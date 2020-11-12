Размещение ритейлера на Nasdaq вызывает «колоссальный» интерес инвесторов, рассказал источник.

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В ходе первичного публичного размещения акций оценка российского онлайн-ритейлера Ozon может составить от $4 до $12 млрд, узнал Forbes. Компания подала заявку на проведение IPO на Nasdaq в начале ноября, андеррайтерами в проспекте указаны Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».

По данным издания, Sberbank CIB оценивает компанию для размещения в $4-8,5 млрд, а «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд. Два знакомые с оценкой источника сообщили, что Goldman Sachs оценивает Ozon в $6-12 млрд.

В начале октября источники WSJ говорили, что оценка компании для IPO составит $3-5 млрд, а американская аналитическая компания Renaissance Capital оценила, что Ozon может привлечь в ходе IPO до $500 млн.

По мнению одного из банков-организаторов, при успешном размещении компания может привлечь $750 млн и выше, пишет Forbes.

Размещение Ozon на Nasdaq вызывает «колоссальный» интерес инвесторов, сообщил изданию источник в одной из инвесткомпаний.

Компания опубликовала проспект к IPO, согласно которому выручка Ozon за 9 месяцев 2020 года составила 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее, убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.