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Торговля
Маша Цепелева

Ozon запустил сервис Ozon Profit — в нём можно заработать на выполнении простых задач для маркетплейса Статьи редакции

За 4-6 часов работы в день — около 20 тысяч рублей в месяц.

  • Пока заработать на Ozon Profit можно, проверяя информацию в карточках товаров. Например, указан ли бренд, название товара, описание, характеристики и другое, объявила компания.

  • Ozon будет увеличивать базу заданий — добавит заполнение недостающей информации в карточках, разметку данных для машинного обучения и другие.
  • Исполнителями могут стать самозанятые старше 18 лет. К концу года к бирже смогут присоединиться и физлица без этого статуса.
  • Для получения доступа к заданиям, исполнители должны будут пройти обучение с видеоуроками и тестами. Их проверят сотрудники Ozon, чтобы гарантировать качество работы.
  • Заработать 20 тысяч рублей в месяц можно, если выполнять задания 4-6 часов каждый день. Сумма зависит от количества, качества и скорости выполнения задач. Перевод денег происходит раз в месяц на карту через СБП.
  • Ozon решил запустить краудсорсинг, чтобы справиться с растущим потоком задач, пояснили в компании. Сейчас модерацией занимаются сотрудники маркетплейса. В конце третьего квартала 2021 года на Ozon было 46 млн товарных наименований, в пять раз больше, чем год назад. За год количество промодерированных товаров выросло в 12 раз.
Ozon Profit

#новость #ozon

7564 просмотров
88 88 комментариев
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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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88 комментариев
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Иной бинокль

Ozon поднимите себе карму, пригласите в программу инвалидов способных выходить в сеть, и прочих малоимущих.

Деньги смешные, но для них хорошее подспорье.

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51
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Valeri Manzikov

Как стёб «футак», а как идея хороша.

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0
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Иной бинокль

Я не стебусь, зря минусуешь.

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3
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Beerman

они и так придут, если откроют для всех, думаешь, на Толоке их нет? Или ты предлагаешь преимущество давать?

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0
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Иной бинокль

Я не знаю если честно.
Поэтому я скорее про информирование, хотя бы среди социальных служб, там проспектики с рекламной инструкцией им раздать.
Хотя может они и в теме, я не знаю.

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1
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Цкуро Бесцветный

В яндексе по запросу "заработок в интернете" Толока на 1-ой позиции.

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0
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расслабленный пост-хипстер

Также это было бы подспорьем для пенсионеров.

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0
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Леонид Бережной

Прекрасная Россия Будущего- доллар 90р, а люди готовы работать за 20.000р ($225)

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16
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jianku13

И комментировать всё это за 0.00 руб. ($0.00 по курсу на 28.01.2022)

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26
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evilnw

Да, пока повезло, что нет налога на комментарии в интернете. Чиновники не дорабатывают.

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9
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Дмитрий

за комментарии уголовную статью дают, если ввести налог то все будут откупаться)

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5
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Ruslan Alexandrovich

Зря ты подкинул им идею, ждем

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1
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Fartesq Winch

у мейлру есть. правда не налог а абонентка.Так что идея брать бабло за каменты по сути не нова

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0
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jianku13

Пока аккуратно собирают всё в пакет

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0
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Поджог Сараев

В Памфиловский комплексный обед

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0
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Сергей Милосердов

Скорее даже в минус можно уйти, за интернет и трафик то надо платить

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0
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Семен Переделкин

Яндекс-толокеры, вперёд, к покорению новых вершин!

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24
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Иной бинокль

Оплата и штрафы

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9
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Миша Магадан

20000 / 22 дня / 6 часов = 151 карточку в час надо обработать (если она стоит рубль), т.е. 2,5 карточки в минуту.
оплата в день 900 рублей, (900 карточек) осталось понять, насколько реально сделать ошибку

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1
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Евгений Быков

В статье написано 4-6 каждый день, а не каждый рабочий день. Так что, видимо на все 30 дней расчёт

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0
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Pavel Loginov

У нас пенсия 15 тысяч. Потому вполне достойно выглядит предложение. Для студентов, пенсионеров или даже охранников скучающих

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6
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Чит Чат

тот кто будет тратить 6-ть часов в день на такую херню, тот идиот

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–11
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Valeri Manzikov

Согласен, посмотрите в статистике, сколько времени Вы бесплатно в телефоне висите:)

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22
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Миша Магадан

И спит по 8 часов поди

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0
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Цкуро Бесцветный

Ну например в элке, когда из пригорода на работу час едешь - можно отбить проезд.

