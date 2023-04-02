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Финансы
Полина Лааксо

План продаж, от которого «выпадают волосы», и неоплачиваемые летучки: как работают клиентские менеджеры «Сбера» Статьи редакции

Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши», где разбирают условия труда в разных компаниях.

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Фото: Максим Блинов / «РИА Новости»

Устройство на работу и стажировка

  • Собеседование, как правило, проходит в онлайне в три этапа — это самопрезентация, разбор банковского кейса и ответы на вопросы соискателя. «Сбер» не обещает работу в отделении рядом с домом, поэтому и распределяют новичков «как повезёт».
  • Стажировка длится в среднем пять дней и состоит из теоретических онлайн-курсов, практики в банке и экзамена. Кандидат получит за неё 8000-9000 рублей — но только если в итоге трудоустроится. В противном случае выплаты не причитаются.
  • Некоторые опрошенные менеджеры рассказали, что перед стажировкой кандидата могут попросить выполнить какую-нибудь задачу. «У меня был тестовый день: нужно было продать две SIM-карты (у «Сбера» есть свой оператор «СберМобайл» — прим. vc.ru). Справляюсь, начинаю пятидневное обучение. Не справляюсь — увы, день не оплачивается», — поделился один из них.
  • Подготовительных материалов много, но они «часто не помогают», пишут сотрудники. По словам одного из них, курсы «не интегрированы с новыми программами»: они построены на старых презентациях, однако интерфейс современной системы банка выглядит иначе.

Что касается кредитов... У нас эта тема шла [в обучении] как редкие сервисы. При этом кредит — ни фига не редкий сервис. Клиенты начинают спрашивать: «Что с моим кредитом? У меня образовалась задолженность». Либо по платежам нужно что-то узнать.

Ты не знаешь, где это смотреть. <...> По факту сидишь и уже в режиме диалога пытаешься разобраться, что там с этими кредитами и что с ними делать.

сотрудница
Пример банковского кейса
Один из кандидатов рассказал про недельное обучение

Оформление и зарплата

  • Трудовой договор «стандартный», но есть нюансы. Согласно ему, «Сбер» предоставляет «фирменную одежду», однако сотрудники говорят, что форму выдавали раньше. Теперь это только нашейный платок и бейдж, а одежду работники покупали сами. Для девушек это чёрная юбка не выше колена и белая рубашка, для мужчин — галстук, брюки и рубашка (если рукав короткий, нужно носить пиджак).
  • Сотрудники из разных отделений и городов рассказали, что компания принимала их на декретную ставку. Если человек выходил из декрета, их либо переводили в другой офис, либо могли «уволить».
  • Условия соцпакета нигде не прописаны, но в зависимости от ситуации можно получить ДМС, турпутёвки для многодетных семей, специальные условия по пенсионным программам, подписки на сервисы «Сбера», а также доступ к корпоративным тренажёрным залам.
  • Зарплата состоит из оклада и премиальной части. Первый, по разным данным, составляет 32-36 тысяч рублей. Вторая зависит от плана по продажам: в среднем это 20 тысяч. Есть и «тринадцатая зарплата» — иногда в два и даже три оклада, но она также зависит от «нормативов».

План продаж и премии

  • В «Сбере» существует понятие «условных продуктов» (УП) — из них складывается план продаж, от которого зависит премия: это кредитные и SIM-карты, автоплатежи, подписки и другое.
  • У каждого УП есть коэффициент, который отличается от отделения к отделению и не всегда превышает 1 балл. Целью на день при этом могут поставить 3-4,5 балла. По словам автора, к УП также привязана цена: он может стоить 650 рублей, а может и 130 рублей.
Про коэффициенты УП от одного сотрудника
Про коэффициенты УП от другого сотрудника
  • За выполнением плана следит интеллектуальная система управления, или ИСУ. Если она видит «отклонения», то «выставляет счётчик»: сперва только сотруднику, а потом и его руководителю. На каждое «отклонение» нужно писать объяснительную.
  • УП могут не засчитать из-за технических сбоев, если клиент сначала согласился подключить услугу, а затем сразу её отключил, или если кредит выдан без страховки.

