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Ольга Такмазьян
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Карта: заведения «барных» улиц Санкт-Петербурга, которые затронет запрет на продажу алкоголя в местах до 50 м² Материал редакции

Авторы письма с просьбой не вводить ограничение предупреждают, что по всему городу пострадают более сотни точек.

11 комментариев
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В Санкт-Петербурге депутаты приняли закон, запрещающий продавать алкоголь в заведениях с площадью менее 50 м², расположенных в жилых домах. Если его подпишет губернатор города, запрет вступит в силу с начала 2021 года.

По мнению рестораторов, от закона пострадают в том числе бары и кафе, которые работали более пяти лет и уже стали частью культуры города. Таких заведений более сотни.

На карте — улицы Рубинштейна, Некрасова и Жуковского, которые считаются самыми «барными» в городе, и точки на них, которым придётся отказаться от алкоголя или закрыться.

#бары #алкоголь #законы

Ольга Такмазьян
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11 комментариев
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Аарон Малис

1

Какая разница, будет человек пить в большой наливайке или в маленькой наливайке? Как всегда, занимаются хуйней. 

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NotFop

0

Все "маленькие бары" в моем городе- это переделанные пивнушки, в которых поставили биотуалет и пару столиков, чтобы можно было повесить табличку, что после 10 вечера они "маленьких бар" и продавать ночью алкоголь.
Поправьте меня, если я что-то недопонимаю.

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Denis Markin

NotFop
2

В Москве стараюсь ходить именно в такие места, потому что они зачастую являются наиболее уютными и качественными. Скорее не люблю большие скопления людей, поэтому хожу "маленькие бары".  Выпиваю соответственно только внутри. 

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kei gelfer

NotFop
0

Позволю поправить: твой город и Питер — это не одно и то же. Разный экономический уровень, разная доступность площадей, разная барная культура

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Андрей Никифоров

0

Как по мне, если в городе закроются все пивнушки и наливайки, я этого не замечу.

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kei gelfer

Андрей
0

Заметишь: как минимум проходимость улиц снизится и будет опаснее ходить, а как максимум переместятся к тебе во двор гуляющие

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Ol Ka

kei
0

Опаснее ходить — потому что все трезвыми будут?

Ответить

kei gelfer

Ol
0

Потому что проходимость будет меньше, я же написал

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Dmitry Kuznetsov

0

какая-то совсем неактуальная карта. Заведений в разы больше. А кто ее делает?

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Аарон Малис

Dmitry
0

Удален

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Аарон Малис

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Комментарии

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Карта: заведения «барных» улиц…

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