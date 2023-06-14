{"id":13985,"url":"\/distributions\/13985\/click?bit=1&hash=220812909c4d3742ff3d32f844d07bcabcb9d9a28c610fae6f32dc34b0f58923","title":"\u0414\u0435\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043b \u2014 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b \u043d\u0430 \u0432\u0438\u043d\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u0435","buttonText":"\u0427\u0442\u043e \u0435\u0449\u0451?","imageUuid":"a5cf8d95-7b29-5cb3-a844-2910e36415ee"}
Транспорт
Таня Боброва

«Дочка» РЖД показала макеты новых вагонов СВ — с сейфами и столиками со встроенной раковиной в каждом купе Статьи редакции

До конца 2023 года ФПК рассчитывает получить около 30 вагонов.

4503 просмотров
  • Изображения новых вагонов СВ от «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) опубликовало РБК. Они заменят устаревшие в составах некоторых поездов.
Изображение здесь и далее — ФПК
  • В новом варианте СВ изменится планировка: полки будут расположены вертикально друг над другом, а не напротив друг друга как сейчас.
  • По проекту купе будут смежными — два соседних отсека соединят дверью. Дверь можно будет заблокировать, а полку — трансформировать в диван или кровать.
  • В каждом купе будут откидные сиденья, сейфы, столики со встроенной раковиной и мультимедийные экраны. Другие детали проекта издание не приводит.

#новость #ржд

(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
99 комментариев
Написать комментарий...
 Алексей

Ну неужели новость хорошая, а то каждый пост негатив в последнее время

Ответить
Развернуть ветку
Егор Корницкий

Не торопитесь, сейчас в комментариях объяснят, что все плохо.

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Mike Espoo

Ничего хорошего.
Эргономика всех этих новых дизайнов полная ******.
Лет 30 езжу на поездах дальнего следования минимум 4 раза в год.

Были нормальные вагоны ТКС.
У них и купе удобное и СВ.
Но они обанкротились из-за ковид и вагоны не понятно куда продали.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вячеслав Марвин

Я думаю это из-за возможного сокращения авиаперелетов, а для более состоятельных людей нужно сделать более комфортные условия.

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Kodebsky

Ну как хорошая, мы же про помойные РЖД говорим с охуевшими ценами за билеты в принципе. Для кого это делается, мне непонятно.

Ответить
Развернуть ветку
DeepFakescovery channel

О еще один с диагнозом токсичная позитивность.

Чему радоваться? это лишь рендеры.
Как построят, сделают независимые обзоры, так и порадуемся за реальные и ощутимые достижения РЖД.

Ответить
Развернуть ветку
Elena Pliner

Верхняя полка в СВ? Кому в голову это пришло?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

Он уже лет 80, наверно, как умер.
Вы вагон СВ впервые увидели?)

Ответить
Развернуть ветку
Grace K

СВ на то и СВ, чтобы в том числе не ползать на верхнюю полку, ехать с комфортом. В чем прикол делать такую планировку?

Ответить
Развернуть ветку
Д Хб

И еще с какой-то общей дверью с соседями.

Ответить
Развернуть ветку
Grace K

Раковина под столиком 🤯 то есть кто-то зубы почистил, поплевал, а потом в этом месте есть, ставить продукты? И вообще каждый раз стоит убирать со столика, чтобы воспользоваться раковиной?))

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

да - ты разложил на столе курицу картошечку и тут барыга сосед -хочу ноги помыть - убирай)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alexey Taruntaev

Возможно стоит совместить еще и с унитазом стол. Пассажир СВ не должен далеко ходить. Если извернуться то ссать можно будет прям с верхней полки.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Михаил Барабаш

Я ехал лет 8 назад в польском купейном вагоне. Там, среди прочего, была раковина под столиком.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Д Хб

Над раковиной люк, если судить по фото

Ответить
Развернуть ветку
Andrey

Сейфы надеюсь оружейные.

Ответить
Развернуть ветку
Айдар Каримов

Ну а зачем нужны другие

Ответить
Развернуть ветку
XNicON .

СВ со спальным местом вверху, серьёзно?
Хотя, наверное будет так: успеть купить внизу и вот ты едешь один...

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Обидченко

Это работает вроде так же, как и красная стрела. Изначально на одного покупается полностью всё СВ, без возможности купить только одно место, а уже при желании пассажир может кого-то добавить

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Роботы из зубной пасты

Реально не хочется критиковать, все красиво но…

1. Уверен, что 2 ярус добавили что бы уменьшить площадь купе, увеличив таким образом плотность набивки кожаных мешков
2. Дверь между купе — кому и зачем она нужна в 90% сценариев использования?

