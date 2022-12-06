«Авито» запустил кросс-доставку: продавец сможет отправить заказ одной службой, а покупатель — получить его другой Статьи редакции
Сервис рассчитывает, что благодаря функции вероятность сделки с доставкой вырастет на 32% к 2024 году, поскольку пользователи смогут выбирать удобные для себя службы, а не подстраиваться.
- Пока функция доступна ограниченному количеству пользователей для заказов у частных продавцов, но в будущем появится у всех пользователей, объявила компания.
- При кросс-доставке процесс обработки и доставки заказа будет осуществляться последовательно двумя логистическими операторами: то есть продавец отправит посылку через одну компанию, а покупатель получит её в пункте выдачи другой.
- На первом этапе отправить таким способом посылку можно через «Почту России» и Exmail. В будущем компания планирует подключить и других партнёров — в первую очередь, Boxberry, DPD и PickPoint.
- Сначала кросс-доставка будет доступна только для сделок между частными пользователями в категориях, доступных для отправки в постаматы. Стоимость товаров не должна превышать 20 тысяч рублей. Для профессиональных продавцов «Авито» планирует подключить опцию в 2023 году.
Кросс-доставка уже работает в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Перми, Уфе, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре — между ними доступны любые комбинации. Количество городов будет расти.
- Отслеживание заказа и механизм безопасной сделки останутся прежними. Опция будет подключаться автоматически в зависимости от местонахождения продавца и покупателя для каждой конкретной сделки.
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«Авито» запустил кросс-доставку: продавец отправит один заказ, а покупатель — получит другой.
А деньги вообще третьему достанутся
Ухахаха, ну это чистая наркoмaния. Такое только под веществами можно придумать.
Серьёзно, никому не советую использовать такой способ доставки. Это прям самая серьёзная точка отказа. Будут терять и уже будет не найти, каждая ТК будет кивать на конкурента.
Мне кажется хуже чем авитодоставка они работать не смогут и так хоть какой-то шанс что сторонняя доставка работает
теперь понятно, что означают разноцветные кружки в их логотипе
Послушайте, ну даже с прежним вариантом вечно косячили, а теперь ещё и "коней на переправе" менять будут.Кручу-верчу, запутать хочу.
Что значит вечно косячили? У меня из 326 покупок на авито, ни одного косяка… Даже задержек особых не было, ну может пара дней и это происходит крайне редко… так что вы неправы
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Сервис должен называться "Ты не ищи меня, ай люли-люли!"
Люди пачками пишут, что отправляя об одной ТК не могут получить/найти/вернуть посылку/деньги.
Теперь концов точно не найти.
Проще сразу в помойку выкидывать после приема в пункте. Они и с обычной доставкой не очень справляются, судя по отзывам.
Уникальная технология, позволяющая никогда в жизни не найти свой товар или не понять кто же его украл или сломал.
Я вот купил товар и отправил его через СдекФорвард
Одну часть ушатали, вторая зависла на таможне.
Веселого мало если честно. В минус 60000 руб.
Это как в анекдоте. Про 2 подшипника. Один сломал, другой потерял.
даешь еще больше потерь на пути доставки и необоснованные баны за жалобы о неполучении
Респект, очень удобно на первый взгляд!
Для пиздинга содержимого 😂
Авито зачем-то все время продвигал доставку через Почта России. Это тихий ужас.. 40 мин в очереди. Через BoxBerry отправка занимает 5 минут. И никак нельзя было настроить, чтобы не разрашать заказывать отправку через Почту.
Сейчас, как я понял, все посылки можно будет через BoxBerry отправить
Это от точки зависит. В моей почте очередей вообще нет... Так что всё индивидуально
Однако же у Почты самый низкий процент потерь, со слов продавцов с большим оборотом, которые в числе прочих ТК используют Почту.
За 100 рублей почта приносит домой без очереди.
Не понимаю, почему у многих в привычку вошло хейтить Авито Доставку? Это уже как стереотип про любую доставку. Сколько покупали у меня через Авито мои товары, все было круто, даже в разы удобнее, чем лично встречаться. К тому же в маленьком городе - это необходимая вещь, иначе стаф будет уходить на продажу по году.
