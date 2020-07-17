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Транспорт
Татьяна Боброва
2179

РБК: китайский такси-сервис Didi заработает в России до конца лета — сначала в Казани Материал редакции

«Китайский Uber» в начале 2020 года начал искать главу российского офиса, говорили источники.

38 комментариев
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Китайская транспортная компания Didi Chuxing, владеющая одноимённым такси-сервисом, начнёт работу в России с Казани. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке такси.

По словам одного из собеседников издания, Didi запустится в ближайшие недели, а в сентябре-декабре планирует запуск в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

На «Авито» также появилось объявление о поиске водителей в Didi, указывает издание. Набор ведёт ООО «Юником», которое называет себя официальным представителем сервиса в России. По указанному номеру телефона в компании рассказали РБК, что Didi начнёт работу в августе 2020 года и сначала только в Казани.

В Didi пока не ответили на запрос издания.

Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «Диди Мобилити Рус» зарегистрировано в декабре 2019 года, учредитель — сингапурская Didi Mobility Pte Ltd. В мае 2020 года у юрлица сменился гендиректор, им стал Евгений Школун. В начале 2020 года источники РБК рассказывали, что компания начала искать главу российского офиса и других сотрудников.

В июле 2020 года в Google Play появилось приложение «Didi Водитель» (разработчик Didi Global). Однако в комментариях пользователи отмечают, что оно не работает.

Didi Chuxing основана в 2012 году. Компания развивает такси-агрегатор и сервис каршеринга Didi, а также занимается разработкой беспилотных такси. В 2016 году Didi выкупила подразделение Uber в Китае.

В 2015 году в Didi Chuxing инвестировал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation).

#новость #didi #такси

Татьяна Боброва
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38 комментариев
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Stas Stanislavsky

15

супер, сча китайцы по-классике вольют тонну бабла на продвижение, полгода по промикам покатаемся, а дальше обратно на сити/яндекс. 

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Александр Макаров

Stas
2

Китайский маркетинг в России это какое-то чудо.

Ответить

sergjjj

Александр
2

ага, вспомнилось про JD с Российскими "эффективными" менеджерами.

Ответить

Sergei Timofeyev

sergjjj
0

Ну так деньги освоили. Все довольны.

Ответить

Юрий Глотов

9

Надеюсь под РФ сделают ui приложения на европейский манер, а то китайские приложения вызывают нервный тик

Ответить

Андрей Антонов

Юрий
1

Дидиха вообще хорошая по ui/ux

Ответить

Ильяс Урганаев

5

Водители тоже китайцы будут?

Ответить

Andrew Simon

Ильяс
0

После трех дней за рулем без сна, за привычную китайцам зарплату - будут.

Ответить

Alex Konin

4

Мне кажется за счет заливки рынка деньгами смогут отхватить долю до 5% на рынке, но когда решатся выводить на окупаемость проект поймут, что с «бесплатными» рекламными ресурсами и наиболее развитыми экосистемами Yandex и Mail/Сбербанк сложно тягаться и в итоге уйдут.

Ответить

-=SinX=-

Alex
0

Я немного имел дело с такси не со стороны руля машины и на мой взгляд, бери с водителей меньшую комиссию и чуть уменьши стоимость поездки, чем у известных сервисов и это в какое-то мере позволит им закрепиться на рынке. Ну и ещё немного пошуметь, чтобы дать о себе знать.

Ответить

JsonOk

-=SinX=-
2

бери с водителей меньшую комиссию и чуть уменьши стоимость поездки, чем у известных сервисов и это в какое-то мере позволит им закрепиться на рынке

Да, рынок занять это позволит, а вот насчёт закрепиться — сомнительно.
Как на окупаемость выходить, если цены/комиссия ниже будут?

Ответить

Anton Matrosov

JsonOk
1

А какая должна быть окупаемость у приложения, которое просто сватает пассажиров с водителями, и берет процент с каждой поездки? Там даже с парой процентов комиссии можно выйти на рентабельность

Ответить

Nikolai O

Anton
2

рекламные расходы, юридический офис, тех и клиентская поддержка. 

Ответить

Антон Штадлер

Alex
0

Uber это не помешало зайти на рынок и "отхватить" 40 % ЯТакси прежде чем уйти с него, не показав ни разу годового убытка

Ответить

Alexey Vlasov

1

Яндекс что-то к китайцам не заходит.
Слабы предложения ай ти сервисов и услуг из РФ для иностранного рынка к сожалению...

Ответить

Леонид Лобов

Alexey
1

Не потянет...

Ответить

Иван Иванов

Alexey
1

Предложения норм, карты и машины в Китае такие же.

