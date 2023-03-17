Торговля
Полина Лааксо

Wildberries организовал комиссию по разрешению вопросов между ПВЗ и маркетплейсом на базе «Опоры России» Статьи редакции

Благодаря этому сторонам будет проще «прийти к консенсусу» по проблемам, которые тревожат предпринимателей, считает компания.

  • Согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнёрами ПВЗ решили сформировать по итогам встречи Wildberries и объединения предпринимателей «Опора России» с инициативной группой. Последняя состояла из более чем 20 человек, в сеть которых входит более 60 точек, рассказали в Wildberries.
  • В новую группу войдут представители деловых сообществ и малого бизнеса, Wildberries, а также министерств и органов государственной власти. Вызвался ли кто-то из последних вступить в неё — неизвестно.
  • Создание такой платформы — одна из мер маркетплейса по налаживанию обратной связи с партнёрами. Помимо этого, он планирует проводить с ними больше онлайн-встреч и доработает систему оспаривания штрафов.
Источник: «Первый Тульский»
  • В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ пожаловались на новую систему штрафов: по ней они должны были возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара. При этом, если у пункта выдачи был отрицательный баланс, ему запрещали выводить деньги — это не давало выплачивать зарплаты.
  • Из-за этого 14 марта владельцы ПВЗ пришли к московскому офису Wildberries, а 15 марта начали «забастовку» — часть пунктов не открылась, в ответ на что маркетплейс отключил некоторые пункты и начал вывозить из них товары.
  • 16 марта компания отменила 10 тысяч штрафов за подмену товара для ПВЗ и временно приостановила начисление новых вычетов, чтобы доработать новые механизмы контроля.

#новость #wildberries

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8 комментариев
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 Никита Климанов

"Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"

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Никита Климанов

Жду от вас бана, уважаемые редакторы. Яиц у вас нет все равно, раз смишнявки чистите нон-стоп под постами

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Вадим Д.
которые тревожат предпринимателей

Комиссия уже порешала какие ПВЗ будут закрыты, а какие "принуждены" к лояльности великой императрице?

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MMT

Хорошо хоть не на базе росгвардии

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Oleg Sukhoveev

товарищ майор всё равно следить будет

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Разбираем карточки на Ozon

Да неужели?)

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ЧятЖПТ

Разумное решение

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Март Свитшотов

Отличная новость.

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