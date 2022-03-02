Кто отказался от клиентов из России: список магазинов и поставщиков услуг Статьи редакции
Интернет-магазины прекращают доставлять товары в страну, студии отменяют кинопрокат, а цены на продукты и алкоголь растут
Техника
Apple приостановила поставки и продажу техники в России. Через онлайн-магазин купить товары тоже невозможно. Продавец техники Apple re:Store 2 марта 2022 года не открыл свои магазины в Москве.
Производитель компьютеров Dell остановил продажи в России. Так же поступил поставщик телекоммуникационного оборудования Ericsson.
Интернет-магазины
Nike приостановила продажу товаров через сайт и приложение. Компания объяснила, что «в настоящий момент не может гарантировать доставку в Россию» и рекомендовала совершать покупки в физических магазинах.
Онлайн-магазин с витаминами и БАДами iHerb перестал доставлять товары в Россию. Так же поступили интернет-магазины, которые продают дизайнерскую одежду:
- Mr Porter.
- YOOX.
- Net-A-Porter.
- Matches Fashion.
Кино и сериалы
Пять крупнейших киностудий США — Disney, Sony, Paramount, Universal и Warner Bros. — остановили выпуск фильмов в прокат в России. Не выйдут «Бэтмен», «Мир Юрского периода: Господство», «Морбиус» с Джаредом Летом и анимационный фильм «Я краснею».
Британская BBC Studios решила прекратить лицензирование контента для российских партнёров. Компания занималась дистрибьюцией сериалов «Доктор Кто» и «Лютер», которые были доступны на ivi.ru и «Кинопоиске».
Европейская киностудия ITV остановила продажу новых лицензий, а студия All3Media прекратила переговоры с российскими вещателями. All3Media участвовала в работе над британскими версиями «Молокососов» и «Бесстыдников», а ITV над сериалами «Пуаро Агаты Кристи» и «Улица Коронации».
Онлайн-кинотеатр Megogo недоступен в России. На сайте появилось объявление, требующее отключить VPN-сервисы для доступа к сайту. Объявление отображается вне зависимости от того, работает ли VPN. Компания заявила, что проблемы технические
Netflix приостановил работу над фильмами и сериалами совместно с российскими кинокомпаниями, узнало издание «Бюллетень кинопрокатчика». Это касается проектов «Анна К», «ЗАТО», «Петля» и «Ничего особенного». 28 февраля 2022 года российские пользователи пожаловались, что не могут оплатить подписку сервиса, но ко 2 марта платежи стали проходить.
Криптобиржи
Крупнейшие криптобиржи Binance и Coinbase объявили, что не будут блокировать счета россиян. Но биржи поменьше установили ограничения:
- QMall и BTC-Alpha заблокировали аккаунты россиян и белорусов. Заблокированные пользователи потеряли доступ к средствам на своих счетах.
- BTC-Alpha и Kuna приостановили покупки криптовалют с помощью рубля, а также зачисление и вывод рублей со счета.
- CEX IO прекратила регистрацию и работу новых аккаунтов из России, Украины и Белоруссии. Это аккаунты, которые были созданы не более четырёх месяцев назад для России и Белоруссии, а для Украины — не более двух. Остальные могут пользоваться сервисом, как и раньше.
Сервисы
Сервис подписки на контент Onlyfans отключил выплаты российским и белорусским моделям и остановила продление платных подписок на их аккаунты. В сервисе пояснили, что запрет ввели из-за мировых финансовых ограничений, которые не позволяют проводить выплаты. Балансы останутся в сохранности до того момента, как пользователи смогут вывести средства.
Украинский кэшбек-сервис LetyShops стал недоступен в России. Регистратор доменов Namechip порекомендовал пользователям до 6 марта 2022 года перенести домены к другим провайдерам. В противном случае сайты с доменами. ru,. рф,. by,. бел и. su столкнутся с ошибками.
Доставка
Служба доставки DHL приостановила доставку посылок в Россию, Белоруссию и Украину. 24 февраля 2022 года СДЭК, «Курьер сервис экспресс» и DHL предупредили о задержках при доставке.
Автомобили
Заводы Ford, Hyundai и Skoda в России приостановили производство. BMW прекратил производство автомобилей в Калининграде и остановил поставки в страну.
Остановили поставки и продажи в России также:
- Harley-Davidson.
- General Motors.
- Volvo.
- Volkswagen Group, в которую также входят Skoda, Audi, Seat, Porsche, Lamborghini, Ducati и Bentley.
- Jaguar Land Rover.
- Honda.
- Mazda.
Продукты и рестораны
Продуктовые сети «Ашан», «Атак», «Окей» и «Магнит» ограничили наценку 5% на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». «Магнит» и «О'Кей» вводят ограничение с 1 марта, «Ашан» и «Атак» — с 3 марта. При этом опрошенные The Bell торговые сети отрицают рост цен на продукты.
Рестораны также столкнулись с проблемами с поставкой продуктов из-за рубежа. Они стали заменять импортные товары на отечественные. Поставщики подняли цены на продукты на 20-40%, рассказали рестораторы The Village. Это приведёт к повышению цен на блюда в общепите как минимум на 10-20%.
Крупнейшие поставщики алкоголя Simple и Luding Group остановили отгрузки клиентам и объяснили это падением рубля. Как рассказал РБК основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов, запасов алкоголя в московских ресторанах хватит на несколько дней.
Дистрибьютор алкогольных напитков ACT не остановил отгрузки, но готовится столкнуться со сложностями из-за проблем с логистикой и покупкой иностранных валют. Виноторговая компания Fort отменила скидки на свою продукцию, после чего цены вырастут на 30-40%.
Калининградский завод «Альянс-1892» сообщил торговым сетям о повышении стоимости напитков на 25-30%. Он производит коньяки «Старый Кёнигсберг», «Трофейный», «Век буржуазии», виски Scotch Terrier и 7 Yards.
В сети винных магазинов WineStyle цены выросли на 30%. Винный сервис Invisible поднял стоимость алкоголя на 20% в рознице.
От ВайнСтайла вообще не поняла и не ждала.
Самое время мне бросить бухать
Хорошо что я купил филе курочки неделю назад
+ Сервис Filmix не работает. В тг канала, в основном, сообщения о военных действиях
Автомобили Audi тоже "прекращены", одни из первых (Volkswagen, конечно. Нo Skoda же обособлена)
В ps store невозможно оплатить с карт
Вангую, вернется мода на калоши.
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