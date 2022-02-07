«Альфа-банк» перестал выпускать новые карты «Яндекс.Плюс» Статьи редакции
В декабре программу лояльности «Яндекс.Плюс» закрыл «Тинькофф».
- «Альфа-банк» перестал выпускать карты с 1 февраля, указано на сайте. Ранее выпущенные карты будут работать как обычно, банк продолжает активно сотрудничать с «Яндексом» по другим проектам, пояснили vc.ru стороны. В банке объяснили решение ростом интереса клиентов к собственным дебетовым картам.
- Подобный проект развивал «Тинькофф». В конце декабря 2021 года владельцы дебетовых карт «Яндекс.Плюс» получили от банка письмо с предупреждением о закрытии программы лояльности. Карты автоматически получили статус Tinkoff Black, клиентам предложили выбрать новую программу.
- В «Яндексе» пояснили, что владельцам уже закрытых ко-брендинговых карт подарят три месяца подписки «Яндекс Плюс», но подробности не раскрыли.
- В сентябре 2020 года «Альфа-банк» ограничил кэшбек и условия компенсации оплаты сервиса «Яндекс.Плюс».
- В конце апреля «Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей. В сентябре — переименовал его в «Яндекс Банк».
- В июне 2021 года управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян в интервью Forbes заявил, что компания планирует выпустить дебетовую карту для подписчиков «Плюса». В компании по-прежнему не раскрывают планы по развития банка.
Когда Яндекс собственную выпустит уже
некрополь
плохое название сделать хорошим, всего лишь вопрос ассоциаций и бюджета.
ужасный банк. постоянный недолив кешбека в яндексе. постоянно обращения заводить. винят конечно во всем яндекс, что он им не передал информацию о покупках))
да яндекс тоже хитрожопые, списали подписку из баллов плюса, при этом, разумеется кешбек по карте альфы по яплюс.альфакарте за покупки выше 10к, конечно же никто не вернет :(
а еще раньше подписка была 169 рублей, а потом единомоментно стала 199 без предупреждений - это кек, иначе и не скажешь
и я еще молчу про истории, когда с подпиской на ямаркете цены выше, чем без неё
Ну так сколько усилий было приложено @Альфа-Банк чтобы превратить карту в го..но. Поздравляю, справились!
Фух, успел.
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