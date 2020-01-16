Сервис вытеснил Uber с китайского рынка, но появится ли в России — пока неясно.

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Китайская транспортная компания Didi Chuxing планирует открытие российского офиса и ищет главу местного подразделения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Didi Chuxing развивает такси-агрегатор и сервис каршеринга Didi, а также занимается разработкой беспилотных такси. Компанию в 2012 году основала Alibaba Group. В 2016 году Didi выкупила подразделение Uber в Китае.

Компания уже провела несколько собеседований на должность топ-менеджра, говорит источник издания. Кроме того, Didi Chuxing разместила вакансию PR-менеджера на LinkedIn, передаёт РБК. Судя по объявлению, офис компании расположится в Санкт-Петербурге.

Чем будет заниматься российское подразделение, неизвестно, говорит источник издания. Возможно, речь идёт об аналитической службе, по результатам работы которой компания решит, стоит ли запускать такси-сервис в России, объяснил собеседник издания.

На момент написания заметки в Didi не ответили на запрос РБК. На рынке периодически появляются новые слухи о китайском сервисе, но конкретных планов компании никто не знает, рассказали изданию представители транспортных компаний. Didi «щупает рынок, разговаривая с топ-менеджерами», добавил представитель одного из такси-агрегаторов.

В ноябре 2015 года в Didi Chuxing инвестировал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation). Объём инвестиций стороны не раскрыли. В октябре 2017 года гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Didi может выйти на российский рынок в ближайшее время.