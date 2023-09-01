В России вступил в силу закон о такси — он обязывает сервисы предоставлять доступ к данным о поездках ФСБ Статьи редакции
При этом компаниям запрещается разглашать информацию о взаимодействии со спецслужбой.
- Норма о передаче данных ФСБ установлена законом «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», который вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Ведомство может получить доступ к базам таксопарков, которые используются для приёма, хранения и обработки данных о заказах.
- Сервисы заказа такси, которые входят в реестр организаторов распространения информации («Яндекс Такси»), должны предоставить ФСБ «круглосуточный удалённый доступ» к базам заказов, уточняется в постановлении правительства. Остальные обязаны передавать информацию по запросу ведомства. При этом компаниям запрещается разглашать сведения о взаимодействии со спецслужбой.
- Закон также обязывает перевозчиков заключать официальный трудовой договор с водителями и запрещает нанимать лиц с непогашенной судимостью или более чем тремя неоплаченными штрафами. А работать таксисты могут не более 12 часов в сутки.
- Кроме того, документ устанавливает требования к внешнему виду автомобиля. На кузове легкового такси должна быть «композиция» из чёрно-желтых квадратов, на крыше — оранжевый фонарь, а в салоне — карточка с информацией о водителе и действующих тарифах.
- Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и граничащие с ними субъекты получили право устанавливать минимальный размер тарифа на поездку в такси. Порядок его расчёта должно будет определить правительство.
- Законопроект о работе такси Госдума приняла в конце 2022 года. Он обязал компании предоставлять по запросу ФСБ удалённый доступ к информационным системам и базам данных, но не автоматически, а по запросу. Агрегаторы должны передавать сведения о заказе такси, маршруте поездки и её стоимости, а также номера телефонов пассажира и водителя, описание машины и её номер.
- В марте 2023 года ФСБ предложила обязать сервисы такси предоставлять «круглосуточный удалённый доступ» к данным, в том числе о «средствах платежа» и «электронном мониторинге».
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Почему просто не сделать всех таксистов штатными сотрудниками?
А лучше по двое в каждую машину! Один машину ведёт и беседует с п̶о̶д̶о̶з̶р̶е̶в̶а̶е̶м̶ы̶м̶ пассажиром, второй всё фиксирует, параллельно получая досье на пассажира и царапая отчёт о поездке.
Ага, Вообще я, говорит, работаю в ФСБ, а таксую так, для души))
Затем, чтоб когда что-то случится, вы первый же не писали: а почему ФСБ ничего не делает. В любой купной стране, например всеми любимой Америке, еще больший тотальный контроль,и не только за перевозками в такси).
тогда они уже не смогут говорить, что на самом деле они бизнесмены, а работают в такси для души)
Осторожнее с предложениями 😃 а то возьмут на заметку
Один мужик к другому:
- Ты знаешь почему менты всегда ходят парами?
- Нет.
- Один умеет читать, а другой писать.
Но тут, как назло, их речь услышали менты и, чтобы поддержать честь мундира, подходят к этим мужикам и просят предъявить документы. Один берет паспорта и говорит другому:
- Записывай.
Ты чё, пёс. В такси же пахать надо.
Как же все это заебало, просто сил нет.
А ты перестань ебатся, чёпик поставь.
не дают спокойно на такси поездить?
Нытье в комментариях через 3..2..1. Да кому вы, задроты, нужны) ФСБ явно на вас плевать, людей поопаснее ловят.
Чот вы с отсчётом запоздали😂
Ага люди пищущие не одобряемые партией комментарии в инете опаснее некуда.
— Да кому ты нужен! — сказал военком инвалиду, отправляя солдата на передовую.
Как таксовали в Яндексе на своих машинах без лицензии такси и прочих атрибутов, так и будут. Тем более в регионах 90% таксистов именно так и работает.
Ждем разъяснений почему это хорошо.
А разъяснения почему это плохо можно услышать?
Теперь органы будут знать, кто в булошную на такси ездит, чтобы взять на карандаш.
Как будто раньше не передавали данные
Больше напряглись соседи. Всем пофиг на то что происходит в Состране, а вот что её ручки тянутся в ближнее зарубежье – напрягает это.
Теперь не только в интернете надо быть осторожнее с комментариями
"Инсайды" от таксистов😁
"Я на самом деле за людьми слежу, а за баранкой так для души... Слушай, а ты правда те трусы по скидке взял?"
И с кем мне теперь говорить о политике?
Да на почту можно сходить или в Сбер. Там пенсионеры быстро объяснят весь расклад в политике в РФ и в мире в целом, а так же кто виноват и что делать.
Да с теми же, с кем и раньше, просто под запись))
И в приложениях по вызову такси и у водителя - прослушку активируют 😂
Прослушка и gps трекер уже есть в каждом авто, где установлена ЭРА-ГЛОНАСС. Собственно для этого и вводился закон.
А когда чекисты будут такси пользоваться данные о них тоже передаваться будут?
Данные "чекистов" и так все знают.
Не совсем понимаю... А кто-то препятствовал данным ФСБ?
Раньше необходимо было сделать запрос, после чего уже передавались данные. Сейчас ФСБ может сразу получать данные, практически онлайн (что выглядит гораздо логичнее)
Ну Москва с косаря стартанет, не иначе
Точно таксист?...))
Опознавательные знаки на авто будут даже на машинах условного комфорт+ от Яндекса, которые до этого выглядели просто как обычное авто? Эх
Рабство - это свобода
Зарегился в день знаний чтобы пиздануть это здесь???
Сергей с "законопослушным людям нечего скрывать" в комменты через 3...
Выше уже прибежал
Тоталитароссия наступает
Паханы легализовали надзор за шестерками.
В регионах люди выстраивались в очереди, чтобы написать соответствующие заявления. Поводом стало распространенное в мессенджерах сообщение о том, что отказ якобы можно написать лишь до 31 августа, после чего за россиянами начнут следить, принудительно фотографируя их камерами банкоматов и записывая голоса через звонки из «Ростелекома».
Как видем 95 процентов мечтают о том, что бы силовики залезали в трусы
Как будто что-то плохое
Для любителей крепкой руки в заднем проходе