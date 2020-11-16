Почему электросамокат стоит как каршеринг? Конкуренция, экономика и перспективы кикшеринга в Москве

В Москве четыре крупных игрока кикшеринга — Whoosh, Urent, «Карусель» и lite. «Трушеринг» сравнил условия сервиса этих операторов и проанализировал, могут ли они составить друг другу реальную конкуренцию.
Сколько стоит прокатиться по Москве
Тарифы у всех четырех операторов состоят из двух частей — плата за разблокировку и оплата минут в движении (данные на сентябрь 2020 года). Стоимость старта одинаковая — 50 рублей, а поминутная тарификация у всех разная:
- Whoosh — минута стоит 5, 7 или 9 рублей в зависимости от спроса.
- Urent — минута от 3 до 7 рублей в зависимости от района и дня недели.
- lite — от 5 до 7 рублей за минуту в зависимости от спроса.
- «Карусель» — от 6 до 7 рублей за минуту.
К примеру, у Whoosh цены нередко держались на уровне 9 рублей за минуту, что, с учетом его демпинга в центре Москвы, вызывало много вопросов.
В последний месяц цены у всех операторов остаются практически всегда на минимуме в будни и добираются к максимальным значениям только в выходные:
Зона, доступная для катания
Самая большая зона пользования сервисом — у Whoosh. Самокаты можно найти как внутри Садового кольца и ТТК, так и за их пределами. Особенно развито юго-западное направление:
У Urent нет зоны в пределах Садового, и вообще не охвачены юго-западные и западные районы. Активней всего сервис распространяется на юго-восток:
У «Карусели» и lite количество самокатов значительно меньше, поэтому первая представлена в основном только в пределах ТТК, за исключением юго-востока, а вторая — чуть дальше Садового кольца:
В Москве операторы кикшеринга не могут самостоятельно выбирать зоны, в которых будет эксплуатироваться сервис. Для их запуска необходимо получить специальное разрешение. При этом в случае отказа компаниям не называют какие-то определенные причины.
За кикшеринг решают, где именно можно эксплуатировать самокаты, что негативно сказывается на конкуренции.
Какие самокаты есть в парке операторов кикшеринга
Парк Whoosh — самый большой по данным на начало сентября. На улицах Москвы выставлено порядка 3000 самокатов на базе Ninebot.
У Urent всего 16 000 самокатов во всех регионах присутствия (порядка 15 городов), сколько точно в Москве — узнать не удалось.
В парке «Карусели» около 1000 самокатов, разработанных специально для шеринга.
Парк шеринга lite самый малочисленный среди четырех операторов и составляет 800 самокатов FitRider.
Экономическая модель сервиса
Редакция «Трушеринга» в марте проводила мониторинг рынка кикшеринга. Тогда компании, предлагающие франшизы или помощь в организации подобного бизнеса, озвучивали стоимость одного электросамоката в пределах 35 000 — 55 000 рублей. Еще около 10 000 рублей пришлось бы потратить на дополнительную батарею и около той же суммы на кастомизацию.
Даже при самых грубых подсчетах выходило, что стоимость одного самоката не превышает 75 000 рублей. Для сравнения средняя стоимость автомобиля в каршеринге составляет более миллиона рублей плюс стоимость телематики, оплата парковки и оклейки.
Срок жизни одного самоката по разным оценкам составляет от 28 дней до 2-3 сезонов в зависимости от модели и интенсивности использования.
Как мы видим, стоимость аренды, которая сопоставима (а иногда и превышает) стоимость аренды автомобиля в каршеринге, не подкреплена экономическими расчетами. У операторов есть возможность сделать цены ниже.
Может ли Москва стать мировым лидером кикшеринга
В прошлом году настоящий бум кикшеринга случился в Польше — сервис охватил 19 городов, а суммарное количество самокатов было около 11 000 единиц. В стране появилось не только множество местных игроков, но и такие «тяжеловесы» как Bird и Lime.
Средняя плата за разблокировку в Польше — 40-50 рублей, минута аренды — 7-9 рублей. Это сопоставимо с ценами, которые устанавливают российские игроки рынка.
Возможен ли в России и, в частности, в Москве, подобный бум кикшеринга? В Польше есть два момента, которые отличают сервис от российского: оставлять самокаты можно где угодно, а со стороны администраций городов нет каких-то дополнительный ограничений (кроме законодательного запрета передвижения по велодорожкам). Это весомые аргументы в пользу развития конкурентной среды.
В Москве пока конкуренция довольно условная — большая часть операторов сосредоточена в центре города, но при этом есть несовпадение по зонам, что исключает прямую конкуренцию игроков и дает возможность удерживать нужные и не всегда адекватные цены.
Интересней ситуация складывается в Санкт-Петербурге, где не нужно получать специального разрешения от администрации города. Там на момент написания статьи было пять основных операторов кикшеринга, четыре из которых появились в этом году.
В июне, когда мы проводили тест-драйв питерского кикшеринга, в городе было только два оператора, предлагающих аренду электросамокатов — Whoosh и Molnia. Во время максимально спроса (середина выходного дня) минута аренды у Whoosh стоила 9 рублей, а у Molnia по схожему тарифу — 7 рублей.
На текущий момент, когда количество игроков значительно увеличилось, цены у операторов сравнялись. Возможно, изменение стоимости вызвано окончанием сезона, но исключать факт конкуренции тоже не стоит.
Сможет ли московский кикшеринг стать лучше?
Очевидно, что в Москве операторов для реальной конкуренции не хватает одинаковых условий по части зоны пользования, а также количества игроков рынка. Мировой опыт, а также пример Санкт-Петербурга показывают, что для развития услуги в целом нужно здоровое противостояние между компаниями. Оно не только привело бы к адекватному ценообразованию, но и повысило бы качество сервисов.
Стоит и учесть опыт каршериговых компаний в Москве, когда на пике развития сервиса в городе работали 15 компаний. Для них не вводились какие-то ограничения по зонам эксплуатации, при этом каждая компания формировала свою тарифную сетку и подход к клиентам.
Здоровая конкуренция позволила каршерингу стабильно развиваться на протяжении более чем пяти лет.
Чтобы самокаты стали полноценной частью инфраструктуры города, необходимо не только расширять парк, но и развивать инфраструктуру: специальные дорожки и парковки. Также стоимость поездки по типичному маршруту не должна превышать 100 рублей — только в таком случае клиенты будут использовать электросамокаты как транспорт последней мили.
Фиг с ними, с самокатами.
Почему у кикшеринговых мобильных приложений UI до неприличия похож?
Карусель - срань полная.
В августе пытался взять у них самокат на час - он не едет. Потанцевал вокруг него - не едет. Специалист техподдержки удаленно ребутал его - без толку.
В итоге плюнул, запросил возврат.
Деньги не возвращали 4 месяца, вешая мне лапшу про то, как их финансовый отдел пиздецки загружен и не успевает обрабатывать заявки.
В итоге я внезапно вспомнил, что можно попробовать вернуть деньги чарджбэком через банк. И о чудо, транзакцию банк откатил спустя пару дней.
В гугле плее подобных отзывов тьма, но при этом рейтинг все равно высокий, что позволяет предположить о накрутке рейтинга.
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