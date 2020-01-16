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Сервис вытеснил Uber с китайского рынка, но появится ли в России — пока неясно.
Китайская транспортная компания Didi Chuxing планирует открытие российского офиса и ищет главу местного подразделения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Didi Chuxing развивает такси-агрегатор и сервис каршеринга Didi, а также занимается разработкой беспилотных такси. Компанию в 2012 году основала Alibaba Group. В 2016 году Didi выкупила подразделение Uber в Китае.
Компания уже провела несколько собеседований на должность топ-менеджра, говорит источник издания. Кроме того, Didi Chuxing разместила вакансию PR-менеджера на LinkedIn, передаёт РБК. Судя по объявлению, офис компании расположится в Санкт-Петербурге.
Чем будет заниматься российское подразделение, неизвестно, говорит источник издания. Возможно, речь идёт об аналитической службе, по результатам работы которой компания решит, стоит ли запускать такси-сервис в России, объяснил собеседник издания.
На момент написания заметки в Didi не ответили на запрос РБК. На рынке периодически появляются новые слухи о китайском сервисе, но конкретных планов компании никто не знает, рассказали изданию представители транспортных компаний. Didi «щупает рынок, разговаривая с топ-менеджерами», добавил представитель одного из такси-агрегаторов.
В ноябре 2015 года в Didi Chuxing инвестировал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation). Объём инвестиций стороны не раскрыли. В октябре 2017 года гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Didi может выйти на российский рынок в ближайшее время.
В июле 2019 года Didi Chuxing привлекла $600 млн от Toyota Motor. Компания вместе с инвестором решила создать совместное предприятие, которое займётся внедрением искусственного интеллекта и разработок Toyota в такси-агрегатор. По данным The Wall Street Journal, оценка компании в ходе раунда составила около $62 млрд.
Технологии продвигаются, будущее с беспилотными такси уже не за горами. Интересно как воспримет общественность новую компанию на рынке среди уже раскрученных
Если не ошибаюсь, то диди купили убер на Деньги правительства Китая. Не исключено, что местным компания придётся пережить то же самое.
Я имею ввиду, что рост этой компании идёт за счёт поглощений в том числе. Возможно это обычная практика
Общественности наплевать в целом, если ты не корпоративный заказчик, хотя и тут все решается. Если будут промо-коды и дешевые тарифы, то воспримет хорошо
@Yandex.Taxi держитесь!
Интересно, кстати мнение @Денис Демидов -а.
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