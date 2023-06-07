«Яндекс» запустил беспилотное такси в московском районе Ясенево Статьи редакции
Любая поездка стоит 100 рублей.
- Сервис работает в тестовом режиме в районе Ясенево ежедневно с семи утра до часа ночи, рассказали в компании. Заказать поездку можно в приложении «Яндекс Go».
- Первыми попробовать роботакси могут пользователи от 18 лет, которые заранее подали заявку на сайте проекта. Позже доступ к сервису появится у других жителей Ясенево, пояснили в «Яндексе». Они увидят специальную кнопку в своём приложении.
- Всего в Ясенево доступно около 40 точек посадки и высадки для роботакси. Любая поездка стоит 100 рублей, а в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью движения.
«Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в 2017 году. В июне 2019 года компания открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознавать скутеры и мотоциклы и лучше ориентироваться на круговых перекрёстках. Первые испытания в России прошли в 2018 году в Иннополисе (Татарстан), а затем в Москве.
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Сейчас вообще всё беспилотное в тренде, я посмотрю.
как будто россия не беспилотная
Оно как бы беспилотное, с пилотом-наблюдателем.
А че должны сразу выпустить без пилота наблюдателя ? Это же Мега круто что у нас уже начинают в массовом режиме это тестировать. Это Мега круто, вообще не понимаю что вас смущает
смущает, что ты не пишешь как-то так
ЭТО !!! МЕГА !!! КРУТО!!!!!!!!
Смущает, что вы хотели бы, чтобы он так писал.
Я переживаю за парня. Нельза подавлять сильные эмоции. Пусть в полной мере выразит свой фонтанирующий восторг капслоком.
Думаю для фонтанирующих восторгов лучше не на VC сидеть.
Комментарий удален модератором
в целом он просто сидит и ничего не делает же, едет оно правда само.
https://coub.com/view/649s
Даже женщины.
Яндекс запустил беспилотники по Ясенево)
Если б не водитель-испытатель, то вполне необычное место чтоб поебаться на заднем :3
С водителем
сначала прочитал бесплатное
ну 100 рублей за поездку считай бесплатно
Враки все ваши, мне в соседней ветке буквально натолкали корзинку, что я охуевший черт, раз считаю что 100 рублей за такси - это дешево.
я за последние 3 последние поездки отдал около 1500, и это я не в столице живу.
Мне сказали что я зажравшийся мажор, что люди хуй без соли доедают, и вообще поездки по 100 рублей в регионах - это дорого, потому что у людей низкие зарплаты. А то что цены на запчасти и бензин не смотрят на то ,у кого какие зарплаты - это никого не смущает.
Так то сейчас проезд в метро 50 с хреном ₽, если вы не льготник конечно.
Если выбирать между прогулкой до метро, замечательными долгими эскалаторами и прочими прелестями подземки, 2x стоимость это вообще ни о чём.
Оч круто!
Катался на них в Иннополисе.
На самом деле прикольно.
Извините а в чем новость они там уже 2 или больше лет катаются в ясенево
Интересно будет через пару-тройку лет увидеть в приложении Яндекс такси опцию "Беспилотный автомобиль".
На дальние поездки это пока видится сомнительным, а по городу - почему бы и нет?
Как раз наоборот, именно на дальних поездках наибольшая экономия на труде водителя, и наибольшая безопасность относительно человека-таксиста.
И таксист славянин
Зачем? Обычное Яндекс-такси приезжает по указанному пассажиром адресу, в чем разница непонятно. Похоже, законодатели зарегулировали
Вот, кстати, водители иногда жалуются что в указанную в приложении точку не могут подъехать, так как там остановка запрещена и им придет штраф. Тут, думаю, Яндекс просто не хочет платить штрафы)
Думаю у всех была такая ситуация, когда на экономе приезжает таксист, и начинает тебя ***сосить по самое небалуй всю поездку за неправильную точку.
Круто, сел такой, двери закрылись и поехал в другую страну.
Как тебе такое, @Domorost
Теперь пора делать беспилотный танк
Скора дамой зайдёшь, а там жена бесптлотная!
Всё в Москве. Для сравнения в г. Рязань с населением >500к до сих вместо общественного транспорта какие-то частные маршрутки. И такая ситуация по всей стране
БЕСПИЛОТНОЕ ТАКСИ
@
С ПИЛОТОМ АХМЕДОМ
В Ютубе есть ролик (вышел 4 дня назад) «Полный автопилот разблокирован!». Так там Тесла на новой прошивке может спокойной ехать самостоятельно. И все это без допоборудования (ледаров и т.п.).
https://youtu.be/XJYlogn5shc
Без лидаров и мой ВАЗ 2110 может ехать самостоятельно, пока в столб не ебнется