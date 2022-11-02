Торговля
Страстной бокал

Wildberries инвестирует рекордные для себя 13,7 млрд рублей в продвижение ноябрьской распродажи Статьи редакции

Ozon, например, вложил в продвижение распродаж 2 млрд рублей.

  • Инвестиции пойдут на поддержку продавцов и субсидирование скидок для покупателей во время распродажи, которая пройдёт на платформе с 2 по 14 ноября, сообщила компания.
  • Это рекордная сумма инвестиций для Wildberries: в 2021 году маркетплейс планировал вложить в распродажи 8 млрд рублей, но увеличил сумму до 10 млрд рублей.
  • Кроме того, Wildberries снизит комиссию маркетплейса для предпринимателей, участвующих в распродаже — её минимальный размер составит 3%.
  • Все акционные товары пометят плашками на сайте и в приложении. Также маркетплейс запустит телевизионную рекламу, рекламу на наружных билбордах и рассылки для покупателей.
  • Ozon, например, в промокампанию двух ноябрьских распродаж — «11.11» и «Чёрной пятницы» — в 2022 году вложил 2 млрд рублей. Маркетплейс разрешит бесплатно размещать на своих складах акционные товары, поднимет их в поисковой выдаче и добавит возможность подключить к товарам счётчик остатков.

#новость #wildberries

1861 просмотров
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28 комментариев
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 Axel Denisenko

Пользуюсь Ozon, во вкладке "избранное" есть пару десятков лотов которые интересны и, возможно, я их когда-то приобрету, но они не срочные. Так вот, заметил, что уже недели 2 цены на них постепенно пошли наверх... наверно тоже готовятся к распродаже =))

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Ivan Hafizov

Если две недели, то это им не особо поможет: озон рассчитывает скидку «от медианной цены за последние 30 дней»
То есть вот у меня один из трёх похожих товаров 25 дней назад был на 3% дешевле двух других. И теперь он на распродаже вышел тоже дешевле. И сделать с этим ничего не получится (хотя я бы хотел).

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Вадим Д.

Поддержка продавцов от WB – новые праздничные штрафы?
Да и субсидирование скидок тоже на продавцов можно повесить, чего уж мелочиться. Да и стоимость регистрации под такое дело можно повысить.

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Мистер Блондин

Поддержка продавцов от WB - платная приемка на всех складах

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Андрей Князев

Повышенная логистика и повышенная комиссия с продаж. Эквайринг ещё не разобрался кто платит. Посмотрим рекомендованные цены мне под акцию, не подхожу почти по всем позициям. Хотя раньше всегда принимал участие и были не плохие продажи. Эту акцию я пропускаю. Посмотрим что предложат в черную пятницу.

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Слегка Придурковатый

Пошли вы нахуй со свими чёрными пятницами.

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Кровавый хот-дог

Что случилось, господи

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Васисуалий Лоханкин

Классическая Черная пятница в России это предварительно поднять цену на 50%, а потом скинуть 30 )

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Кровавый хот-дог

Поэтому я заказываю на Амазоне

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Слегка Придурковатый

Бесят.

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Кровавый хот-дог

Ну чем? Хуевого качества баннерами? Наебками со скидками?

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Слегка Придурковатый

И тем, и этим. И рекламой, которая со всех щелей начнёт литься.

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Ияза Гара

Наебками со скидками в первую очередь

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Lisa Franceva

а что в черной пятнице такого,ничего плохого) на электронику например хорошие скидки)

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Илья

Эта новость тоже из бюджета продвижения WB?

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INDEX
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Ияза Гара

Ух ты! Это когда кошачий лоток со скидкой 99%? Было 30к, стало 300 рублей. Помним-помним )

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Ияза Гара

Когда на ВБ начинается распродажа - значит цены на многие товары точно будут выше, чем обычно.

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Anton

Далеко не всегда.... У меня товары с средней ценой за полгода 390-430 руб.
ВБ для участия в акции требует поставить цену на них 290 руб. Я конечно прих**л... Хочешь участвовать в спец разделе - ставь, не хочешь доп трафика не ставь. Чтобы участвовать в акции по той цене, которую ты хочешь, это надо далеко за полгода, а то и год держать очень долгое время держать высоко завышенную цену.... Что не оправданно.

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Anna Kozlova

Буквально вчера смотрела интервью с Бокальчук. И у меня диссонанс. Вот она такая милая женщина, всё сама сделала, инвестиций не привлекала, ценности там какие-то в компании прививает, сидит в опен спейсе с сотрудниками, думает, как бы покупателям и продавцам получше сделать.
Но откуда тогда это огромное количество негатива, и со стороны покупателей, и со стороны продавцов? Не вяжется вот вообще.
Сама как покупатель уже второй раз (да, я люблю говорить "нет" в плане "а почему бы, собственно говоря, и нет", каюсь) ушла с этой площадки, потому что ну заебали, честно, говнить то тут, то там. То товары скрысят где-то, придешь - а их типа уже забрали, а ты за них заплатила. То введут платный возврат, не предупредив об этом на ui - и давай списывать деньги, причем даже с отвязанной карты. Что это вообще?..

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RobinzonCruzo

Вайлдберриз всегда и был помойкой, такой аналог черкизона онлайн. В основном его любят колхозники и крохоборы, ради скидки в 100р они готовы поковыряться в г*вне. Мне лично озон гораздо больше заходит - отличные онлайн сервисы, первоклассная забота о клиентах, по возвратам никогда проблем не было, приемлемые цены.

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Алексей Гежа

1. Подняли для всех продавцов комиссию на 5%! В одежде была 18% стало 23%. В конечной цене это привело к удорожанию примерно на 200р. Умножаем 5% на суммы товаров и получим не то что миллиард, дохреналиард.
2. Стоимость логистики увеличилась с прошлого года примерно на 50-80% на единицу товара. Было 55р, стало 85р. Умножаем на то, что одежда в среднем катается три раза до покупателя перед покупкой и получим +100р на ед.
3. Ввели платную приёмку каждого товара +30р/ед.

При цене вещи за 2000р имеем + 350р дополнительных расходов к себестоимости. Чтобы остаться с той же маржинальностью, надо прибавить будет 400р. Цена стала 2400р.

Вот такая нехитрая математика.

Так что, да, есть деньги чтоб привлекать новых покупателей.

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Terri Brown

что то не верится что деньги пошли на поддержку продавцов

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ВК

Вайлдбериз, когда вернете сумму за товар, который я даже не получал?

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Константин Полухтин

Какой показатель ROMI здесь нормальный?

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Яна Ангелова

С озоном инвестициями меряются?)

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Никита Иванов

Вместо инвестиций в комплаенс - и так ведь хавают

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Фёдор Спирин

снизит комиссию? ничего себе

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