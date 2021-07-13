Компания рассчитывает, что продажи электромобилей будут составлять 25% всех продаж к 2025 году и 50% к 2030-му.

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Исторически выручку немецкому автопроизводителю приносили продажи машин с двигателем внутреннего сгорания, приводит TechCrunch слова финансового директора компании Арно Антлица. По его словам, в течение этого десятилетия компания будет делать упор на электромобили, ПО, беспилотники и сервисы совместных поездок.

Для этого Volkswagen планирует построить шесть заводов по производству аккумуляторов в Европе к 2030 году и исследовательский центр стоимостью €800 млн.

Компания также усиливает подразделение Cariad, которое занимается разработкой ПО. По словам автопроизводителя, оно может принести €1,2 трлн выручки к 2030 году за счёт подписок и других продаж.

У компании большие планы и на автономное вождение, пишет издание. Volkswagen хочет занять место на рынке за счёт совместных поездок и аренды машин. «Представьте, что ваша бабушка или сын могут сесть в такси Volkswagen, чтобы навестить друг друга, когда захотят, без мамы или папы за рулём», — отметил гендиректор компании Герберт Дисс.

Так может выглядеть шаттл — без руля и сиденья для водителя Кадр из презентации Volkswagen

Личные автомобили будут оснащены системами Cariad с четвёртым уровнем автономности к 2025 году. Шаттлы и такси — работать на технологиях стартапа Argo AI, в который Volkswagen инвестировала $2,6 млрд в 2019 году.

Автопроизводитель рассчитывает, что его инвестиции в MaaS (Mobility-as-a-Service) окупятся и ожидает, что к 2030 году годовая выручка только на пяти крупнейших рынках Европы превысит $70 млрд. Беспилотный атобус ID.Buzz уже тестируется в Мюнхене и должен появиться как коммерческий сервис в Гамбурге в 2025 году, а затем в США.