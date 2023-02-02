Торговля
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Ozon запустил сервис для закупки товаров с отсрочкой платежа Статьи редакции

Марктплейс заплатит поставщику или производителю, а продавец вернёт маркетплейсу средства, когда у него появится необходимая сумма.

  • Ozon запустил сервис «Деньги на закупки» — он позволяет продавцам пополнять ассортимент товаров с отсрочкой платежа, рассказали в компании.
  • Запросить деньги можно в личном кабинете или на платформе «Ozon Факторинг»: затраты на закупки покроет Ozon, а продавец сможет вернуть ему деньги с отсрочкой — её предоставляют на срок от 30 до 90 дней.
  • Лимит для предпринимателя и комиссия рассчитываются на основе анализа истории продавца на маркетплейсе — его срока работы на платформе, динамики продаж и другого.
  • Чтобы получить деньги, залог не нужен. Также такое финансирование не отразится в кредитной истории. Понадобится только работать на Ozon не меньше трёх месяцев и иметь статус ИП или юрлица.
  • В ноябре 2022 года «Яндекс Маркет» рассказал, что также запустит похожую программу поддержки продавцов: у них появится лимит средств, которые можно потратить на развитие бизнеса.

#новость #ozon

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10 комментариев
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 Максим Ростокин

Ждём, когда подобный сервис запустится для покупателей, по типу Яндекс.Сплита. Чтобы не нести ответственность перед кредитными организациями.

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Максим

Я как раз на неделе не нашел такого функционала в Озоне, поэтому приобрел товар на Яндекс Маркете, оформив Яндекс Сплит. #Ozon когда наконец появится такая фича? Мне даже рассрочку не дали и ждать 6 месяцев чтобы снова запросить, ну такое себе. Я как и другие неравнодушные пользователи будем через другие маркетплейсы товары приобретать

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Ян Войт

А чем сплит удобнее той же кредитной карты?

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Максим Ростокин

Договор поручения не обременяет кредитную историю и не требует паспорта для оформления.

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Руслан Николаев

Микрозаймы от маркетплейсов? А вообще хорошая инициатива от создателей озона и маркета, если, конечно, там нет подводных камней

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VikGrig

А ОЗОН смельчаки....учитывая сколько щас на площадке ИП мошенников продавцов пропадающих на раз два - раздавать им бабло на закупку аирподосв по 3-4тр за лот - ну как то смело - реально смело :)

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IE

Написано же, что кому попало не дают, а только проверенным опытным продавцам

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Тимофей Чекулаев

наверное это самые безопасные в мире инвестиции....

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Валентина Боровская

ну здорово наконец то , теперь удобней стало!

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ЯжПрограммист

Лучше бы запустили сервис с отсрочкой от армии

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