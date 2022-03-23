Так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях просто работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых, и здесь промедление невозможно. Он тоже принял для себя решение, что он не сможет сдерживать процесс. Но он будет работать в одной из российских компаний, заместителем, он никуда не исчез.