Ozon запустил сервис Ozon Profit — в нём можно заработать на выполнении простых задач для маркетплейса Статьи редакции
За 4-6 часов работы в день — около 20 тысяч рублей в месяц.
Пока заработать на Ozon Profit можно, проверяя информацию в карточках товаров. Например, указан ли бренд, название товара, описание, характеристики и другое, объявила компания.
- Ozon будет увеличивать базу заданий — добавит заполнение недостающей информации в карточках, разметку данных для машинного обучения и другие.
- Исполнителями могут стать самозанятые старше 18 лет. К концу года к бирже смогут присоединиться и физлица без этого статуса.
- Для получения доступа к заданиям, исполнители должны будут пройти обучение с видеоуроками и тестами. Их проверят сотрудники Ozon, чтобы гарантировать качество работы.
- Заработать 20 тысяч рублей в месяц можно, если выполнять задания 4-6 часов каждый день. Сумма зависит от количества, качества и скорости выполнения задач. Перевод денег происходит раз в месяц на карту через СБП.
- Ozon решил запустить краудсорсинг, чтобы справиться с растущим потоком задач, пояснили в компании. Сейчас модерацией занимаются сотрудники маркетплейса. В конце третьего квартала 2021 года на Ozon было 46 млн товарных наименований, в пять раз больше, чем год назад. За год количество промодерированных товаров выросло в 12 раз.
Как стёб «футак», а как идея хороша.
они и так придут, если откроют для всех, думаешь, на Толоке их нет? Или ты предлагаешь преимущество давать?
В яндексе по запросу "заработок в интернете" Толока на 1-ой позиции.
Также это было бы подспорьем для пенсионеров.
Прекрасная Россия Будущего- доллар 90р, а люди готовы работать за 20.000р ($225)
И комментировать всё это за 0.00 руб. ($0.00 по курсу на 28.01.2022)
Да, пока повезло, что нет налога на комментарии в интернете. Чиновники не дорабатывают.
за комментарии уголовную статью дают, если ввести налог то все будут откупаться)
Зря ты подкинул им идею, ждем
у мейлру есть. правда не налог а абонентка.Так что идея брать бабло за каменты по сути не нова
Пока аккуратно собирают всё в пакет
В Памфиловский комплексный обед
Скорее даже в минус можно уйти, за интернет и трафик то надо платить
Яндекс-толокеры, вперёд, к покорению новых вершин!
20000 / 22 дня / 6 часов = 151 карточку в час надо обработать (если она стоит рубль), т.е. 2,5 карточки в минуту.
оплата в день 900 рублей, (900 карточек) осталось понять, насколько реально сделать ошибку
В статье написано 4-6 каждый день, а не каждый рабочий день. Так что, видимо на все 30 дней расчёт
У нас пенсия 15 тысяч. Потому вполне достойно выглядит предложение. Для студентов, пенсионеров или даже охранников скучающих
тот кто будет тратить 6-ть часов в день на такую херню, тот идиот
Согласен, посмотрите в статистике, сколько времени Вы бесплатно в телефоне висите:)
И спит по 8 часов поди
Ну например в элке, когда из пригорода на работу час едешь - можно отбить проезд.
Если пенсионер оформится самозанятым - потеряет все индексации к пенсии.
Это вранье. "Пенсионер, зарегистрированный в качестве «самозанятого», не считается трудоустроенным, поскольку доходы «самозанятых» не облагаются пенсионными взносами.
Следовательно, регистрация в качестве плательщика НПД не влияет на получение каких-либо пенсионных льгот и/или компенсаций, т.е. пенсионеры сохраняют право на индексацию пенсии, компенсации и льготы."
О, не знал.
Им это расскажите, а то что-то цены гнут.
И мамочек в декрете.
Профит, это если бота написать и с нескольких веков сидеть)
так похоже бот не пашет, так бы нафига был нужен работник в этой схеме
Тогда бы и Яндекс толоки не существовало.
Профит - нанять несколько человек, которые за тебя это делают за 30 процентов от суммы.
Рабы в Дагестане перестанут печь кирпичи)
Ну в Яндекс Толоке много механизмов для отсеивания ботов.
Наверно, людей для этого и набирают, чтобы обучить нейросеть.
А че все стебутся? Я студентом через "колотибабло" интернет оплачивал. Почему бы и нет.
За 4-6 часов работы в день — около 20 тысяч рублей в месяц.
Достойно, сразу доход выше среднего класса в России
20 000 за допустим 170 часов примерно 120р/час.
Богато.