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3
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Цкуро Бесцветный

Если пенсионер оформится самозанятым - потеряет все индексации к пенсии.

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–4
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Alex Konin

Это вранье. "Пенсионер, зарегистрированный в качестве «самозанятого», не считается трудоустроенным, поскольку доходы «самозанятых» не облагаются пенсионными взносами.

Следовательно, регистрация в качестве плательщика НПД не влияет на получение каких-либо пенсионных льгот и/или компенсаций, т.е. пенсионеры сохраняют право на индексацию пенсии, компенсации и льготы."

- https://www.nalog.gov.ru/rn25/ifns/r25_16/info/10990074/

Пенсионер в статусе самозанятого - риски или…
Пенсионер в статусе самозанятого - риски или возможности | ФНС России | 25 Приморский край
www.nalog.gov.ru
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6
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Цкуро Бесцветный

О, не знал.

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1
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Сергей Никитин

Им это расскажите, а то что-то цены гнут.

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0
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useless uS

И мамочек в декрете.

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Dmitry Porkhaev

Профит, это если бота написать и с нескольких веков сидеть)

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6
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Old Nick

так похоже бот не пашет, так бы нафига был нужен работник в этой схеме

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6
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Иной бинокль

Уточнение: "бот не пашет" это если пишет его ozon.. у сторонних программистов могут быть иные скилы

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4
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Eugene Safonov

Тогда бы и Яндекс толоки не существовало.

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0
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Иной бинокль

на ЯндексТолоке задачи очень разные и их поток не предсказуем.

В Озоне вроде бы только один тип задачи - проверять аттрибуты по формальным правилам, и поток скорее всего будет постоянным.

Боту трудно будет только с фотками. а вот текстовые - кажется вполне посильные

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0
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Pavel Zamyatin

Профит - нанять несколько человек, которые за тебя это делают за 30 процентов от суммы.

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1
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Pavel Loginov

Рабы в Дагестане перестанут печь кирпичи)

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2
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Иной бинокль

причем достаточно бота тупо все одобряющего :) Думаю все равно будет в плюсе

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0
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Eugene Safonov

Ну в Яндекс Толоке много механизмов для отсеивания ботов.

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0
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evilnw

Наверно, людей для этого и набирают, чтобы обучить нейросеть.

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0
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Valeryi Ozarnichuk

А че все стебутся? Я студентом через "колотибабло" интернет оплачивал. Почему бы и нет.

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6
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Vladislav Stan

За 4-6 часов работы в день — около 20 тысяч рублей в месяц.
Достойно, сразу доход выше среднего класса в России

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6
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Old Nick

20 000 за допустим 170 часов примерно 120р/час.

Богато.

К стати цена за задание стоит 1 рубль. Допустим 1 минута на проверку карточки и перезагрузки. Это вообще 60 руб/час

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4
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Vladislav Stan

1.5 доллара в час, при текущем курсе. Россия встала с колен

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–3
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Alex Konin

Интересно, а почему вы приплили здесь "Россия встала с колен"? Т.е. если бы доллар был в 2 раза ниже, то вас бы устроили 3 доллара в час? Или типа Ozon госконтора и платит копейки?

Ребята дали работу для тех, у кого есть много свободного времени и мало возможностей работать (те же пенсионеры, студенты, мамы в декрете).

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6
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Цкуро Бесцветный

4-6 часов работы в день - это 84-126 часов в мес.(21 рабочий день).
Даже если брать 126 часов, то 20000:126=158р/час или 1264 р/день в пересчете на 8-часовой день. Для регионов вполне неплохо.

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1
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Old Nick

цену задания видете? Работа сделка. Еще вопросы?

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0
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Цкуро Бесцветный

Нет, реальную цену не видел. Я использую данные из пресс-релиза, а не выдуманные из головы.

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0
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NataLi Petrushka

Я делаю также

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0
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Old Nick

ну так в пресс релизе стоит задание проверить анкету. цена задания 1 руб.
дальше включи логический блок.
суммы можно писать от балды если нет жесткой привязки ко времени или объему.

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0
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Цкуро Бесцветный

Там написано ОТ 1 руб. Все зависит от скиллов, сначала вы можете 1 минуту его делать, а потом за 20 секунд.

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0
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Old Nick

Надо было бота назвать Ганс Христиан Андерсен

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0
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Андрей

Хотел попробовать ради интереса, но с такими штрафами Озон идёт нафиг.

Сделал 500 заданий и получил 500 рублей? Молодец. Теперь случайно ошибись и потеряй эти 500 рублей. За 1 ошибку.

