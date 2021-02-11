Сейчас лимит в приложении «Сбера» составляет 50 тысяч рублей в день.

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Требование прописано в проекте указания ЦБ. Банки должны изменить свои лимиты до 1 октября 2021 года. Это повысит доступность переводов через СБП для граждан, говорят в ЦБ.

Сейчас у многих крупных банков лимит и так находится на уровне не менее 150 тысяч рублей. Выделяется только «Сбербанк», которому нужно повысить сумму переводов в три раза. В компании пока не ответили на запрос vc.ru.

Данные других банков приводит РБК:

ВТБ: разовый лимит — 150 тысяч рублей, месячный — 2 млн рублей.



«Тинькофф»: за раз можно переводить 150 тысяч рублей, совершать 20 переводов в день и переводить не более 1,5 млн рублей в месяц.



«Русский Стандарт»: 50 тысяч рублей за один перевод, 150 тысяч рублей в день в мобильном банке и 300 тысяч рублей в день в интернет-банке.



МКБ: не более 150 тысяч рублей в месяц, для авторизованных операций — не более 500 тысяч рублей.



«Промсвязьбанк»: 300 тысяч рублей за один перевод.



«Газпромбанк»: не более 300 тысяч рублей в сутки.



Банк России запустил систему быстрых платежей в России в начале 2019 года. Она позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.

Регулятор обязал системно значимые банки подключить переводы по номеру телефона через СБП с 1 октября 2019 года. Единственным банков, который не подключил переводы в срок стал «Сбербанк». У банка есть собственная система переводов и QR-платежей.

«Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ в апреле 2020 года после штрафа — его точная сумма неизвестна. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 млн рублей.