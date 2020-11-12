Forbes: организаторы оценили Ozon для IPO в $4-12 млрд Материал редакции
Размещение ритейлера на Nasdaq вызывает «колоссальный» интерес инвесторов, рассказал источник.
В ходе первичного публичного размещения акций оценка российского онлайн-ритейлера Ozon может составить от $4 до $12 млрд, узнал Forbes. Компания подала заявку на проведение IPO на Nasdaq в начале ноября, андеррайтерами в проспекте указаны Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».
По данным издания, Sberbank CIB оценивает компанию для размещения в $4-8,5 млрд, а «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд. Два знакомые с оценкой источника сообщили, что Goldman Sachs оценивает Ozon в $6-12 млрд.
В начале октября источники WSJ говорили, что оценка компании для IPO составит $3-5 млрд, а американская аналитическая компания Renaissance Capital оценила, что Ozon может привлечь в ходе IPO до $500 млн.
По мнению одного из банков-организаторов, при успешном размещении компания может привлечь $750 млн и выше, пишет Forbes.
Размещение Ozon на Nasdaq вызывает «колоссальный» интерес инвесторов, сообщил изданию источник в одной из инвесткомпаний.
Компания опубликовала проспект к IPO, согласно которому выручка Ozon за 9 месяцев 2020 года составила 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее, убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.
Крупнейшие акционеры Ozon — АФК «Система», которая владеет 45,2% акций, и Baring Vostok, которому принадлежит 45,1% компании. Среди других акционеров — фонды Index Ventures (6%) и Princeville Global (5,6%)
Пожелаем удачи инвесторам ;)
Дак желай- не желай - про HeadHunter тоже говорили, что после ipo стоимость акций упадёт - ан нет! Судя по этому факту и моей диванно-аналитической интуиции будет также, не?
Может, после размещения, наконец, в Озоне начнут наводить порядок, и это избавит VC от ежедневных жалоб пострадавших?
Возможно такое, а, эксперты?
Или Озону уже ничего и никогда не поможет?
Размещение на Nasdaq - это серьезно, на х.й пользователя уже так просто не пошлешь, как в частной компании. Как минимум крупные косяки будут разруливать в пользу пострадавших, чтобы избежать репутационных потерь.
Я на вас в ЛГБТ-сообщество пожалуюсь и до BLM дойду!
Может жалобы на VC составляют ничтожно малую часть от общих пользователей, в рамках погрешности?
С прошлого года мне тапочки вернуть не могут лять
Ожидание: От 4 до 12
А по факту будет 2
Но это исключительно из-за сильного ветра.
Ветра перемен 🌝🥳
А если с премиум аккаунтом? Все 1,5?
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