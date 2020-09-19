Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Московские власти вместе с «Яндексом» протестируют беспилотный трамвай Материал редакции
Сейчас по Москве передвигается около 100 беспилотников.
- Московское правительство вместе с «Яндексом» начнёт тестирование беспилотного трамвая, заявил глава городского Дептранса Максим Ликсутов. Эксперимент начнётся «в скором времени», уточнил он.
- «Такой автомобиль сможет использоваться почти круглые сутки, семь дней в неделю и строго придерживаться заданного расписания и маршрутов. Все эти положительные эффекты важны для нас. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу», — заявил он.
- Сейчас по Москве передвигается около 100 беспилотных автомобилей, которые проехали почти 5 млн километров, сообщает пресс-служба ведомства.
- Беспилотники помогут снизить заторы и повысить безопасность на дорогах: они исключат человеческий фактор при вождении, из-за которого случается более 70% аварий, считают в Дептрансе.
- На момент публикации заметки в «Яндексе» не ответили на запрос vc.ru.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u0441\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438"], "comments": 5, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 159761, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 19 Sep 2020 18:30:31 +0300", "is_special": false }
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Блоги компаний
Марафон кейсов Evrone — День 19. Hype.Codes — запускаем медиа, чтобы собрать аудиторию
6 главных правил: как работать с игровыми офферами на максимум прибыли
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Etiona — сервис поиска…
Акции Apple за две недели…
В Сбербанке по ошибке…
Московские власти вместе с…
Технология удаления отзыва на…
Московские власти вместе с…
Акции Apple за две недели…
Технология удаления отзыва на…
Московские власти вместе с…
Акции Apple за две недели…
Etiona — сервис поиска…
Запись в подсайте Офтоп
Вместе с заказом из…
Технология удаления отзыва на…
В Сбербанке по ошибке…
Николай
Тестирование беспилотного трамвая
Такой автомобиль
втф?
Alex Konin
Мне кажется лучше беспилотное метро сразу пробовать, а то трамваи - это слабо масштабируемая история
НиколайAlex
Не знаю как насчёт трамвая, но беспилотное метро требует установки ограждений с дверьми на платформе, как это сделано в метро Копенгагена и на 5-й линии миланского метрополитена. Скорость движения слишком большая, если какой-то остряк решится прыгнуть на рельсы, то поезд при экстренном торможении просто не успеет остановиться
Антон
Беспилотного президента
Люц Шнайдер
Беспилотный трамвай — вполне логичный шаг. Странно, что они со Сбербанком не запустили этот проект.