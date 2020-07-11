Авторы письма с просьбой не вводить ограничение предупреждают, что по всему городу пострадают более сотни точек.

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В Санкт-Петербурге депутаты приняли закон, запрещающий продавать алкоголь в заведениях с площадью менее 50 м², расположенных в жилых домах. Если его подпишет губернатор города, запрет вступит в силу с начала 2021 года.

По мнению рестораторов, от закона пострадают в том числе бары и кафе, которые работали более пяти лет и уже стали частью культуры города. Таких заведений более сотни.