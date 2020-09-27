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Транспорт
Татьяна Боброва
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FT: основатель Nikola купил дизайн электрогрузовика у дизайнера из Хорватии — компания говорила, что создала его сама Материал редакции

В 2018 году Nikola Motor потребовала от Tesla $2 млрд за нарушение патентов на дизайн и технические характеристики.

6 комментариев
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Основатель американского стартапа Nikola Тревор Милтон купил дизайн флагманского электрогрузовика компании Nikola One у дизайнера из Хорватии Адриано Мудри. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

Nikola One Nikola

В 2018 году Nikola подала иск на $2 млрд против Tesla, утверждая, что у грузовиков компаний якобы частично совпадает дизайн и технические характеристики. В иске компания заявляла, что Милтон начал проектировать модель в 2013 году, позже подключив других сотрудников Nikola.

В сентябре 2020 года Tesla подала опровержение: компания заявила, что дизайн Nikola One создал Адриано Мудри, пишет FT. Собеседники издания рассказали, что Милтон «за несколько тысяч долларов» купил чертежи и 3D-модель автомобиля в 2015 году после посещения офиса производителя электрокаров Rimac в Хорватии.

По словам источника, близкого к производству, Road Runner — название проекта Мудри — долго оставалось внутренним названием проекта Nikola.

В Nikola заявили изданию, что грузовик Nikola One разработан и запатентован компанией. «Лицензирование сторонних проектов во время разработки автомобилей обычное дело. И хотя на раннем этапе процесса Nikola приобрела лицензию на проекты Мудри, он не входил в команду дизайнеров, и его проекты существенно отличаются от дизайна, созданного Nikola для Nikola One», — говорится в заявлении компании.

Представители Милтона и Rimac отказались от комментариев.

  • Nikola оказалась в центре скандала в сентябре 2020 года после того, как один из акционеров компании — Hindenburg Research — обвинил производителя в мошенничестве.
  • В частности, Hindenburg Research утверждала, что Nikola самостоятельно не производит ни один ключевой компонент грузовиков — она их закупает или лицензирует у других компаний. Милтон назвал обвинения ложью.
  • 21 сентября Тревор Милтон покинул совет директоров Nikola Motor. На фоне новости акции компании упали на 22,2%.
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#новость #nikola #tesla

Татьяна Боброва
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6 комментариев
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Синди Катсс

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ну да ни коля ни двора
а 2 миллиарда скачать давайте
а судя по тому как пантовая коробка на колёсах бес акукумуляторов ехала в рыкламе 
 то фирма трололо дайте бабло

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Ольга Павленко

1

Самое время Николу в космос запустить

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LolKekNet

0

Тревор наелся, и свалил

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Матвей Гордеев

0

Теранос 2 ) лол

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Ольга Павленко

0

У меня родилась креативная идея )) пересять ролик из Терминатора, заменив на Николу машину в сцене погони. 

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RiddickABSent

Ольга
0

А в нём Тревор вместо Жидкого Металла)

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