Министр транспорта сообщил об отставке главы «Аэрофлота» из-за работы «в стрессовых условиях» Статьи редакции
СМИ писали об уходе Полубояринова с должности в начале марта, но авиакомпания опровергала информацию.
Михаил Полубояринов находится в Москве и будет работать заместителем руководителя в одной из российских компаний, заявил министр транспорта Виталий Савельев. Его слова из выступления в Совете Федерации приводит ТАСС.
Савельев не уточнил, кто теперь исполняет обязанности гендиректора «Аэрофлота». Им мог стать глава авиакомпании «Россия» Сергей Александровский, утверждали источники «Ъ».
4 марта ушёл в отставку гендиректор лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков. Комментируя его увольнение, Савельев отметил, что «ничего страшного в этом нет». За семь лет команда лоукостера стала «полностью отстроена».
- 26 февраля ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, среди них и лайнеры Airbus. Также нельзя перестраховывать самолёты — это означает автоматический запрет на их использование. Лизингодатели потребовали от России вернуть 500 самолетов на $20 млрд.
- 5 марта четыре издания сообщили о внезапной отставке Михаила Полубояринова. Некоторые источники «Ъ» утверждали, что Полубояринов уехал из страны и несколько дней не выходил на связь. Официально пресс-служба «Аэрофлота» заявляла, что он в Москве и продолжает исполнять обязанности гендиректора.
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На фоне заявления Путина о переходе на расчёты за газ в рублях для иностранцев.
А что случилось? Почему стресс?
Скорее всего из-за цен на сахар.
и бумагу
Туалетную
И самое главное, бумага, подорожала сильно
Странно, ведь сахар в крови повышается с уровнем стресса. По идее его надо наоборот меньше употреблять.
Не смог продлить подписку на Spotify, расстроился.
Там сбой какой-то?
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о, бот, привет.
Что-то с привязкой карт вроде бы не так
Может нужна психологическая помощь?
Слишком резко с колен вставать начали, голова закружилась.
не хватает все таки на ВС смайликов
Пачку бумаги для принтера пошел покупать и .... Инфаркт микарда, вот такой рубец (С)
😳
С таким рубцом не инфаркт миокарда, а для медицины известное - инфаркт путкарда.
Потому что не-"мирное" время, за другое слово министра бы сняли с должности)))
А "не мирное" - это ж какое ещё??? Вроде войны не с кем не ведём...
Бумага теперь не белая, а серая … 🤷♂️
Не надо, она теперь модная, хипстерская, с эффектом сепии
.
Кто-то на vc снова остроумно пошутил про что-случилось, вот он и расстроился сильно 😥
Не кто-то, а все тот же персонаж)
Ему не отвечают или у него деменция?
В ФСБ наверное на пол ставки работает, провоцирует в комментариях))
Для отжима самолетов у лизинговых компаний да серых схем нужен человек старой школы.
Странно, но от такого комментария немного гордость за державу берёт.
А в чем гордость? В изъятии самолетов? Не вижу повода для гордости. Сегодня самолеты у лизинговых компаний, а завтра деньги со счетов граждан…
Если не можешь принимать быстрых решений, какого Х ты вообще там работал.
Ну там хорошо платят! Чего бы не поработать?
Дак чё в программисты не пошел тогда.
Там работать надо!
Ох, чертяка. Уговорил! Пойду туда работать
Скорее всего он не хочет подписываться под решениями, которые ему вменяется принимать. Все-таки авиации – это напрямую человеческие жизни.
На почту его, вот где вообще не торопятся...)
Это Аэрофлот, детка.
Все мы понимаем же «дело не в тебе, а во мне»🤣
У пожарных также! Пока работы нет, все устраивает. Как только ЧС, так хоть увольняйся))
ПожарНЫХ!!!
спасибо за замечание! Согласен, не грамотно. Поправил
Неграмотно!!!
Но он будет работать в одной из российских компаний, заместителем, он никуда не исчез.
да в этом мы не сомневались, как сидел на шее у государства, так и дальше будет
У государства ли на шее?
Да, а государство это кто?
А у кого?
Топовые фамилии уходят не из за стрессов или причин внутри компаний.
Это уже обеспечившие себе, детям и внукам безбедную жизнь уходят (если могут) что бы не попасть под персональные санкции.
К примеру спустят сверху руководителю авиакомпании «украсть» чужие самолёты (просто пример, понятно что в здравом уме такого никто делать не будет) и у него два выхода - впасть в немилость или стать преступником для цивилизационного мира.
А так - «я устал, я мухожук, дальше без меня».
А ещё без должного техобслуживания с самолётами могут начаться проблемы, это всё безопастность, а отвечать чуть что директору.
