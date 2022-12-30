Транспорт
Нормальный месяц

«Аэрофлот» выкупил у ирландской лизинговой компании десять самолётов Boeing 777 Статьи редакции

Стоимость сделки не раскрывается, но Reuters писало, что «АльфаСтрахование» предлагало $644,2 млн за 17 самолётов «Аэрофлота».

Boeing 777-300ER
  • В собственность компании перешли десять дальнемагистральных самолётов Boeing 777-300ER, которые она в 2013-2014 годах взяла в лизинг у ирландской фирмы, сообщили «РИА Новости». Стоимость сделки не раскрывается. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что продолжат работу над дальнейшим выкупом самолётов.
  • 21 декабря Reuters со ссылкой на источники и документы писало, что российские авиакомпании начали переговоры с лизингодателями о выкупе «застрявших» в России самолётов.
  • Например, «АльфаСтрахование» предлагало ирландской компании SMBC $644,2 млн за 17 самолётов, переданных в лизинг «Аэрофлоту», — это «значительно меньше, чем совокупная согласованная стоимость» воздушных судов. Сама SMBC оценивала свои убытки от «потери контроля» над 34 самолётами в $1,6 млрд.
  • Всего в России находится 400 самолётов, договоры по которым расторгнуты из-за санкций, их стоимость оценивается в $10 млрд.
Транспорт
Федеральный дым
Иностранные лизинговые компании подали иски к страховщикам на $6,5 млрд из-за «потерянных» в России самолётов Статьи редакции

Страховщики же утверждают, что самолёты ещё можно вернуть.

Bloomberg

#новость #аэрофлот

2399 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
0
23 комментария
Написать комментарий...
 Сарыньнакичку

Это разве новость. Вот если бы Люфтганза выкупила "Сухой Суперджет", тогда бы посмеялись над бедными немцами

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Готовятся к отмене санкций, которые перелеты закрыли и дальнейшее развитие парка.
Что-то знают или просто на будущее страхуются?

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Просто хотят увеличить количество дальнемагистральных маршрутов, на которых можно очень много заработать. А как объявят об очередной мобилизации, так за раз и борт окупить

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Ах-ха-ха! Не сразу понял связь могилизации с окупаемостью самолётов )))

Ответить
Развернуть ветку
Аня Деревянко

Хотя на днях можно было купить билет на Мальдивы у Аэрофлота за 8 тр туда

Ответить
Развернуть ветку
Сарыньнакичку

зачем совсем уже дальнемагистральные, для антимогилизантов достаточно рейса Москва-Ереван или Москва-Астана

Ответить
Развернуть ветку
alexstellar

Ну в целом норм, что у аэрофлота хватило совести хотя бы заплатить за самолеты, хоть и с огромным дисконтом. Хотя цена не раскрывается, возможно дисконта и не получилось.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Вряд ли там большой дисконт. Это опасно.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Липнебич

Но ведь можно было не платить? Почему выкупают?

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

чтобы летать во всякие Турции, и эмираты, не боясь ареста бортов.
Плюс к тому это позволяет легально снять борт с регистрации в Ирландии. Потому что некоторые страны не очень одобряют полеты над своей территорией самолетов с двойной регистрацией. Среди таки стран - Турция, Китай, Иордания

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Kushnarev

Хорошая попытка, только у Аэрофлота намного больше бортов в лизинге, за которые они должны, нежели те что выкупили. Поэтому риск ареста все равно есть.

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

именно поэтому, прежде чем открыть рейсы договариваются со странами, чтобы подобного не происходило. Ну и как видите пока успешно.
Юридически скорее всего это обеспечивается записыванием борта на какое-то другое лицо, типа Альфа-лизинг, а Аэрофлот все также просто арендатор.

Ответить
Развернуть ветку
Центральный бинокль

Риск арестов зарубежных активов. Почти 74% Аэрофлота принадлежит государству, а это чревато арестами имущества РФ.
Ну и плюс, то что написали выше про полеты за рубеж.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Грустный

Сразу видно нашего человека

Ответить
Развернуть ветку
Rha

Теперь им разрешат летать над Европой?

Ответить
Развернуть ветку
Denis

Конечно нет

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

С какого перепуга?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
ilia

Заплатили-то ирландцам ии на "спец.счет" известного банка положили "рублях по курсу"?

Не скоро свои-то, видать, появятся - даже десяток - что выкупают таки.

Ответить
Развернуть ветку
melkiyPadonok

"Не скоро"
У вас в слове "никогда" 7 ошибок

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Б.

Выкупить-то можно, хотя в нынешних условиях вроде как и не обязательно. Но если сервис самолетов и обновление ПО тоже под санкциями, то какой смысл?

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов
«АльфаСтрахование» предлагало SMBC $644,2 млн за 17 самолётов
Сама SMBC оценивала свои убытки от «потери контроля» над 34 самолётами в $1,6 млрд

1.6 млрд / 34 = 47 млн за самолёт
47 млн × 17 = 799 млн
Им предложили 644,2.
Как будто не так уж и мало за уже немного потасканных птиц)

upd. Как будто у них больше пригорает с этой самой потери контроля, а не с разницы

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

20% дисконта нихуя снбе

Ответить
Развернуть ветку
sunblade

Ребятки из Аэрофлота решили подстраховаться

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
null