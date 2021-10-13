Бывший издатель медиакомпании Redefine Алексей Амётов занялся разработкой электрокатера на подводных крыльях Статьи редакции
Пока деталей нет.
- О планах Алексей Амётов рассказал на своей странице в Facebook. Он поделился, что сейчас занимается продуктом Workflow — это новое название сервиса для планирования и контент-маркетинга Setka Workflow. Сервис переименовали после продажи дизайн-платформы для сайтов Setka калифорнийскому разработчику Tiny.
- Он сообщил, что его компания по продаже растений в горшках Zammi объединилась с сервисом по доставке цветов Germen. Также Амётов рассказал о планах запустить новый стартап — вместе с командой он разрабатывает полностью электрический катер на подводных крыльях. Подробности пока неизвестны, проект на стадии исследований и разработки.
- В декабре 2020 года Алексей Амётов ушёл с поста издателя медиакомпании Redefine — компании, которая выпускает The Village, Wonderzine и Spletnik, а также занимается маркетингом.
- Компания Redefine появилась в 2019 году на основе издательского дома Look At Media, который соосновали Алексей Амётов, Василий Эсманов, Екатерина Базилевская. В 2015 году произошла реорганизация, в ходе которой совладельцем издательства стала структура Forward Media Group Полины Дерипаски (сейчас Юмашевой), после чего к нему присоединилось издание Spletnik.
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