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Транспорт
Евгения Евсеева

«Москвич» представил новую модель — семиместный кроссовер «Москвич Статьи редакции

Он похож на китайский кроссовер JAC Sehol X8 Plus, отмечает «Журнал Авто.ру».

  • Это четвёртая модель бренда, её производство и продажи планируются в конце 2024 года, объявил завод «Москвич». Она представляет собой семиместный кроссовер.
Фото: «Москвич»
  • Длина машины — 4,8 м, ширина — 1,8 м, высота — 1,7 м. Автомобиль будет оснащён бензиновым двигателем мощностью 174 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Внутри будет установлена цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма. Другие детали и цены пока неизвестны.
  • Внешне автомобиль напоминает кроссовер JAC Sehol X8 Plus, отмечает «Журнал Авто.ру».
  • Первые «Москвичи» на бывшем заводе Renault в Москве начали собирать в ноябре 2022 года — ими стали кроссоверы под названием «Москвич 3» по цене от 1,97 млн рублей. На ноябрь 2023 года завод собрал 31 тысячу машин.
  • Российские активы Renault перешли в госсобственность весной 2022 года. Завод «Рено Россия» получили московские власти и позже договорились о его совместном развитии с «КамАЗом». Летом «Москвич» показал возможные примеры будущих моделей — СМИ заметили, что автомобили похожи на модели китайской JAC.
  • По данным на апрель 2024 года, в модельном ряде представлено три машины: «Москвич 3», его электрическая версия «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

#новости #москвич

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30 комментариев
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 Stanislav Lem

Представлена новая модель шильдика.

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Boby Fisher

Очередной планшет на колесах по неликвидный цене

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G.L.

Ну, так, если более менее объективно: пи*дато, что оно вообще есть, но дизайн полностью с китайских автомобилей, это печально... Убогая решётка радиатора, просто пи*дец, боковые вставки на дверях не нужны, задние фары растеклись, слишком много пластика

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Кирилл Терехов

Это не дизайн китайца, это полноценная китайская машина с другим шильдиком :)

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Pasha Z

Вот это прорыв!

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Dmitry Eliseev

Я молчу про внутренности и характеристики, но дизайн лютый, мне очень нравится!

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Вадим Д.

Мест семь, а москвич, значит, 8?! Куда пропало место? Где шильдики заказывают ребята?

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Кирилл Терехов

Самое смешно, что все меню и мультимедиа в них на Английском языке))))

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Boby Fisher

Правильно говорить на недружественном мертвом языке.

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местный житель

А вы знали что даже в КНДР пошла мода учить английский язык.
Не знаю правда это или нет, но это только слухи. Вообще я не удивлюсь, если какие-то неприлично богатые люди знают инглиш т.к. это обяснимо.

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Arnold Kristonsen

Как же китайские братушки мощно гоев нагревают, любо-дорого

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Водяной

Что то это мне напоминает...

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Fred Han

Автомобиль?

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Водяной

В студию?

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Post...

УГ!

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A V

)))))))

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Андрей Колодов

Крутая тачила

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Запопу Кусь

Было бы круто, кстати, если бы они обыграли ретрофутуризм СССР. 💁‍♀️

Например у них крутой логотип на сайте.

В этом стиле надо было всё делать.

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Fred Han

Дитковский, ты?

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Stanislav Lem

И фапочку!

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mv

Из ретрофутуризма будет только логотип.

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G.L.

Классика 60-х: выглядит намного элегантнее современного, простота и понятность

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Гриша Н.

В современных реалиях не так элегантно уже будет.

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G.L.

Если так посмотреть и тогда этот автомобиль, не считался чем то особенным в мировом автопроме, но они двигали своё

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Я сказал свое имя машине

Да вроде ниче так выглядит

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Boby Fisher

Естественно, у китайцев же работали дизайнеры и конструкторы а не просто шильдик приклеивали за миллиарды денег

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G.L.

Всё таки Москвич 3, наиболее удачная модель

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Boby Fisher

Она просто идеальна, почти как УАЗ буханка.

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G.L.

некорректное сравнение

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Дмитрий Смоляков
Он похож на китайский кроссовер JAC Sehol X8 Plus

а если говорить конкретнее , то его точная копия

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