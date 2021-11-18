Ozon отменил заказы акционных книг по 140 рублей из-за сбоя у «Эксмо» Статьи редакции
Интернет-магазин заявил, что пользователи заказали больше книг, чем было предусмотрено.
Пользователь vc.ru Cергей Шумский сообщил, что 17 ноября купил на сайте Ozon девять книг «Эксмо» по акционной цене в 140 рублей, оплатив их онлайн. На следующий день интернет-магазин отменил заказы. С аналогичной проблемой столкнулись другие пользователи vc.ru, DTF и Twitter.
В Ozon ответили Шумскому, что часть товаров из заказа пришлось отменить по вине партнёра, и он может заказать их повторно. Деньги пользователю вернули. Он отметил, что цена книг после отмены покупки изменилась, и теперь они стоят в минимум 3,5 раза больше — от 500 рублей.
В пресс-службе Ozon пояснили vc.ru, их продавец, компания «Эксмо», сообщила о сбое на своей стороне: «Из-за сбоя количество товаров и цены на витрине были проставлены некорректно. В результате продавец не может обработать заказы в поступившем объеме и обратился к нам с просьбой их отменить (такая возможность предусмотрена в нашем договоре)».
Издательство подтвердило сбой, из-за которого заказы продолжали оформляться даже тогда, когда книги по спецценам закончились. В интернет-магазине отметили, что сбой в данном случае был на стороне продавца, но Ozon как площадка приносит извинение клиентам за доставленные неудобства.
Почти 20 человек в комментариях под постом Шумского сообщили, что также не получили свои заказы. Книги не пришли и нескольким пользователям DTF и Twitter.
В Ozon объяснили, что аннулировали заказы, поскольку количество книг по акционной цене на сайте указали неверно из-за ошибки партнёра: «Книги по акции быстро закончились, остальные, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас с покупками».
Пользователи vc.ru отметили, что книги всё ещё есть в наличии на сайте, но только по более высокой цене. Шумский предложил написать коллективную претензию.
- В ночь на 1 ноября 2021 года у Ozon случился масштабный сбой. Маркетплейс по ошибке временно снизил цены на часть товаров — многие стоили от 1 до 50 рублей. Заказы пользователей аннулировали и вернули им деньги. Пострадавшим бесплатно оформили подписку Premium.
- Роспотребнадзор посчитал незаконной отмену заказов с Ozon, сделанных при сбое.
Скажу не в тему.
Заказываю Яндекс.Такси.
1. Ой, водитель поедет издалека, наличные нельзя.
2. Ой, Google Pay временно недоступен (всего лишь опять).
3. Ой, а после привязки карты вот вам новая цена, плюс 20%.
В итоге отменяю заказ, жена заказывает по прежней цене со своего телефона, а я остаюсь с ощущением, что "я все ловлю на лету, но непонятно, что конкретно ты имела в виду? Нет, я не понял!"
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Динамическое ценообразование, не обременное обязательствами - пора регулировать законодательно.
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Обещал цену и поставку - выполняй или плати штраф. Причем не государству, а потребителю, и во внесудебном порядке, добровольно. А за отказ - через суд десятикратно плюс моральный ущерб.
Развелось умников "прокатило/не прокатило" ред.
Вообще, в этой сфере, где "мы просто информационный сервис и ни за что не отвечаем" явно нехватка регулирования. Бабосики заколачивать так они первые, а чуть что, сразу в кусты.
Правда, я не верю, что бешенный принтер сможет принять вменяемые законы, которые будут работать нормально. Поэтому все так и останется.
Скорее всего, сейчас словлю минусов, но!
Вины OZON тут нет. Если посмотреть на всю картину, то издательство ЭСКМО (OZON здесь выступает маркетплейсом, а не продавцом) хотело выставить N экземпляров книг по акционной цене. Но продолбалось и выставило по акционной цене ВСЕ книги.
В итоге издательство разослало N акционных книг, а остальные отменило, потому что не было готово к такому.
В чем тут вина OZON? В сущности ни в чём.
Вина озона тут в том, что они являются по сути посредником между покупателем и продавцом. И как толковый посредник должны раскалённую кочергу вставить издательству куда нужно и не нужно. Иначе получается некий аналог риелтором, который бабосы заколачивает, но никакой ответственности ни за что не несёт.
@Ozon Не позорьтесь уже
ребят, а никто с @Ozon не судился? предлагаю, чтобы неповадно было им "ой, ошибка партнёра!"
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Досудебка, потом суд. Ошибка не причина отмены договора купли продажи. Это проблема продавца. Покупатель не в состоянии проверить была ли ошибка. Он акцентировал условие договора своим заказом. Озон и эксмо идут лесом. Иначе бы любые договора можно было разрывать ссылаясь на ошибку. Другое дело стоит ли этого книга? А так суд озон проиграет.
Другое дело стоит ли этого книга?
Другое дело нужны ли покупателю эти книги? Вижу на скриншоте Джон Даккета HTML-CSS – вот мне интересно, из того винегрета, который он там набрал, он будет ее читать, насколько она нужна, что поднимается вой? Если так нужна, чего раньше не купил или не купит сейчас?
Мне вот эти любители интерьера напоминают это видео
P.s вот ссылка https://youtu.be/3UpZ0z59Iy0
BLM разносят магазины и дерутся за украденный Imac ред.
Пора наказывать такое поведение. Нужно законодательно запретить отменять заказы. Продавцы просто будут внимательнее. А если товар закончился, то помимо возврата средств плати штраф потребителю, например, 1000 рублей. А то ведь так можно постоянно этим злоупотреблять и тратить время, деньги, нервы покупателей.
Книги по акции быстро закончились, остальные, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас с покупками
Деньги быстро закончились, поэтому импортный сыр, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас.
Гражданские права быстро закончились, поэтому выборы, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас.
Всё так, Ozon, всё так.
"Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением "неправильных цен" или скидок, - юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль - распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может" - Роспотребнадзор о недавнем схожем косяке Ozon
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Два года назад оценка стартапа составляла $1 млрд.
Интернет-магазин заявил, что пользователи заказали больше книг, чем было предусмотрено.
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Всем привет! Хотелось бы написать про такой странный и неприятный эпизод, произошедший со мной вчера при совершении покупок на Озоне (могу предоставить скрины и прочие доказательства, если это будет кому интересно).