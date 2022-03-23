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Транспорт
Маша Цепелева

Министр транспорта сообщил об отставке главы «Аэрофлота» из-за работы «в стрессовых условиях» Статьи редакции

СМИ писали об уходе Полубояринова с должности в начале марта, но авиакомпания опровергала информацию.

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Михаил Полубояринов находится в Москве и будет работать заместителем руководителя в одной из российских компаний, заявил министр транспорта Виталий Савельев. Его слова из выступления в Совете Федерации приводит ТАСС.

Михаил Полубояринов

Так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях просто работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых, и здесь промедление невозможно. Он тоже принял для себя решение, что он не сможет сдерживать процесс. Но он будет работать в одной из российских компаний, заместителем, он никуда не исчез.

Виталий Савельев
министр транспорта России, цитата по ТАСС

Савельев не уточнил, кто теперь исполняет обязанности гендиректора «Аэрофлота». Им мог стать глава авиакомпании «Россия» Сергей Александровский, утверждали источники «Ъ».

4 марта ушёл в отставку гендиректор лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков. Комментируя его увольнение, Савельев отметил, что «ничего страшного в этом нет». За семь лет команда лоукостера стала «полностью отстроена».

  • 26 февраля ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, среди них и лайнеры Airbus. Также нельзя перестраховывать самолёты — это означает автоматический запрет на их использование. Лизингодатели потребовали от России вернуть 500 самолетов на $20 млрд.
  • 5 марта четыре издания сообщили о внезапной отставке Михаила Полубояринова. Некоторые источники «Ъ» утверждали, что Полубояринов уехал из страны и несколько дней не выходил на связь. Официально пресс-служба «Аэрофлота» заявляла, что он в Москве и продолжает исполнять обязанности гендиректора.

#новость #аэрофлот

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75 комментариев
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Жалкий пёс_анон

А что случилось? Почему стресс?

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73
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GN

Скорее всего из-за цен на сахар.

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70
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Владимир Брыксин

и бумагу

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15
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Александр А.

Туалетную

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1
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Дмитрий Попов

И самое главное, бумага, подорожала сильно

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0
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Линейный Никита

Странно, ведь сахар в крови повышается с уровнем стресса. По идее его надо наоборот меньше употреблять.

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0
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Revenant

Не смог продлить подписку на Spotify, расстроился.

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25
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Жалкий пёс_анон

Там сбой какой-то?

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3
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Комментарий удален модератором

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Назыч

о, бот, привет.

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2
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Vladimir Kim

Что-то с привязкой карт вроде бы не так

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0
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Dimm Debrov

Может нужна психологическая помощь?

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0
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Анастасия

Слишком резко с колен вставать начали, голова закружилась.

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24
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Alexander Voynov

не хватает все таки на ВС смайликов

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2
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Дмитрий Милюков

Пачку бумаги для принтера пошел покупать и .... Инфаркт микарда, вот такой рубец (С)

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4
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Кигхриль Vselensky

😳

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0
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Илья Попов

С таким рубцом не инфаркт миокарда, а для медицины известное - инфаркт путкарда.

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0
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Цкуро Бесцветный

Потому что не-"мирное" время, за другое слово министра бы сняли с должности)))

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1
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Большой Брат

А "не мирное" - это ж какое ещё??? Вроде войны не с кем не ведём...

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3
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Johnny Vorony

Бумага теперь не белая, а серая … 🤷‍♂️

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2
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Lexx Sky

Не надо, она теперь модная, хипстерская, с эффектом сепии

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0
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Владимир Брыксин

.

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1
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Евгений Кузовкин

Кто-то на vc снова остроумно пошутил про что-случилось, вот он и расстроился сильно 😥

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0
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Andrey Kulakov

Не кто-то, а все тот же персонаж)

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0
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Евгений Кузовкин

Ему не отвечают или у него деменция?

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0
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Andrey Kulakov

В ФСБ наверное на пол ставки работает, провоцирует в комментариях))

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0
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Pavel Petel

Для отжима самолетов у лизинговых компаний да серых схем нужен человек старой школы.

