Пользователи «бросают» без оплаты в среднем 70% корзин в российских интернет-магазинах — исследование Статьи редакции
Опрошенным покупателям, в частности, не нравится сложность оформления заказа, дорогая и долгая доставка и отсутствие опции оплаты при получении.
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- Tinkoff eCommerce изучил «брошенные корзины». Исследователи проанализировали данные по продажам через интернет-магазины 332 крупнейших компаний в России и опросили 717 респондентов, которые совершили минимум три оплаты за последний месяц в онлайн-магазинах. Они отвечали на вопросы о сценариях, при которых не оплачивают покупки.
- По данным аналитиков, в лидерах онлайн-магазинов, где покупатель собирает заказ и не оплачивает его, магазины с товарами для садоводства — 91%, товарами для взрослых — 81%, товарами для детей — 79%.
- Самое низкое количество «брошенных корзин» в интернет-магазинах, которые продают в категориях: гейминг (30%), канцтовары (54%), товары для животных (56%).
Среди наиболее частых причин отказа от покупки на этапе оформления заказа — его сложность. В частности: необходимость проходить несколько экранов для оформления (71% опрошенных), большое количество обязательных полей для заполнения (65%), большой объём персональных данных (58%).
- Среди причин отказа на этапе оформления доставки — её высокая стоимость (78%), скорость (65%), неудобные временные интервалы (54%).
- На этапе оплаты пользователи чаще всего бросают покупки, в частности, из-за невозможности оплатить заказ при получении (59%) и необходимости долго заполнять данные карты (59%). Также они не доверяют платёжную информацию интернет-магазину (30%).
А, может, люди не бросают корзины, а просто хранят в них виш-лист, тк хранение в избранном не очевидно или плохо организовано?
Самый правильный ответ на этот вопрос)
А вишлист создается по причине отсутствия денег в моменте, в ином случае, покупка была бы завершена, а не отложена на потом, когда «выиграю в столото».
Я понимаю вишлисты в плане премиум-сегмента и дорогих вещей, но когда их создают на озоне, то причина проста.
Эм, что? Вот я зашёл на сайт спортмастера и добавил 20 разных шорт в корзину, но из них теперь надо выбрать несколько вариантов, потому что нахера мне все 20. А на это надо время. То же самое с лего, недавно заходил и забивал корзину наборами, что хочу себе и детям подарить, вернусь к оформлению заказа когда определюсь, что именно хочу купить.
Все так, у супруги в корзине детских вещей на лям валяется) Говорит, что потом так проще искать нужные
Ой, все это чепуха про сложность пройти 2-3 экрана, с уже предзаполненными полями 🌝 причина простая, как звезды на небе - у них просто нет денег
Ага, помечтать оставить в корзине, что когда-то будут на эту вещь бабосики)
Поржала )) Но еще есть момент , например детские товары , одежда на лямоде например, я вот с первого раза ни когда не собираю заказ , пока все подберешь, кофточки, штанишки, платья, составишь капсулу ребенку,
заеб…ся как говориться. Так я с 3-го подхода эту корзину тусуя постоянно , оформляю на 3 раз )
Чисто на языке фактов.
Ага, как не бросить? Выбирал как-то на озоне, вроде, какой-то товар. Там, как всегда, мега-гипер-распродажа-загребука, положил в корзину это что-то (не помню уже что), скажем, за 12 500 ₽, оформляю, херак — 18 200 ₽ О_о
Знатно при... удивившись, пошёл проверять что к чему, а это, оказывается, загребука прошла 🤷🏻♂️
Ну а в целом, бОльшая часть этих корзин собирается просто для сравнения цен, так что перечисленные причины, кмк, — святая вера мракетологов.
Надо делать платную корзину
Вы же понимаете, что на vc сидит в том числе ушлый Wildberries? Зачем вы им такие идеи подкидываете?
Бонусы хочу заработать
Согласен. Да и каждое открытие сайта/приложения тоже не должно быть бесплатным. Пора заканчивать этот аттракцион щедрости!
Ну а хранение в корзине товара! Ведь он уже почти ваш и никому его отдать не могут! Это нужно монетизировать! ))
Опять же соглашусь. Сохранность «почти твоего» имущества должна быть оплачена звонкой монетой!
Да и корзинные битвы можно внедрить, чтобы подрезать «последний» товар из чужой корзины за денежку.
