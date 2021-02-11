Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ установит минимальный лимит для переводов по СБП в 150 тысяч рублей в сутки — «Сберу» придётся поднять его в три раза Статьи редакции

Сейчас лимит в приложении «Сбера» составляет 50 тысяч рублей в день.

24 24 комментария
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Требование прописано в проекте указания ЦБ. Банки должны изменить свои лимиты до 1 октября 2021 года. Это повысит доступность переводов через СБП для граждан, говорят в ЦБ.

Сейчас у многих крупных банков лимит и так находится на уровне не менее 150 тысяч рублей. Выделяется только «Сбербанк», которому нужно повысить сумму переводов в три раза. В компании пока не ответили на запрос vc.ru.

Данные других банков приводит РБК:

  • ВТБ: разовый лимит — 150 тысяч рублей, месячный — 2 млн рублей.
  • «Тинькофф»: за раз можно переводить 150 тысяч рублей, совершать 20 переводов в день и переводить не более 1,5 млн рублей в месяц.
  • «Русский Стандарт»: 50 тысяч рублей за один перевод, 150 тысяч рублей в день в мобильном банке и 300 тысяч рублей в день в интернет-банке.
  • МКБ: не более 150 тысяч рублей в месяц, для авторизованных операций — не более 500 тысяч рублей.
  • «Промсвязьбанк»: 300 тысяч рублей за один перевод.
  • «Газпромбанк»: не более 300 тысяч рублей в сутки.

Банк России запустил систему быстрых платежей в России в начале 2019 года. Она позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.

Регулятор обязал системно значимые банки подключить переводы по номеру телефона через СБП с 1 октября 2019 года. Единственным банков, который не подключил переводы в срок стал «Сбербанк». У банка есть собственная система переводов и QR-платежей.

«Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ в апреле 2020 года после штрафа — его точная сумма неизвестна. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 млн рублей.

После подключения к системе «Сбер» «забыл» рассказать об этом клиентам. Помочь клиентам «зелёного банка» решили в «Альфа-банке», опубликовав для них инструкцию по подключению переводов в приложении «Сбера».

#новость #сбп #цб

24 24 комментария
13
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24 комментария
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Павел Евграфович

7

Похоже, что эта штуковина (принудительное повышение нижней границы лимита и кары для сбера) делается не столько для удобства расчётов между гражданами, сколько для удобства финмониторинга за ними. Я прямо так и вижу, как люди переводят лимон по номеру мобильного. Интересно, через сколько часов мониторинг налоговой начнёт проверку обоих контрагентов? Раньше нужно было заставлять банки давать отчёты в Росфинмониторинг. А тут привет, готовая и удобная система – огромный лимит, всё по номеру, в один клик. Только потом ведь и Дело будет в один клик. Как сейчас говорят, «сам поднимешь срок с пола». Я всегда воспринимал СБП, как удобное перекидывание мелочевки. Неужели есть реально люди, готовые переводить большие суммы по номеру телефона, прямо расписываясь в серых операциях?

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Петя Иванов

Павел
0

Лет 5 назад знакомый из налоговой рассказывал, что если у человека за год прошло по счетам больше 650 т.р., банк присылает такие сведения к ним.
Вангую, что в скором времени сделают так: изымут наличку и введут автоматическое удержание 13% при любом перечислении на карту и потом доказывай, что дядя Вася, твой родственник и он "просто перевел должок".

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Zack Korneev

2

правильно читать «максимальный лимит»?..

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Sergey Ontime

Zack
2

Минимальный максимальный))

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Andrew van de Kamp

Zack
0

Нет, все правильно написано «минимальный»

Ответить

Sergey Ontime

1

Бедный Сбер, зачем с ним так. Ути пути.

Ответить

Sergey Ontime

1

Минимальный максимальный лимит. Прекрасно звучит)

Ответить

Alexandr Leibowitz

1

Тут конечно история про жабу и гадюку, но всё равно приятно, когда кто-то нагибает банкиров, и им ничего не остаётся, кроме как жалобно скулить на своих съездах ассоциации банкиров и прочих подобных сходках)

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Gavroche

Alexandr
0

Тож радуюсь, когда Сберу приходится ужиматься) На рекламе с Жоржем Милославским сэкономят и на бонусах топам.

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Виктор Булов

1

Сейчас ещё глубже настройки спрячут

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Evgeny Terentev

1

У Графа сегодня печальный день, пошел пересчитывать графики дохода. Придется уволить пару сотней программистов.

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Timofey Abakumov

0

Только непонятно. Вот у тинькова пишут щас не более 1,5 ляма в мес. А если каждый день по 150к переводить, на 11-й день лимиты тю-тю, а цб велел давать по 150 переводить. Это получается им тоже де-факто нужно будет поднимать лимиты? Как с месячными лимитами в этом ключе быть?

Ответить

Bulat Ziganshin

Timofey
2

месячный лимит может быть хоть в те же 150 тысяч, про него ЦБ отдельно не говорил

Ответить

Andrew van de Kamp

Timofey
1

У вас с логикой беда. В банкоматах есть максимальная сумма снятия в день, и максимальная сумма снятия в месяц. И они не идут в соотношении дневной лимит*30 = месячный лимит. Если месячный лимит выбран, то извините, все остальное идёт с комиссиями, несмотря на то, что в суточный вы укладываетесь 

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Константин Полухтин

–3

Блин, и как теперь зарплату платить?

Ответить

Рая Хачатрян

Константин
2

Так можно переводить хоть один рубль — это требование не для пользователей, а для банков. Им говорят, что у пользователя есть право переводить хотя бы 150 тысяч в день, а не 50 тысяч, как у некоторых.

Ответить

Maria Trubetskaya

Константин
1

А в чем сложность?

Ответить

Sergei Timofeyev

Константин
0

Минимальный же. Можно на карту кидать. )

Ответить

Tik Top

0

Сбер только вперёд:D

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Арсен Асхабов

0

А в Юмани от Сбербанка перевод по СБП лимит 3500₽ в день :) кошелек идентифицированный.

Ответить

Yuri S

Арсен
0

Там появились исходящие платежи?

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Sergey Ontime

0

А Сбер всегда найдёт выход качнуть ещё больше бабла с юзера. Это как после отмены банковского «роуминга» Сбер не потерял, а поднял на комиссиях.

Ответить

Любой бас

0

Добавьте что комиссия 1% от суммы после 100к в месяц, чтобы полнее инфа была.

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Alex Ondre

0

У @Сбер и @Alfabank СБП отключены по умолчанию и запрятаны в дебри мобильного приложения. Через сайт или банкомат подключить нельзя. У меня вот нет допустим смартфона. Когда уже ЦБ и ФАС их штрафанёт на миллиард. Ну отличная же возможность у них денег на халяву отжать.

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