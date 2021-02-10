Транспорт
Рая Хачатрян

Дептранс Москвы анонсировал сервис карпулинга на автобусах в партнёрстве с «КамАЗ» Статьи редакции

Сервис протестируют в Новой Москве уже в 2021 году.

6 6 комментариев
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О запуске карпулинга в Telegram-канале сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов. По его словам, проект начнёт работу в первом полугодии 2021 года на территории ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа).

Совместными поездкам можно будет пользоваться с помощью приложения «Московский транспорт»: пользователь указывает откуда и куда едет, после чего получает информацию, через сколько и в каком месте остановится автобус, который едет в том же направлении, и когда он приедет в пункт назначения.

Проект запустят совместно с производителем грузовиков «КамАЗ». Автобусы будут примерно на 8-16 мест, отмечает Ликсутов. Остановки транспорта будут не дальше 500 метров от пользователя, а длительность поездки не будет меняться: если система указала, что ехать 20 минут, то водителю автобуса перестанут передавать заказы, которые могут увеличить время.

Примерная цена поездок пока неизвестна, но это будет значительно дешевле такси, пишет Ликсутов. «Сейчас мы анализируем опыт других городов, где такая система уже работает. Как правило, персонализированные автобусные поездки стоят в 1,5–2 раза дороже проезда на обычном городском транспорте» , — заявил он.

Проект стартует в ТиНАО из-за невозможности запуска полноценной сети маршрутов наземного транспорта в районе: дороги слишком узкие для больших автобусов, жилые кварталы распределены неравномерно, а расстояния между ними огромны, добавил глава департамента. После эксперимента мэрия проанализирует его результаты и рассмотрит возможность запуска таких перевозок для школьников.

Проект — часть развития концепции MaaS, которую дептранс анонсировал в ноябре 2020 года. Власти города планируют объединить разные виды транспорта на одной платформе и создать для пользователей максимально удобный маршрут.

#новость #москва

6 6 комментариев
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Airat Kafman

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Пользователи карпулинга бронированных КАМАЗов   :I

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Олег Алиуллов

1

Похоже, что это прогрессивнее чем только такси.

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Георгий Семин

0

А в чем смысл? Та же маршрутка

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evilnw

0

Имхо первый звоночек для yandex.taxi и ко. Правительство Москвы выходит рынок перевозок "по запросу". Ничего не мешает обкатать приложение и потом выйти на рынок такси.

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Kot Wild

evilnw
0

Мешает,не смогут сделать цену ниже,из за воровства и откатов,и я не просто так говорю,а отталкиваюсь от опыта коммерческого транспорта в Петербурге,по моему маршруту автобус государственный стоит 100 рублей а маршрутка коммерческая 50,как думаешь что я выбираю?

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Геологический украинец

0

Прочиталось как "кунилингус". Много думал.

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