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37
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Сергей Я

Странно, но от такого комментария немного гордость за державу берёт.

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2
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Дмитрий Карелин

А в чем гордость? В изъятии самолетов? Не вижу повода для гордости. Сегодня самолеты у лизинговых компаний, а завтра деньги со счетов граждан…

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3
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Евгений Кузнецов

Если не можешь принимать быстрых решений, какого Х ты вообще там работал.

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13
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Ed M

Ну там хорошо платят! Чего бы не поработать?

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11
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Сергей Я

Дак чё в программисты не пошел тогда.

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1
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sles

Там работать надо!

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1
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

Ох, чертяка. Уговорил! Пойду туда работать

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1
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Сергей Пурюшин

Скорее всего он не хочет подписываться под решениями, которые ему вменяется принимать. Все-таки авиации – это напрямую человеческие жизни.

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7
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Большой Брат

На почту его, вот где вообще не торопятся...)

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2
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Тимур Петров

Это Аэрофлот, детка.

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0
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Александр А.

Все мы понимаем же «дело не в тебе, а во мне»🤣

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7
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TLGM x Event

У пожарных также! Пока работы нет, все устраивает. Как только ЧС, так хоть увольняйся))

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5
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Dmitry Kiselev

ПожарНЫХ!!!

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2
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TLGM x Event

спасибо за замечание! Согласен, не грамотно. Поправил

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0
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Sergey Nikitin

Неграмотно!!!

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2
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Миша Магадан

Но он будет работать в одной из российских компаний, заместителем, он никуда не исчез.
 да в этом мы не сомневались, как сидел на шее у государства, так и дальше будет

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6
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John Doe

У государства ли на шее?

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0
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Евгений Старцев

Да, а государство это кто?

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0
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Миша Магадан

А у кого?

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0
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Andrew, просто Эндрю

Топовые фамилии уходят не из за стрессов или причин внутри компаний.
Это уже обеспечившие себе, детям и внукам безбедную жизнь уходят (если могут) что бы не попасть под персональные санкции.
К примеру спустят сверху руководителю авиакомпании «украсть» чужие самолёты (просто пример, понятно что в здравом уме такого никто делать не будет) и у него два выхода - впасть в немилость или стать преступником для цивилизационного мира.
А так - «я устал, я мухожук, дальше без меня».

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5
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Ilya Konovalenko

А ещё без должного техобслуживания с самолётами могут начаться проблемы, это всё безопастность, а отвечать чуть что директору.

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0
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Andrew, просто Эндрю

Это вторичное.

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0
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Jenya Metelskiy

Имел печальный опыт заказа и отмены билетов на сайте Аэрофлота. Еще до всем известных событий.

В первый раз тогда в жизни возникло желание загуглить, и посмотреть, кто же там «руководитель», и как можно организовать такие базовые процессы на таком низком уровне.

Очевидно, что человек тупо был пристроен по знакомству на теплом месте, и не тянул от слова совсем.

Сейчас его пристроили на другое теплое место, где он будет сидеть «руководителем».

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3
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Gre Li

Если опыт был несколько лет назад, то скорее всего руководителем был ещё Савельев.

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1
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Jenya Metelskiy

Было в начале этого года. И это был персонаж из статьи🙂

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0
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Gre Li

Аэрофлот и раньше был славен зарыванием головы в песок при катастрофах. Причём самые знаменитые: что с открытием терминала D, что с историей закончившейся незамерзайкой виноват был сам. Компания вообще на контакт не шла, все просто уходили.

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1
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Supneff

Как можно работать там, где все рассыпалось, сдохло и начало гнить? вопрос риторический....

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2
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sles

до другой галактики слишком далеко...

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0
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Masha Kovalyova

И один Виталь Геннадич неудачно зашел на повышение и теперь никуда съебаться не сможет.

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2
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Vladimir Medvedev

Вовремя слился мужик.

Очевидно, же, что весь писец ближайших месяцев ляжет на нового директора. Воровство самолетов, потенциальные авиакатастрофы из-за отсутствия обслуживания и так далее.

