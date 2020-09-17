За время работы PHEV выбросит около 28 тонн СО2, бензиновый — 39 тонн, а дизельный — 41 тонну, подсчитали исследователи.

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Исследователи движения Transport & Environment при поддержке Greenpeace Великобритании выяснили, что в среднем «типичные» гибридные электромобили с подзарядкой от электросети (PHEV) выбрасывают около 117 граммов диоксида углерода (СО2) на километр, передаёт CNBC.

Эта цифра значительно выше, чем официальные результаты испытаний — 44 граммов СО2, говорится в сообщении. За время работы PHEV выбросит около 28 тонн СО2, подсчитали исследователи. О каком сроке речь, CNBC не уточняет. Бензиновый автомобиль выбрасывает 39 тонн, а дизельный — 41 тонну.

Гибридные электромобили с подзарядкой оснащены двигателем внутреннего сгорания, а также электрическим двигателем, работающим от аккумулятора, поясняет издание. Некоторые считают такие автомобили переходным шагом к электромобилям, пишет CNBC.

«Исследования также показывают, что PHEV часто включает свой двигатель даже при езде с якобы нулевым уровнем выбросов. Выбросы таких гибридов более сопоставимы с выбросами обычных автомобилей, чем электромобилей», — говорится в результатах анализа.

В Transport & Environment заявили, что собрали данные из «широкого круга источников» — всего примерно от 20 тысяч гибридных электромобилей, как частных, так и из автопарков.

«Гибриды с подзарядкой — это "волки в овечьей шкуре" автомобильной промышленности. Они могут показаться более экологичным выбором, но ложные заявления о низких выбросах — это уловка автопроизводителей для продолжения производства внедорожников с бензиновыми и дизельными двигателями», — сказала Ребекка Ньюсом (Rebecca Newsom), глава политики Greenpeace в Великобритании.

Глава Общества автомобильных производителей и трейдеров (Society of Motor Manufacturers and Traders) Майк Хоуз назвал отчет Transport & Environment ошибочным. По его словам, отчёт основан на цифрах, полученных во время тестов, которые больше не проводятся.