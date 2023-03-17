Wildberries организовал комиссию по разрешению вопросов между ПВЗ и маркетплейсом на базе «Опоры России» Статьи редакции
Благодаря этому сторонам будет проще «прийти к консенсусу» по проблемам, которые тревожат предпринимателей, считает компания.
- Согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнёрами ПВЗ решили сформировать по итогам встречи Wildberries и объединения предпринимателей «Опора России» с инициативной группой. Последняя состояла из более чем 20 человек, в сеть которых входит более 60 точек, рассказали в Wildberries.
- В новую группу войдут представители деловых сообществ и малого бизнеса, Wildberries, а также министерств и органов государственной власти. Вызвался ли кто-то из последних вступить в неё — неизвестно.
- Создание такой платформы — одна из мер маркетплейса по налаживанию обратной связи с партнёрами. Помимо этого, он планирует проводить с ними больше онлайн-встреч и доработает систему оспаривания штрафов.
- В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ пожаловались на новую систему штрафов: по ней они должны были возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара. При этом, если у пункта выдачи был отрицательный баланс, ему запрещали выводить деньги — это не давало выплачивать зарплаты.
- Из-за этого 14 марта владельцы ПВЗ пришли к московскому офису Wildberries, а 15 марта начали «забастовку» — часть пунктов не открылась, в ответ на что маркетплейс отключил некоторые пункты и начал вывозить из них товары.
- 16 марта компания отменила 10 тысяч штрафов за подмену товара для ПВЗ и временно приостановила начисление новых вычетов, чтобы доработать новые механизмы контроля.
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"Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
Жду от вас бана, уважаемые редакторы. Яиц у вас нет все равно, раз смишнявки чистите нон-стоп под постами
Комиссия уже порешала какие ПВЗ будут закрыты, а какие "принуждены" к лояльности великой императрице?
Хорошо хоть не на базе росгвардии
товарищ майор всё равно следить будет
Да неужели?)
Разумное решение
Отличная новость.