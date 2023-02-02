Ozon запустил сервис для закупки товаров с отсрочкой платежа Статьи редакции
Марктплейс заплатит поставщику или производителю, а продавец вернёт маркетплейсу средства, когда у него появится необходимая сумма.
- Ozon запустил сервис «Деньги на закупки» — он позволяет продавцам пополнять ассортимент товаров с отсрочкой платежа, рассказали в компании.
- Запросить деньги можно в личном кабинете или на платформе «Ozon Факторинг»: затраты на закупки покроет Ozon, а продавец сможет вернуть ему деньги с отсрочкой — её предоставляют на срок от 30 до 90 дней.
- Лимит для предпринимателя и комиссия рассчитываются на основе анализа истории продавца на маркетплейсе — его срока работы на платформе, динамики продаж и другого.
- Чтобы получить деньги, залог не нужен. Также такое финансирование не отразится в кредитной истории. Понадобится только работать на Ozon не меньше трёх месяцев и иметь статус ИП или юрлица.
- В ноябре 2022 года «Яндекс Маркет» рассказал, что также запустит похожую программу поддержки продавцов: у них появится лимит средств, которые можно потратить на развитие бизнеса.
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Ждём, когда подобный сервис запустится для покупателей, по типу Яндекс.Сплита. Чтобы не нести ответственность перед кредитными организациями.
Я как раз на неделе не нашел такого функционала в Озоне, поэтому приобрел товар на Яндекс Маркете, оформив Яндекс Сплит. #Ozon когда наконец появится такая фича? Мне даже рассрочку не дали и ждать 6 месяцев чтобы снова запросить, ну такое себе. Я как и другие неравнодушные пользователи будем через другие маркетплейсы товары приобретать
А чем сплит удобнее той же кредитной карты?
Договор поручения не обременяет кредитную историю и не требует паспорта для оформления.
Микрозаймы от маркетплейсов? А вообще хорошая инициатива от создателей озона и маркета, если, конечно, там нет подводных камней
А ОЗОН смельчаки....учитывая сколько щас на площадке ИП мошенников продавцов пропадающих на раз два - раздавать им бабло на закупку аирподосв по 3-4тр за лот - ну как то смело - реально смело :)
Написано же, что кому попало не дают, а только проверенным опытным продавцам
наверное это самые безопасные в мире инвестиции....
ну здорово наконец то , теперь удобней стало!
Лучше бы запустили сервис с отсрочкой от армии