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Транспорт
Маша Цепелева

Правительство России запустит эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам с 2022 года Статьи редакции

Власти разработают программу льготного кредитования и будут давать субсидии на открытие зарядных станций.

  • Эксперимент с бесплатным проездом электромобилей — один из способов стимулировать рынок из Концепции по развитию производства электрического автотранспорта, утвержденной правительством.
  • Электромобили включат в программы льготного кредитования и лизинга. А производителям машин, аккумуляторов и водородных топливных элементов дадут субсидии на софинансирование строительства заводов, разработают специальные инвестиционные контракты.
  • К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций. Правительство определит территории для развития инфраструктуры и разработает правила для выделения субсидий на зарядные станции.
  • Также правительство разработает порядок проектирования парковок для электромобилей, изменит технические регламенты.

  • Концепцию хотят реализовать в два этапа. До 2024 года — разработать базу для массового производства электромобилей. В 2025–2030 годах увеличить выпуск до 10% от общего объёма производства машин в стране. Развитие новой отрасли принесёт 39 тысяч рабочих мест, рассчитывают в правительстве.

  • В августе «Ъ» со ссылкой на паспорт проекта «Электромобиль и водородный автомобиль» сообщил, что в правительстве пока не нашли денег на субсидирование продаж электромобилей россиянам. На развитие отрасли потратят около 50 млрд рублей, но деньги пойдут на строительство зарядных станций, производство машин и батарей.

#новость #электромобили

1271 просмотров
24 24 комментария
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24 комментария
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Кирилл Баскус

12

От этого роста электромобилей не будет. Лучше бы убрали таможенные пошлины как Беларуси.

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Александр Сорокин

4

Как я понимаю бесплатный проезд только для отечественных электромобилей?

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Кирилл Марченков

Александр
2

А они есть?

Ответить

Andrey Kulakov

Кирилл
3

Схватываете на лету!))

Ответить

madkliq

Кирилл
0

кама. лада элада

Ответить

Артём Палённый

1

Нужно еще полностью убрать транспортный налог на электромобили и разрешить на них ездить по выделенке, а также не облагать пошлинами.

Ответить

Александр Вербицкий

Артём
4

А их водителям разрешить стоять под стрелой и прислоняться к дверям.

Ответить

Артём Палённый

Александр
1

Зато эффект точно будет, потом потихоньку послабления отменять. И перестанем мы дышать выхлопными газами в городе.

Ответить

Люц Шнайдер

Артём
–1

Если людям сначала что-то дать, а потом это отнять, то они станут требовать это что-то вернуть. Лучше бы вводили плюшки для свежекупленных автомобилей. Это бы стимулировало менять чаще авто.

Ответить

Алексей Дымов

Артём
0

Зачем?

Ответить

Александр Комаров

2

Инфраструктуры нет, сначала бы сделали зарядки хотя бы в европейской части страны. Москва - СПБ работающих зарядок 0,1 на такой промежуток

Ответить

Александр Королёв

Александр
0

А какой смысл, если на текущем этапе развития электротранспорта ехать из Москвы в Питер и заряжать по дороге несколько часов автомобиль придёт в голову разве что для записи видосиков на ютубе. Электроавтомобили не для дальних поездок

Ответить

Тимур Петров

0

Какая польза от этого правительству, сидящему на нефтегазовой игле, это же как выстрел себе в ногу, продвигать электромобили, вместо бензина/газа, не?
Добавить 39к рабочих мест в одной сфере и потерять 3 млн в других?

Ответить

Максим Яцковский

Тимур
1

Новая восторженная инициатива, чтобы быть "как в других развитых странах". Но не забывайте, что инициатива и результат это часто не связанные вещи.

Ответить

Тимур Петров

Максим
0

Тогда можно не беспокоиться, иначе курс рубля взлетит до небес.

Ответить

Matvey Glazkov

Тимур
0

видимо все таки план слезть с нее

Ответить

Тимур Петров

Matvey
0

Тогда нам жопа.

Ответить

Максим Першин

Тимур
0

Не стоит мыслить так негативно
1. Электромобили это вероятное будущее
2. Пока что они доступны не всем и не всем подходят, большая часть страны ещё долго будет на Жигулях советской эпохи двигаться
3. Нефтегазовая игла подразумевает собой зависимость от экспорта ресурсов?) Причем тут инициатива внутри страны?
И да, многие европейские производители транспорта в ближайшие года планируют вообще отказаться от производства автомобилей с ДВС, поэтому игла зависит от этого, а не от реализаций различных программ внутри РФ. Плюс авто на двс разом не исчезнут)

Ответить

Тимур Петров

Максим
0

Какой-то бред, лень отвечать.

Ответить

Artemy

0

 более девяти тысяч //впечатляет! 

Ответить

Артём Палённый

0

Сообщение удалено

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Кека Пека

0

потому что на платных дорогах нет электрозаправок и последние 600км дороги до ростова из москвы нужно будет толкать тачку?

Ответить

Максим Яцковский

Кека
0

Вызывать специально обученную и подготовленную службу! С дизельком

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Комментарий удален

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Бгг в дополнение к «бро сорян что не позвонил, батарея села» добавится «бро сорян что не доехал до тебя, батарея села»

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