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2
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Максим Мельников

Вместо того, чтобы покупать российские самолёты, Аэрофлот закупал Боинги и Эйрбасы, флот Суперджетов только формируется. Вот теперь стрессовая ситуация)))) Хотя там больше вина Савельева - ещё тот упырь, но теперь в правительстве под присмотром ВВП

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–7
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Знатный Тролль

На суперждете далеко не улетишь, он не заменит иностранные.

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4
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Знатный Тролль

Посыпались бесполезные функционеры у государственной кормушки, которые умеют только отчетные презентации смотреть.

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0
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Александр А.

Которые в 99’9% случаях были «нарисованные» для «руководства» 😏

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1
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Владимир Влорин

А зачем еще нужен функционер на верхушке социальной пирамиды? Он поддерживает собой социальную иерархию, кто допущен ему показывать презентации, тот поддерживает свою социальную иерархию и так вниз до линейного персонала. Все просто, как в том анекдоте, если бы это была работа её бы делал я

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0
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Знатный Тролль

Хоть не люблю Грефа, но он врубался в банковский сектор и в свою операционную деятельность.

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0
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Владимир Влорин

Если бы он врубался в банковский сектор и знал свою операционную деятельность он бы никогда выше клерка не поднялся. Просто он учился в аспирантуре в ЛГУ и у него научруком Собчак был, из обоймы человек. С немцами торговал, мог вместе с Путиным без лишних переводчиков дела оптяпывать. Греф немецкий хорошо понимает и даже разговаривает чуть похуже

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2
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Владимир Влорин

А зачем еще нужен функционер на верхушке социальной пирамиды? Он поддерживает собой социальную иерархию, кто допущен ему показывать презентации, тот поддерживает свою социальную иерархию и так вниз до линейного персонала. Все просто, как в том анекдоте, если бы это была работа её бы делал я. Ну ладно, он еще должен устанавливать правила, если брать идеальную систему. Но и для этого есть другие органы.

У меня есть личная теория, почему Конституции пишут и вообще фундамент государственности закладывали обычно юристы, но еще плантаторы рабовладельцы - потому что последние фактически тоже юристы, им надо уметь устанавливать правила взаимодействия на своих плантация между рабами, работниками и собой. Надо уметь устанавливать собственные правила, только не для себя, как в рекламах, а для других людей и тогда успешный успех обеспечен

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0
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Владимир Брыксин

Всегда надо сначала опровергнуть и немного подождать

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1
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Iks Ziger

Побежали потихоньку

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1
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Petr Petrov

Ну назначат очередного охранника Путина и он все разрулит, как обычно)

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1
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Владимир Влорин

Хорошая тактика, охранники это надежные люди. Советников и специалистов всегда купить можно, но их должен свой опричник контролировать. Путин хорошо умеет за власть держаться, даже скучно с ним, потому что только лучшие мировые практики удержания власти и никаких идей. Лучше уж философ с властью, чем чекист, туда совсем людей без рефлексии отбирают

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0
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SilanseR

🤣 да убежал ентот миллиардер уже давно в Швейцарии

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0
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Андрей Григорьев

Полубояринов психически залетел и юридически вылетел...

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0
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Владимир Влорин

Да все проще, он просто улетел подальше пересидеть, а там его лизингодатели и страховщики за жопу взяли. Что бы он ничего не наподписывал его сняли

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0
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Михаил Зеленин

Ну логично. 1/2бояринов хотел из Аэрофлота делать 5-ти звездочную компанию делать, на боингах и аэирбасах, а все российские самолеты спихнуть в Россию.
Теперь же вектор совершенно иной.

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0
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Алексей Скалий

Как у тебя там, Маэстро ? Нормально-падаю.

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Комментарий удален модератором

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Maxim Petrukhin

С 5 марта ведь длится клоунада. То ушёл, то не ушёл.

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Fedor Dubov

Скажите, а у Шойгу тоже стресс? Не видно, говорят, давно. Может тоже уволили задним числом?

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