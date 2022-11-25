Основатель Arrival Денис Свердлов уйдёт с поста гендиректора на фоне финансовых проблем стартапа Статьи редакции
В ноябре компания рассказала, что понесла $310 млн убытков за квартал и пока не сможет зарабатывать на электрофургонах модели L для Европы.
- Временным гендиректором британского стартапа-разработчика электромобилей станет Питер Кунео, который возглавлял Marvel Entertainment до покупки студии Disney за $4 млрд в 2009 году. Об этом пишет FT.
- С марта 2021 года Кунео был председателем совета директоров Arrival. Теперь Свердлов займёт его место.
- Также из стартапа по «личным причинам» уйдёт его президент и глава отдела стратегии Авинаш Ругобур. Бывший директор General Motors стал первым нанятым компанией авторитетным специалистом из отрасли, указывает FT. Он останется в совете директоров.
- Перестановки в руководстве произошли после того, как летом 2022 года Arrival объявила о плане реструктуризации, который включает сокращение расходов на 30%. В ноября компания сообщила, что не сможет получить выручку раньше 2024 года, и получила предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге её акций из-за падения стоимости бумаг меньше $1 за штуку.
1832 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Arrived
Денису вручается орден FTX I степени
А также медаль Nikola и премию имени Холмс
Есть ощущение, что никто и не собирался производить и зарабатывать на этих фургонах. Просто получилось создать очередной стартап-пузырь.
Та не скажи. Британский стартап с российским основателем = кризис в компании
Там в целом слишком много каких-то странно-нелепых движений было всю дорогу. Но вообще, типичная "обещалка".
ну проект не простой.
Спору нет, это больше всего настораживает. Ну вот хоть режь, не похож этот проект на попытку производства, разработки и запуска.
Да, как выше написали, проект не простой, особенно когда в твои лучшие годы из машин это Лада и Волга. Тем более Свердлов показал, что может строить успешные компании. Я YOTA-у сравниваю всегда с тинькофф, иноватор в своей нише.
У Arrival были и есть «успешные» инвесторы. Которые могут как палки в колеса ставить, так и запустить производство.
Но у YOTA было два основателя. Одни сьебал в марте стартап в Британию доделать, другой построил бесплатную, современную школу в Иркутске.
В каком марте? Компания с пятнадцатого года. И что это за дихотомия такая, как будто он перед отъездом замминистра связи не был?
https://vc.ru/419846 я вот про эту новость
реально есть целые компании которые специализируются на создании "модели" которую никто не будет производить
Так вот за одной из них мы и наблюдаем.
А так да, если получается срубить бабла, ничего, кроме пиара, не производя, так и будут делать.
Приехали
— Здравствуйте! Мы начинаем семинар "Как за один день заработать миллион рублей".
Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
— Одну тысячу рублей.
— А сколько мест в этом зале?
— Тысяча.
— Надеюсь всем все понятно. Спасибо, семинар окончен.
Arrival +Tesla =Apple Electro. 🤭🙄🤣
То-есть Свердлов останется председателем совета директоров плюс владельцем кучи акций данного предприятия. И под иностранным номиналом в управлении, будет искать (из квартального отчета) в течении полугода финансирование для продолжения работы кампании ? Удачи
Жалко ребят....
А чего их жалеть, если они ничем кроме релокации не занимались?
СЕО и генеральный директор поменялись местами = ничего не поменялось.