Всё верно, это удобный инструмент. И удобен он для обеих сторон, но только пока покупателем не оказался аферист. Историй о том, как покупатель отказался в ПВЗ, а обратно приехала не проданная вещь, а кирпич – на VC не один десяток.
А что за товары? Ценовая категория и что это вообще б/у вещи с балкона или ваш товар?
Кто-нибудь уже пользовался? Есть вообще во всём этом экономический смысл?
Для Авито - есть экономический смысл. Для остальных - ну, такое...
Смысл есть - покупатель хочет в брендовый пункт Авито-эксмейл, чтобы померять вещь в примерочной, а у тебя его нет рядом или вообще в городе. Отправляешь спокойно через ближайшую Почту, сделка не срывается
Это напомнило эру начала мобильной связи в России. Когда отправляешь СМС, платишь за это дохрена денег (бакс или два или больше - кто помнит?), а оно не приходит. Ты такой в Вымпелком:, почему деньги списаны, а СМС не ушло? Вымпелком говорит, неа, ушло, всё нормально. Ты тогда звонишь в Северо-Западный GSM, мол, чё за фигня? А они, в зависимости от настроения либо говорят, что им ничего от Вымпелкома и не приходило, либо говорит, мы отправили, это у вашего получателя телефон барахлит.
Вот то же самое будет теперь на Авито, только как-нибудь более изощрённо )
И еще самое хреновое, что ты не знаешь конечно кем придет тебе посылка допустим стоит ехмайл, а в итоге ты приходишь либо в дпд, либо в ехмайл, такое было тоже. ну и наверное еще варианты возможны
Авито и так посылки теряет ...и деньги не возвращает за утереные посылки, а теперь и вообще можно будет проститься и с вещами и с деньгами, так как крайнего хрен найдёшь
Просто не используйте это гуано. 100 лет все нормально работало по предоплате и тут надо же - отправь хуй знает куда хуй знает кому бесплатно и жди сломаем мы твой товар или украдёт попротит его покупатель или просто будешь ждать месяц пока мы вернём твою вещь или месяцы пока найдём деньги за неё.
Ещё классная идея из комментариев покупаешь товар ааитодоставкой платишь и кидаешь жалобы на акк продавца его банят он войти не может и спустя месяц деньги вернут покупателю.
Лучше б они аккаунты не блокировали просто так да и посылки не теряли.
За последний месяц потерялось 2 посылки, после вопроса в саппорт - получили бан аккаунта и уже неделю никакой информации, 100к зависло за проданный товар. Теперь шансы утери многократно возрастут.
И это будет ещё даже дольше, чем exmail.
Еще больше потерянных посылок.
Вообще этот вид доставки есть мало у кого под боком, я уже столкнулась, человек 10 мне уже отказали им отправить, у некоторых даже нет в городах, в Москве еще побольше их, и то никто далеко не потащится отправить ими, когда есть почта и пр.
Ну и когда я все же испробовала ехмайл от авито то шла посылка раза в 2 дольше обычного, это тоже не гуд совсем.. может конечно все это на начальном этапе потому что..
Ура теперь если с заказом что то случится то первая компания будет скидывать вину на другую а вторая на первую а первая на вторую и так по кругу....
То есть, сейчас люди страдают от футбола между авито и службой доставки, а затем будут страдать от целого колизея? Авито свалит на службу №1, служба №1 на службу №2, та на какого-то своего подрядчика, а подрядчик скажет, что это все авито)))
Один раз воспользовался Авито доставкой. Товар неделю шёл туда, потом неделю ждал пока покупатель его посмотрит, потом он отказался и неделю товар шёл обратно. Теперь никаких этих идиотских Авито доставок. Хочешь товар? 100% его оплачиваешь+оплачиваешь отправку и после получения денег я иду в сдэк и отправляю. Не нравится? Не покупай.
Прям квест какой то😂