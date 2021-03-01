Lime показал новый электровелосипед и вложил $50 млн в развитие сервиса проката Статьи редакции
Сервис проката электросамокатов планирует запуститься еще в 25 городах.
Lime планирует запустить сервис проката собственных электросамокатов и электровелосипедов в 25 городах Северной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии.
Кроме расширения сети, компания направит инвестиции в размере $50 млн на производство нового электровелосипеда, который выпустит летом 2021 года. У модели появится более мощный двигатель и заменяемая батарея, которая совместима с электрическими самокатами Lime Gen4.
По собственным данным, в 2020 году клиенты Lime совершили более 3 млн поездок на электровелосипедах. Компания ожидает, что это число значительно вырастет в 2021 году.
В мае 2020 года Uber вместе с Alphabet, GV, Bain Capital Ventures инвестировала $170 млн в сервис для аренды электросамокатов Lime. В рамках сделки с Uber под управление Lime перешел сервис проката электровелосипедов Jump, принадлежащий Uber.
Кто-то объяснит мне в чём смысл электровелосипедов? Учитывая, что на велосипеды смотрят в основном ЗОЖники и фристайлеры, которым электродвигатель нафиг не нужен)
Это достаточно удобный вид транспорта, который очень популярен во многих странах и крупных городах)
Речь не про то, сколько калорий ты сожжешь)
Так есть же электросамокат для этого. Тем более он мобильнее.
электросамокат на сколько-нибудь серьезной дороге - такое себе удовольствие.
Ходить пешком, вот что лучше по эмоциям))
Не всегда пройти 8-10к км пешком есть время и желание. А на электросамокате в туристическом месте долетаешь с ветерком и дальше идешь куда надо )
"лететь" по той же самой дороге по которой собирался идти пешком.
Приведу пару примеров:
1. В Лиссабоне мы на таких проехали 12км за полчаса вдоль залива от океанариума до моста 25 апреля. Пешком идти эту дистанцию никакого смысла не было, а так прекрасная поездка получилась.
2. По ночному Парижу от отеля до Елисейских полей километров 5 за 15 минут, там спокойно погуляли и назад уже пошли пешком. Весь маршрут пешком пройти было бы нереально, ноги и так уже не слушались к вечеру.
Не знаю, почему вы так недолюбливаете электросамокаты. Мне очень зашли: экономят силы и время + дарят эмоции от поездки по красивым местам *не в такси*.
Ограниченный спрей
Удобный в городах в которых просто запрещена езда по центру на авто. Во всех остальных случаях сидеть в удобном кресле удобнее и еще и под кондиционером.
Давно в Европе не был?
Паркинг в центре города по цене аренды недвижимости? Цены на страховку и бензин в небо?
Будущее без личного транспорта
Ну, я не настоящий сварщик и маску на стройке нашёл (т.к. Эстония всё-таки не Германия/Франция), но в Таллинне, например, есть куча квартир в аренду с выделенным парковочным местом. Насчёт самого центра хз, но в километре-двух от "старого города" вполне норм с этим делом.
Цены на бензин и правда адские, и во многие места проще на такси/трамвае/автобусе, но от машины всё ещё отказаться не готов. Со страховками на российских номерах сильно проще, можно в российских страховых делать, в т.ч. и КАСКО :)
С таким настроем можно и из дома не выходить и собственно сидеть под кондеем.
Преступный Влад
Когда мы думали, что курьеры это ленивые никчёмные отбросы, снизу постучались электровелики для них.
(Комментарий для каминг-аута и списка курьеров людей)
Да просто прикольная штука высокотехнологичная. Какого-то особого смысла прям и нет.
Я тоже этим летом задумался от аренде, когда увидел велосипеды ВТБ в Москве. Потом когда прочел на их сайте договор и штрафные санкции, понял, то за сумму штрафа, я прямо щас могу пойти, купить как минимум 2 стелса, нормальные цепи с замками и приковать их у дома и работы.
это удобно местами и без пробок, и туристы кайфуют, и не надо покупать авто, и к метро добраться можно быстро, и выгодно, те стоит обычно недорого, и выхлопов нет...
Лучше бы вложились в велосипеды по принципу opensource и модульности.
Китайцы сейчас выпускают вагон всяких копеечных контроллеров и совметимых к ним приблуд.
Аренда самокатов в принципе развивается, но чет не сказать что лютыми темпами. Велосы скорее всего ждет такая же участь, ну и сезон далеко не круглогодичный
Ващет никто вам не мешает прямо сегодня купить всяких модулей на Али и собрать из них ведосипед. Никаких декларации и криков про open-source не нужно, просто берете модули и собираете. Всё продается по отдельности.
Выглядит очень даж,ч наконец-то кто-то задумался об аренде, только две вещи не понимаю - почему электро, а не обычный, ну и почему я ещё не научился на них ездить
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