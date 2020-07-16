Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Первый продукт из сои, бобов и курятины, выращенной в лаборатории, партнёры планируют получить осенью 2020 года.
KFC и биотехнологическая лаборатория 3D Bioprinting Solutions (основана медицинской компанией «Инвитро») планируют начать производство полуфабрикатов из искусственного мяса, изготовленного с помощью биопринтера, сообщил vc.ru представитель ресторанной сети.
Партнёры хотят создать куриные наггетсы, которые по вкусу и внешнему виду будут максимально похожи на оригинальный продукт KFC. Лаборатория 3D Bioprinting Solutions будет разрабатывать технологию трёхмерной биопечати с использованием клеток курицы и растительного сырья.
Компании рассчитывают получить готовый продукт для тестирования уже осенью 2020 года в Москве. Размер инвестиций в проект партнёры не раскрывают.
«Идея крафтового "мяса будущего" возникла в ответ на рост популярности здорового питания. Продукты на основе клеточного мяса экологически чистые и более этичные», — рассказал vc.ru представитель KFC.
При производстве искусственного мяса в конечный продукт не попадают различные добавки, допустимые в традиционном фермерстве и животноводстве, отметили в компании.
Лаборатория 3D Bioprinting Solutions открыта в 2013 году, она специализируется на разработке биопринтеров, материалов для трёхмерной печати и производстве лекарственных препаратов, указано на сайте компании. По данным базы «Контур.Фокус», 99% в компании принадлежит ООО «Инвитро-Москва», 1% — сооснователю группы компаний «Инвитро» Александру Островскому.
За рубежом KFC сотрудничает с производителем искусственного мяса Beyond Meat. В августе 2019 года партнёры начали тестировать «куриные» наггетсы, а в январе 2020 года расширили географию продаж в США.
На момент написания заметки компания не ответила, почему Beyond Meat не стала партнёром по проекту в России.
Раз в месяц ем острые крылья в кфс. Считаю их лучшими. Это не просто еда, но и причина жить! Во всех московских пабах беру крылья, почти всегда они хуже, либо нечто подобное за 500-600р, что дорого.
Эксперименты показали, что бургеры будут тоже ничего, если класть их в холодильник и есть холодными в 2-3 ночи
а самому сделать не проще? уж раз в месяц то можно себя порадовать, чем жрать хз что из кфс. тем более они изменили рецептуру, и сильно убавили специи, заменив крахмалом.
Класс. Искусственного пива у нас кучи! Искусственный организм надо теперь покупать.
Граница между бедным или средним классом и очень богатыми все чётче. Уверен вторые владеют KFC и прочими и никогда не будут есть ту продукцию которую производят/продают.
Да и Гейтс бигмаком не брезгует.
Даже Баффет колу и бигмак жуёт на камеру. Однако они при этом прямо или косвенно зарабатывают на обычных потребителях. И для них это как "заглянуть как живут обычные люди".
то есть сейчас оно в KFC не искусственное?
В кфс настоящая курица.
Единственный минус - в некоторых местах мясо для бургеров перезамораживают - курица становится сухой и жесткой, но такое у меня было в единичных случаях и в определенных точках.
А вот крылышки/ножки - там даже артерии между костями крыла есть - разницы с крыльями из магазина вообще 0.
Тренд века - искусственные продукты. Ну, хоть один раз напишите сравнительный анализ аминокислот, витаминов, ферментов, а так же усвояемостью организмом.
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