Сервис протестируют в Новой Москве уже в 2021 году.

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О запуске карпулинга в Telegram-канале сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов. По его словам, проект начнёт работу в первом полугодии 2021 года на территории ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа).

Совместными поездкам можно будет пользоваться с помощью приложения «Московский транспорт»: пользователь указывает откуда и куда едет, после чего получает информацию, через сколько и в каком месте остановится автобус, который едет в том же направлении, и когда он приедет в пункт назначения.

Проект запустят совместно с производителем грузовиков «КамАЗ». Автобусы будут примерно на 8-16 мест, отмечает Ликсутов. Остановки транспорта будут не дальше 500 метров от пользователя, а длительность поездки не будет меняться: если система указала, что ехать 20 минут, то водителю автобуса перестанут передавать заказы, которые могут увеличить время.

Примерная цена поездок пока неизвестна, но это будет значительно дешевле такси, пишет Ликсутов. «Сейчас мы анализируем опыт других городов, где такая система уже работает. Как правило, персонализированные автобусные поездки стоят в 1,5–2 раза дороже проезда на обычном городском транспорте» , — заявил он.

Проект стартует в ТиНАО из-за невозможности запуска полноценной сети маршрутов наземного транспорта в районе: дороги слишком узкие для больших автобусов, жилые кварталы распределены неравномерно, а расстояния между ними огромны, добавил глава департамента. После эксперимента мэрия проанализирует его результаты и рассмотрит возможность запуска таких перевозок для школьников.