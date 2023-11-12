Транспорт
Евгения Евсеева

«Соллерс» начнёт самостоятельно производить подушки и ремни безопасности и рули для автомобилей — РБК Статьи редакции

В 2022-м году российским автопроизводителям из-за санкций разрешили выпускать машины без подушек безопасности и антиблокировочной системы, но затем требования решили вернуть.

  • Российский автопроизводитель «Соллерс» запустит собственное производство компонентов системы пассивной безопасности автомобиля, пишет РБК со ссылкой на источник в компании. По его словам, проект реализуют вместе с «китайским партнёром» на основе его технологий, также рассматривается создание совместного производства. Что именно за партнёр — не уточняется.
  • Компания будет производить подушки и ремни безопасности, электронные блоки управления системами безопасности и рулевые колёса. Производство разместят на площадях индустриального парка УАЗ (основной актив «Соллерса»).
  • Объём инвестиций в проект на первом этапе составит 1,5 млрд рублей, которые «Соллерс» планирует привлечь за счёт займа от Фонда развития промышленности (ФРП). В компании не ответили на запрос РБК, но в ФРП подтвердили интерес «Соллерса» в льготном займе на 1,2 млрд рублей.
  • По словам двух источников РБК, знакомых с планами компании, проект «предусматривает высокий уровень локализации». Например, для руля локализуют все базовые материалы, включая магниевый сплав для каркаса, пену и кожу. Также в планах — локализовать материалы для для раскроя и пошива подушек безопасности, разработка отечественного ПО и печатной платы для электронных блоков.
  • Один из источников утверждает, что компоненты будут выпускать не только для «Соллерса», но и для других автопроизводителей. Среди потенциальных заказчиков — группа ГАЗ, завод «Москвич» и «многочисленные проекты по организации производства китайских автомобилей» в России. В Минпромторге подтвердили, что эти компоненты будут поставляться другим отечественным автоконцернам.
  • Гендиректор «Соллерса» Николай Соболев, выступая на Петербургском экономическом форуме в июне 2023 года, заявил, что российским автопроизводителям нужны технологии активной и пассивной безопасности, которые сейчас в основном импортные. Он предложил участникам отрасли выбрать технологического партнёра и вместе вкладываться в разработку нужных компонентов в рамках инвестиционного консорциума.
  • После введения санкций против России в 2022 году в стране возник дефицит некоторых автомобильных компонентов. Из-за этого в мае 2022-го правительство упростило правила сертификации автомобилей, разрешив выпускать их без антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности.
  • В феврале 2023-го Минпромторг заявил, что обяжет компании устанавливать эти системы. В июне постановление об упрощённых требованиях продлили до 1 февраля 2024-го — но с постепенной отменой смягчений. Например, с 1 июня 2023-го машины должны соответствовать стандарту не ниже «Евро-2», а с 1 декабря в автомобили нужно будет обязательно ставить ABS.

#новости #соллерс

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10 комментариев
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 Александр Озерцов

Вот это действительно хорошая новость! Если будет не шильдиковый завод, а нормальный, то очень даже годно!

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Вася Пражкин

Вы не в России живете, что-ли?

проект реализуют вместе с «китайским партнёром» на основе его технологий
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дед Мазай и теоретики

То есть - привозим китайские комплектующие, собираем, наклеиваем наш шильдик - и меняем китайские ремни на наши... то есть, на китайские конечно, но с нашим шильдиком. Норм идея.

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Вася Пражкин

И все это за 1,5 млрд рублей и то, если 1.2 дадут в кредит ).

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дед Мазай и теоретики

Ну да. Причем, эти несчастные полтора ярда пропьют на первом же корпоративе, дальше - следующие раунды инвестиций.

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Невероятный Блондин
Российский автопроизводитель «Соллерс»

Это который УАЗ выпускает?
Удивительное рядом.

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Валентин Бубенец

Логичным решением было бы не налаживание своего производства, а сборка из качественных китайских комлектующих. Потому что рынок у нас маленький и своё производство просто не имеет смысла.

Вообще китайский автопром уже ничем не уступает западному. Достаточно посмотреть автообзор на тот же Аватр 11 чтобы убедиться в этом.

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дед Мазай и теоретики

Логичным решением было бы вообще ничего не делать, потому что рынок у нас маленький и делать что-либо просто не имеет смысла.

Предлагаю даже бабам не рожать, потому что рынок у нас маленький, и рожать просто не имеет смысла. Китайцев завезем. В крайнем случае - узбеков.

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Андрей

сегодня можно закуп сделать по скидке

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Дмитрий Рявкин

Так понимаю электронная коплектуха будет китайская. Для начала нормально и разумно.

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7 комментариев
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