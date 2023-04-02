Что касается кредитов... У нас эта тема шла [в обучении] как редкие сервисы. При этом кредит — ни фига не редкий сервис. Клиенты начинают спрашивать: «Что с моим кредитом? У меня образовалась задолженность». Либо по платежам нужно что-то узнать.

Ты не знаешь, где это смотреть. <...> По факту сидишь и уже в режиме диалога пытаешься разобраться, что там с этими кредитами и что с ними делать.