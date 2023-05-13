Венчурный фонд Softline вложил $1 млн в сервис для контроля активности сотрудников Kickidler Статьи редакции
Инвестиции позволят компании запустить сервис для мониторинга проектов — чтобы ставить задачи и отслеживать, сколько времени сотрудник потратил на их выполнение.
- Венчурный фонд Softline Venture Partners (SVP) российской компании Softline вложил деньги в обмен на долю в 40%, пишет Forbes. Инвестиции позволят Kickidler расширить продуктовую линейку и нарастить продажи.
- Kickidler разрабатывает систему мониторинга сотрудников. Сервис записывает видео с монитора компьютера, фиксирует нажатия клавиш и движения мышью и другие действия работника, а также собирает собирает нарушения. Программа позволяет определить, сколько времени сотрудник потратил на работу, а сколько — на видеоигры, просмотр видео и сторонних сайтов, говорит сооснователь и гендиректор компании Роман Соловьев.
- По его словам, технология помогает повысить эффективность работы, выявить и предупредить утечку корпоративных данных. По собственным данным, Kickidler пользуются 3900 компаний в 55 странах мира. Среди клиентов — малый и средний бизнес, включая ИТ-компании, колл-центры и другие фирмы. У сервиса есть бесплатная версия, с «мягким» контролем — за 110 рублей в месяц за один компьютер, и «полным» — за 330 рублей в месяц за компьютер.
- Инвестиции позволят Kickidler выпустить новый продукт — мониторинг проектов. Он будет работать как таск-менеджеры Jira, Notion и прочих. Можно будет ставить задачи по проектам и отслеживать их выполнение, определять ответственных. При этом программа будет показывать, что делал сотрудник во время работы и как много времени потратил на задачи. Компания также намерена до конца 2023 года открыть два зарубежных офиса — в Турции и Бразилии.
- Соловьев запустил Kickidler в 2013 году вместе с Вячеславом Бадаляном. На разработку продукта они потратили два года, общая сумма инвестиций за этот период составила $1,5 млн, из них $150 тысяч — собственных средств. Ещё $1,35 млн вложил частный инвестор Павел Гордеев. К 2015 году компания начала продажи, тогда же Бадалян продал долю Гордееву и вышел из проекта.
- В 2018 году компания начала международную экспансию. Продажи стартовали в Испании, США и странах СНГ. К 2021 году треть выручки Kickidler приносили международные клиенты, а к концу 2022-го — половину. Из них 15% приходились на Бразилию и Мексику. По словам Соловьева, общая выручка по итогам 2022 года составила $700 тысяч (порядка 54 млн рублей).
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-" Kickidler пользуются 3900 компаний в 55 странах мира"
- "общая выручка по итогам 2022 года составила $700 тысяч"
Вообще кто-то делал ДД или цифры нарисовали?
$2,75 - $5 в США за устройство и выручка 700к от 3900 компаний?
С ARR в 60к в месяц они отдают 40% за 1 млн?
Причём, это небось post valuation?)))
Великий русский венчур
Без экзитов, стратегов, раундов и спроса, а ещё без длинных дешевых денег.
1 млн - это Pre-Seed в Европе или очень слабый Seed, а про США и говорить нечего.
Потом у фаундеров спросят, зачем они привлекали деньги, если у них по 2 почки и скажут, что это были не конвертируемые ноты, а кредит под 36%
"а также собирает собирает нарушения."
очень много сборов нарушений!
Чисто теоретически, такие циферки могут пройти через dd и даже являться частью стратегии компании (венчур все таки, они тут про рост в иксах, а не в очереди за стабильной прибылью сидят)
Но это все еще не причина давать такие показатели в такой формулировке, ибо зашквар
Из того набора слов, что вы написали, о значении которых понятия не имеете, я делаю вывод, что вы даже не поняли суть моего комментария.
Вы знаете сколько исксов у саас является нормой и какой мультипликатор в каких гео? Видимо, нет.
Как и то, что компании из РФ с деньгами из РФ в ЕС и США делать нечего, более того, burn rate там такой, что миллион - это бюджет команды из 5 человек на полгода, если считать payroll/marketing/execution
Просто интересно, использование подобных программ подразумевает информирование и разрешение от сотрудника или кампании имеют право устанавливать их в тайне от нанятого работника?
Почти везде это разрешено, но надо предупредить работника либо получить его согласие. Где-то это является общепринятой практикой. И тем не менее я бы не хотел связываться с такой компанией
Знаю точно, что в нескольких из топ-10 банков прямо говорят, что трекают активность и читают почту. Это, само собой, рабочие компы и корпоративная почта.
Crossover for work, например, сразу говорит, что это обязательное условие.
Что-то очень жирную долю отхватили за небольшую сумму в таком проекте
Разминая пальцы:
Ну что, поиграем шрифтами ребята
И этот #FFAA00 меня смущает, а что если #FF2A00 запендюрить?
Устал