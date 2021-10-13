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Транспорт
Евгения Евсеева

Бывший издатель медиакомпании Redefine Алексей Амётов занялся разработкой электрокатера на подводных крыльях Статьи редакции

Пока деталей нет.

  • О планах Алексей Амётов рассказал на своей странице в Facebook. Он поделился, что сейчас занимается продуктом Workflow — это новое название сервиса для планирования и контент-маркетинга Setka Workflow. Сервис переименовали после продажи дизайн-платформы для сайтов Setka калифорнийскому разработчику Tiny.
  • Он сообщил, что его компания по продаже растений в горшках Zammi объединилась с сервисом по доставке цветов Germen. Также Амётов рассказал о планах запустить новый стартап — вместе с командой он разрабатывает полностью электрический катер на подводных крыльях. Подробности пока неизвестны, проект на стадии исследований и разработки.
  • В декабре 2020 года Алексей Амётов ушёл с поста издателя медиакомпании Redefine — компании, которая выпускает The Village, Wonderzine и Spletnik, а также занимается маркетингом.
  • Компания Redefine появилась в 2019 году на основе издательского дома Look At Media, который соосновали Алексей Амётов, Василий Эсманов, Екатерина Базилевская. В 2015 году произошла реорганизация, в ходе которой совладельцем издательства стала структура Forward Media Group Полины Дерипаски (сейчас Юмашевой), после чего к нему присоединилось издание Spletnik.

#новость #lookatmedia #redefine

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3 комментария
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Владимир Шестаков

Очень смелый шаг - так резко перейти из одной сферы в другую. Даже если проект в итоге не удастся, все равно достойно уважения! А вообще давно пора переходить на электричество во благо экологии, жаль, никаких подробностей не раскрывают. Я бы с большим интересом посмотрел

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2
Алексей Дымов

Переход на электричество не связан с экономичностью. Или связан, но только не там, где производятся и утилизируют аккумуляторы

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0
Владимир Шестаков

Здесь согласен абсолютно. Но я экологичность с использованием бензина связал. Бензин, это, конечно, хорошо, но если есть альтернатива, этим нужно пользоваться

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1
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