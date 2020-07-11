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Авторы письма с просьбой не вводить ограничение предупреждают, что по всему городу пострадают более сотни точек.
В Санкт-Петербурге депутаты приняли закон, запрещающий продавать алкоголь в заведениях с площадью менее 50 м², расположенных в жилых домах. Если его подпишет губернатор города, запрет вступит в силу с начала 2021 года.
По мнению рестораторов, от закона пострадают в том числе бары и кафе, которые работали более пяти лет и уже стали частью культуры города. Таких заведений более сотни.
На карте — улицы Рубинштейна, Некрасова и Жуковского, которые считаются самыми «барными» в городе, и точки на них, которым придётся отказаться от алкоголя или закрыться.
Какая разница, будет человек пить в большой наливайке или в маленькой наливайке? Как всегда, занимаются хуйней.
Все "маленькие бары" в моем городе- это переделанные пивнушки, в которых поставили биотуалет и пару столиков, чтобы можно было повесить табличку, что после 10 вечера они "маленьких бар" и продавать ночью алкоголь.
Поправьте меня, если я что-то недопонимаю.
В Москве стараюсь ходить именно в такие места, потому что они зачастую являются наиболее уютными и качественными. Скорее не люблю большие скопления людей, поэтому хожу "маленькие бары". Выпиваю соответственно только внутри.
Позволю поправить: твой город и Питер — это не одно и то же. Разный экономический уровень, разная доступность площадей, разная барная культура
Как по мне, если в городе закроются все пивнушки и наливайки, я этого не замечу.
Заметишь: как минимум проходимость улиц снизится и будет опаснее ходить, а как максимум переместятся к тебе во двор гуляющие
какая-то совсем неактуальная карта. Заведений в разы больше. А кто ее делает?
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