Wildberries после беседы с ФАС пообещал ей расширить аналитику и отслеживание товаров для продавцов Статьи редакции
Регулятор планирует снова встретиться с маркетплейсом в первом квартале 2023 года и оценить результаты его работы.
- Представители ФАС и Wildberries обсудили проблемы, с которыми сталкиваются продавцы на маркетплейсе, и возможные варианты их решения, рассказала антимонопольная служба.
- ФАС напомнила, что получала жалобы продавцов из-за начисления штрафов за несоответствие габаритов упаковки, отсутствие фото- или видеофиксации процесса замеров, из-за чего нельзя обжаловать штраф, а также недостаточно оперативной работы поддержки. Регулятор предложил Wildberries сделать работу более прозрачной.
- В итоге Wildberries разработал систему замеров габаритов упаковки, систему фотофиксации с автоматической выгрузкой фотографий замеров в личный кабинет продавца, начал тестировать автоматическое изменение габаритов с использованием спецоборудования.
- Также теперь продавцы смогут вести переписку с поддержкой до тех пор, пока вопрос не будет решен, при необходимости к диалогу подключится старший сотрудник. Маркетплейс указал в оферте, где на сайте для продавцов находится информация о логистике, расчёте коэффициента логистики и хранения, описание системы грейдов.
- В ближайшее время Wildberries планирует детализировать оферту (в частности, разделы о финансовых условиях работы) и перевести структуру документа «в формат последовательной инструкции, с подробным указанием действий продавца в случае разногласий с маркетплейсом». Среди других планов — расширить аналитику и отслеживание товаров на сайте продавцов.
- Продавцы Wildberries пожаловались на «штрафы за неверные габариты» в начале декабря 2022 года. В компании тогда заявляли, что это предприниматели пытаются обманывать маркетплейс, намеренно занижая габариты, но затем недельные начисления отменили.
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"Также теперь продавцы смогут общаться с поддержкой до тех пор, пока вопрос не будет решен"
То есть до старости.
Да вайлдберсу ваще похую. Они каждую неделю за день до выплаты денег продавцам придумывают как собрать доп денег. То новости "мы 3 недели назад неправильно считали комиссию, потом логистику, потом хранение поэтому пересчитаем, конечно же не в вашу пользу, а еще штраф за габариты, а еще платный въезд на склад в Москве". и это не шутка... Продавцы меня поймут ;)
хренасе жлобство 😯
Если въезд платный, то и выезд должен быть платным
беседа, напомнила, пообещали, все это звучит очень неофициально
ФАС такая активная перед праздниками, к 8 марта вообще в раж войдет
Не, возбуждение быстро спадёт.
ФАС с WB надо как минимум еженедельные планёрки устраивать, причём "беседы" должны быть с пристрастием.
"Да закрыть их пора давно, предположительно по 159-ой" ))
Мой вопрос в техподдержку уже 2 месяца без ответа у них висит по поводу строки в актах с названием Прочие удержания и списанием половины суммы по выплатам по данному пункту. А вы говорите про быстрый ответ)))
в следующем году обещаю ходить в зал каждый день, перестать есть фастфуд и пить алкоголь даже в минимальных количествах
ну всё считай уже сделал
А вы тоже заметили, что чем больше времени проходит после введения санкций, тем больше стали заниматься делами внутри страны? Может и правда на пользу пойдут