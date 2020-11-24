Выезжать из города можно в любом направлении, не покидая страну.

В закладки

Каршеринг YouDrive позволил пользователям арендовать машину для дальних поездок до 2000 километров, сообщил vc.ru представитель компании.

Для этого в сервисе появился фильтр «Радиус», он работает во всех городах присутствия YouDrive. Выезжать из города можно в любом направлении, не покидая страну. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге.

Чтобы найти машину для дальней поездки, нужно включить фильтр «Радиус» на 500, 1000 или 2000 километров.

Тариф на дальные поездки включает дополнительную плату: 500 рублей за 500 километров, 1000 рублей за 1000 километров и 2000 рублей за 2000 километров. Платные парковки в других городах пользователи должны оплачивать самостоятельно.

На «Радиус» распространяются скидки по уровню рейтинга и другие. Пользователи на 3-4 уровнях смогут бесплатно расширить «Радиус» до 500 километров, на 5-7 — до 1000 километров, на восьмом уровне — до 2000 километров.

Представитель YouDrive также сообщил, что сервис вернул поминутные тарифы во всех городах присутствия, кроме Сочи, где всё ещё действуют ограничения на работу каршеринга. 13 апреля 2020 года сервисам каршеринга запретили работать в Москве из-за распространения коронавируса. 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин частично снял ограничения — арендовать машину можно было минимум на пять дней.

Дальние поездки есть также у каршеринга «Делимобиль» — более 16- направлений из 13 городов. «Яндекс.Драйв» разрешает поездки по курортам Краснодарского края, а из Москвы на арендованной машине можно доехать в Сочи и обратно.