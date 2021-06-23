В начале июня власти Москвы и Санкт-Петербурга ввели ограничения для кикшеринг-сервисов из-за аварий с пешеходами. За рубежом этой проблеме уже четыре года — вот как её решали.

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Регулирование рынка кикшеринга в России:

3 июня СК по Санкт-Петербургу пришёл в офисы стартапов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels по делу о травмировании детей после наезда электросамокатов.

7 июня обыски прошли у неназванного сервиса. Также спустя два дня провели обыски по уголовным делам в офисах Mangoo и Вusyfly.

9 июня в Санкт-Петербурге перестали работать все сервисы аренды электросамокатов.

В этот же день власти Санкт-Петербурга и кикшеринги договорились о новых правилах. Максимальную скорость движения электросамокатов ограничили до 20 км/ч. И запретили ездить на Дворцовой и Сенатской площадях, на Малой Морской улице и других.

11 июня мэрия Москвы запретила новое правило для сервисов аренды: операторы смогут иметь у себя в парке не более 10 тысяч самокатов.

Похожие проблемы появлялись и на других рынках, где запускались кикшеринг-сервисы. Чтобы сократить количество аварий на дорогах, власти различных стран тоже ограничивали работу сервисов.

С чего всё началось в США

В 2017 году в Сан-Франциско появились стартапы Bird и Lime — они одни из первых в США запустили аренду электросамокатов через мобильное приложение.

Самокаты Bird Inc.com

Спустя год оба проекта стали «единорогами», а гендиректор транспортной платформы Populus.ai Регина Клоу заявила, что в Америке произошла «революция микробильности»:

В июле 2018-го компания Lime привлекла $335 млн от Alphabet, Uber и других инвесторов при оценке $1,1 млрд.

В июне Bird получила $300 млн инвестиций и достигла оценки в $2 млрд. За год сервис появился в более чем 120 городах и отчитался о 10 млн поездок по всему миру.

В это время на дорогах выросло количество аварий с участием электросамокатов. Например, водитель самоката врезался в женщину, когда та гуляла с сыном на тротуаре в Лос-Анджелесе. Виновник аварии скрылся, а женщина получила сотрясение мозга. Пострадавшая написала письмо в Bird и попросила компанию найти водителя и заблокировать его в сервисе.

«Я уверена, они скажут, что не несут никакой ответственности за пользователей. Но если они знают, что это опасный продукт, разве это не жестоко с их стороны?» — говорила предпринимательница. Bird сообщила, что приняла «соответствующие меры», но отказалась раскрывать личность водителя.

В 2018 году основатель и генеральный директор Bird Трэвис Вандерзанден отметил, что понимает, что его компания работает в «серой» зоне. Он пытался лично договориться с властями, например, отправил в Санта-Монику 250 самокатов и написал мэру Теду Винтереру в LinkedIn.

У меня тут $3 млн венчурных денег, чтобы решить проблемы трафика и парковок в вашем городе. Буду рад работать вместе. Трэвис Вандерзанден это из письма мэру Санта-Моники Теду Винтереру

Винтерер не поддержал предложение. Наоборот, прокуратура Санта-Моники подала иск к Bird: компанию обвинили в том, что она развивала бизнес без разрешения города и проигнорировала требования получить лицензии на работу и убрать самокаты с тротуаров.

Трэвис Вандерзанден Vanity Fair

Компания признала вину, согласилась получить лицензии и выплатила штраф в $300 тысяч.

Как регулировали кикшеринг-сервисы в других городах США:

В мае 2018 года власти Сан-Франциско официально потребовали от Lime, Bird и Spin подать заявки в Муниципальное транспортное агенство на использование самокатов в городе. Работу кикшерингов временно остановили.

В июле электросамокаты убрали с улиц Индианаполиса на время разработки законодательных норм. В августе та же ситуация произошла в Милуоки.

В мае 2019 года в Нэшвилле впервые в ДТП погиб водитель самоката после столкновения с грузовиком. Спустя месяц мэр Дэвид Брили запретил кикшеринг.

Электросамокаты на тротуаре в Нэшвилле WZTV

На федеральном уровне в США рынок регулируют в рамках Закона о безопасности потребительских товаров. По нему электросамокаты приравняли к низкоскоростным велосипедам или двух- или трёхколёсным транспортным средствам — с полностью работающими педалями и электродвигателем мощностью менее 750 Вт.

Самокаты разрешено использовать на велосипедных дорожках, а на трассе среди автомобилей скорость ограничена 40 км/ч. Водители должны держаться ближе к обочине и соблюдать правила дорожного движения: двигаться по правой стороне в соответствии с сигналами светофоров и уступать прохожим.

В январе 2021 года законы каждого штата накладывали собственные ограничения на использование электросамокатов. Вот чем они отличались:

Скоростными ограничениями (от 24 км/ч в Калифорнии до 48 км/ч во Флориде).

Минимальным возрастом пользователей электросамокатов (от 12 лет в Мичигане до 16 лет в Неваде).

Нормами использования на общих дорогах и тротуарах (нельзя ездить по обочине в Вашингтоне, запрещено выезжать на дороги в Пенсильвании).

Карта ограничений, действующих для водителей электросамокатов в разных штатах Америки Unagi Scooters

В нескольких штатах для вождения потребуется получить водительскую лицензию (как для легковых автомобилей): например, в Алабаме, Калифорнии и на Аляске. В Северной Каролине самокат придётся зарегистрировать как транспортное средство.

