Volkswagen рассказала о стратегии компании до 2030 года: с упором на беспилотники, сервисы шеринга и ПО Статьи редакции
Компания рассчитывает, что продажи электромобилей будут составлять 25% всех продаж к 2025 году и 50% к 2030-му.
Исторически выручку немецкому автопроизводителю приносили продажи машин с двигателем внутреннего сгорания, приводит TechCrunch слова финансового директора компании Арно Антлица. По его словам, в течение этого десятилетия компания будет делать упор на электромобили, ПО, беспилотники и сервисы совместных поездок.
Для этого Volkswagen планирует построить шесть заводов по производству аккумуляторов в Европе к 2030 году и исследовательский центр стоимостью €800 млн.
Компания также усиливает подразделение Cariad, которое занимается разработкой ПО. По словам автопроизводителя, оно может принести €1,2 трлн выручки к 2030 году за счёт подписок и других продаж.
У компании большие планы и на автономное вождение, пишет издание. Volkswagen хочет занять место на рынке за счёт совместных поездок и аренды машин. «Представьте, что ваша бабушка или сын могут сесть в такси Volkswagen, чтобы навестить друг друга, когда захотят, без мамы или папы за рулём», — отметил гендиректор компании Герберт Дисс.
Личные автомобили будут оснащены системами Cariad с четвёртым уровнем автономности к 2025 году. Шаттлы и такси — работать на технологиях стартапа Argo AI, в который Volkswagen инвестировала $2,6 млрд в 2019 году.
Автопроизводитель рассчитывает, что его инвестиции в MaaS (Mobility-as-a-Service) окупятся и ожидает, что к 2030 году годовая выручка только на пяти крупнейших рынках Европы превысит $70 млрд. Беспилотный атобус ID.Buzz уже тестируется в Мюнхене и должен появиться как коммерческий сервис в Гамбурге в 2025 году, а затем в США.
По этим оценкам Volkswagen рассчитывает, что продажи электромобилей будут составлять 25% всех продаж к 2025 году и 50% к 2030-му, отмечает издание.
Сейчас набегут и будут рассказывать как легко жить с электромобилем, и что проезжает много, и что инфраструктура есть(она действительно есть). Но откройте estimate по зарядке в каком-нибудь PlugShare и удивитесь, что у хипстеров есть час свободного времени чтобы ждать пока тачка зарядится. А если живете в квартире (как и большинство людей в РФ), то вас точно сам Маск послал.
Сейчас набегут и будут рассказывать как тяжело жить с электромобилем, и что проезжает мало, и что инфраструктуры нет(её действительно нет). Но откройте PlugShare и удивитесь. А если в частном доме живёте, так вам точно Tesla Model 3 сам Маск послал.
Уголовный чувак
Главный вопрос - что с утилизацией батареи?
Амбициозно, но боюсь, что так рано от нефтяной зависимости индустрия не отправится, всё же многие пока считают, что атомная энергетика это зло, а других эффективных альтернатив для Европы по выработке электроэнергии ещё нет
Вот ближе к 2045, когда уже все построят штук по сто атомных станций, тогда да, можно слать раком Иран и ОАЭ и идти заряжать свой компакт кроссовер от атомной батарейки
Беспилотники в Германии пригодились бы еще несколько лет назад, к 2030 поздно будет.
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Компания рассчитывает, что продажи электромобилей будут составлять 25% всех продаж к 2025 году и 50% к 2030-му.
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