псевдоним так-то) Не знаю, с чего vc решил написать кириллицей)

Ответить
0
Yuka On

А хоть кто-то, вообще, получил книги по акционным ценам? Оо

Ответить
0
Zoreslav Silin

Судя по всему только экспресс заказчики некоторые, всем остальным отменили

Ответить
0
Sergey Shumsky

Спасибо за пост! Только поправьте, пожалуйста, в посте Сергей Шумский на Sergey Shumsky, т.к. это мой псевдоним, а кириллицей выглядит как реальное имя. Please)

Ответить
0
Victor Puchkov

похоже на рекламу предстоящей черной пятницы все-таки.

Ответить
0
Rezon Altos

Отмен заказов в черную пятницу

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 56 комментариев
Admitad
Как получать по CPA 1/5 часть заказов: кейс «Викиум»

Какими механиками привлекать новые площадки к сотрудничеству и как увеличить долю CPA до 18%.

4 4 комментария
3
Финансы
Маша Цепелева
Сервис для помощи в написании текстов на английском Grammarly привлёк $200 млн при оценке в $13 млрд Статьи редакции

Два года назад оценка стартапа составляла $1 млрд.

24 24 комментария
32
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
TJ
Ozon отменил заказы акционных книг по 140 рублей из-за сбоя у «Эксмо» Статьи редакции

Интернет-магазин заявил, что пользователи заказали больше книг, чем было предусмотрено.

56 56 комментариев
19
БКС Мир инвестиций
История развития ETF
0 Обсудить
0
Ситидрайв
Кейс Ситидрайв: как бренду с многолетней историей за месяц обновить айдентику и дизайн всех поверхностей

Рассказывает руководитель команды дизайна

2 2 комментария
18
Техника
Маша Цепелева
Стартап HaptX заявил, что VR-перчатки Meta копируют его запатентованную технологию Статьи редакции

Основатель стартапа утверждает, что несколько раз показывал разработки представителям Facebook.

Перчатки HaptX
42 42 комментария
11
Маркетинг
AppBooster
Web2App-воронки для продвижения мобильных приложений: что это, как работает и какие имеет перспективы

С выходом iOS 14.5 продвижение мобильных приложений через соцсети стало менее гибким. Но есть решение, которое возвращает всю аналитику и позволяет настраивать рекламные кампании как раньше. На примере Facebook рассказываем, как работает Web2App.

0 Обсудить
11
Тинькофф
На работу в Тинькофф за один день: One Day Offer для системных аналитиков DWH

Если вы системный аналитик DWH уровня middle или senior, работаете с базами данных и умеете писать SQL-запросы, ждем вас на One Day Offer в Тинькофф.

0 Обсудить
0
Приёмная
Sergey Shumsky
Озон не продал мне книги, отменив заказы (UPD: И не только мне...)

Всем привет! Хотелось бы написать про такой странный и неприятный эпизод, произошедший со мной вчера при совершении покупок на Озоне (могу предоставить скрины и прочие доказательства, если это будет кому интересно).

322 322 комментария
49
Почта России
Почта России и Аэромакс провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО
4 4 комментария
2
Приёмная
Максим Фурсов
Как соскамился Тинькофф
13 13 комментариев
6
Больше статей
null