Жителям не нужно искать свободный самокат, а властям — наводить порядок на тротуарах.

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Американская компания Tortoise в партнёрстве с оператором Go X начала тестировать в США аренду электросамокатов с дистанционным управлением, пишет The Verge.

Транспортными средствами с помощью консолей Xbox управляют сотрудники мексиканского офиса Tortoise. У самокатов четыре колеса (два из них для балансировки), на каждом установлены камеры и сенсоры.

Заказ оформляется через приложение — самокат строит маршрут и прибывает в указанную точку. Оператор контролирует скорость и безопасность езды. Сейчас для аренды доступны 100 самокатов.

Сооснователь Tortoise, выходец из Uber Дмитрий Шевеленко считает, что клиентам понравится, что самокаты приезжают лично к ним, а властям — отсутствие беспорядка на дорогах и тротуарах.

«Вам не нужно гадать, будет ли самокат на стоянке, не нужно идти до точки, где его можно будет забрать — вы заказываете его и ждёте дома», — пояснил изданию Шевеленко.

Дистанционное управление помогает компании решить проблему конкурентов, считает The Verge. Каждый вечер самокаты нужно собирать по городу и ставить на зарядку. Люди, которые получают за это деньги, нередко устраивают из-за самокатов драки, транспорт ломается. Кроме того, пользователям бывает сложно найти доступный самокат — часто бывает так, что они составлены в одном месте, а не распределены по городу.