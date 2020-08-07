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Транспорт
Татьяна Боброва
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Wheely: суд в Москве приостановил работу сервиса на 90 дней из-за отказа передавать данные о поездках Дептрансу Материал редакции

Но пока компания продолжает работу.

38 комментариев
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Мещанский районный суд Москвы постановил приостановить работу сервиса личных водителей Wheely на 90 дней из-за отказа компании передавать данные водителей и машин. Об этом vc.ru рассказали в Wheely, в суде на момент публикации материала не ответили на запрос.

Однако пока Wheely не приостанавливал работу и ждёт решения приставов, добавили в компании. Также сервис планирует обжаловать решение суда.

Весной 2020 года Wheely, как и другие сервисы перевозки пассажиров по заказу, приостановил работу по решению столичных властей из-за пандемии Covid-19.

С 12 мая Wheely и премиальные такси смогли вернуться к работе, но при условии передачи данных о водителей, статусе машины и геолокации в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) и соблюдении санитарных требований.

Однако в компании посчитали требования передачи данных в ЕРНИС, с которой работает мэрия, незаконным и отказались его выполнять. После проверки по жалобе Дептранса прокуратура Москвы признала незаконным возвращение сервиса Wheely и вынесла представление об устранении нарушения. Сервис этого не сделал и прокуратура обратилась в суд.

«Хотя Дептранс настаивает, что запрашиваемые данные не содержат информации о пассажирах, давно известно, что точные данные геолокации легко соединить с другими сетами данных, чтобы точно идентифицировать пользователя», — заявили в Wheely.

Основатель Wheely Антон Чиркунов: «Дептранс…
Колонка основателя компании, который с весны конфликтует с мэрией из-за блокировки работы сервиса…
vc.ru

#новость #wheely

Татьяна Боброва
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38 комментариев
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Mark Khil

17

Странно читать коменты, как будто народ из другой страны пишет)

Очевидно же что это красивейший репутационный PR-кейс, да, это заранее проигранная борьба, но зато сколько лояльности разом на конкурентном рынке.

Уверен, с учётом фамилии СЕО, у Wheely всё ок с компетенциями в GR и они прекрасно представляют свои низкие шансы на победу. Но именно благодаря такому поражению появляются святые вроде Иисуса или, например, Навального :)

Премиум и кровная борьба за интересы клиентов — синонимы, что стали забывать в последнее время.

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Masha Kovalyova

Mark
0

Уверен, с учётом фамилии СЕО, у Wheely всё ок с компетенциями в GR

Его отец вполне мог бы сейчас быть на месте Белыха, если бы не уехал, то, что сын пытается тут бодаться с силовиками говорит скорее о том, что компетенции в GR он усвоил не очень хорошо 

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Mark Khil

Masha
0

Я говорю скорее о том, что Антон явно имеет отличное представление о том, как работает система со всеми вытекающими.

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dan dub

–36

Ну и чего выделываться? Что плохого в предоставлении данных?

Ответить

Sergei Timofeyev

dan
28

В слежке за клиентами.

Ответить

dan dub

Sergei
–14

Если кого-то надо будет найти, найдут. Чтобы прятаться от органов, надо очень постараться. А так смысла нет себе проблем наживать

Ответить

Sergei Timofeyev

dan
4

Дело не в этом, а в том в режиме онлайн на вас пишется трек. Это не нормально для такого рода услуги.

Ответить

dan dub

Sergei
–2

Трек пишется на всех и всегда через телефон.

Ответить

Sergei Timofeyev

dan
3

В том и дело, что нет.

Ответить

dan dub

Sergei
–2

Да, местоположение хранится и отслеживается. Пакет Яровой.

Ответить

Mike Kosulin

dan
15

Не стоит нюхать клей, тем более из пакета Яровой.

Ответить

Денис Нугманов

dan
3

Местоположение не передается, если отключена геолокация, только пеленгуя можно вычислить, но точно определить не смогут..

Ответить

dan dub

Денис
0

Погуглите СОРМ

Ответить

Nikita Rogatov

Денис
0

По 3м точкам можно точно. В остальном случае и не нужно точно.

Ответить

Nikita Rogatov

dan
0

Он и без Яровой пишется и писался

Ответить

Ales Sharaev

dan
–1

Фиговой. Если вы не взяли с собой телефон то и отследить вас никак.

Ответить

dan dub

Ales
–6

А зачем прятаться, если ничего плохого не сделал?

Ответить

Alexander Bevice

dan
0

Есть у нас один замечательный торговый центр. Хорошее место, не самая большая аренда и обязательно сдавать отчеты о выручке. Как только хозяева трц понимают, что твой бизнес не так плох — выселяют на мороз и сами захватывают точку. Такой вот план.

Ответить

Иван Иванов

dan
0

Написал dan dub.

Ответить

Evgeny Boyko

Sergei
0

Если я не хочу слежки, всегда есть варианты.

Если сервис работает в принципе, я предложу водителю вариант заработать мимо кассы, приложений и связанных с ними систем слежения. 

А вот если на слежку мне плевать, а качественного сервиса хочется — что делать теперь три месяца?

Ответить

Sergei Timofeyev

Evgeny
0

Возьмите машину в аренду. 

Ответить

Evgeny Boyko

Sergei
0

Мне не машина нужна: мне водителя и сервис подавай!

Ответить

Sergei Timofeyev

Evgeny
0

Водителя берите

Ответить

Nikolai O

Sergei
0

Противный...

Ответить

Nikita Gorlov

dan
0

Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. (c)

Ответить

Semyon Efimov

8

Wheely — красавцы! Искренний респект, не пошли на поводу

Ответить

Ivan Serebrennikov

6

Красавцы🔥

Ответить

Arthur Niazyan

3

Да здравствует советский суд....

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Приехали

Ответить

Антон

Yuri
2

Выходите 

Ответить

Yury Kotov

–1

Там требуют раскрывать имена пассажиров?

Ответить

Anton Korbutyak

Yury
2

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (Статья 3., пункт 1., 152-ФЗ). Ключевое слово здесь — "косвенно".

Трэки поездок в совокупности с другими данными (сотовая сеть, записи с камер, и т.п.) элементарно могут установить личность пассажира.

Ответить

Lengor

0

Судился я как то с одним из департаментов Москвы у знакомого судьи, так вот в важных делах руководство департамента просто звонит судье и просит принять правильное решение и не обижать город. Надо было wheely просто судье занести и все бы решилось лучше для них

Ответить

Артём А.

Lengor
0

Стыд

Ответить

Evgeny Terentev

0

Осталось идти до конца - закрыть бизнес распродать машины. Или нет?

Ответить

Nikolai O

Evgeny
0

Так распродавать то нечего.

Ответить

Даниил Гудмен

0

Все равно верю в них, невзирая ни на что

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Григорий Селезнев

0

А может раскрытие данных о поездках это проверка того, сколько они платят налогов? 

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