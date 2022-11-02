Wildberries инвестирует рекордные для себя 13,7 млрд рублей в продвижение ноябрьской распродажи Статьи редакции
Ozon, например, вложил в продвижение распродаж 2 млрд рублей.
- Инвестиции пойдут на поддержку продавцов и субсидирование скидок для покупателей во время распродажи, которая пройдёт на платформе с 2 по 14 ноября, сообщила компания.
- Это рекордная сумма инвестиций для Wildberries: в 2021 году маркетплейс планировал вложить в распродажи 8 млрд рублей, но увеличил сумму до 10 млрд рублей.
- Кроме того, Wildberries снизит комиссию маркетплейса для предпринимателей, участвующих в распродаже — её минимальный размер составит 3%.
- Все акционные товары пометят плашками на сайте и в приложении. Также маркетплейс запустит телевизионную рекламу, рекламу на наружных билбордах и рассылки для покупателей.
- Ozon, например, в промокампанию двух ноябрьских распродаж — «11.11» и «Чёрной пятницы» — в 2022 году вложил 2 млрд рублей. Маркетплейс разрешит бесплатно размещать на своих складах акционные товары, поднимет их в поисковой выдаче и добавит возможность подключить к товарам счётчик остатков.
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Пользуюсь Ozon, во вкладке "избранное" есть пару десятков лотов которые интересны и, возможно, я их когда-то приобрету, но они не срочные. Так вот, заметил, что уже недели 2 цены на них постепенно пошли наверх... наверно тоже готовятся к распродаже =))
Если две недели, то это им не особо поможет: озон рассчитывает скидку «от медианной цены за последние 30 дней»
То есть вот у меня один из трёх похожих товаров 25 дней назад был на 3% дешевле двух других. И теперь он на распродаже вышел тоже дешевле. И сделать с этим ничего не получится (хотя я бы хотел).
Поддержка продавцов от WB – новые праздничные штрафы?
Да и субсидирование скидок тоже на продавцов можно повесить, чего уж мелочиться. Да и стоимость регистрации под такое дело можно повысить.
Поддержка продавцов от WB - платная приемка на всех складах
Повышенная логистика и повышенная комиссия с продаж. Эквайринг ещё не разобрался кто платит. Посмотрим рекомендованные цены мне под акцию, не подхожу почти по всем позициям. Хотя раньше всегда принимал участие и были не плохие продажи. Эту акцию я пропускаю. Посмотрим что предложат в черную пятницу.
Пошли вы нахуй со свими чёрными пятницами.
Что случилось, господи
Классическая Черная пятница в России это предварительно поднять цену на 50%, а потом скинуть 30 )
Поэтому я заказываю на Амазоне
Бесят.
Ну чем? Хуевого качества баннерами? Наебками со скидками?
И тем, и этим. И рекламой, которая со всех щелей начнёт литься.
Наебками со скидками в первую очередь
а что в черной пятнице такого,ничего плохого) на электронику например хорошие скидки)
Эта новость тоже из бюджета продвижения WB?
Ух ты! Это когда кошачий лоток со скидкой 99%? Было 30к, стало 300 рублей. Помним-помним )
Когда на ВБ начинается распродажа - значит цены на многие товары точно будут выше, чем обычно.
Далеко не всегда.... У меня товары с средней ценой за полгода 390-430 руб.
ВБ для участия в акции требует поставить цену на них 290 руб. Я конечно прих**л... Хочешь участвовать в спец разделе - ставь, не хочешь доп трафика не ставь. Чтобы участвовать в акции по той цене, которую ты хочешь, это надо далеко за полгода, а то и год держать очень долгое время держать высоко завышенную цену.... Что не оправданно.
Буквально вчера смотрела интервью с Бокальчук. И у меня диссонанс. Вот она такая милая женщина, всё сама сделала, инвестиций не привлекала, ценности там какие-то в компании прививает, сидит в опен спейсе с сотрудниками, думает, как бы покупателям и продавцам получше сделать.
Но откуда тогда это огромное количество негатива, и со стороны покупателей, и со стороны продавцов? Не вяжется вот вообще.
Сама как покупатель уже второй раз (да, я люблю говорить "нет" в плане "а почему бы, собственно говоря, и нет", каюсь) ушла с этой площадки, потому что ну заебали, честно, говнить то тут, то там. То товары скрысят где-то, придешь - а их типа уже забрали, а ты за них заплатила. То введут платный возврат, не предупредив об этом на ui - и давай списывать деньги, причем даже с отвязанной карты. Что это вообще?..
Вайлдберриз всегда и был помойкой, такой аналог черкизона онлайн. В основном его любят колхозники и крохоборы, ради скидки в 100р они готовы поковыряться в г*вне. Мне лично озон гораздо больше заходит - отличные онлайн сервисы, первоклассная забота о клиентах, по возвратам никогда проблем не было, приемлемые цены.
1. Подняли для всех продавцов комиссию на 5%! В одежде была 18% стало 23%. В конечной цене это привело к удорожанию примерно на 200р. Умножаем 5% на суммы товаров и получим не то что миллиард, дохреналиард.
2. Стоимость логистики увеличилась с прошлого года примерно на 50-80% на единицу товара. Было 55р, стало 85р. Умножаем на то, что одежда в среднем катается три раза до покупателя перед покупкой и получим +100р на ед.
3. Ввели платную приёмку каждого товара +30р/ед.
При цене вещи за 2000р имеем + 350р дополнительных расходов к себестоимости. Чтобы остаться с той же маржинальностью, надо прибавить будет 400р. Цена стала 2400р.
Вот такая нехитрая математика.
Так что, да, есть деньги чтоб привлекать новых покупателей.
что то не верится что деньги пошли на поддержку продавцов
Вайлдбериз, когда вернете сумму за товар, который я даже не получал?
Какой показатель ROMI здесь нормальный?
С озоном инвестициями меряются?)
Вместо инвестиций в комплаенс - и так ведь хавают
снизит комиссию? ничего себе