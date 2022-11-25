Транспорт
Многолетний супер_стар

Основатель Arrival Денис Свердлов уйдёт с поста гендиректора на фоне финансовых проблем стартапа Статьи редакции

В ноябре компания рассказала, что понесла $310 млн убытков за квартал и пока не сможет зарабатывать на электрофургонах модели L для Европы.

  • Временным гендиректором британского стартапа-разработчика электромобилей станет Питер Кунео, который возглавлял Marvel Entertainment до покупки студии Disney за $4 млрд в 2009 году. Об этом пишет FT.
  • С марта 2021 года Кунео был председателем совета директоров Arrival. Теперь Свердлов займёт его место.
  • Также из стартапа по «личным причинам» уйдёт его президент и глава отдела стратегии Авинаш Ругобур. Бывший директор General Motors стал первым нанятым компанией авторитетным специалистом из отрасли, указывает FT. Он останется в совете директоров.
  • Перестановки в руководстве произошли после того, как летом 2022 года Arrival объявила о плане реструктуризации, который включает сокращение расходов на 30%. В ноября компания сообщила, что не сможет получить выручку раньше 2024 года, и получила предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге её акций из-за падения стоимости бумаг меньше $1 за штуку.
Транспорт
Молодой пистолет
Собранный вручную фургон и пожар во время демонстрации клиенту: FT рассказала о проблемах Arrival Дениса Свердлова Статьи редакции

Компания столкнулась с упадком морального духа после массовых увольнений, проблемами на производстве и растущим недовольством инвесторов, говорят источники издания.

#новость #arrival

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 Индивидуальный Валера

Arrived

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Александр Петренко

Денису вручается орден FTX I степени

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Михаил Зеленин

А также медаль Nikola и премию имени Холмс

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Вадим Д.

Есть ощущение, что никто и не собирался производить и зарабатывать на этих фургонах. Просто получилось создать очередной стартап-пузырь.

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Никита Иванов

Та не скажи. Британский стартап с российским основателем = кризис в компании

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Вадим Д.

Там в целом слишком много каких-то странно-нелепых движений было всю дорогу. Но вообще, типичная "обещалка".

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Ware Wow

ну проект не простой.

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Вадим Д.

Спору нет, это больше всего настораживает. Ну вот хоть режь, не похож этот проект на попытку производства, разработки и запуска.

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Никита Иванов

Да, как выше написали, проект не простой, особенно когда в твои лучшие годы из машин это Лада и Волга. Тем более Свердлов показал, что может строить успешные компании. Я YOTA-у сравниваю всегда с тинькофф, иноватор в своей нише.
У Arrival были и есть «успешные» инвесторы. Которые могут как палки в колеса ставить, так и запустить производство.

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Никита Иванов

Но у YOTA было два основателя. Одни сьебал в марте стартап в Британию доделать, другой построил бесплатную, современную школу в Иркутске.

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Пабы старой Руси

В каком марте? Компания с пятнадцатого года. И что это за дихотомия такая, как будто он перед отъездом замминистра связи не был?

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Никита Иванов

https://vc.ru/419846 я вот про эту новость

Производитель электромобилей Arrival закрыл офис…
И не планирует возвращаться в страну.
vc.ru
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Федор Завитухин

реально есть целые компании которые специализируются на создании "модели" которую никто не будет производить

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Вадим Д.

Так вот за одной из них мы и наблюдаем.
А так да, если получается срубить бабла, ничего, кроме пиара, не производя, так и будут делать.

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Пришелец 18

Приехали

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Михаил Желтухин

— Здравствуйте! Мы начинаем семинар "Как за один день заработать миллион рублей".
Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
— Одну тысячу рублей.
— А сколько мест в этом зале?
— Тысяча.
— Надеюсь всем все понятно. Спасибо, семинар окончен.

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Ragnar Lodbrok

Arrival +Tesla =Apple Electro. 🤭🙄🤣

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Михаил

То-есть Свердлов останется председателем совета директоров плюс владельцем кучи акций данного предприятия. И под иностранным номиналом в управлении, будет искать (из квартального отчета) в течении полугода финансирование для продолжения работы кампании ? Удачи

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Ware Wow

Жалко ребят....

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Михаил Зеленин

А чего их жалеть, если они ничем кроме релокации не занимались?

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Islam Babaev

СЕО и генеральный директор поменялись местами = ничего не поменялось.

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