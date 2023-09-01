Транспорт
Артур Томилко

В России вступил в силу закон о такси — он обязывает сервисы предоставлять доступ к данным о поездках ФСБ Статьи редакции

При этом компаниям запрещается разглашать информацию о взаимодействии со спецслужбой.

  • Норма о передаче данных ФСБ установлена законом «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», который вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Ведомство может получить доступ к базам таксопарков, которые используются для приёма, хранения и обработки данных о заказах.
  • Сервисы заказа такси, которые входят в реестр организаторов распространения информации («Яндекс Такси»), должны предоставить ФСБ «круглосуточный удалённый доступ» к базам заказов, уточняется в постановлении правительства. Остальные обязаны передавать информацию по запросу ведомства. При этом компаниям запрещается разглашать сведения о взаимодействии со спецслужбой.
  • Закон также обязывает перевозчиков заключать официальный трудовой договор с водителями и запрещает нанимать лиц с непогашенной судимостью или более чем тремя неоплаченными штрафами. А работать таксисты могут не более 12 часов в сутки.
  • Кроме того, документ устанавливает требования к внешнему виду автомобиля. На кузове легкового такси должна быть «композиция» из чёрно-желтых квадратов, на крыше — оранжевый фонарь, а в салоне — карточка с информацией о водителе и действующих тарифах.
  • Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и граничащие с ними субъекты получили право устанавливать минимальный размер тарифа на поездку в такси. Порядок его расчёта должно будет определить правительство.
Фото РБК
  • Законопроект о работе такси Госдума приняла в конце 2022 года. Он обязал компании предоставлять по запросу ФСБ удалённый доступ к информационным системам и базам данных, но не автоматически, а по запросу. Агрегаторы должны передавать сведения о заказе такси, маршруте поездки и её стоимости, а также номера телефонов пассажира и водителя, описание машины и её номер.
  • В марте 2023 года ФСБ предложила обязать сервисы такси предоставлять «круглосуточный удалённый доступ» к данным, в том числе о «средствах платежа» и «электронном мониторинге».

#новость #такси #фсб

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83 комментария
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 Вадим Д.

Почему просто не сделать всех таксистов штатными сотрудниками?
А лучше по двое в каждую машину! Один машину ведёт и беседует с п̶о̶д̶о̶з̶р̶е̶в̶а̶е̶м̶ы̶м̶ пассажиром, второй всё фиксирует, параллельно получая досье на пассажира и царапая отчёт о поездке.

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Alex Shevchenko

Ага, Вообще я, говорит, работаю в ФСБ, а таксую так, для души))

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mygedz

Затем, чтоб когда что-то случится, вы первый же не писали: а почему ФСБ ничего не делает. В любой купной стране, например всеми любимой Америке, еще больший тотальный контроль,и не только за перевозками в такси).

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7 комментариев
Ксения Почечура

тогда они уже не смогут говорить, что на самом деле они бизнесмены, а работают в такси для души)

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Осторожнее с предложениями 😃 а то возьмут на заметку

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ьесь

Один мужик к другому:
- Ты знаешь почему менты всегда ходят парами?
- Нет.
- Один умеет читать, а другой писать.
Но тут, как назло, их речь услышали менты и, чтобы поддержать честь мундира, подходят к этим мужикам и просят предъявить документы. Один берет паспорта и говорит другому:
- Записывай.

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1 комментарий
Бинарный Ёж

Ты чё, пёс. В такси же пахать надо.

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Горка Тлетов

Как же все это заебало, просто сил нет.

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Pedal Horse Mashineries Inc

А ты перестань ебатся, чёпик поставь.

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1 комментарий
Sano

не дают спокойно на такси поездить?

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Vahe Vejemin

Нытье в комментариях через 3..2..1. Да кому вы, задроты, нужны) ФСБ явно на вас плевать, людей поопаснее ловят.

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Alex Shevchenko

Чот вы с отсчётом запоздали😂

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7 комментариев
F D
ФСБ явно на вас плевать, людей поопаснее ловят.

Ага люди пищущие не одобряемые партией комментарии в инете опаснее некуда.

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10 комментариев
Score of Doom

— Да кому ты нужен! — сказал военком инвалиду, отправляя солдата на передовую.

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2 комментария
Alex R

Как таксовали в Яндексе на своих машинах без лицензии такси и прочих атрибутов, так и будут. Тем более в регионах 90% таксистов именно так и работает.

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Пётр Петров

Ждем разъяснений почему это хорошо.

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Ivan Mart

А разъяснения почему это плохо можно услышать?

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6 комментариев
Вася Пражкин

Теперь органы будут знать, кто в булошную на такси ездит, чтобы взять на карандаш.

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Nikolas

Как будто раньше не передавали данные

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Blisk

Больше напряглись соседи. Всем пофиг на то что происходит в Состране, а вот что её ручки тянутся в ближнее зарубежье – напрягает это.

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Борис

Теперь не только в интернете надо быть осторожнее с комментариями

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Alex Shevchenko

"Инсайды" от таксистов😁

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Нейрослав Жепетеев

"Я на самом деле за людьми слежу, а за баранкой так для души... Слушай, а ты правда те трусы по скидке взял?"

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S1m0ne

И с кем мне теперь говорить о политике?

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Вася Пражкин

Да на почту можно сходить или в Сбер. Там пенсионеры быстро объяснят весь расклад в политике в РФ и в мире в целом, а так же кто виноват и что делать.

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Alex Shevchenko

Да с теми же, с кем и раньше, просто под запись))

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Яна Ангелова

И в приложениях по вызову такси и у водителя - прослушку активируют 😂

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Alex R

Прослушка и gps трекер уже есть в каждом авто, где установлена ЭРА-ГЛОНАСС. Собственно для этого и вводился закон.

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

А когда чекисты будут такси пользоваться данные о них тоже передаваться будут?

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Vahe Vejemin

Данные "чекистов" и так все знают.

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Слегка Придурковатый
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Яна Ангелова

Не совсем понимаю... А кто-то препятствовал данным ФСБ?

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Ivan Mart

Раньше необходимо было сделать запрос, после чего уже передавались данные. Сейчас ФСБ может сразу получать данные, практически онлайн (что выглядит гораздо логичнее)

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Посторонним В
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и граничащие с ними субъекты получили право устанавливать минимальный размер тарифа на поездку в такси.

Ну Москва с косаря стартанет, не иначе

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debil
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Alex Shevchenko

Точно таксист?...))

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Алексей Тарасов

Опознавательные знаки на авто будут даже на машинах условного комфорт+ от Яндекса, которые до этого выглядели просто как обычное авто? Эх

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ьесь

Рабство - это свобода

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Sergio Molotkoni

Зарегился в день знаний чтобы пиздануть это здесь???

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1 комментарий
ьесь

Сергей с "законопослушным людям нечего скрывать" в комменты через 3...

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Фоксик

Выше уже прибежал

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Nikolas

Тоталитароссия наступает

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Blisk

Паханы легализовали надзор за шестерками.

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Фоксик
МФЦ столкнулись с ажиотажным спросом на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных.
В регионах люди выстраивались в очереди, чтобы написать соответствующие заявления. Поводом стало распространенное в мессенджерах сообщение о том, что отказ якобы можно написать лишь до 31 августа, после чего за россиянами начнут следить, принудительно фотографируя их камерами банкоматов и записывая голоса через звонки из «Ростелекома».

Как видем 95 процентов мечтают о том, что бы силовики залезали в трусы

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Николай Яловецкий

Как будто что-то плохое

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Фоксик

Для любителей крепкой руки в заднем проходе

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