Но зайти в страну просто так нельзя, особенно в Китай.

Ответить

Леонид Лобов

1

Не похоже на стиль DiDi. Думаю, что фейк. Сайт казанский на частное лицо зарегистрирован, соединение небезопасное. Автор объявления подключает к "ЯТ". Скорее всего, "утка" для привлечения "новых" водителей (а таксисты очень ждут альтернативу обнаглевшим агрегаторам), потому что система построена на потоке, а источник иссяк. Либо просто тест.
Российское представительство DiDi при текущем составе учредителей рискует нарваться на закон, придуманный для получения государственного контроля над компанией "Яндекс". Поэтому им целесообразнее организовать совместное предприятие с местным игроком, либо поддержать масштабирование того, в кого они уже инвестировали - Bolt.

Ответить

Sakari Toumela

Леонид
0

Мне китайская эйчар из DiDi пару месяцев назад в Linkedin'е предлагала одну из позиций, мол скоро будем захватывать Россию и т.п. Вероятно, это всё-таки они

Ответить

Леонид Лобов

Sakari
0

Ну, не знаю. Я бы на их месте купил "кладбище лидов" Gett для "захвата", а не тратил время на Avito.

Ответить

Sakari Toumela

Леонид
0

Если вы владеете релевантной информацией, то вам стоило бы написать им напрямую, может какой консалтинг для них сделали или еще чего :) (я серьёзно)

Ответить

Денис Морганов

0

Поездят у нас поймут что такое русская дорога )

Ответить

Андрей Антонов

Денис
3

Я могу сказать вам одно: китайцы - первоклассные таксисты. Так, как ездят в Китае, в России и не снилось никому 😂

Ответить

Станислав Фокин

Андрей
0

Максимально согласен! Стабильные 50 км/ч в правом ряду - золотое правило 🤡

Ответить

Андрей Антонов

Станислав
0

Мы с вами, видимо, о разном Китае говорим 😂

Ответить

Станислав Фокин

Андрей
0

Вы о каком? Я о восточных регионах :)

Ответить

Андрей Антонов

Станисл…
2

Ну я говорю про юго-восток. У меня же китайцы могут на светофоре из крайнего правого ряда в крайний левый через 5 сплошных проехать не задумываясь. Смещения в полосах и отсутствие поворотников - меньшее из зол, что делают киты.

Ответить

-=SinX=-

Денис
0

Так написано, что ищут водителей на Авито)

Ответить

Yury Kotov

0

Yango тоже уже работает в Израиле, и дальше по миру

Ответить

Антон Штадлер

Yury
0

Как-то не очень у Янго в Израиле, да и в мире, идут

Ответить

Eugene Smirnov

0

Ништяк. Ситик подвинется.

Ответить

Artemy

0

Помню, прилетели мы с женой и грудной дочкой вечером в Янтай. Понадобилось такси до отеля. Убер из Китая тогда уже ушел. Таксисты что такое доллары не понимают. Обменник закрыт уже. Банкоматы не берут некитайские карты. Тогда вот вспомнил название Didi, качали его полчаса через медленный аэропортовый вайфай, а потом бегали за таксистом по перрону, но кончилось все хорошо. Слава Диди!

Ответить

Руслан Агаев

0

Китайская платформа будет в России, не знаю на сколько она будет конкурентноспособная, так как в России и так цены на такси сбитые.
Из плюшек наверное то что есть функция развоза нескольких разных человек по пути... и это пожалуй всё, хотя думаю даже эта функция должна быть уже реализована на других платформах в РФ.
По началу пользуйтесь этим такси будут скидки, потом возвращайтесь к тому что больше нравится.
В Китае пользуюсь диди только если не получается найти машину через другие приложения так как у них цена завышена на 10-30% на поездку при этом сервис такой же. Добрались они до Российского рынка только из за того что были первые кто предложил такую услугу в Китае и заработали на этом.

Ответить

Андрей Никифоров

0

Если приложение didi будет как сайт АлиЭкспресс я лучше пешком ходить буду. 

Ответить

леня голубков

0

китайцы уже до Казани добрались... ))

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Lucaz Vascuez

–1

Приложение фейк ! Единственное что мне друг скинул ,работает агентом , уверенно скажу первым пойдет дидиха на Казань и на счет фейков по всюду:Добавляю ссылку на предварительную регистрацию где я сам оставил только свой город( Ульяновск) и номер.
t.me/didi_rabota

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Foreign Secretary

Lucaz
0

согласен ,лни только номер просят ,а остальные позор какой то че только не развелось

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