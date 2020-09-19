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Транспорт
Лиана Липанова
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Московские власти вместе с «Яндексом» протестируют беспилотный трамвай Материал редакции

Сейчас по Москве передвигается около 100 беспилотников.

  • Московское правительство вместе с «Яндексом» начнёт тестирование беспилотного трамвая, заявил глава городского Дептранса Максим Ликсутов. Эксперимент начнётся «в скором времени», уточнил он.
  • «Такой автомобиль сможет использоваться почти круглые сутки, семь дней в неделю и строго придерживаться заданного расписания и маршрутов. Все эти положительные эффекты важны для нас. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу», — заявил он.
  • Сейчас по Москве передвигается около 100 беспилотных автомобилей, которые проехали почти 5 млн километров, сообщает пресс-служба ведомства.
  • Беспилотники помогут снизить заторы и повысить безопасность на дорогах: они исключат человеческий фактор при вождении, из-за которого случается более 70% аварий, считают в Дептрансе.
  • На момент публикации заметки в «Яндексе» не ответили на запрос vc.ru.

#новость #беспилотники #яндекс

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Николай

2

Тестирование беспилотного трамвая

Такой автомобиль

втф?

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Alex Konin

0

Мне кажется лучше беспилотное метро сразу пробовать, а то трамваи - это слабо масштабируемая история

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Николай

Alex
0

Не знаю как насчёт трамвая, но беспилотное метро требует установки ограждений с дверьми на платформе, как это сделано в метро Копенгагена и на 5-й линии миланского метрополитена. Скорость движения слишком большая, если какой-то остряк решится прыгнуть на рельсы, то поезд при экстренном торможении просто не успеет остановиться

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Антон

0

Беспилотного президента 

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Люц Шнайдер

0

Беспилотный трамвай — вполне логичный шаг. Странно, что они со Сбербанком не запустили этот проект.

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