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Галина Мубаракшина
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Telegram-канал «Расстрига» рассказал о планируемой забастовке курьеров Delivery Club — компания начала проверку Материал редакции

Курьеры недовольны большим количеством штрафов и увольнениями, сообщал канал.

  • 4 июня 2020 года Telegram-канал «Расстрига» написал со ссылкой на одного из курьеров Delivery Club, что часть курьеров-партнёров сервиса планируют устроить забастовку 5 июня и не выходить на смены. Они жалуются на многочисленные штрафы и увольнения в компании. Сотрудники также записали видеообращение.
  • Delivery Club начала проверку, пишет «Прайм». В пресс-службе компании напомнили, что на фоне пандемии заработок у курьеров вырос, а в апреле-мае Delivery Club за свой счёт удвоила чаевые, которые курьерам в приложении оставляли пользователи.
  • Телеканал «360» сообщает, что поговорил с бывшим курьером сервиса Антоном Бабаевым. Тот якобы был уволен за создание чата в Telegram, где обсуждал проблемы сервиса. По его словам, писать о забастовке начали участники чата.
  • 1 июня Delivery Club отчитался о рекордных 5,5 млн заказов, выполненных в мае. Это втрое больше, чем в мае 2019 года, и на 1 млн заказов больше, чем в апреле, отметили в компании.
Обращение курьеров Delivery Club Telegram-канал «Расстрига»

#новость #доставка #deliveryclub

Галина Мубаракшина
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25 комментариев
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Ivan Smekalov

57

Курьеры DC — главные европейцы России:
✓ Передвигаются на велосипедах круглый год
✓ Устаивают забастовки и защищают свои права

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Dan Grigoryev

Ivan
4

ещё и мультикультурность высокая)

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Andrew Rusinas

Ivan
–5

фу, отвратительно!

Ответить

911

8

меил ру же ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Владислав Сливко

911
0

Большая часть Delivery Club принадлежит Сбербанку

Ответить

Mike K

Владислав
5

есть два стула... на одном Герф, на другом Гришин

Ответить

/ /

–24

Нужно договариваться внутри, а не выносить на всеобщее обозрение внутренние проблемы. 

Ответить

Reginald Lethalin

/
18

ну как бы у них есть законодательно закреплённое право на забастовку

Ответить

Diego Salvador

Reginald
0

Скорее только право на труд и прогул

Ответить

Дмитрий Богданов

/
0

главное не бухтеть

Ответить

Алексей Четвергоф

3

Уволят и наймут новых. Чем крупнее и масштабнее компания, чем ниже уровень и требуемая квалификация персонала. Тем чаще такая ерундовина. Это нормально и неизбежно 😊

Ответить

Andrey Dolg

Алексей
5

Забастовка в России, это с каких пор стало частой ерундовиной?

Ответить

Ware Wow

Andrey
1

Да постоянно измывались над иностранцами на Форде, Хюндае и так далее, нашли себе жертв и пользовались...

Ответить

Maksim Elizar'ev

3

Добро пожаловать профсоюзам к нам в страну, прямо по стопам Америки, только отстаём по уровню маразма на лет 30

Ответить

Alexander Lisovoy

2

Сourier lives matter!)

Ответить

VKbeatzRus .

1

Уйдут одни, придут другие.
Ничего не удастся, как и с забастовкой таксистов Яндекса.
У нас в стране рыночные отношения во всем. Не устраивает зарплата - ищи новое место работы.

Ответить

Кирилл Вечкасов

VKbeatzRus
0

Но вот прошел год-два, а ты все еще курьер, а рассчитывал устроиться для подработки и всего-то... Кому и куда такие уже нужны будут?

Ответить

Ware Wow

1

Всегда есть один зачинщик, надо его убрать и всё, окажется, что все всем довольны.

Ответить

Misha Shilkin

–12

........

Ответить

Pavel Pokrovsky

Misha
2

Не зашёл твой первонах

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Misha Shilkin

Pavel
0

:(

Ответить

Pavel Pokrovsky

0

А они трудоустроены в ДК или как в Яндексе?

Ответить

Владислав Сливко

Pavel
0

Самозанятые, конечно же 

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WPSTUDIO

Pavel
0

Вроде как смз и по ГПХ

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Alexander Lisovoy

–1

Особенно черные курьеры...)

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