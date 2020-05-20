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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Стартап Tortoise запустил в США электросамокаты с дистанционным управлением — они приезжают к пользователю Материал редакции

Жителям не нужно искать свободный самокат, а властям — наводить порядок на тротуарах.

10 комментариев
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Американская компания Tortoise в партнёрстве с оператором Go X начала тестировать в США аренду электросамокатов с дистанционным управлением, пишет The Verge.

Транспортными средствами с помощью консолей Xbox управляют сотрудники мексиканского офиса Tortoise. У самокатов четыре колеса (два из них для балансировки), на каждом установлены камеры и сенсоры.

Заказ оформляется через приложение — самокат строит маршрут и прибывает в указанную точку. Оператор контролирует скорость и безопасность езды. Сейчас для аренды доступны 100 самокатов.

Сооснователь Tortoise, выходец из Uber Дмитрий Шевеленко считает, что клиентам понравится, что самокаты приезжают лично к ним, а властям — отсутствие беспорядка на дорогах и тротуарах.

«Вам не нужно гадать, будет ли самокат на стоянке, не нужно идти до точки, где его можно будет забрать — вы заказываете его и ждёте дома», — пояснил изданию Шевеленко.

Дистанционное управление помогает компании решить проблему конкурентов, считает The Verge. Каждый вечер самокаты нужно собирать по городу и ставить на зарядку. Люди, которые получают за это деньги, нередко устраивают из-за самокатов драки, транспорт ломается. Кроме того, пользователям бывает сложно найти доступный самокат — часто бывает так, что они составлены в одном месте, а не распределены по городу.

По данным Crunchbase, Tortoise создана в 2019 году. Стартап дважды привлекал средства в виде конвертируемых займов: от бизнес-ангела Джона Даннера и компании Plug & Play. Объём инвестиций не указан.

#новость #стартапы #электросамокаты

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Ilya Brin

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Только свистни - он появится!
Са-мо-кат!

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Michael Tretyak

Ilya
2

А мне чот вспомнилось про «гроб на колёсиках подъезжает к твоему дому!»

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Ilya Brin

Michael
0

Кто-то может украсть эту идею!
Особенно, когда рынок растёт (ой!)

Ответить

Michael Tretyak

Ilya
0

Правда, в России вместо колёсиков будут граждане Средней Азии, так как на колёсики с камерами и датчиками бюджет разворуют, а граждан Средней Азии, как в том анекдоте, никто не считает (sad but true)

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Eugene Smirnov

1

Видишь самокат тебя догоняет. Встал на него до следующего поворота доехал.

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Michael Tretyak

Eugene
1

Был зацепер, стал самокатозапрыгер

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Eugene Smirnov

Michael
0

Фуникулёр такой. Вообще, огонь. Прыгаешь с одного на другой, как игре какой.
А, вообще, реально, до светофора доезжаешь, там на другой садишься и окей.

Ответить

Michael Tretyak

Eugene
1

Причём, на халяву! Будут ли создатели это отслеживать и бороться с этим? Типа, датчик веса, камера в руле. Запрыгнул не вызвавший - самокат резко тормозит и бьёт нарушителя током, например. Зацепер-гриль))

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Tuq

0

Школьники будут рады

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Артем Баранов

0

О, я нашёл идеальную работу!

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