Люди с такими счётчиками сидят с выпадающими волосами от невроза, злости, страха — что их вместе с кредитами, ипотеками из-за счётчика сраного попрут с работы. Это страшно.

сотрудник
  • Так как требования по плану часто завышают, сотрудникам приходится ухищряться: они пытаются подключить клиентам подписку на сервисы «Сбера» или автоплатежи без спроса, оформляют телеприставки под видом страхования, к которому те идут в подарок, а также предлагают услуги своим родным и знакомым.

Самый популярный способ, которому меня научил коллега, — подключать автоплатежи. Он, например, придумывал домашние телефоны и подключал бабушкам эти автоплатежи, чтобы оплачивать вымышленные телефоны.

сотрудница
Про счётчик
  • Помимо этого, на премии сказывается скорость обслуживания. Если клиент проводит в очереди больше десяти минут, его талон в системе загорается красным. 100 таких случаев за месяц — и выплаты урежут.
  • В компании также проводят ежеквартальное ревью сотрудника, на основе которого его либо дополнительно поощряют, либо увольняют (это если он получает оценку «Е»). В основном сотрудники получают «С». Интересно, что вдобавок к этому они должны оценить сами себя: если их видение не совпадёт со мнением начальства, с ними проведут беседу.
Про градацию ежеквартальных оценок

График и условия труда

  • Клиентский менеджер работает 40 часов в неделю. Формально рабочий день начинается после входа в систему под учётной записью. Заранее этого делать нельзя, иначе программа засчитает это за переработку. В таком случае сотрудника либо отправят раньше домой, либо попросят прийти позже на следующий день.
  • Обычно приезжать нужно за 15 минут до смены, но в остальном всё зависит от руководителя. Некоторые проводят часовые неоплачиваемые летучки — иногда ещё и вечером. «Так как это делают в помещении, где нет камер (например, на кухне) подтвердить произвол нельзя», — написал один из сотрудников.

Каждое утро ты приходишь на планёрку и 40 минут слушаешь крики и оры руководителя о том, какие плохие менеджеры не продают восхитительные продукты. Какие все плохие, что медленно обслуживают ([то есть] кучу предложений по технологии ты должен умудриться рассказать за 5 минут).

сотрудник
  • Обеденных перерывов два — по полчаса. Если взять перерыв и отвлечься на клиента, время всё равно засчитают за обеденное. Когда разрешено отойти, зависит от отделения и начальства. Где-то нет ограничений, а кого-то отпускают только после продажи хотя бы одного УП.

Автор ролика посчитал справедливым показать отзывы специалистов «Сбера», которые работают в ИТ, так как у них условия лучше. Ниже — несколько историй от них.

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Редакционные выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:

#сбер #банки #продажи

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4 комментария
Вадим Д.

Клиентские менеджеры сбера разве не в рабстве? Всё было бы понятно в этом случае.

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Антошка Гармошка

Ровно то же и у открытия. У меня маму чуть не сократили так:)))))))))

p.s. спойлеры - все таки сократили, но нашли "другую" причину

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Inna Bols

Работаю в другом направлении, тоже продажи. Все также, продажи могут не быть верифицированы, если не выполняешь план в середине квартала, пиши объяснительную. Все медленно, программное обеспечение тупит. Зарплата чуть выше чем средняя, но в целом, условия жуткие. Офис как диспансер туберкулезный, вечная духота.

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Inna Bols

Работаю в другом направлении, тоже продажи. Все также, продажи могут не быть верифицированы, если не выполняешь план в середине квартала, пиши объяснительную. Все медленно, программное обеспечение тупит. Зарплата чуть выше чем средняя, но в целом, условия жуткие. Офис как диспансер туберкулезный, вечная духота.

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