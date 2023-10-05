Разработчик аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой Joby Aviation начал испытания с пилотом на борту Статьи редакции
До этого во время тестов аэротакси управляли дистанционно.
- Компания объявила, что проводит лётные испытания прототипа аэротакси с пилотом на борту. Это «важный шаг на пути к коммерческим полётам», отметил разработчик.
- Команду из четырёх пилотов возглавил Джеймс Дэнам (James «Buddy» Denham), бывший сотрудник Командования авиационных систем ВМС США. Во время первых полётов пилоты отработали вертикальный взлёт, ускорение и переход к горизонтальному полёту и другие задачи и манёвры.
- До этого лётные испытания несколько лет проводились дистанционно с земли, отмечает Aerospace Testing International.
- Joby Aviation основана в 2009 году в Калифорнии. Она разрабатывает электрическое аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой, которое сможет перевозить пять человек, включая пилота. Такси может пролететь более 240 км на одном заряде со скоростью около 320 км/ч.
- Первые испытания начались в 2017 году, с 2019-го — предсерийного прототипа. Летом 2023 года Joby Aviation получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на проведение лётных испытаний серийного прототипа.
- Среди инвесторов проекта — Toyota и американская авиакомпания Delta Airlines.
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Классно, если всё получится. Не хочется видеть аварии или пострадавших...
что классного? По сути чуть легкий вертолёт со всеми соответствующими запретами. Массовым это не будет. Максимум ближняя бизнес-авиация чуть подешевеет
Опять эти янки воруют наши идеи 🤬