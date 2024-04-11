«Москвич» представил новую модель — семиместный кроссовер «Москвич 8» Статьи редакции
Он похож на китайский кроссовер JAC Sehol X8 Plus, отмечает «Журнал Авто.ру».
- Это четвёртая модель бренда, её производство и продажи планируются в конце 2024 года, объявил завод «Москвич». Она представляет собой семиместный кроссовер.
- Длина машины — 4,8 м, ширина — 1,8 м, высота — 1,7 м. Автомобиль будет оснащён бензиновым двигателем мощностью 174 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Внутри будет установлена цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма. Другие детали и цены пока неизвестны.
- Внешне автомобиль напоминает кроссовер JAC Sehol X8 Plus, отмечает «Журнал Авто.ру».
- Первые «Москвичи» на бывшем заводе Renault в Москве начали собирать в ноябре 2022 года — ими стали кроссоверы под названием «Москвич 3» по цене от 1,97 млн рублей. На ноябрь 2023 года завод собрал 31 тысячу машин.
- Российские активы Renault перешли в госсобственность весной 2022 года. Завод «Рено Россия» получили московские власти и позже договорились о его совместном развитии с «КамАЗом». Летом «Москвич» показал возможные примеры будущих моделей — СМИ заметили, что автомобили похожи на модели китайской JAC.
- По данным на апрель 2024 года, в модельном ряде представлено три машины: «Москвич 3», его электрическая версия «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».
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Представлена новая модель шильдика.
Очередной планшет на колесах по неликвидный цене
Ну, так, если более менее объективно: пи*дато, что оно вообще есть, но дизайн полностью с китайских автомобилей, это печально... Убогая решётка радиатора, просто пи*дец, боковые вставки на дверях не нужны, задние фары растеклись, слишком много пластика
Это не дизайн китайца, это полноценная китайская машина с другим шильдиком :)
Вот это прорыв!
Я молчу про внутренности и характеристики, но дизайн лютый, мне очень нравится!
Мест семь, а москвич, значит, 8?! Куда пропало место? Где шильдики заказывают ребята?
Самое смешно, что все меню и мультимедиа в них на Английском языке))))
Правильно говорить на недружественном мертвом языке.
А вы знали что даже в КНДР пошла мода учить английский язык.
Не знаю правда это или нет, но это только слухи. Вообще я не удивлюсь, если какие-то неприлично богатые люди знают инглиш т.к. это обяснимо.
Как же китайские братушки мощно гоев нагревают, любо-дорого
Что то это мне напоминает...
Автомобиль?
В студию?
УГ!
)))))))
Крутая тачила
Было бы круто, кстати, если бы они обыграли ретрофутуризм СССР. 💁♀️
Например у них крутой логотип на сайте.
В этом стиле надо было всё делать.
Дитковский, ты?
И фапочку!
Из ретрофутуризма будет только логотип.
Классика 60-х: выглядит намного элегантнее современного, простота и понятность
В современных реалиях не так элегантно уже будет.
Если так посмотреть и тогда этот автомобиль, не считался чем то особенным в мировом автопроме, но они двигали своё
Да вроде ниче так выглядит
Естественно, у китайцев же работали дизайнеры и конструкторы а не просто шильдик приклеивали за миллиарды денег
Всё таки Москвич 3, наиболее удачная модель
Она просто идеальна, почти как УАЗ буханка.
некорректное сравнение
а если говорить конкретнее , то его точная копия