И будет доставлять в основном продукты.

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Сервис быстрой доставки Ozon Express провёл ребрендинг, чтобы больше ассоциироваться с доставкой продуктов и еды. Вместо синего и малинового цветов он будет использовать в оформлении бирюзовый и розовый, объявила компания.

Кроме названия и визуального стиля, сервис изменит концепцию работы: теперь он будет предлагать продукты, еду и товары повседневного спроса. Упор в ассортименте будут делать на продукцию «российских крафтовых производителей» и фермеров.

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Также Ozon fresh будет продавать продукты под собственной маркой fresh. В ассортименте уже более 170 наименований, в 2022 году направление будут развивать.

Быстрая доставка других товаров, которые продавались на Ozon Express, станет частью «большого» Ozon. Они получат пометку Express, их будут доставлять за час или в удобное время. Это, например, электроника и бытовая техника, книги, товары для красоты и здоровья.

Старый логотип

Новый фирменный стиль разработала команда Ozon во главе с директором бренда Марией Кутузовой.