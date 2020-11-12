Финансы
Евгения Евсеева
1696

Forbes: организаторы оценили Ozon для IPO в $4-12 млрд Материал редакции

Размещение ритейлера на Nasdaq вызывает «колоссальный» интерес инвесторов, рассказал источник.

22 комментария
В закладки

В ходе первичного публичного размещения акций оценка российского онлайн-ритейлера Ozon может составить от $4 до $12 млрд, узнал Forbes. Компания подала заявку на проведение IPO на Nasdaq в начале ноября, андеррайтерами в проспекте указаны Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».

По данным издания, Sberbank CIB оценивает компанию для размещения в $4-8,5 млрд, а «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд. Два знакомые с оценкой источника сообщили, что Goldman Sachs оценивает Ozon в $6-12 млрд.

В начале октября источники WSJ говорили, что оценка компании для IPO составит $3-5 млрд, а американская аналитическая компания Renaissance Capital оценила, что Ozon может привлечь в ходе IPO до $500 млн.

По мнению одного из банков-организаторов, при успешном размещении компания может привлечь $750 млн и выше, пишет Forbes.

Размещение Ozon на Nasdaq вызывает «колоссальный» интерес инвесторов, сообщил изданию источник в одной из инвесткомпаний.

Компания опубликовала проспект к IPO, согласно которому выручка Ozon за 9 месяцев 2020 года составила 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее, убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.

Крупнейшие акционеры Ozon — АФК «Система», которая владеет 45,2% акций, и Baring Vostok, которому принадлежит 45,1% компании. Среди других акционеров — фонды Index Ventures (6%) и Princeville Global (5,6%)

«В ближайшей перспективе мы продолжим нести…
Ключевые финансовые показатели, сильные стороны и основные риски.
vc.ru

#новость #ozon

Евгения Евсеева
+1105
5
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon"], "comments": 22, "likes": 6, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 176430, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Nov 2020 21:30:50 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Как быстро протестировать продукт на рынке США и получить первую выручку: 3 практических шага
Колонка основателя агентства контент-маркетинга на международных площадках Smile Bright Media.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dmitry Ievlev

10

Заяц, а прибыль какая? Не знаю волк, но обороты пиздатые.

Ответить

Useforlogin

8

От 4 до 12 миллиардов? Хуясе разброс. 

Ответить

Viacheslav Semenchuk

4

Пожелаем удачи инвесторам ;)

Ответить

Петя Иванов

Viacheslav
0

Дак желай- не желай - про HeadHunter тоже говорили, что после ipo стоимость акций упадёт - ан нет! Судя по этому факту и моей диванно-аналитической интуиции будет также, не?

Ответить

Ol Ka

2

Может, после размещения, наконец, в Озоне начнут наводить порядок, и это избавит VC от ежедневных жалоб пострадавших?

Возможно такое, а, эксперты?
Или Озону уже ничего и никогда не поможет?

Ответить

Вася Пражкин

Ol
2

Размещение на Nasdaq - это серьезно, на х.й пользователя уже так просто не пошлешь, как в частной компании. Как минимум крупные косяки будут разруливать в пользу пострадавших, чтобы избежать репутационных потерь.

Ответить

Ilya Brin

Вася
2

Hello!

От имени нашей транснациональной компании приносим вам свои извинения, но вашего имени нет в списке мажоритарных инвесторов. Такшто, сорян 🤷🏻‍♂️

Ответить

Вася Пражкин

Ilya
3

Я на вас в ЛГБТ-сообщество пожалуюсь и до BLM дойду!

Ответить

Ilya Brin

Вася
1

ЛГБТ в контексте озон это Логистическая Гильдия Братства Товароведов? 😄

Тогда три акции и промокод на два чая!
Закрываем тикет? 😏

Ответить

Ivan Boldyrev

Ilya
1

Товароведоедов.

Ответить

Ilya Brin

Ivan
1

Звучит как фамилия 😁

Ответить

Avdotii

Ilya
1

Товароведоедов Товароведоед Товароведоедович.

Ответить

Ilya Brin

Avdotii
0
Ответить

Igor Filippov

Ol
0

Может жалобы на VC составляют ничтожно малую часть от общих пользователей, в рамках погрешности?

Ответить

Яся Зайцев

2

С прошлого года мне тапочки вернуть не могут лять

Ответить

Avdotii Pedishnii

Яся
1

блин, пора создавать петицию, жизни тапочек имеют значение.

Ответить

Ilya Brin

1

Ожидание: От 4 до 12
А по факту будет 2
Но это исключительно из-за сильного ветра.

Ветра перемен 🌝🥳

Ответить

Sergei Timofeyev

Ilya
2

А если с премиум аккаунтом? Все 1,5?

Ответить

Ilya Brin

Sergei
0

Здесь экспертная оценка всё.
Призываю гуру из финансовых институтов.

Ответить

Spiker Spunreal

0

Сообщение удалено

Ответить

Даниэль Фельдман

0

Не 4 ярда, а 3,99$

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Атос, Портос, Ахуеоз

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Alphabet запустила в Кении беспроводной интернет при помощи «оптоволокна без волокна»
IPQuorum
Подписан
Отписаться
В России создадут Федерацию креативных индустрий для консолидации отраслевых игроков
В России создается Федерация креативных индустрий для формирования полноценного креативного сегмента национальной эконо…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Как и зачем делать новости в крауд-проекте
Инструкция с идеями контента и примерами публикаций.
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Чех в чешках
за день
Яндекс со своей рекламой уже с катушек слетел. Днища пробиваются раз за разом. Скоро в Австралии появятся.
«Яндекс.Браузер» добавил рекламу на страницу с вкладками в мобильной версии — пользователи приняли её за открытый сайт
Mr. Burns
за неделю
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти

Комментарии

Igor Filippov

Forbes: организаторы оценили…

Влад Берг

Alphabet запустила в Кении…

Леонид Умудумиадис

YouTube отказался от итогов…

Ruslan Umarkhanov

YouTube отказался от итогов…

Andreas Blokh

YouTube отказался от итогов…

Виктор Петров

Как не вылететь из поиска в 2021

Петр Иванов

Отчёт «Тинькофф» за квартал…

Stas Matushevich

«Это реальность, детка». Как…

Alex Illarionov

Верховный суд освободил…

Григорий Крутеев

Что нового в macOS Big Sur…

Ilya Sorokin

Почему медиаформаты, такие как…

Avdotii Pedishnii

Нет поддержки внешних…

Петр Иванов

GeekBench: MacBook на…

Artemy

«Яндекс.Браузер» добавил…

Dmitriy Zhidkov

Схема мошенничества на «Авито»‎

Виктор Арапов

Что нового в macOS Big Sur…

Петр Иванов

Отчёт «Тинькофф» за квартал…

Nikolay Kapustin

Что нового в macOS Big Sur…

Петр Иванов

GeekBench: MacBook на…

Ilya Brin

Forbes: организаторы оценили…
null