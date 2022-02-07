Финансы
Маша Цепелева

«Альфа-банк» перестал выпускать новые карты «Яндекс.Плюс» Статьи редакции

В декабре программу лояльности «Яндекс.Плюс» закрыл «Тинькофф».

  • «Альфа-банк» перестал выпускать карты с 1 февраля, указано на сайте. Ранее выпущенные карты будут работать как обычно, банк продолжает активно сотрудничать с «Яндексом» по другим проектам, пояснили vc.ru стороны. В банке объяснили решение ростом интереса клиентов к собственным дебетовым картам.
  • Подобный проект развивал «Тинькофф». В конце декабря 2021 года владельцы дебетовых карт «Яндекс.Плюс» получили от банка письмо с предупреждением о закрытии программы лояльности. Карты автоматически получили статус Tinkoff Black, клиентам предложили выбрать новую программу.
  • В «Яндексе» пояснили, что владельцам уже закрытых ко-брендинговых карт подарят три месяца подписки «Яндекс Плюс», но подробности не раскрыли.
  • В сентябре 2020 года «Альфа-банк» ограничил кэшбек и условия компенсации оплаты сервиса «Яндекс.Плюс».
  • В конце апреля «Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей. В сентябре — переименовал его в «Яндекс Банк».
  • В июне 2021 года управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян в интервью Forbes заявил, что компания планирует выпустить дебетовую карту для подписчиков «Плюса». В компании по-прежнему не раскрывают планы по развития банка.

#новость #альфабанк #яндексбанк

1389 просмотров
9 9 комментариев
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Inevitable

Когда Яндекс собственную выпустит уже

Ответить
5
Развернуть ветку
Стас Фарбер

некрополь

Ответить
0
Развернуть ветку
Сменить никнейм можно

плохое название сделать хорошим, всего лишь вопрос ассоциаций и бюджета.

Ответить
–1
Развернуть ветку
ave ego

ужасный банк. постоянный недолив кешбека в яндексе. постоянно обращения заводить. винят конечно во всем яндекс, что он им не передал информацию о покупках))

Ответить
3
Развернуть ветку
Zumonn

да яндекс тоже хитрожопые, списали подписку из баллов плюса, при этом, разумеется кешбек по карте альфы по яплюс.альфакарте за покупки выше 10к, конечно же никто не вернет :(
а еще раньше подписка была 169 рублей, а потом единомоментно стала 199 без предупреждений - это кек, иначе и не скажешь
и я еще молчу про истории, когда с подпиской на ямаркете цены выше, чем без неё

Ответить
1
Развернуть ветку
Параллельный татарин

Предсказуемо. Смысл делать карту лояльности для другого банка, который вот-вот запустится.

Ответить
2
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Ну так сколько усилий было приложено @Альфа-Банк чтобы превратить карту в го..но. Поздравляю, справились!

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Милосердов

Фух, успел.

Ответить
0
Развернуть ветку
lakoros
Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Репутация Москва
Как самостоятельно удалить отзывы в Гугл и не попасть в черный список

Если автор поставил только оценку, удалить отзыв не получится. В остальных случаях можно попробовать.

8 8 комментариев
1
Russpass
Как турсервису работать с личным кабинетом, чтобы от этого был профит

Рассказываем, как сервис RUSSPASS помогает музеям, гидам и выставочным площадкам.

0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Техника
DTF
Apple выпустит MacBook Pro начального уровня с чипом M2 в 2022 году — Bloomberg Статьи редакции

Он может заменить 13-дюймовую модель на базе M1.

112 112 комментариев
21
ВКонтакте
Семь видов разрешения, автоматические субтитры и монетизация: как поменялось VK Video в 2021 году

И что ждёт сервис в 2022

23 23 комментария
7
Маркетинг
Intellect Dialog
Как создавать креативные рекламные шаблонные сообщения для WhatsApp Business API

Как эффективно использовать WhatsApp Business для создания маркетинговой стратегии? Как и что писать в рекламной рассылке WhatsApp? Мы подготовили для вас лучшие шаблоны маркетинговых сообщений, которые вы можете использовать для своего бизнеса.

3 3 комментария
13
Торговля
Таня Боброва
Выкупает бренды на Amazon и помогает им расти: разбор бизнеса Accel Club, который привлёк $170 млн Статьи редакции

Стартап бывших менеджеров «Яндекс.Еды» и Busfor работает около года, и в его портфеле уже больше 1000 продуктов. Максим Фирсов и Николай Тузенко рассказали vc.ru, как выбирают бренды, что с ними делают и возможно ли модель повторить в России.

Максим Фирсов и Николай Тузенко
18 18 комментариев
31
Карьера
NEWHR
Михаил Клюев (Авито): Техпиар — это не спринт, а марафон

Бизнес продолжает бороться за разработчиков, но одного хантинга мало — о компании еще и должны знать. Иначе вы рискуете остаться без классных кандидатов. Для повышения узнаваемости нужно рассказывать о себе, участвовать в мероприятиях и доставлять потенциальным сотрудникам контент о том, как устроена разработка. Этим и занимаются специалисты по…

0 Обсудить
Финансы
Богдан Музыченко
«Корпорация МСП» открыла сервис со статистикой налоговой службы о выручке компаний в разных отраслях и регионах Статьи редакции

Это поможет при открытии своего дела и изменении стратегии действующего бизнеса, считают организаторы площадки.

6 6 комментариев
15
Финансы
Маша Цепелева
«Альфа-банк» перестал выпускать новые карты «Яндекс.Плюс» Статьи редакции

В декабре программу лояльности «Яндекс.Плюс» закрыл «Тинькофф».

9 9 комментариев
5
Yota
Как встретили китайский Новый год пользователи Yota: аналитика голосового и интернет-трафика в предновогоднюю неделю

В ночь с 31 января на 1 февраля в мире встречали 2022 год по китайскому календарю. Yota проследила голосовой трафик пользователей с Китаем, а также интернет-трафик, потраченный на популярные китайские приложения в предновогоднюю неделю: с 24 января по 1 февраля 2022 года. Абсолютным лидером среди приложений стал мессенджер WeChat.

0 Обсудить
1
Разработка
Chibbis
5 грехов проджект-менеджмента, которые мы пофиксили в команде Chibbis
2 2 комментария
7
Больше статей
null