К стати цена за задание стоит 1 рубль. Допустим 1 минута на проверку карточки и перезагрузки. Это вообще 60 руб/час
1.5 доллара в час, при текущем курсе. Россия встала с колен
Интересно, а почему вы приплили здесь "Россия встала с колен"? Т.е. если бы доллар был в 2 раза ниже, то вас бы устроили 3 доллара в час? Или типа Ozon госконтора и платит копейки?
Ребята дали работу для тех, у кого есть много свободного времени и мало возможностей работать (те же пенсионеры, студенты, мамы в декрете).
4-6 часов работы в день - это 84-126 часов в мес.(21 рабочий день).
Даже если брать 126 часов, то 20000:126=158р/час или 1264 р/день в пересчете на 8-часовой день. Для регионов вполне неплохо.
цену задания видете? Работа сделка. Еще вопросы?
Нет, реальную цену не видел. Я использую данные из пресс-релиза, а не выдуманные из головы.
Я делаю также
ну так в пресс релизе стоит задание проверить анкету. цена задания 1 руб.
дальше включи логический блок.
суммы можно писать от балды если нет жесткой привязки ко времени или объему.
Там написано ОТ 1 руб. Все зависит от скиллов, сначала вы можете 1 минуту его делать, а потом за 20 секунд.
Надо было бота назвать Ганс Христиан Андерсен
Хотел попробовать ради интереса, но с такими штрафами Озон идёт нафиг.
Сделал 500 заданий и получил 500 рублей? Молодец. Теперь случайно ошибись и потеряй эти 500 рублей. За 1 ошибку.
Идея хорошая, реализация – мрак.
Там еще и переводы 1 раз в месяц)))
В Толоке хоть каждый день выводи.
Такие штрафы весь смысл работы уничтожают. 1 раз на большом потоке ошибется любой.
Какой-то социализм в комментариях.
Компания предложила тупую дешевую работу, доступную в депрессивных регионах. Если не будет желающих - поднимут цену. Если экономика не сойдется - откажутся от идеи.
Судя по комментарию выше, всё сойдётся.
Там штрафы конские
Анус себе проверяйте, псы.
По моему норм, не круто, но норм, 19 лет, ты пока тупой, вместо дрюканья в телефон 8+ часов в день, можно хотя бы на съём хаты с интернетом заработать. А поиск в интернете прикольная вещь, можно даже карьеру найти или запустить свой бизнес…
С ума сошел? Если и работать онлайн то забугром, будет хоть достойная оплата
Спасибо, поржал, я за бугром, люди тут работают за 584€ - налог, 8х5.
Топка 1,6
Эл-во ср. стоимость 0,23
Газ 0,12 kWh или 1,2€ м2
Плохой бугор, типа Казахстана что-ли
Можно создавать контент через www.copymonkey.ai/ru/ и редактировать через этот Озоновский сервис.
Это позор, даже индусы и африканцы больше зарабатывают у себя
Пруфы?
Где-то между Ираком и Ираном
А, вот куда Поклонскую ссылали, с российским дипломатическим соцпакетом была бы белой госпожой
Верь! :)
А в России сколько минималка?
Вы живёте по другим ценам, как Вы не вдупляете.
В смысле по другим? Мерседес как в Германии так и в России одинаково стоит (в Германии кстати дешевле)
Пхаха, веселите жутко. Если у вас есть бизнес, то точно знаете, купил дешёвое или начального уровня оборудование, будь готов много тратить на обслуживание и расходку. Почему вы пытаетесь измерить качество жизни не расходными материалами, а дешёвыми машинами?
скорее всего они зарабатывают столько же за такие же задания, только штука в том что у африканцев и индусов безработица просто адская и у них выхода особо нету
вобщем-то такие вот штуки в интернете типа там кликать, смотреть или карточки заполнять на них и рассчитаны, и будет конечно полный провал если на этот озоновский проект повалят толпы россиян
В Ираке 300$ минималка, переводи на рубли.
Минималка это когда по закону не могут платить меньше
ну что поделать, как есть
А как же AI?
В РФ весь AI это толпа толокеров
????
PROFIT!
А если нужен статус замозанятого, то получается ещё и налог надо будет платить что ли.
озон самое хорошо приложение
там есть так же рефиральная программа приглашайте людей
там можно заказать любой товар для себя для семьи и т.д
Ооо, а вот и исполнители первых заданий с Озона пошли!
С регистрацией!
Оооочень сомневаюсь что они смогут загрузить работой хотя бы 200 человек. Почему? Они сами написали про это.
Сами выбираете задания и решаете, сколько работать. Более 1000 новых задач каждый день
за 50-60% времени рабочего дня (ну и по выходным еще) + 20к рублей в месяц
спасибо, бегу!
Среднего класса 17тр добавится в стране.
Заработать можно, но вывести не дадим
Вывод по подписке Озон Премиум ))
А с баланса можно оплатить премиум?
🤷♂️
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