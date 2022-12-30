«Аэрофлот» выкупил у ирландской лизинговой компании десять самолётов Boeing 777 Статьи редакции
Стоимость сделки не раскрывается, но Reuters писало, что «АльфаСтрахование» предлагало $644,2 млн за 17 самолётов «Аэрофлота».
- В собственность компании перешли десять дальнемагистральных самолётов Boeing 777-300ER, которые она в 2013-2014 годах взяла в лизинг у ирландской фирмы, сообщили «РИА Новости». Стоимость сделки не раскрывается. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что продолжат работу над дальнейшим выкупом самолётов.
- 21 декабря Reuters со ссылкой на источники и документы писало, что российские авиакомпании начали переговоры с лизингодателями о выкупе «застрявших» в России самолётов.
- Например, «АльфаСтрахование» предлагало ирландской компании SMBC $644,2 млн за 17 самолётов, переданных в лизинг «Аэрофлоту», — это «значительно меньше, чем совокупная согласованная стоимость» воздушных судов. Сама SMBC оценивала свои убытки от «потери контроля» над 34 самолётами в $1,6 млрд.
- Всего в России находится 400 самолётов, договоры по которым расторгнуты из-за санкций, их стоимость оценивается в $10 млрд.
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Это разве новость. Вот если бы Люфтганза выкупила "Сухой Суперджет", тогда бы посмеялись над бедными немцами
Готовятся к отмене санкций, которые перелеты закрыли и дальнейшее развитие парка.
Что-то знают или просто на будущее страхуются?
Просто хотят увеличить количество дальнемагистральных маршрутов, на которых можно очень много заработать. А как объявят об очередной мобилизации, так за раз и борт окупить
Ах-ха-ха! Не сразу понял связь могилизации с окупаемостью самолётов )))
Хотя на днях можно было купить билет на Мальдивы у Аэрофлота за 8 тр туда
зачем совсем уже дальнемагистральные, для антимогилизантов достаточно рейса Москва-Ереван или Москва-Астана
Ну в целом норм, что у аэрофлота хватило совести хотя бы заплатить за самолеты, хоть и с огромным дисконтом. Хотя цена не раскрывается, возможно дисконта и не получилось.
Вряд ли там большой дисконт. Это опасно.
Но ведь можно было не платить? Почему выкупают?
чтобы летать во всякие Турции, и эмираты, не боясь ареста бортов.
Плюс к тому это позволяет легально снять борт с регистрации в Ирландии. Потому что некоторые страны не очень одобряют полеты над своей территорией самолетов с двойной регистрацией. Среди таки стран - Турция, Китай, Иордания
Хорошая попытка, только у Аэрофлота намного больше бортов в лизинге, за которые они должны, нежели те что выкупили. Поэтому риск ареста все равно есть.
именно поэтому, прежде чем открыть рейсы договариваются со странами, чтобы подобного не происходило. Ну и как видите пока успешно.
Юридически скорее всего это обеспечивается записыванием борта на какое-то другое лицо, типа Альфа-лизинг, а Аэрофлот все также просто арендатор.
Риск арестов зарубежных активов. Почти 74% Аэрофлота принадлежит государству, а это чревато арестами имущества РФ.
Ну и плюс, то что написали выше про полеты за рубеж.
Сразу видно нашего человека
Теперь им разрешат летать над Европой?
Конечно нет
С какого перепуга?
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Заплатили-то ирландцам ии на "спец.счет" известного банка положили "рублях по курсу"?
Не скоро свои-то, видать, появятся - даже десяток - что выкупают таки.
"Не скоро"
У вас в слове "никогда" 7 ошибок
Выкупить-то можно, хотя в нынешних условиях вроде как и не обязательно. Но если сервис самолетов и обновление ПО тоже под санкциями, то какой смысл?
Сама SMBC оценивала свои убытки от «потери контроля» над 34 самолётами в $1,6 млрд
1.6 млрд / 34 = 47 млн за самолёт
47 млн × 17 = 799 млн
Им предложили 644,2.
Как будто не так уж и мало за уже немного потасканных птиц)
upd. Как будто у них больше пригорает с этой самой потери контроля, а не с разницы
20% дисконта нихуя снбе
Ребятки из Аэрофлота решили подстраховаться