Если разобрать современный автомобиль, получится примерно 10 тысяч деталей. Но наиболее ходовые — только 100 из них. Эти запчасти почти наверняка будут на складе дилера или их можно будет оперативно получить с российского склада представительства брендов. Проблемы возникают, если требуется одна из оставшихся 9900 деталей. И дефицит действительно есть, мы его признаём.