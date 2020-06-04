Telegram-канал «Расстрига» рассказал о планируемой забастовке курьеров Delivery Club — компания начала проверку
Материал редакции
Курьеры недовольны большим количеством штрафов и увольнениями, сообщал канал.
4 июня 2020 года Telegram-канал «Расстрига» написал со ссылкой на одного из курьеров Delivery Club, что часть курьеров-партнёров сервиса планируют устроить забастовку 5 июня и не выходить на смены. Они жалуются на многочисленные штрафы и увольнения в компании. Сотрудники также записали видеообращение.
Delivery Club начала проверку, пишет «Прайм». В пресс-службе компании напомнили, что на фоне пандемии заработок у курьеров вырос, а в апреле-мае Delivery Club за свой счёт удвоила чаевые, которые курьерам в приложении оставляли пользователи.
Телеканал «360» сообщает, что поговорил с бывшим курьером сервиса Антоном Бабаевым. Тот якобы был уволен за создание чата в Telegram, где обсуждал проблемы сервиса. По его словам, писать о забастовке начали участники чата.
1 июня Delivery Club отчитался о рекордных 5,5 млн заказов, выполненных в мае. Это втрое больше, чем в мае 2019 года, и на 1 млн заказов больше, чем в апреле, отметили в компании.
Ivan Smekalov
Курьеры DC — главные европейцы России:
✓ Передвигаются на велосипедах круглый год
✓ Устаивают забастовки и защищают свои права
Dan GrigoryevIvan
ещё и мультикультурность высокая)
Andrew RusinasIvan
фу, отвратительно!
911
меил ру же ¯\_(ツ)_/¯
Владислав Сливко911
Большая часть Delivery Club принадлежит Сбербанку
Mike KВладислав
есть два стула... на одном Герф, на другом Гришин
/ /
Нужно договариваться внутри, а не выносить на всеобщее обозрение внутренние проблемы.
Reginald Lethalin/
ну как бы у них есть законодательно закреплённое право на забастовку
Diego SalvadorReginald
Скорее только право на труд и прогул
Дмитрий Богданов/
главное не бухтеть
Алексей Четвергоф
Уволят и наймут новых. Чем крупнее и масштабнее компания, чем ниже уровень и требуемая квалификация персонала. Тем чаще такая ерундовина. Это нормально и неизбежно 😊
Andrey DolgАлексей
Забастовка в России, это с каких пор стало частой ерундовиной?
Ware WowAndrey
Да постоянно измывались над иностранцами на Форде, Хюндае и так далее, нашли себе жертв и пользовались...
Maksim Elizar'ev
Добро пожаловать профсоюзам к нам в страну, прямо по стопам Америки, только отстаём по уровню маразма на лет 30
Alexander Lisovoy
Сourier lives matter!)
VKbeatzRus .
Уйдут одни, придут другие.
Ничего не удастся, как и с забастовкой таксистов Яндекса.
У нас в стране рыночные отношения во всем. Не устраивает зарплата - ищи новое место работы.
Кирилл ВечкасовVKbeatzRus
Но вот прошел год-два, а ты все еще курьер, а рассчитывал устроиться для подработки и всего-то... Кому и куда такие уже нужны будут?
Ware Wow
Всегда есть один зачинщик, надо его убрать и всё, окажется, что все всем довольны.
Misha Shilkin
........
Pavel PokrovskyMisha
Не зашёл твой первонах
Misha ShilkinPavel
:(
Pavel Pokrovsky
А они трудоустроены в ДК или как в Яндексе?
Владислав СливкоPavel
Самозанятые, конечно же
WPSTUDIOPavel
Вроде как смз и по ГПХ
Alexander Lisovoy
Особенно черные курьеры...)