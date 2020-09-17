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Транспорт
Лиана Липанова
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Исследование: выбросы гибридных электромобилей с зарядкой оказались почти в три раза выше, чем на официальных испытаниях Материал редакции

За время работы PHEV выбросит около 28 тонн СО2, бензиновый — 39 тонн, а дизельный — 41 тонну, подсчитали исследователи.

19 комментариев
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Исследователи движения Transport & Environment при поддержке Greenpeace Великобритании выяснили, что в среднем «типичные» гибридные электромобили с подзарядкой от электросети (PHEV) выбрасывают около 117 граммов диоксида углерода (СО2) на километр, передаёт CNBC.

Эта цифра значительно выше, чем официальные результаты испытаний — 44 граммов СО2, говорится в сообщении. За время работы PHEV выбросит около 28 тонн СО2, подсчитали исследователи. О каком сроке речь, CNBC не уточняет. Бензиновый автомобиль выбрасывает 39 тонн, а дизельный — 41 тонну.

Гибридные электромобили с подзарядкой оснащены двигателем внутреннего сгорания, а также электрическим двигателем, работающим от аккумулятора, поясняет издание. Некоторые считают такие автомобили переходным шагом к электромобилям, пишет CNBC.

«Исследования также показывают, что PHEV часто включает свой двигатель даже при езде с якобы нулевым уровнем выбросов. Выбросы таких гибридов более сопоставимы с выбросами обычных автомобилей, чем электромобилей», — говорится в результатах анализа.

В Transport & Environment заявили, что собрали данные из «широкого круга источников» — всего примерно от 20 тысяч гибридных электромобилей, как частных, так и из автопарков.

«Гибриды с подзарядкой — это "волки в овечьей шкуре" автомобильной промышленности. Они могут показаться более экологичным выбором, но ложные заявления о низких выбросах — это уловка автопроизводителей для продолжения производства внедорожников с бензиновыми и дизельными двигателями», — сказала Ребекка Ньюсом (Rebecca Newsom), глава политики Greenpeace в Великобритании.

Глава Общества автомобильных производителей и трейдеров (Society of Motor Manufacturers and Traders) Майк Хоуз назвал отчет Transport & Environment ошибочным. По его словам, отчёт основан на цифрах, полученных во время тестов, которые больше не проводятся.

«Несмотря на это результаты отчета показывают, что гибридные автомобили с подзарядкой снижают выбросы на 30% по сравнению с бензином или дизельным топливом», — добавил он.

#новость #электромобили

Лиана Липанова
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19 комментариев
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Антон Василик

5

Ох, ребята.
Или день у мен был тяжелый, или здесь вообще нет конкретики?

Что за исследования? За какой срок измеряют?
Где эти машины эксплуатируются?

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Vladimir Chyorniy

Антон
5

Обрати внимание, тут, судя по всему, участвовали британские ученые. Может в этом проблема?

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Антон Василик

Vladimir
0

Наверное)
А про электротему. У меня Nissan Leaf, чисто электро.
Была мысль пересесть на что-то типа Outlander PHEV. Чтобы иногда выезжать дальше города на этом авто.

Так вот. У владельцев аутлендеров расход порядка 2 литров на 100км, тк в основном катаются на электротяге. Как мне кажется, тут выбросов как минимум в 5 раз меньше. Если считать, что чисто ДВС будет есть 10л.

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Vladimir Chyorniy

2

Вот я хочу Tesla, но она неоправданно дорога в России (оправдание), поэтому я скорее получу европейское гражданство и пересяду на неё с временным ввозом, чем отдам безумные пошлины. А пока довольствуюсь русским паспортом и внедорожником с 3.2, мечтая о зелёном будущем)

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Ilya Sorokin

Vladimir
3

А зачем тебе Тесла? Понты или реально потому что "зеленая". Я уже тут под другой статьей про эко-крышки для стаканчиков писал, скажу и тут. То, что тебе кажется "зеленым", таковым ни разу не является. Это просто мода времени.

Вот если бы добыча электроэнергии была полностью чистой, если бы авто производили по чистым технологиям (а сделать и утилизировать АКБ это очень грязно), можно было бы о чем-то говорить, а так... большинство думают только о выхлопах, но дело не в этом.

А правда такова, что на сегодня единственный реально плюс-минус экологичный способ перемещения по земле - на своих двоих или на лошади.

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Дмитрий Каулькин

Ilya
0

У лошади тоже есть выброс CO2. И у человека тоже, причём у веганов выхлопов больше.

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Ilya Sorokin

Дмитрий
0

Ну и я написал "плюс-минус", тут еще можно учитывать вред экологии при производстве одежды, обуви, гаджетов и т.д. )

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Вася Пражкин

Vladimir
2

Так таможенную пошлину отменили на электромобили.

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Антон Василик

Вася
1

Ну ок, Тесла теперь стоит не 9, а 8 млн рублей)))

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Denis Kiselev

Антон
3

Как обычный х5

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Sergey Stepanchenko

Vladimir
0

берем новую теслу в китае (примерно 3200000 на наши деньги), возвращаем 13% их ндс, привозим сюда за 1300уе (контейнер оттуда стоит 2500, туда влезает 2 теслы + страховка), платим тут 20% нашего ндс. выходит 3500000 примерно. что я упускаю? :)

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Denis Kiselev

2

Бессодержательные тезисы! Если использовать гибрид на трассе - особой экономии не будет, фактор тяжелой батареи и электррдвигателя никуда не девается и даёт лишний вес.

А вот в городе на коротких поездках - думаю, картина кардинально иная. Даже 30-50 км полностью электрического хода дадут существенную экономию топлива

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Степан Попов

1

Это они ещё не считали выбросы ТЭС для производства электроэнергии и выбросы при производстве компонентов батарей и электродвигателя (я про плавку металлов в первую очередь).

Ответить

Антон Василик

Степан
0

Плавка металлов при производстве электробатарей?))

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Nikolay Kapustin

Антон
0

ты думаешь там один графит?

Ответить

Антон Василик

Nikolay
0

Вы правда думаете, что при производстве литий-ионных батарей плавка металла - это самая страшная из бед?)

Ответить

Sergei Toropov

1

А вот в городе на коротких поездках - думаю, картина кардинально иная. Даже 30-50 км полностью электрического хода дадут существенную экономию топлива

Именно так, до 90%(по личным ощущениям) экономии топлива. Если без кондиционера :)

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Leo Rialto

0

Что и требовалось доказать (хз оправдание это или сарказм)

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Всвиторе

0

Greenpeace

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