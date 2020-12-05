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Транспорт
Таня Боброва
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«Коммерсантъ»: власти предложили дать российским городам право регулировать цены на такси Материал редакции

Бизнес предупреждает, что инициатива окажет «медвежью услугу» таксистам.

9 комментариев
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В законопроект о регулировании такси, который находится на рассмотрении в Госдуме, внесли новые поправки, пишет «Коммерсантъ». Администрация президента обратилась к Общероссийскому народному фронту (ОНФ) с просьбой представить замечания к новой редакции.

По данным издания, властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя разрешат установить «регулируемый тариф» на услуги такси, а также порядок компенсации расходов, которые понесут перевозчики в результате регулирования.

Администрации других городов тоже должны иметь право вводить пониженные тарифы или вообще бесплатные поездки, отметил один из авторов поправок, первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов.

Региональные власти смогут также запретить садиться за руль водителям, не прошедшим «аттестацию на знание расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры субъекта России» и путей подъезда к ним.

Среди других требований в проекте — запрет на управление такси при наличии более трёх неоплаченных штрафов за год и обязательная установка датчиков контроля усталости таксистов, утверждает «Ъ».

В Дептрансе Москвы заявили газете, что право на регулируемый тариф — это возможность установить минимальные расценки на услуги. «Это необходимо для недопущения занижения зарплаты водителей из-за навязывания агрегаторами своих цен», — пояснили в ведомстве.

В ОНФ считают, что госрегулирование тарифов может применяться лишь как «исключительная» мера при отсутствии конкурентной среды: она приведёт к снижению количества поездок и заработка водителей. Организация настаивает, что в таком виде принимать законопроект нельзя, и уже направила свой отзыв в АП.

Минимальное количество штрафов, при котором водитель теряет право водить такси, ОНФ предлагает поднять с 3 до 50, но учитывать и оплаченные. Оснащение машин датчиками контроля усталости таксистов обойдется участникам рынка в 100 млрд рублей, подсчитали в организации.

В «Ситимобиле» назвали «нецелесообразным» регулирование тарифов, но поддержали внедрение систем контроля усталости. Если регулирование направлено на «заботу о заработке водителей», то это «медвежья услуга», отметили в «Яндекс.Такси»: «Чем выше стоимость поездки, тем меньше людей ездят на такси, тем больше водитель простаивает вхолостую и тем ниже его доход».

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и другие сервисы…
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#новость #такси #яндекстакси #ситимобил

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Кигхриль Vselensky

4

Региональные власти смогут также запретить садиться за руль водителям, не прошедшим «аттестацию на знание расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры субъекта России» и путей подъезда к ним.

Но зачем, когда есть навигатор? 🤦‍♂️

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Denis Denis

2

В Дептрансе Москвы заявили газете, что право на регулируемый тариф — это возможность установить минимальные расценки на услуги. «Это необходимо для недопущения занижения зарплаты водителей из-за навязывания агрегаторами своих цен», — пояснили в ведомстве.

Ну ок, вы повысите ценник, станет меньше заказов, таксисты уедут на родину, win-win лол

Какое-то очередное совковое регулирование

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Sam Beckett

Denis
2

Просто очень много денег там крутится, очень хочется поучаствовать!

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evilnw

0

Рынок такси слишком вкусный. Рано или поздно крупные города запустят свои супер приложения, которые можно будет использовать для вызова такси. Вроде уже была новость, что правительство Москвы делает похожее приложение для навигации и пока яндекс и ко вписываются в эту схему.

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Sam Beckett

evilnw
0

Не запустят

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Игорь Протасов

evilnw
0

Ага. Заказ через гос.услуги с оформлением аусвайса 

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Alex Illarionov

0

Никому не завидую, до кого этот нищий ум доберётся.

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Useforlogin

0

Ну, так-то, такси и правда стало очень дешевым.

Понятно, что крутить баранку — много ума не надо, но стоимость автомобилей это никак не отменяет. В итоге таксисту в экономе нужно поездок 10 совершить, чтобы только аренду отбить. А потом еще мойка, бензин, перекусить хоть чем-то. Вот и работают по 14 часов. А достаточно было бы рублей на 50-100 цены поднять. Ну или процент агрегатора снизить.

Чтобы эта работа стала работой, а не борьбой за выживание. У нас как всегда — из крайности в крайность. 

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Николай Глущенко

0

Совковый менталитет можно убрать из власти только сменой поколений. Эти типа социально ориентированные меры, которые по факту просто ставят бизнесу палки в колёса и больше ничего не делают, уже порядком надоели. С монополией они бороться решили превентивно, дальновидность уровень бога. Жаль что во всех остальных вопросах с дальновидностью у них не складывается.

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