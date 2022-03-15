Ozon Express провёл ребрендинг: сменил название на Ozon fresh и обновил цвета Статьи редакции
И будет доставлять в основном продукты.
Сервис быстрой доставки Ozon Express провёл ребрендинг, чтобы больше ассоциироваться с доставкой продуктов и еды. Вместо синего и малинового цветов он будет использовать в оформлении бирюзовый и розовый, объявила компания.
Кроме названия и визуального стиля, сервис изменит концепцию работы: теперь он будет предлагать продукты, еду и товары повседневного спроса. Упор в ассортименте будут делать на продукцию «российских крафтовых производителей» и фермеров.
Также Ozon fresh будет продавать продукты под собственной маркой fresh. В ассортименте уже более 170 наименований, в 2022 году направление будут развивать.
Быстрая доставка других товаров, которые продавались на Ozon Express, станет частью «большого» Ozon. Они получат пометку Express, их будут доставлять за час или в удобное время. Это, например, электроника и бытовая техника, книги, товары для красоты и здоровья.
Новый фирменный стиль разработала команда Ozon во главе с директором бренда Марией Кутузовой.
- Сервис Ozon Express начал работать в Москве осенью 2019 года. Он доставлял заказы в течение нескольких часов. Сначала он предлагал продукты и повседневные товары, а затем расширил ассортимент до электроники, книг и другого.
- В июне 2021 года Ozon Express начал продавать продукты под собственной маркой. В октябре сервис открыл первую фабрику-кухню в Москве для доставки готовых блюд под своим брендом. В декабре — запустил в Москве доставку продуктов за 15 минут.
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Прям яндекс лавка какая то получилась
Да уж, долго не думали
Вообще-то скорее отсылка к сервисам Амазона: Amazon PrimeNow & Amazon Fresh
Возможно. Но много людей у нас знает цвета Амазона и их разделение. А с сумками Лавки однозначно будет ассоциироваться
А, нет. Я про саму модель продаж и структуру бизнеса, а не стилистику.
А, понял. Это да
Там тоже разделение на продукты и быструю доставку всего остального
Но в OZON Express не только продукты же?
Надеюсь страна тоже проведет ребрендинг и обновит цвета)
На черно-желто-белые?)
Бело-сине-белый же вроде...не?
Озон пытается во Вкусвилл?
Почему все такие эффективные думают что при смене обертки ее содержимое автоматически станет прекрасным и желанным ?
+ что за мания впихивать везде англицизмы? Fresh такое не избитое слово последних N лет в РФ - сериозли, омг (((
Фреш звучит лапидарнее, чем Свежесть.
Ну по идее "свежее" сгодилось бы. Но в русском всю эту тему напрочь убивает родство со словом "свежевать"
Скиньте контакты дилера ))))
У кого это Свежесть = Свежевать? Ну ващееееее
Слово избитое, но оно удобное, короткое и энергичное. Аналога на русском не приходит в голову.
Звучит как "flesh", а гамма не отдаёт никакой свежестью.