FT: основатель Nikola купил дизайн электрогрузовика у дизайнера из Хорватии — компания говорила, что создала его сама Материал редакции
В 2018 году Nikola Motor потребовала от Tesla $2 млрд за нарушение патентов на дизайн и технические характеристики.
Основатель американского стартапа Nikola Тревор Милтон купил дизайн флагманского электрогрузовика компании Nikola One у дизайнера из Хорватии Адриано Мудри. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.
В 2018 году Nikola подала иск на $2 млрд против Tesla, утверждая, что у грузовиков компаний якобы частично совпадает дизайн и технические характеристики. В иске компания заявляла, что Милтон начал проектировать модель в 2013 году, позже подключив других сотрудников Nikola.
В сентябре 2020 года Tesla подала опровержение: компания заявила, что дизайн Nikola One создал Адриано Мудри, пишет FT. Собеседники издания рассказали, что Милтон «за несколько тысяч долларов» купил чертежи и 3D-модель автомобиля в 2015 году после посещения офиса производителя электрокаров Rimac в Хорватии.
По словам источника, близкого к производству, Road Runner — название проекта Мудри — долго оставалось внутренним названием проекта Nikola.
В Nikola заявили изданию, что грузовик Nikola One разработан и запатентован компанией. «Лицензирование сторонних проектов во время разработки автомобилей обычное дело. И хотя на раннем этапе процесса Nikola приобрела лицензию на проекты Мудри, он не входил в команду дизайнеров, и его проекты существенно отличаются от дизайна, созданного Nikola для Nikola One», — говорится в заявлении компании.
Представители Милтона и Rimac отказались от комментариев.
- Nikola оказалась в центре скандала в сентябре 2020 года после того, как один из акционеров компании — Hindenburg Research — обвинил производителя в мошенничестве.
- В частности, Hindenburg Research утверждала, что Nikola самостоятельно не производит ни один ключевой компонент грузовиков — она их закупает или лицензирует у других компаний. Милтон назвал обвинения ложью.
- 21 сентября Тревор Милтон покинул совет директоров Nikola Motor. На фоне новости акции компании упали на 22,2%.
ну да ни коля ни двора
а 2 миллиарда скачать давайте
а судя по тому как пантовая коробка на колёсах бес акукумуляторов ехала в рыкламе
то фирма трололо дайте бабло
У меня родилась креативная идея )) пересять ролик из Терминатора, заменив на Николу машину в сцене погони.
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