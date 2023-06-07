Транспорт
Артур Томилко

«Яндекс» запустил беспилотное такси в московском районе Ясенево Статьи редакции

Любая поездка стоит 100 рублей.

Источник: «Яндекс»
  • Сервис работает в тестовом режиме в районе Ясенево ежедневно с семи утра до часа ночи, рассказали в компании. Заказать поездку можно в приложении «Яндекс Go».
  • Первыми попробовать роботакси могут пользователи от 18 лет, которые заранее подали заявку на сайте проекта. Позже доступ к сервису появится у других жителей Ясенево, пояснили в «Яндексе». Они увидят специальную кнопку в своём приложении.
  • Всего в Ясенево доступно около 40 точек посадки и высадки для роботакси. Любая поездка стоит 100 рублей, а в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью движения.
Источник: «Яндекс»

  • «Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в 2017 году. В июне 2019 года компания открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознавать скутеры и мотоциклы и лучше ориентироваться на круговых перекрёстках. Первые испытания в России прошли в 2018 году в Иннополисе (Татарстан), а затем в Москве.

#новость #яндекс #беспилотники

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 Pavel Cree

Сейчас вообще всё беспилотное в тренде, я посмотрю.

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Marow from Neverland

как будто россия не беспилотная

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Андрей Давыдов

Оно как бы беспилотное, с пилотом-наблюдателем.

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Artem Saitgalin

А че должны сразу выпустить без пилота наблюдателя ? Это же Мега круто что у нас уже начинают в массовом режиме это тестировать. Это Мега круто, вообще не понимаю что вас смущает

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Ребят вы издеваетесь?
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Влад Светлый

смущает, что ты не пишешь как-то так
ЭТО !!! МЕГА !!! КРУТО!!!!!!!!

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Дмитрий Перепёлкин

Смущает, что вы хотели бы, чтобы он так писал.

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Влад Светлый

Я переживаю за парня. Нельза подавлять сильные эмоции. Пусть в полной мере выразит свой фонтанирующий восторг капслоком.

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Дмитрий Перепёлкин

Думаю для фонтанирующих восторгов лучше не на VC сидеть.

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Комментарий удален модератором

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Павел Егоров

в целом он просто сидит и ничего не делает же, едет оно правда само.

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Дмитрий Перепёлкин
он просто сидит и ничего не делает

https://coub.com/view/649s

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Нейрослав Жепетеев

Даже женщины.

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iDark Ogr

Яндекс запустил беспилотники по Ясенево)

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Огурец Молодец

Если б не водитель-испытатель, то вполне необычное место чтоб поебаться на заднем :3

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Alex Petro

С водителем

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Alex Shevchenko
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Крейг

сначала прочитал бесплатное

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Marow from Neverland

ну 100 рублей за поездку считай бесплатно

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Rax034

Враки все ваши, мне в соседней ветке буквально натолкали корзинку, что я охуевший черт, раз считаю что 100 рублей за такси - это дешево.

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Marow from Neverland

я за последние 3 последние поездки отдал около 1500, и это я не в столице живу.

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Rax034

Мне сказали что я зажравшийся мажор, что люди хуй без соли доедают, и вообще поездки по 100 рублей в регионах - это дорого, потому что у людей низкие зарплаты. А то что цены на запчасти и бензин не смотрят на то ,у кого какие зарплаты - это никого не смущает.

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Дмитрий Перепёлкин

Так то сейчас проезд в метро 50 с хреном ₽, если вы не льготник конечно.

Если выбирать между прогулкой до метро, замечательными долгими эскалаторами и прочими прелестями подземки, 2x стоимость это вообще ни о чём.

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Маркетолог

Оч круто!

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Rax034

Катался на них в Иннополисе.
На самом деле прикольно.

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Кигхриль Vselensky

Извините а в чем новость они там уже 2 или больше лет катаются в ясенево

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Dima Alexeev

Интересно будет через пару-тройку лет увидеть в приложении Яндекс такси опцию "Беспилотный автомобиль".
На дальние поездки это пока видится сомнительным, а по городу - почему бы и нет?

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Тим (Тимур) Восьмерик

Как раз наоборот, именно на дальних поездках наибольшая экономия на труде водителя, и наибольшая безопасность относительно человека-таксиста.

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Дмитрий Перепёлкин

И таксист славянин

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Невероятный Блондин
Текущие и грядущие изменения на vc.ru и DTF…
В частности, теперь можно накручивать лайки с помощью друзей и коллег, функция «звёздочка» в…
vc.ru
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Афро Латино Европеец
Всего в Ясенево доступно около 40 точек посадки и высадки для роботакси

Зачем? Обычное Яндекс-такси приезжает по указанному пассажиром адресу, в чем разница непонятно. Похоже, законодатели зарегулировали

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Sergey Tischenko

Вот, кстати, водители иногда жалуются что в указанную в приложении точку не могут подъехать, так как там остановка запрещена и им придет штраф. Тут, думаю, Яндекс просто не хочет платить штрафы)

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Дмитрий Перепёлкин

Думаю у всех была такая ситуация, когда на экономе приезжает таксист, и начинает тебя ***сосить по самое небалуй всю поездку за неправильную точку.

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Булка хлеба

Круто, сел такой, двери закрылись и поехал в другую страну.

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умный человек

Как тебе такое, @Domorost

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Иван Мандарин

Теперь пора делать беспилотный танк

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Ivan Emeldyazhev

Скора дамой зайдёшь, а там жена бесптлотная!

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Иван Мандарин

Всё в Москве. Для сравнения в г. Рязань с населением >500к до сих вместо общественного транспорта какие-то частные маршрутки. И такая ситуация по всей стране

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Артур Маслов

БЕСПИЛОТНОЕ ТАКСИ
@
С ПИЛОТОМ АХМЕДОМ

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EVGENIY ORION

В Ютубе есть ролик (вышел 4 дня назад) «Полный автопилот разблокирован!». Так там Тесла на новой прошивке может спокойной ехать самостоятельно. И все это без допоборудования (ледаров и т.п.).

https://youtu.be/XJYlogn5shc

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Артур Маслов

Без лидаров и мой ВАЗ 2110 может ехать самостоятельно, пока в столб не ебнется

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