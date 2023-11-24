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Транспорт
Евгения Евсеева

«Доводилось отправлять деталь в Китай, чтобы прислали такую же»: Autonews — о проблемах с запчастями для китайских машин Статьи редакции

К дефициту привёл резкий рост продаж автомобилей, но нерешаемых проблем нет — ситуация наладится через пару лет, считают дилеры.

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Автомобили китайских производителей перед погрузкой на экспорт в порту. Фото ТАСС
  • В России есть дефицит деталей для китайских автомобилей, признают в ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) и в Российском союзе автостраховщиков (РСА). О проблемах с запчастями СМИ сообщают как минимум с июня 2023 года. Однако ситуацию дилеры считают временной — «нерешаемых» проблем с поставками нет, достать можно любую деталь, но порой на это могут потребоваться месяцы, пишет Autonews.

Почему возникли проблемы с деталями

  • Дефицит связан с резким ростом продаж машин из Китая, говорит глава РОАД Алексей Подщеколдин. По данным «Автостата», рыночная доля китайских машин в России увеличилась с 9% в феврале 2022 года до 54% в октябре 2023-го. Выросли не только продажи, но и разнообразие брендов и моделей. Фактически в стране появились «десятки машин, которые до этого не продавались».
  • Только за 2023 год на рынок официально вышли марки Kaiyi, BAIC, Tank, Jetour, Jaecoo, SWM, Hongqi, Livan, а уже работавшие в стране бренды расширили ассортимент своих моделей. При этом запчасти к автомобилям с «такой же оперативностью» появиться не могли, отмечает Подщеколдин.

Если разобрать современный автомобиль, получится примерно 10 тысяч деталей. Но наиболее ходовые — только 100 из них. Эти запчасти почти наверняка будут на складе дилера или их можно будет оперативно получить с российского склада представительства брендов. Проблемы возникают, если требуется одна из оставшихся 9900 деталей. И дефицит действительно есть, мы его признаём.

Алексей Подщеколдин, глава РОАД
  • Проблемы с запчастями возникали всегда — с автомобилями любых марок. Редкую деталь приходилось ждать до 30-40 дней, но такие случаи были единичными. В большинстве ожидание занимало два-три дня, так как все запчасти хранились либо у дилера, либо на центральном складе. С китайскими машинами отличие в том, что число деталей, которых в России нет и которые нужно заказывать из Китая, выросло в несколько раз, а сроки ожидания могу доходить до нескольких месяцев.
  • Глава РСА Евгений Уфимцев заявлял, что деталей для автомобилей «сильно не хватает». По его словам, в новых справочниках по ОСАГО, которые сейчас составляет союз, приходится 1,5-2 млн записей по видам запчастей на «традиционные марки», а на китайские — 30 тысяч. Autonews объясняет, что в справочник включают не только оргинальные запчасти, но и их аналоги: для китайских автомобилей таких пока очень мало.

«Приходится фотографировать детали, чтобы объяснить, какая запчасть нужна»

  • Одна из проблем с деталями — неготовность китайских автопроизводителей к работе по обслуживанию машин. В странах, чьи компании ушли из России, была налажена система электронных каталогов: можно вбить VIN-номер автомобиля, выбрать деталь и заказать её. У китайских компаний каталогов либо нет, либо есть — но «отсутствует грамотный перевод на английский, не говоря уже о русском».

Думаешь, что заказал одно, а приходит совсем другое. Доходит до того, что проще отправить китайским партнёрам фотографии детали, которая требует замены, чем указывать её название и надеяться, что в процессе перевода на китайский язык запчасть не превратится во что-то совершенно иное.

Алексей Подщеколдин, глава РОАД
  • О проблеме с каталогами говорит и член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. По его словам, каталоги появились сначала у дилеров, а к сервисам начали попадать «только сейчас» и «пиратскими методами». О сложностях с заказами он рассказывает так: «Коллегам доводилось снимать запчасть с исправной машины, отправлять её в Китай, чтобы там на месте разобрались что это и прислали несколько таких же».
  • Другая трудность — очень быстрое обновление модельного ряда. Китайские автопроизводители быстрее всех в мире модернизируют машины, говорит Подщеколдин. И в этом проблема: например, с корейскими машинами можно было прогнозировать, что модель будет выходить пять-шесть лет с минимальными изменениями, и заранее заполнить склады ходовыми запчастями. Китайскую могут через год заменить — и закупать для неё детали невыгодно.
  • Сложнее всего заменить кузовные детали, которые нужны для ремонта после аварии: если запчасти для проведения техосмотра всегда в наличии, то фару или бампер получится купить не всегда.
  • В качестве примера сеть сервисных центров EuroAuto приводит расчёт стоимости запчастей для «популярного китайского кроссовера стоимостью 2,5 млн рублей, собранного в 2022-м в России и пострадавшего в лобовой аварии». О какой конкретно модели речь — не уточняется.
Расчёт EuroAuto для «китайского кроссовера» на 8 ноября 2023 года. Таблица Autonews
  • Многих деталей нет, но есть аналоги или б/у запчасти от других машин — некоторые из них дороже новых. С моделями, которые поступили в продажу в 2023 году, ситуация «ещё хуже».

Ситуация наладится через несколько лет

  • Для официально представленных в России машин поставками деталей занимаются бренды. У марок, которые на рынке давно, уже есть центральные склады, ассортимент которых расширяют, а все новые заявили о начале формирования подобных.
  • По мнению Подщеколдина, через «год-два» ситуация с запасными деталями «придёт к равновесию», которое было до 2022 года. Сложности будут с машинами, ввезёнными по параллельному импорту: дилер должен будет сам доставлять детали из Китая.
  • Тут всё будет зависеть от дилера: крупные игроки и так формируют склады, но небольшие могут оказаться «не столь порядочными». При этом даже у самого крупного дилера не получится сформировать такую развитую региональную сервисную сеть, как у официального представителя.

#новости #автомобили #китай

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5 комментариев
Dmitriy

Не удивлюсь, если каждые пару лет будет выходить новая модель с уникальными запчастями. И через 10 лет запчасти для старых машин придется искать на разборках.
У соседа была страя audi a6, так он спустя 15 лет заказывл новые запчасти.
Посмотри что будет с китайским автопромом.

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Andrey Kulakov

Китайские аналоги китайских аналогов?

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Павел Комиссаров

Ну конечно, вы еще цены повышайте и глядишь люди вообще отечественным автопромом заинтересуются

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Ale K

Ситуация мем

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Колян

на рынок официально вышли марки Kaiyi, BAIC, Tank
Tank?

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2 комментария
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