Это вторичное.
Имел печальный опыт заказа и отмены билетов на сайте Аэрофлота. Еще до всем известных событий.
В первый раз тогда в жизни возникло желание загуглить, и посмотреть, кто же там «руководитель», и как можно организовать такие базовые процессы на таком низком уровне.
Очевидно, что человек тупо был пристроен по знакомству на теплом месте, и не тянул от слова совсем.
Сейчас его пристроили на другое теплое место, где он будет сидеть «руководителем».
Если опыт был несколько лет назад, то скорее всего руководителем был ещё Савельев.
Было в начале этого года. И это был персонаж из статьи🙂
Аэрофлот и раньше был славен зарыванием головы в песок при катастрофах. Причём самые знаменитые: что с открытием терминала D, что с историей закончившейся незамерзайкой виноват был сам. Компания вообще на контакт не шла, все просто уходили.
Как можно работать там, где все рассыпалось, сдохло и начало гнить? вопрос риторический....
до другой галактики слишком далеко...
И один Виталь Геннадич неудачно зашел на повышение и теперь никуда съебаться не сможет.
Вовремя слился мужик.
Очевидно, же, что весь писец ближайших месяцев ляжет на нового директора. Воровство самолетов, потенциальные авиакатастрофы из-за отсутствия обслуживания и так далее.
Вместо того, чтобы покупать российские самолёты, Аэрофлот закупал Боинги и Эйрбасы, флот Суперджетов только формируется. Вот теперь стрессовая ситуация)))) Хотя там больше вина Савельева - ещё тот упырь, но теперь в правительстве под присмотром ВВП
На суперждете далеко не улетишь, он не заменит иностранные.
Посыпались бесполезные функционеры у государственной кормушки, которые умеют только отчетные презентации смотреть.
Которые в 99’9% случаях были «нарисованные» для «руководства» 😏
А зачем еще нужен функционер на верхушке социальной пирамиды? Он поддерживает собой социальную иерархию, кто допущен ему показывать презентации, тот поддерживает свою социальную иерархию и так вниз до линейного персонала. Все просто, как в том анекдоте, если бы это была работа её бы делал я
Хоть не люблю Грефа, но он врубался в банковский сектор и в свою операционную деятельность.
Если бы он врубался в банковский сектор и знал свою операционную деятельность он бы никогда выше клерка не поднялся. Просто он учился в аспирантуре в ЛГУ и у него научруком Собчак был, из обоймы человек. С немцами торговал, мог вместе с Путиным без лишних переводчиков дела оптяпывать. Греф немецкий хорошо понимает и даже разговаривает чуть похуже
А зачем еще нужен функционер на верхушке социальной пирамиды? Он поддерживает собой социальную иерархию, кто допущен ему показывать презентации, тот поддерживает свою социальную иерархию и так вниз до линейного персонала. Все просто, как в том анекдоте, если бы это была работа её бы делал я. Ну ладно, он еще должен устанавливать правила, если брать идеальную систему. Но и для этого есть другие органы.
У меня есть личная теория, почему Конституции пишут и вообще фундамент государственности закладывали обычно юристы, но еще плантаторы рабовладельцы - потому что последние фактически тоже юристы, им надо уметь устанавливать правила взаимодействия на своих плантация между рабами, работниками и собой. Надо уметь устанавливать собственные правила, только не для себя, как в рекламах, а для других людей и тогда успешный успех обеспечен
Всегда надо сначала опровергнуть и немного подождать
Побежали потихоньку
Ну назначат очередного охранника Путина и он все разрулит, как обычно)
Хорошая тактика, охранники это надежные люди. Советников и специалистов всегда купить можно, но их должен свой опричник контролировать. Путин хорошо умеет за власть держаться, даже скучно с ним, потому что только лучшие мировые практики удержания власти и никаких идей. Лучше уж философ с властью, чем чекист, туда совсем людей без рефлексии отбирают
🤣 да убежал ентот миллиардер уже давно в Швейцарии
Полубояринов психически залетел и юридически вылетел...
Да все проще, он просто улетел подальше пересидеть, а там его лизингодатели и страховщики за жопу взяли. Что бы он ничего не наподписывал его сняли
Ну логично. 1/2бояринов хотел из Аэрофлота делать 5-ти звездочную компанию делать, на боингах и аэирбасах, а все российские самолеты спихнуть в Россию.
Теперь же вектор совершенно иной.
Как у тебя там, Маэстро ? Нормально-падаю.
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С 5 марта ведь длится клоунада. То ушёл, то не ушёл.
Скажите, а у Шойгу тоже стресс? Не видно, говорят, давно. Может тоже уволили задним числом?