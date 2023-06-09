Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries разморозил баланс всех продавцов, которые использовали «серую» схему продвижения на маркетплейсе Статьи редакции

Продавцы пользовались рекламными услугами на платформе через Telegram-бот, но не оплачивали их.

  • Wildberries решил снять временные ограничения на вывод средств у продавцов. Они пропадут в течение 24 часов у всех, кому маркетплейс «замораживал» баланс из-за использования «серого» продвижения.
  • Маркетплейс планирует предъявить официальные претензии всем, кто получил «необоснованную выгоду» от этой схемы.
  • При этом компания предложит урегулировать их в досудебном порядке — путём «заключения соответствующих соглашений и проведения совместной работы для борьбы с цифровым мошенничеством». Маркетплейс готов отказаться от претензий и взыскания убытков в отношении продавцов, «готовых к деятельному сотрудничеству».
  • В мае 2023 года Wildberries завершил проверку 60% продавцов из 300, воспользовавшихся «серой» схемой продвижения: их причастность подтвердили, но компания сочла, что сумма ущерба, который они причинили — «невысокая». Ущерб от действий остальных продавцов сочли «значительным».
  • Для маркетплейса проводит расследование компания, специализирующаяся на борьбе с киберпреступностью — какая именно, не уточняется. Его результаты Wildberries опубликует позже.
  • 11 мая Wildberries сообщил, что раскрыл мошенническую схему «серого продвижения»: продавцы через специальный Telegram-бот пользовались услугами рекламы на платформе, но не оплачивали их. По оценке Wildberries, схему опробовали около 300 предпринимателей, а ущерб составил 650 млн рублей.
  • После этого продавцы вышли на митинг сначала у офиса компании в бизнес-центре «Демидов», а потом у офиса на станции метро «Автозаводская» в Москве из-за списания примерно 2 млрд рублей «за некие рекламные услуги».
  • После маркетплейс заявил, что достиг договоренности с продавцами, приостановил списания за рекламу, а большинство предпринимателей призналось, что действительно использовали «серое» продвижение.

#новость #wildberries

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15 комментариев
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 Александр Пустовалов

Вайлдберриз хоть что-нибудь ещё умеет делать кроме как предъявлять претензии продавцам?!

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Maxim

предъявлять претензии партнёрам, которые держат пвз

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Сергей Житников

покупателям они претензии тоже предъявили, в виде платного возврата. дескать слишком много заказываете что бы не выкупать.

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Режиссер Максим

Ну а что еще ты от них хочешь?

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Зеленый самолетик
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Васильев Алексей

Wildberries на законодательном уровне нужно запретить удерживать деньги с продавцов. Заморозка денег убивает малый бизнес. Нет оборотки - нет бизнеса. Не селлер должен с ВБ взыскивать свои кровные, а ВБ имея претензии должен обращаться в суд за взысканием денег.

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Зеленый самолетик

А что противопоставите аргументу "Потому что могу" и "Че ты мне сделаешь"

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Dima Alexeev

Продавцам на законодательном уровне использовать серые схемы продвижения и не платить за рекламу. Есть серая схема - нет денег.

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Мурад Муртазалиев

Берут пример с Тинькофф)

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Вадим Д.
«серое» продвижение
«необоснованная выгода»
цифровое мошенничество

О как, поднатаскались.

А "заключение соответствующих соглашений и проведение совместной работы" — новая кабала? На всякий случай всем влепят штраф очередной.

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Андрей Кайгородов

Кто-нибудь может объяснить каким образом могла запуститься неоплаченная рекламная кампания на ВБ? Насколько я знаю это невозможно.

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xbevice

Серая схема, это когда продавец платит не ВБ за рекламу, а кому-то другому.

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abram Filin

Может самовыкупов меньше станет

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petrovskayaalena

Аха. Бот всех сделал.

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Igor Zegers

ВБ это мусорка!
Как можно конкурировать с поставщиками оптовых рынков которые там находятся, они же сами денпингуют, убивая любую нишу.
Цены на вб дешевле чем на Садике или Люблино оптом, а все потому что весь Китай сам на вб.
Я уж не говорю про камсу, налог, покатушки, упаковка, маркировка, брак и тд.

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15 комментариев
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