напомнило
"Однажды на базаре Ходжа увидел, как толстый чайханщик тряс нищего бродягу, требуя у него платы за обед.
- Но я же только понюхал твой плов! - оправдывался бродяга.
- Но запах тоже стоит денег! - отвечал ему толстяк.
- Подожди, отпусти его - я заплачу тебе за всё, - с этими словами Ходжа Насреддин подошел к чайханщику. Тот отпустил беднягу. Ходжа вынул из кармана несколько монет и потряс их над ухом чайханщика.
- Что это? - изумился тот.
- За запах твоего обеда я заплатил звоном моих монет! - невозмутимо ответил Ходжа.
" (из интернетов)
Уже видимо могут, нашел товар на вб, добавил в корзину, а тут раз и его нет на складе 😂
Вадим, ск раз ты будешь переписывать свой коммент??))) он и так идеальный!
(-: Я не переписывал, дополнил. Да и замумукали, если честно, паразиты эти.
В сбермеге такое постоянно с бонусами, смотришь товар в листинге - возврат 7000 бонусов, добавляешь в корзину, переходишь в оплату и видишь, что бонусов уже 4000 🤔 и так постоянно, даже пару раз писали в техподдержку, но там отмораживались, разумеется.
Так оно и есть, а все потому, что зачастую корзины используются как МЕСТО ХРАНЕНИЯ избранного товара для покупки в перспективе, а не здесь и сейчас.
"отсутствие банковских виджетов (тинькоф, яндекс, сбер) - 21%"
да на это пофиг примерно всем
цель исследования понятна)
а что не так то? За картой реально лень ходить и вводить данные постоянно)
в 100% случаев: если рядом нет карты - нет и заказа :)
Вот платная доставка вообще боль, часто доставка через чур дорогая, в этом плане маркетплейсы больше радуют
+
Причем покупаешь в магазине одну вещь тысяч за 20 и в нем в принципе это средняя цена, а тебе предлагают доставку за 500р только на послезавтра. И сразу как-то думаешь, ну его нафиг этот магазин.
@Яндекс Маркет доставляет крупногабаритные грузы за деньги, без возможности привезти в ПВЗ
Максимально бесполезное исследование
У меня такая штука встречалась и только в Яндексе. Когда переходишь из корзины к оплате, появляется добавочно товар, который есть в корзине, но ты его не выбирал
Пакет?
Отложил в прошлый раз и забыл. А потом думаешь: откуда и зачем мне эти три литра майонеза?!
Такой вопрос никогда не стоит
Хорошо бы ссылку на исследование
Надо сделать ещё хранение заказа в корзине платным.
Зачем вы подкидываете им идеи(
Бонусы хочу! Ну и ИМ мне близки. Я сам их создавал.
Вообще-то мы тут боремся со злом(
А Вы… эх)
Кому война, кому мать родна (с)
Отольются кошке мышкины слёзки 🐭
О. Это я и мои 100 товаров в корзине озона, которые когда-то куплю🤣
Надо просто делать, как вб: оформлять всю корзину автоматом среди ночи 😆 и похер, что товар вернут. Возврат ведь платный.
👍👍👍
У меня ещё бывает такое, что добавляешь товар в корзину и думаешь, что надо бы ещё пару вещей в заказ добавить попозже и так может неделю тянуться.
Нужно исследование по брошенным комплектациям машин в конфигураторах)))
Мне кажется топ - 2 бросают по одной и той же причине: не охота еб*ться.
Скажу вам одну - денег нет, набираешь набираешь а потом вспоминаешь что на аванс продуктов уже купил, дотянуть бы до зепехи
Считаю снижение спроса из-за падения доходов (инфляция, обесценивание рубля, рост постоянных расходов) - основная причина. Просто в опроснике не было вопроса про деньги))). Какой смысл в проведении таких масштабных исследований если основная причина в списке отсутствует? В результате получили рейтинг второстепенных причин. Зачем он нужен? Скорее всего Тинькоф скоро предложит какое-то решение этих второстепенных причин, основываясь на результатах данного исследования. Вранье пришло в современный маркетинг/статистику. Если раньше данных по рынку просто не было, и приходилось действовать в рамках персональной логики, то сейчас информацией заполнено всё жизненное пространство и на 90% это либо ложь, либо ошибка, либо заблуждение. Сейчас стало сложнее))).
Когда спрос снижается, до корзины дело не доходит.
Тут другая ситуация разбирается.
Гейминг важнее еды)