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

предлагаете вместо кожаных мешков перевозить роботов - например в командировку едет не мешок а робот и решает там все дела

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Дима Коренев

Если честно — раковина прям в купе не самая лучшая идея. Вроде удобно, но люди же не умеют пользоваться нормально, все будут водой заливать.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Darkest Jesus

Кредит на такую поездку дочка ржд будет сама оформлять?

Ответить
Развернуть ветку
XNicON .

Решение за 2 минуты прям в терминале покупки билета и МФО прям за вокзалом, если не одобряют

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астафьев

этот концепт купе взят у испанских Тальго. совпадает с ним почти полностью. только попросторнее будет.
если кто в купе Стрижа ездил в классе Люкс - узнает и полки друг над другом, и раковину, и дверь в соседнее купе)

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

хотите сказать что как обычно все украли и выдали за свое чтобы попилить бюджет)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Андрей Недвига

Верно. Полная копия вагона Talgo. Я на таком ездил в поезде Нижний - СПБ. На самом деле вполне комфортно, но по ощущениям не СВ ни разу. 1) Верхняя полка 2) все таки само купе меньше размером (в ширину) чем стандартный СВ. 3) дверь в соседнее купе напрягает. В общем, это скорее такой продвинутый вагон купе, чем реальная замена СВ.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
ScriptEr

А почему бы унитаз не поставить в каждом купе. Когда русский человек едет в поезде далеко и читает, что в Испании, скажем, уровень жизни стал ещё выше, русский человек может сразу скрепно покакать в унитаз

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

зачем еще унитаз - там уже есть раковина - она может выполнять и эту функцию

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Mary Murray

унитаз разместить под столом ?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вадим Д.

Нет надежды на порядочность проводников и вагонные клозеты?

Но выглядит на картинках неплохо. Жаль, что просто макеты.

Ответить
Развернуть ветку
abubas//

Ещё не выпустили, но ты уже всё угадал. Экстрасенс прям.

Ответить
Развернуть ветку
Kirill

Жаль, что ты не знаешь, что существуют давно рицевские вагоны и ходят внутри России между Москвой и СПб. Поэтому стильные и удобные вагоны существуют не только на рендерах

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Куртуазный маньерист

Эргономика? Удобные сиденья для пассжиров?
Нафиг надо! Хочешь быть передовым, делай дизайн квадратно гнездовым!

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

Розетка рядом с раковиной под столом. Ну хз.

Умываться захочешь - надо все убрать со стола. Мега удобно.

Двери смежные зачем интересно? Что за коммуналка будет этот СВ? Или это для охраны?

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

а зачем вообще раковина с водой под столом - на столе стоят бутылки курица картошка и тут такой поднял стол руки помыть)

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Artex

Кнопка вызова проводника очень удобно расположена, особенно если стало плохо. 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Tars

Пассажирам св в такой красоте не может быть плохо

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Р

ну да лучше как в сименсах кнопка смыва и кнопка sos рядом, какой полоумный немец это придумал

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Нормальные люди ездят в плацкарте и общем вагоне. Понтующиеся - в СВ. Если ты миллиардер, купи себе уже свой частный самолёт, а не вот это вот всё.

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

а если миллионер и уже потратил все деньги на яхту с девками)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Mike Espoo

Лучше бы ТКС вагоны (купе и св) вернули.

Новые вагоны купе и плацкарт жутко неудобные, с урезанной шириной.
Банально чемоданы среднего размера не засунешь никуда.

А еще давно пора избавить от одноколеек хотя бы в европейской части.
Это полный бред что нет двух путей туда обратно и поезда на узлах пропускают другие поезда.

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

30 вагонов. А остальные поезда ещё лет 100 будут устаревшими ездить

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

Так они тоже новые

Ответить
Развернуть ветку
abubas//

Круто.

Ответить
Развернуть ветку
Тарас Перещук

Такие бы на Украину, а то одно совковое дерьмо, все разворовали

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астафьев

а Крюковский разве новые вагоны не делает?

Ответить
Развернуть ветку
Grace K

В Украину

Ответить
Развернуть ветку
Ян Гайкевич

Странно, что новость про макеты новых вагонов СВ, т.к. я год назад в таком купе ездил один раз. Т.е. такие вагоны уже есть

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
The Popov

Макеты это такие MVP? 😂

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
99 комментариев
null