Бизнес предупреждает, что инициатива окажет «медвежью услугу» таксистам.

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В законопроект о регулировании такси, который находится на рассмотрении в Госдуме, внесли новые поправки, пишет «Коммерсантъ». Администрация президента обратилась к Общероссийскому народному фронту (ОНФ) с просьбой представить замечания к новой редакции.

По данным издания, властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя разрешат установить «регулируемый тариф» на услуги такси, а также порядок компенсации расходов, которые понесут перевозчики в результате регулирования.

Администрации других городов тоже должны иметь право вводить пониженные тарифы или вообще бесплатные поездки, отметил один из авторов поправок, первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов.

Региональные власти смогут также запретить садиться за руль водителям, не прошедшим «аттестацию на знание расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры субъекта России» и путей подъезда к ним.

Среди других требований в проекте — запрет на управление такси при наличии более трёх неоплаченных штрафов за год и обязательная установка датчиков контроля усталости таксистов, утверждает «Ъ».

В Дептрансе Москвы заявили газете, что право на регулируемый тариф — это возможность установить минимальные расценки на услуги. «Это необходимо для недопущения занижения зарплаты водителей из-за навязывания агрегаторами своих цен», — пояснили в ведомстве.

В ОНФ считают, что госрегулирование тарифов может применяться лишь как «исключительная» мера при отсутствии конкурентной среды: она приведёт к снижению количества поездок и заработка водителей. Организация настаивает, что в таком виде принимать законопроект нельзя, и уже направила свой отзыв в АП.

Минимальное количество штрафов, при котором водитель теряет право водить такси, ОНФ предлагает поднять с 3 до 50, но учитывать и оплаченные. Оснащение машин датчиками контроля усталости таксистов обойдется участникам рынка в 100 млрд рублей, подсчитали в организации.

В «Ситимобиле» назвали «нецелесообразным» регулирование тарифов, но поддержали внедрение систем контроля усталости. Если регулирование направлено на «заботу о заработке водителей», то это «медвежья услуга», отметили в «Яндекс.Такси»: «Чем выше стоимость поездки, тем меньше людей ездят на такси, тем больше водитель простаивает вхолостую и тем ниже его доход».