Регулирование в Европе

Франция

Во Франции в 2019 году электросамокаты и подобные им устройства отнесли к новому классу «личных моторизованных средств передвижения». Для водителей ввели следующие ограничения:

Запретили ездить детям до восьми лет.

Детей до 12 лет обязали надевать шлем во время поездки.

Скорость ограничили до 25 км/ч. За превышение — штраф €1500.

Водителям запретили возить пассажиров и ездить в наушниках. Также нельзя выезжать на тротуары, по ним можно вести самокаты только руками и рядом, иначе грозит штраф €135.

На самокате должны быть самокате гудок, передние и задние фары, а на водителе — светоотражающая одежда.

Германия

С июня 2019 года власти Германии официально разрешили ездить на электросамокатах вне тротуаров при условиях:

Скорость не должна превышать 20 км/ч.

Самокат нужно оборудовать передними и задними фарами, боковыми отражателями, тормозами и звонком (или другим сигнальным устройством).

Максимальные габариты самоката: ширина, общая высота и длина — не более 70, 140 и 200 см соответственно. Масса без водителя — не более 55 кг.



Самокат сервиса Metz moover в Германии Metz moover

Испания

Похожие ограничения приняли власти Испании. Электросамокатам со скоростью до 25 км/ч разрешили ездить по велодорожкам и улицам, где скорость движения транспорта ограничена 30 км/ч.

Водителям запретили выезжать на тротуары, перемещаться по междугородним дорогам, автомагистралям, объездным путям и городским тоннелям.

Электросамокаты в январе 2021 года в Испании официально признали транспортными средствами, водителей обязали соблюдать национальные законы о дорожном движении. Также запретили использовать телефон на ходу или вести в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — за это грозит штраф в €200.

Для управления самокатом с максимальной скоростью до 45 км/ч потребуются права категории AM, которые обычно оформляют для езды на мопеде. Получить их можно с 15 лет.

Чехия

Ещё в 2019 году в Чехии можно было использовать электросамокаты на тротуарах и велодорожках на скорости до 25 км/ч. На более мощном электрическом транспорте в пешеходные зоны заезжать было нельзя. В 2020 году электросамокаты запретили использовать в пешеходных зонах в центре Праги. Теперь в стране действуют следующие правила:

Нельзя заезжать на тротуары, можно ехать рядом с ними или по велодорожкам.

В вечернее и ночное время нужна одежда со светоотражателями.

Необходим шлем, если водителю меньше 18 лет.

Водителям нужно соблюдать ПДД для велосипедистов.

Эстония и Латвия

Первые ограничения рынка электросамокатов в Эстонии появились в январе 2021 года — власти потребовали от водителей соблюдать скоростной лимит в 25 км/ч, а также использовать фары в условиях плохой видимости. В Латвии аналогичный закон приняли в мае.

Контроль в Китае

В 2014-2015 годах в Китае стали популярными велошеринг-сервисы Ofo и Mobike. Пользователи брали велосипеды в аренду через мобильное приложение. Из-за загруженности дорог клиенты шерингов ездили по тротуарам, которые превращались в беспорядочные стоянки.

В 2017 году китайские власти ввели ограничения на их использование: запретили движение на тротуарах в микрорайонах и по улицам с жилыми домами. В коммерческих парках и зонах появились знаки запрета для пользователей шерингов.

Велосипеды Ofo в Пекине TPG, Getty

С октября 2018 года правительство Китая требует от владельцев электровелосипедов и самокатов пройти регистрацию в Дорожной полиции, чтобы получить номерной знак. Транспорт можно зарегистрировать, если соблюдены требования:

Максимальная скорость велосипеда или самоката — 15 км/ч.

Масса не должна превышать 55 кг.

Транспорт использует литиевую батарею.

Обладает мощностью в пределах 400 Вт и 48 В.

В мае 2020 года в Китае началась кампания «Один шлем, один ремень», в рамках которой правительство страны потребовало от водителей электросамокатов носить шлем во время поездок с 1 июня.

Это спровоцировало дефицит и резкий рост цен на шлемы: за месяц они подорожали с 30 юаней (около $4) до 80 юаней (около $11).

В других странах мира

Австралия

Помимо США, Европы и Китая, с проблемой популярности электросамокатов столкнулось и правительство Австралии. В 2020 году Национальная транспортная комиссия порекомендовала ограничить скорость самокатов до 10 км/ч среди пешеходов и разрешить разгоняться до 25 км/ч на дорогах и полосах для велосипедистов.

Каждый из штатов страны отреагировал на предложение по-разному.

Во всех штатах самокаты разрешили использовать на тротуарах и велодорожках на скорости не более 10-25 км/ч.

В штате Южная Австралия вождение электросамокатов ограничили велодорожками на скорости до 15 км/ч.

В Новом Южном Уэльсе законодатели разрешили кататься только на частных территориях.

Перу

В апреле 2019 года правительство Перу запретило использовать электрические самокаты на тротуарах. В январе 2021 года аналогичное ограничение ввели власти Сингапура.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии разрешили ездить по пешеходным и велосипедным дорожкам, а также по дорогам общего пользования. Закон позволяет использовать кикшеринг-сервисы с 14 лет при скоростном ограничении в 20 км/ч.

Великобритания

Власти Великобритании с лета 2020 года проводят эксперименты по прокату электрических самокатов в разных регионах страны. Пока законодатели не выработали единой позиции.