Идея хорошая, реализация – мрак.

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4
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Цкуро Бесцветный

Там еще и переводы 1 раз в месяц)))
В Толоке хоть каждый день выводи.

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0
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расслабленный пост-хипстер

Такие штрафы весь смысл работы уничтожают. 1 раз на большом потоке ошибется любой.

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0
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Иннокентий Фефилов

Какой-то социализм в комментариях.
Компания предложила тупую дешевую работу, доступную в депрессивных регионах. Если не будет желающих - поднимут цену. Если экономика не сойдется - откажутся от идеи.

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3
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Игорь Протасов

Судя по комментарию выше, всё сойдётся.
Там штрафы конские

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2
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Laterport

Анус себе проверяйте, псы.

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0
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Valeri Manzikov

По моему норм, не круто, но норм, 19 лет, ты пока тупой, вместо дрюканья в телефон 8+ часов в день, можно хотя бы на съём хаты с интернетом заработать. А поиск в интернете прикольная вещь, можно даже карьеру найти или запустить свой бизнес…

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2
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Илья Мишин

С ума сошел? Если и работать онлайн то забугром, будет хоть достойная оплата

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0
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Valeri Manzikov

Спасибо, поржал, я за бугром, люди тут работают за 584€ - налог, 8х5.
Топка 1,6
Эл-во ср. стоимость 0,23
Газ 0,12 kWh или 1,2€ м2

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3
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Илья Мишин

Плохой бугор, типа Казахстана что-ли

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0
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Антон Селихов

Можно создавать контент через www.copymonkey.ai/ru/ и редактировать через этот Озоновский сервис.

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2
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Илья Мишин

Это позор, даже индусы и африканцы больше зарабатывают у себя

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1
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Valeri Manzikov

Пруфы?

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0
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Илья Мишин

Где-то между Ираком и Ираном

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1
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STOP.CORP

А, вот куда Поклонскую ссылали, с российским дипломатическим соцпакетом была бы белой госпожой

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0
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Valeri Manzikov

Верь! :)

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–1
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Илья Мишин

А в России сколько минималка?

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0
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Valeri Manzikov

Вы живёте по другим ценам, как Вы не вдупляете.

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0
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Илья Мишин

В смысле по другим? Мерседес как в Германии так и в России одинаково стоит (в Германии кстати дешевле)

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0
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Valeri Manzikov

Пхаха, веселите жутко. Если у вас есть бизнес, то точно знаете, купил дешёвое или начального уровня оборудование, будь готов много тратить на обслуживание и расходку. Почему вы пытаетесь измерить качество жизни не расходными материалами, а дешёвыми машинами?

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0
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Дмитрий

скорее всего они зарабатывают столько же за такие же задания, только штука в том что у африканцев и индусов безработица просто адская и у них выхода особо нету
вобщем-то такие вот штуки в интернете типа там кликать, смотреть или карточки заполнять на них и рассчитаны, и будет конечно полный провал если на этот озоновский проект повалят толпы россиян

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0
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Илья Мишин

В Ираке 300$ минималка, переводи на рубли.

Минималка это когда по закону не могут платить меньше

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0
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Дмитрий

ну что поделать, как есть

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0
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Чит Чат

А как же AI?

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0
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Илья Мишин

В РФ весь AI это толпа толокеров

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3
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Artemy

????
PROFIT!

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1
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Aleksandr A

А если нужен статус замозанятого, то получается ещё и налог надо будет платить что ли.

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1
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Дмитрий Адамов

озон самое хорошо приложение
там есть так же рефиральная программа приглашайте людей
там можно заказать любой товар для себя для семьи и т.д

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1
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Цкуро Бесцветный

Ооо, а вот и исполнители первых заданий с Озона пошли!
С регистрацией!

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0
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Александр Ненадо

Оооочень сомневаюсь что они смогут загрузить работой хотя бы 200 человек. Почему? Они сами написали про это.
Сами выбираете задания и решаете, сколько работать. Более 1000 новых задач каждый день

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igotosochi

за 50-60% времени рабочего дня (ну и по выходным еще) + 20к рублей в месяц
спасибо, бегу!

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0
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Константин .

Среднего класса 17тр добавится в стране.

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0
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Руслан Мачнев

Заработать можно, но вывести не дадим

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–1
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Aleksandr A

Вывод по подписке Озон Премиум ))

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0
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Руслан Мачнев

А с баланса можно оплатить премиум?

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Aleksandr A

🤷‍♂️

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