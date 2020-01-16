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Транспорт
Лиана Липанова
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РБК: китайский такси-сервис Didi с инвестициями РФПИ начал набирать сотрудников в России Материал редакции

Сервис вытеснил Uber с китайского рынка, но появится ли в России — пока неясно.

6 комментариев
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Китайская транспортная компания Didi Chuxing планирует открытие российского офиса и ищет главу местного подразделения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Didi Chuxing развивает такси-агрегатор и сервис каршеринга Didi, а также занимается разработкой беспилотных такси. Компанию в 2012 году основала Alibaba Group. В 2016 году Didi выкупила подразделение Uber в Китае.

Компания уже провела несколько собеседований на должность топ-менеджра, говорит источник издания. Кроме того, Didi Chuxing разместила вакансию PR-менеджера на LinkedIn, передаёт РБК. Судя по объявлению, офис компании расположится в Санкт-Петербурге.

Чем будет заниматься российское подразделение, неизвестно, говорит источник издания. Возможно, речь идёт об аналитической службе, по результатам работы которой компания решит, стоит ли запускать такси-сервис в России, объяснил собеседник издания.

На момент написания заметки в Didi не ответили на запрос РБК. На рынке периодически появляются новые слухи о китайском сервисе, но конкретных планов компании никто не знает, рассказали изданию представители транспортных компаний. Didi «щупает рынок, разговаривая с топ-менеджерами», добавил представитель одного из такси-агрегаторов.

В ноябре 2015 года в Didi Chuxing инвестировал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation). Объём инвестиций стороны не раскрыли. В октябре 2017 года гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Didi может выйти на российский рынок в ближайшее время.

В июле 2019 года Didi Chuxing привлекла $600 млн от Toyota Motor. Компания вместе с инвестором решила создать совместное предприятие, которое займётся внедрением искусственного интеллекта и разработок Toyota в такси-агрегатор. По данным The Wall Street Journal, оценка компании в ходе раунда составила около $62 млрд.

#новость #didi

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6 комментариев
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Диана Кучма

0

Технологии продвигаются, будущее с беспилотными такси уже не за горами. Интересно как воспримет общественность новую компанию на рынке среди уже раскрученных

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Evgeny Belkin

Диана
0

Если не ошибаюсь, то диди купили убер на Деньги правительства Китая. Не исключено, что местным компания придётся пережить то же самое.

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Evgeny Belkin

Evgeny
0

Я имею ввиду, что рост этой компании идёт за счёт поглощений в том числе. Возможно это обычная практика

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Magistr Architecture

Диана
0

Общественности наплевать в целом, если ты не корпоративный заказчик, хотя и тут все решается. Если будут промо-коды и дешевые тарифы, то воспримет хорошо

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Bilguun Billy

0

@Yandex.Taxi держитесь!

Интересно, кстати мнение @Денис Демидов -а.

Яндекс.Такси — заказ такси онлайн
Стоимость поездки по городу и в аэропорт известна заранее, подача машины за 7 минут. Заказывайте…
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Yuri Ahmedov

Bilguun
0

Че им боятся с такой крышей. 

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