Tesla открыла доступ ко всей технической документации оригинального спорткара Roadster Статьи редакции
Электромобиль производили с 2008-го по 2012 год — это первая серийная машина компании.
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- Компания сообщает, что все документы созданы во время разработки и проектирования электромобиля, пользоваться ими можно безвозмездно. Но если на их основе будут создаваться детали или процедуры ремонта, Tesla не несёт за это ответственности, также они не будут считаться оригинальными или одобренными компанией.
- Tesla Roadster — первый серийный электромобиль компании. Она представила спорткар в виде прототипа в 2006 году, а производство начала в 2008-м. Машину выпускали до 2012 года, сейчас она не продаётся. Всего, по данным Insider, продали 2500 электромобилей этой модели.
- В 2017-м Tesla показала прототип обновлённой версии Roadster «нового поколения». В 2023-м Маск сообщил, что к производству электромобиля компания планирует приступить в 2024 году.
- В 2018-м SpaceX запустила в космос ракету Falcon Heavy, на борту которой находился принадлежавший Маску Roadster. Машину вывели на земную орбиту.
- В 2014 году автопроизводитель передал все свои патенты в общественное пользование. Как заявлял Маск, Tesla не будет подавать в суд за их использование до тех пор, пока это делается в «добросовестных целях».
Теперь каждый будет "експертом" по ремонту теслы) Ждём когда мастера преврятат свой ростер в нечто "оригинальное")
Сделают форк на основе оригинальной машины
спустя столько лет , решили обнародовать документы, интересненько
Т.е теперь каждый желающий может построить в своем гараже Roadster? И ему ничего за это не будет?
Нашим автозаводам это пригодится.
Интересно, что там за документация, а то ведь машина на основе Лотуса сделана🤔
по сути первый в истории электро спорт кар, вообще первый серийный электромобиль.
маск в очередной раз создает рынок и получит с этого дивидент.
Бегло посмотрел, там, похоже, некоторые мануалы по ремонту и диагностике, примерно так у других производителей для автосервисов предоставляются, только не в виде удобной программы, а разрозненные схемы. Ну и далеко не всё. Безусловно, это полезно, но пиара больше, чем реального выхлопа.
Создают почву для работы китайцем, сейчас пойдут детальки для машины по 5 р
Вот это интересно, выложили все техдоки! Зачем? Маск филантроп-энтузиаст?
Скорее всего просто посчитали, что технологии, их реализация и актуальность далеко не свежие и перспективные, а автомобили клоны, которые могут получиться при точном копировании, не составят серьезной конкуренции Tesla. Тем более, что уже практически через 1,5 года в Китае было несколько идентичных электрокаров первым моделям Tesla.
Думаю каких-то больших тайн там не так уж и много.
Кстати!
Согласно расчетам астрофизиков, Tesla 🚘 будет пролететь мимо Земли в районе 2047 года.
Только бы дожить 🤞🏼
Почему земля идеально круглая? Она же согласно науке геойд и выглядят примерно так
Потому что Атмосфера — газовая оболочка.
Ей по сути плевать на горы и каньоны
Есть трансляции с МКС где видно поверхность. Она там вся ровная. Кроме того утверждается, что атмосфера держится за счёт гравитации, тогда она не может быть идеально круглой при кривой земле, поскольку силы притяжения не будут равномерными.
Удивительно, что все поверили в фейк с Теслой в космосе, где перепады температуры от -150 в тени до +150 на солнце. Там бы весь пластик и шины бы поправились от жара и лопнули от холода. Да ещё трансляция была якобы со звуком - музыкой из магнитолы Теслы и это в космическом вакууме🤡
Люди верят в то, что кошельки можно заряжать на бабки от телефонного зарядного устройства и в технику дыхания маткой, йопамать. А тут ТЕСЛА.
Вот за это респект Маску. Всё таки он красавчик)