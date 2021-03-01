Транспорт
Евгения Евсеева

Lime показал новый электровелосипед и вложил $50 млн в развитие сервиса проката Статьи редакции

Сервис проката электросамокатов планирует запуститься еще в 25 городах.

32 32 комментария
3397 просмотров

Lime планирует запустить сервис проката собственных электросамокатов и электровелосипедов в 25 городах Северной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии.

Кроме расширения сети, компания направит инвестиции в размере $50 млн на производство нового электровелосипеда, который выпустит летом 2021 года. У модели появится более мощный двигатель и заменяемая батарея, которая совместима с электрическими самокатами Lime Gen4.

По собственным данным, в 2020 году клиенты Lime совершили более 3 млн поездок на электровелосипедах. Компания ожидает, что это число значительно вырастет в 2021 году.

В мае 2020 года Uber вместе с Alphabet, GV, Bain Capital Ventures инвестировала $170 млн в сервис для аренды электросамокатов Lime. В рамках сделки с Uber под управление Lime перешел сервис проката электровелосипедов Jump, принадлежащий Uber.

#новость #lime

32 32 комментария
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Николай Глущенко

5

Кто-то объяснит мне в чём смысл электровелосипедов? Учитывая, что на велосипеды смотрят в основном ЗОЖники и фристайлеры, которым электродвигатель нафиг не нужен)

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Igor Kiselev

Николай
14

Это достаточно удобный вид транспорта, который очень популярен во многих странах и крупных городах)
Речь не про то, сколько калорий ты сожжешь)

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Артём Палённый

Igor
4

Так есть же электросамокат для этого. Тем более он мобильнее.

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Georgy Smirnov

Артём
5

электросамокат на сколько-нибудь серьезной дороге - такое себе удовольствие.

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Ildarik ya

Georgy
1

Они, электросамокаты, бывают разными. Есть и оффроад версии 😃

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Georgy
0

На таких девайсах по тротуарам ездят.

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Олег Ок

Артём
–1

Велик круче по эмоциям.

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Егор Вяткин

Олег
2

Ходить пешком, вот что лучше по эмоциям))

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Александр Львов

Егор
0

Не всегда пройти 8-10к км пешком есть время и желание. А на электросамокате в туристическом месте долетаешь с ветерком и дальше идешь куда надо ) 

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Алексан…
0

"лететь" по той же самой дороге по которой собирался идти пешком.

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Александр

Для
0

Приведу пару примеров:
1. В Лиссабоне мы на таких проехали 12км за полчаса вдоль залива от океанариума до моста 25 апреля. Пешком идти эту дистанцию никакого смысла не было, а так прекрасная поездка получилась. 
2. По ночному Парижу от отеля до Елисейских полей километров 5 за 15 минут, там спокойно погуляли и назад уже пошли пешком. Весь маршрут пешком пройти было бы нереально, ноги и так уже не слушались к вечеру. 

Не знаю, почему вы так недолюбливаете электросамокаты. Мне очень зашли: экономят силы и время + дарят эмоции от поездки по красивым местам *не в такси*. 

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Для

Алексан…
0

Не знаю, почему вы так недолюбливаете электросамокаты.

Особенно когда рядом с тобой "пролетают" любители электросамокатов.

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Александр

Для
0

Почти везде есть выделенные велосипедные дорожки 

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PV

Артём
0

Слишком мелкие колёса ну и сидеть чаще лучше чем стоять

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Ограниченный спрей

Igor
–7

Удобный в городах в которых просто запрещена езда по центру на авто. Во всех остальных случаях сидеть в удобном кресле удобнее и еще и под кондиционером.

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Илья Шишкунов

Огранич…
7

Давно в Европе не был? 
Паркинг в центре города по цене аренды недвижимости? Цены на страховку и бензин в небо? 
Будущее без личного транспорта 

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Uncle

Илья
1

Ну, я не настоящий сварщик и маску на стройке нашёл (т.к. Эстония всё-таки не Германия/Франция), но в Таллинне, например, есть куча квартир в аренду с выделенным парковочным местом. Насчёт самого центра хз, но в километре-двух от "старого города" вполне норм с этим делом.

Цены на бензин и правда адские, и во многие места проще на такси/трамвае/автобусе, но от машины всё ещё отказаться не готов. Со страховками на российских номерах сильно проще, можно в российских страховых делать, в т.ч. и КАСКО :)

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Kostya Golikov

Огранич…
4

С таким настроем можно и из дома не выходить и собственно сидеть под кондеем.

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Ограниченный

Kostya
0

А куда вы все рветесь в луже попрыгать или в сугроб покопать?

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Преступный Влад

Николай
1

Когда мы думали, что курьеры это ленивые никчёмные отбросы, снизу постучались электровелики для них.
(Комментарий для каминг-аута и списка курьеров людей)

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Олег Ок

Николай
0

Это супер драйв и кайф одновременно, если велик скоростной.

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Егор Вяткин

Николай
0

Да просто прикольная штука высокотехнологичная. Какого-то особого смысла прям и нет. 

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- -

4

Я тоже этим летом задумался от аренде, когда увидел велосипеды ВТБ в Москве. Потом когда прочел на их сайте договор и штрафные санкции, понял, то за сумму штрафа, я прямо щас могу пойти, купить как минимум 2 стелса, нормальные цепи с замками и приковать их у дома и работы.

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Андрей Кожадей

-
0

4 года катаюсь, все ок. А что там такого драконовского в договоре?

Ответить

Andrew Freez

-
0

мудрое решение 

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Дмитрий Асипов

3

Ещё один велосипед изобрели...

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Иван Худяков

1

это удобно местами и без пробок, и туристы кайфуют, и не надо покупать авто, и к метро добраться можно быстро, и выгодно, те стоит обычно недорого, и выхлопов нет...

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And Ron

1

Внешне Копия с уберовских великов, но лайм кажется у них это бизнес и купили

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Anna Petrova

–5

Имхо отмыв.

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СлавалС

0

Лучше бы вложились в велосипеды по принципу opensource и модульности.
Китайцы сейчас выпускают вагон всяких копеечных контроллеров и совметимых к ним приблуд.
Аренда самокатов в принципе развивается, но чет не сказать что лютыми темпами. Велосы скорее всего ждет такая же участь, ну и сезон далеко не круглогодичный

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Василий Петров

СлавалС
0

Ващет никто вам не мешает прямо сегодня купить всяких модулей на Али и собрать из них ведосипед. Никаких декларации и криков про open-source не нужно, просто берете модули и собираете. Всё продается по отдельности.

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Илья Шишкунов

–3

Выглядит очень даж,ч наконец-то кто-то задумался об аренде, только две вещи не понимаю - почему электро, а не обычный, ну и почему я ещё не научился на них ездить 

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