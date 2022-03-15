Дизайн
Скучный микрофон

Ozon Express провёл ребрендинг: сменил название на Ozon fresh и обновил цвета Статьи редакции

И будет доставлять в основном продукты.

2203 просмотров

Сервис быстрой доставки Ozon Express провёл ребрендинг, чтобы больше ассоциироваться с доставкой продуктов и еды. Вместо синего и малинового цветов он будет использовать в оформлении бирюзовый и розовый, объявила компания.

Кроме названия и визуального стиля, сервис изменит концепцию работы: теперь он будет предлагать продукты, еду и товары повседневного спроса. Упор в ассортименте будут делать на продукцию «российских крафтовых производителей» и фермеров.

Также Ozon fresh будет продавать продукты под собственной маркой fresh. В ассортименте уже более 170 наименований, в 2022 году направление будут развивать.

Быстрая доставка других товаров, которые продавались на Ozon Express, станет частью «большого» Ozon. Они получат пометку Express, их будут доставлять за час или в удобное время. Это, например, электроника и бытовая техника, книги, товары для красоты и здоровья.

Старый логотип

Новый фирменный стиль разработала команда Ozon во главе с директором бренда Марией Кутузовой.

  • Сервис Ozon Express начал работать в Москве осенью 2019 года. Он доставлял заказы в течение нескольких часов. Сначала он предлагал продукты и повседневные товары, а затем расширил ассортимент до электроники, книг и другого.
  • В июне 2021 года Ozon Express начал продавать продукты под собственной маркой. В октябре сервис открыл первую фабрику-кухню в Москве для доставки готовых блюд под своим брендом. В декабре — запустил в Москве доставку продуктов за 15 минут.

#ozon #новость

5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
GanicusCsw

Прям яндекс лавка какая то получилась

Ответить
4
Развернуть ветку
Pretty Sober

Да уж, долго не думали

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Вообще-то скорее отсылка к сервисам Амазона: Amazon PrimeNow & Amazon Fresh

Ответить
0
Развернуть ветку
Pretty Sober

Возможно. Но много людей у нас знает цвета Амазона и их разделение. А с сумками Лавки однозначно будет ассоциироваться

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

А, нет. Я про саму модель продаж и структуру бизнеса, а не стилистику.

Ответить
0
Развернуть ветку
Pretty Sober

А, понял. Это да

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Там тоже разделение на продукты и быструю доставку всего остального

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Но в OZON Express не только продукты же?

Ответить
0
Развернуть ветку
Незаконный кубок

Надеюсь страна тоже проведет ребрендинг и обновит цвета)

Ответить
0
Развернуть ветку
Вася пупкин

На черно-желто-белые?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Veber

Бело-сине-белый же вроде...не?

Ответить
0
Развернуть ветку
Амидв Ваджранга

Озон пытается во Вкусвилл?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Почему все такие эффективные думают что при смене обертки ее содержимое автоматически станет прекрасным и желанным ?
+ что за мания впихивать везде англицизмы? Fresh такое не избитое слово последних N лет в РФ - сериозли, омг (((

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Фреш звучит лапидарнее, чем Свежесть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Pretty Sober

Ну по идее "свежее" сгодилось бы. Но в русском всю эту тему напрочь убивает родство со словом "свежевать"

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Скиньте контакты дилера ))))
У кого это Свежесть = Свежевать? Ну ващееееее

Ответить
0
Развернуть ветку
Амидв Ваджранга

Слово избитое, но оно удобное, короткое и энергичное. Аналога на русском не приходит в голову.

Ответить
0
Развернуть ветку
Для Сохранения

Звучит как "flesh", а гамма не отдаёт никакой свежестью.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Трибуна
Алексей Голиков
Как команда проектировщиков из электроэнергетики пришла в IT и разработала ПО для управления проектами: история EASYTASK

Привет, vc, на связи Алексей Голиков, генеральный директор МЦР. Сегодня рассказываю о разработке нашего собственного продукта, EASY TASK, системе управления проектами и командами. Ниже будет история о том, как команда с бэкграундом в электроэнергетике делала ПО для себя, а потом поняла, что может предложить его рынку.

8
Veles.finance
Разбираемся в Стейблкоинах — USDT, USDC, BUSD, UST, DAI
7
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Медиа
Игорь Косолапов
97% аудитории Бузовой не перешли за ней в Telegram

По данным Globalcheck доступность Instagram в России составляет от 0 до 20%

27
Офис
Алиса Сливинская
«Фирмы платят за офис, чтобы контролировать людей»: как выстроены процессы в компании со свободным графиком труда Статьи редакции

Сотрудники Automattic работают не только откуда захотят, но и когда захотят. Её основатель и гендиректор Мэтт Малленвег рассказывает, как без ущерба для участников поддерживать рабочие процессы в течение 24 часов в сутки.

Домашний офис одной из сотрудниц. Источник: Amosova.blog
27
Ойл Ресурс Групп
Запустили маркетплейс и достигли оборота более 2 млрд рублей

С чего началась история онлайн-площадки для торговли сырьём.

14
Финансы
Скучный микрофон
Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 20: Япония ввела новые санкции, S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России Статьи редакции

Собираем новости и события двадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Global Look Press
Статья дополняется
21
Офтоп
Артем Астапов
Apple TV 1st generation. Жизнь после двойной смерти

Пост для тех, у кого до сих пор в подвале валяется такая приставка и вы не знали что с ней можно сделать. Спойлер: бегает на Debian 11.

Первое поколение Apple TV
22
Финансы
Nikolay Belousov
Угольная энергетика Германии и зависимость страны от импорта российского угля

Нашел в Твиттере тред об угольной энергетике Германии и о том, как эта страна зависит от поставок из РФ. Внутри много статистики и визуализированных данных от первого лица. Если коротко, Германия сидит на игле российского угля.

7
NPLaw
Введение автоматизированной УСН

25 февраля 2022 г. президент РФ подписал Федеральный закон о введении автоматизированной упрощенной системы налогообложения в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

–1
Точка
«В фильме про Уолл-стрит одни грубияны. Так продавать нельзя»: тимлид команды продаж — о работе в Точке

Продолжаем серию интервью с командой Точки, которая делает удобный банк и другие сервисы для бизнеса. Денису Сыскову 27 лет и он уже 2,5 года работает в Точке. Начав с позиции менеджера по продажам, он пришёл к роли тимлида команды.

6
Больше статей
null