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Транспорт
Лиана Липанова
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YouDrive разрешил дальние поездки до 2000 километров, но вернуть машину нужно в тот же город Материал редакции

Выезжать из города можно в любом направлении, не покидая страну.

15 комментариев
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Каршеринг YouDrive позволил пользователям арендовать машину для дальних поездок до 2000 километров, сообщил vc.ru представитель компании.

Для этого в сервисе появился фильтр «Радиус», он работает во всех городах присутствия YouDrive. Выезжать из города можно в любом направлении, не покидая страну. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге.

Чтобы найти машину для дальней поездки, нужно включить фильтр «Радиус» на 500, 1000 или 2000 километров.

Тариф на дальные поездки включает дополнительную плату: 500 рублей за 500 километров, 1000 рублей за 1000 километров и 2000 рублей за 2000 километров. Платные парковки в других городах пользователи должны оплачивать самостоятельно.

На «Радиус» распространяются скидки по уровню рейтинга и другие. Пользователи на 3-4 уровнях смогут бесплатно расширить «Радиус» до 500 километров, на 5-7 — до 1000 километров, на восьмом уровне — до 2000 километров.

Представитель YouDrive также сообщил, что сервис вернул поминутные тарифы во всех городах присутствия, кроме Сочи, где всё ещё действуют ограничения на работу каршеринга. 13 апреля 2020 года сервисам каршеринга запретили работать в Москве из-за распространения коронавируса. 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин частично снял ограничения — арендовать машину можно было минимум на пять дней.

Дальние поездки есть также у каршеринга «Делимобиль» — более 16- направлений из 13 городов. «Яндекс.Драйв» разрешает поездки по курортам Краснодарского края, а из Москвы на арендованной машине можно доехать в Сочи и обратно.

На грузовых фургонах и микроавтобусах «Яндекс.Драйва» можно взять машину в одном городе, а завершить аренду в другом. Такие поездки возможны из Москвы в Санкт-Петербург или Казань и обратно.

#новость #youdrive

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15 комментариев
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ivan krapivin

8

И в тот же день!

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Андрей Фролов

ivan
6

и раньше того, как взял!

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Maksim Momonov

0

Включил радиус - машина в 1800 км от меня.
Взял билет на самолет, чтобы добраться до каршеринга.

У вас как бы нормально все с восприятием действительности?

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ivan krapivin

Maksim
9

Письмо на Балабановскую спичечную фабрику:
«Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???»

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Мирный татарин

2

Москвичи, Питерцы, а подскажите пожалуйста, у кого-нибудь кроме Яндекса есть функция запирания дверей без интернета?

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Igor Oleynick

Мирный
2

Живу в Екатеринбурге и было уже обрадовался новости, но потом тоже вспомнил свою главную проблему при пользовании каршерингом при выездах на природу: невозможность закрыть машину без интернета.

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Мирный татарин

Igor
1

Вот же. Я из Краснодара и у нас только Дели. На шашлыки в лес не поедешь, ибо хрен закроешь( А Яндекс изящно решил проблему внедрением блютуз-дверей. В сентябре гонял с друзьями по Карелии и такая сказка была не париться про открыть/закрыть.

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Yuri Finogeev

0

И немного математики 2х-дневный тариф у Юдрайва на Кашкае стоит 2500руб + 10,1руб за км.
Из центра Спб до центра Москвы 720км. 2500фикс +7300 туда +7300 обратно +1000(платная дорога)
Если максимальный уровень не платим за радиус. Имеем 10% скидку за мейл.комбо и 8% за 8ой уровень. И получаем цену 17000 - 18% скидка. 
14тысяч рублей и мы в Москве.
Я пожалуй лучше на Сапсане или на самолете.

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Андрей Яковлев

Yuri
1

а теперь посчитай, если ты в машине не один)

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Yuri Finogeev

Андрей
0

Сапсан и самолет на 4х всеравно дешевле. И комфорт несравнимый.

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Ринат Г.

Yuri
0

4?
https://www.youtube.com/watch?v=74bKnIlKgFQ

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Андрей Яковлев

Yuri
0

а почему 10р км?

"Тариф на дальные поездки включает дополнительную плату: 500 рублей за 500 километров, 1000 рублей за 1000 километров и 2000 рублей за 2000 километров"

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Ян Одинцов

Андрей
0

Дополнительную. Т.е. всё же сверх этого. 1000р - 1000км, они на заправках разорятся. 

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Roman Moskovskiy

0

Неплохо

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Андрей Владимирович

0

До Питера и обратно

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