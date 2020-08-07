Wheely: суд в Москве приостановил работу сервиса на 90 дней из-за отказа передавать данные о поездках Дептрансу Материал редакции
Но пока компания продолжает работу.
Мещанский районный суд Москвы постановил приостановить работу сервиса личных водителей Wheely на 90 дней из-за отказа компании передавать данные водителей и машин. Об этом vc.ru рассказали в Wheely, в суде на момент публикации материала не ответили на запрос.
Однако пока Wheely не приостанавливал работу и ждёт решения приставов, добавили в компании. Также сервис планирует обжаловать решение суда.
Весной 2020 года Wheely, как и другие сервисы перевозки пассажиров по заказу, приостановил работу по решению столичных властей из-за пандемии Covid-19.
С 12 мая Wheely и премиальные такси смогли вернуться к работе, но при условии передачи данных о водителей, статусе машины и геолокации в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) и соблюдении санитарных требований.
Однако в компании посчитали требования передачи данных в ЕРНИС, с которой работает мэрия, незаконным и отказались его выполнять. После проверки по жалобе Дептранса прокуратура Москвы признала незаконным возвращение сервиса Wheely и вынесла представление об устранении нарушения. Сервис этого не сделал и прокуратура обратилась в суд.
«Хотя Дептранс настаивает, что запрашиваемые данные не содержат информации о пассажирах, давно известно, что точные данные геолокации легко соединить с другими сетами данных, чтобы точно идентифицировать пользователя», — заявили в Wheely.
Странно читать коменты, как будто народ из другой страны пишет)
Очевидно же что это красивейший репутационный PR-кейс, да, это заранее проигранная борьба, но зато сколько лояльности разом на конкурентном рынке.
Уверен, с учётом фамилии СЕО, у Wheely всё ок с компетенциями в GR и они прекрасно представляют свои низкие шансы на победу. Но именно благодаря такому поражению появляются святые вроде Иисуса или, например, Навального :)
Премиум и кровная борьба за интересы клиентов — синонимы, что стали забывать в последнее время.
Уверен, с учётом фамилии СЕО, у Wheely всё ок с компетенциями в GR
Его отец вполне мог бы сейчас быть на месте Белыха, если бы не уехал, то, что сын пытается тут бодаться с силовиками говорит скорее о том, что компетенции в GR он усвоил не очень хорошо
Ну и чего выделываться? Что плохого в предоставлении данных?
В слежке за клиентами.
Дело не в этом, а в том в режиме онлайн на вас пишется трек. Это не нормально для такого рода услуги.
В том и дело, что нет.
Местоположение не передается, если отключена геолокация, только пеленгуя можно вычислить, но точно определить не смогут..
Фиговой. Если вы не взяли с собой телефон то и отследить вас никак.
Есть у нас один замечательный торговый центр. Хорошее место, не самая большая аренда и обязательно сдавать отчеты о выручке. Как только хозяева трц понимают, что твой бизнес не так плох — выселяют на мороз и сами захватывают точку. Такой вот план.
Если я не хочу слежки, всегда есть варианты.
Если сервис работает в принципе, я предложу водителю вариант заработать мимо кассы, приложений и связанных с ними систем слежения.
А вот если на слежку мне плевать, а качественного сервиса хочется — что делать теперь три месяца?
Возьмите машину в аренду.
Мне не машина нужна: мне водителя и сервис подавай!
Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. (c)
Приехали
Там требуют раскрывать имена пассажиров?
Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (Статья 3., пункт 1., 152-ФЗ). Ключевое слово здесь — "косвенно".
Трэки поездок в совокупности с другими данными (сотовая сеть, записи с камер, и т.п.) элементарно могут установить личность пассажира.
Судился я как то с одним из департаментов Москвы у знакомого судьи, так вот в важных делах руководство департамента просто звонит судье и просит принять правильное решение и не обижать город. Надо было wheely просто судье занести и все бы решилось лучше для них
Осталось идти до конца - закрыть бизнес распродать машины. Или нет?
А может раскрытие данных о поездках это проверка того, сколько они платят налогов?
Блоги компаний
Показать еще