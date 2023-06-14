«Дочка» РЖД показала макеты новых вагонов СВ — с сейфами и столиками со встроенной раковиной в каждом купе Статьи редакции
До конца 2023 года ФПК рассчитывает получить около 30 вагонов.
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- Изображения новых вагонов СВ от «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) опубликовало РБК. Они заменят устаревшие в составах некоторых поездов.
- В новом варианте СВ изменится планировка: полки будут расположены вертикально друг над другом, а не напротив друг друга как сейчас.
- По проекту купе будут смежными — два соседних отсека соединят дверью. Дверь можно будет заблокировать, а полку — трансформировать в диван или кровать.
- В каждом купе будут откидные сиденья, сейфы, столики со встроенной раковиной и мультимедийные экраны. Другие детали проекта издание не приводит.
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Ну неужели новость хорошая, а то каждый пост негатив в последнее время
Не торопитесь, сейчас в комментариях объяснят, что все плохо.
Ничего хорошего.
Эргономика всех этих новых дизайнов полная ******.
Лет 30 езжу на поездах дальнего следования минимум 4 раза в год.
Были нормальные вагоны ТКС.
У них и купе удобное и СВ.
Но они обанкротились из-за ковид и вагоны не понятно куда продали.
Я думаю это из-за возможного сокращения авиаперелетов, а для более состоятельных людей нужно сделать более комфортные условия.
Ну как хорошая, мы же про помойные РЖД говорим с охуевшими ценами за билеты в принципе. Для кого это делается, мне непонятно.
О еще один с диагнозом токсичная позитивность.
Чему радоваться? это лишь рендеры.
Как построят, сделают независимые обзоры, так и порадуемся за реальные и ощутимые достижения РЖД.
Верхняя полка в СВ? Кому в голову это пришло?
Он уже лет 80, наверно, как умер.
Вы вагон СВ впервые увидели?)
СВ на то и СВ, чтобы в том числе не ползать на верхнюю полку, ехать с комфортом. В чем прикол делать такую планировку?
И еще с какой-то общей дверью с соседями.
Раковина под столиком 🤯 то есть кто-то зубы почистил, поплевал, а потом в этом месте есть, ставить продукты? И вообще каждый раз стоит убирать со столика, чтобы воспользоваться раковиной?))
да - ты разложил на столе курицу картошечку и тут барыга сосед -хочу ноги помыть - убирай)
Возможно стоит совместить еще и с унитазом стол. Пассажир СВ не должен далеко ходить. Если извернуться то ссать можно будет прям с верхней полки.
Я ехал лет 8 назад в польском купейном вагоне. Там, среди прочего, была раковина под столиком.
Над раковиной люк, если судить по фото
Сейфы надеюсь оружейные.
Ну а зачем нужны другие
СВ со спальным местом вверху, серьёзно?
Хотя, наверное будет так: успеть купить внизу и вот ты едешь один...
Это работает вроде так же, как и красная стрела. Изначально на одного покупается полностью всё СВ, без возможности купить только одно место, а уже при желании пассажир может кого-то добавить
Реально не хочется критиковать, все красиво но…
1. Уверен, что 2 ярус добавили что бы уменьшить площадь купе, увеличив таким образом плотность набивки кожаных мешков
2. Дверь между купе — кому и зачем она нужна в 90% сценариев использования?
предлагаете вместо кожаных мешков перевозить роботов - например в командировку едет не мешок а робот и решает там все дела
Если честно — раковина прям в купе не самая лучшая идея. Вроде удобно, но люди же не умеют пользоваться нормально, все будут водой заливать.
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Кредит на такую поездку дочка ржд будет сама оформлять?
Решение за 2 минуты прям в терминале покупки билета и МФО прям за вокзалом, если не одобряют
этот концепт купе взят у испанских Тальго. совпадает с ним почти полностью. только попросторнее будет.
если кто в купе Стрижа ездил в классе Люкс - узнает и полки друг над другом, и раковину, и дверь в соседнее купе)
хотите сказать что как обычно все украли и выдали за свое чтобы попилить бюджет)
Верно. Полная копия вагона Talgo. Я на таком ездил в поезде Нижний - СПБ. На самом деле вполне комфортно, но по ощущениям не СВ ни разу. 1) Верхняя полка 2) все таки само купе меньше размером (в ширину) чем стандартный СВ. 3) дверь в соседнее купе напрягает. В общем, это скорее такой продвинутый вагон купе, чем реальная замена СВ.
А почему бы унитаз не поставить в каждом купе. Когда русский человек едет в поезде далеко и читает, что в Испании, скажем, уровень жизни стал ещё выше, русский человек может сразу скрепно покакать в унитаз
зачем еще унитаз - там уже есть раковина - она может выполнять и эту функцию
унитаз разместить под столом ?
Нет надежды на порядочность проводников и вагонные клозеты?
Но выглядит на картинках неплохо. Жаль, что просто макеты.
Ещё не выпустили, но ты уже всё угадал. Экстрасенс прям.
Жаль, что ты не знаешь, что существуют давно рицевские вагоны и ходят внутри России между Москвой и СПб. Поэтому стильные и удобные вагоны существуют не только на рендерах
Эргономика? Удобные сиденья для пассжиров?
Нафиг надо! Хочешь быть передовым, делай дизайн квадратно гнездовым!
Розетка рядом с раковиной под столом. Ну хз.
Умываться захочешь - надо все убрать со стола. Мега удобно.
Двери смежные зачем интересно? Что за коммуналка будет этот СВ? Или это для охраны?
а зачем вообще раковина с водой под столом - на столе стоят бутылки курица картошка и тут такой поднял стол руки помыть)
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Кнопка вызова проводника очень удобно расположена, особенно если стало плохо. 👍🏻
Пассажирам св в такой красоте не может быть плохо
ну да лучше как в сименсах кнопка смыва и кнопка sos рядом, какой полоумный немец это придумал
Нормальные люди ездят в плацкарте и общем вагоне. Понтующиеся - в СВ. Если ты миллиардер, купи себе уже свой частный самолёт, а не вот это вот всё.
а если миллионер и уже потратил все деньги на яхту с девками)
Лучше бы ТКС вагоны (купе и св) вернули.
Новые вагоны купе и плацкарт жутко неудобные, с урезанной шириной.
Банально чемоданы среднего размера не засунешь никуда.
А еще давно пора избавить от одноколеек хотя бы в европейской части.
Это полный бред что нет двух путей туда обратно и поезда на узлах пропускают другие поезда.
30 вагонов. А остальные поезда ещё лет 100 будут устаревшими ездить
Так они тоже новые
Круто.
Такие бы на Украину, а то одно совковое дерьмо, все разворовали
а Крюковский разве новые вагоны не делает?
В Украину
Странно, что новость про макеты новых вагонов СВ, т.к. я год назад в таком купе ездил один раз. Т.е. такие вагоны уже есть
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Макеты это такие MVP? 😂