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Еда
Галина Мубаракшина
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KFC запланировала начать производство наггетсов из искусственного мяса в партнёрстве с «дочкой» «Инвитро» Материал редакции

Первый продукт из сои, бобов и курятины, выращенной в лаборатории, партнёры планируют получить осенью 2020 года.

18 комментариев
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KFC и биотехнологическая лаборатория 3D Bioprinting Solutions (основана медицинской компанией «Инвитро») планируют начать производство полуфабрикатов из искусственного мяса, изготовленного с помощью биопринтера, сообщил vc.ru представитель ресторанной сети.

Партнёры хотят создать куриные наггетсы, которые по вкусу и внешнему виду будут максимально похожи на оригинальный продукт KFC. Лаборатория 3D Bioprinting Solutions будет разрабатывать технологию трёхмерной биопечати с использованием клеток курицы и растительного сырья.

Компании рассчитывают получить готовый продукт для тестирования уже осенью 2020 года в Москве. Размер инвестиций в проект партнёры не раскрывают.

«Идея крафтового "мяса будущего" возникла в ответ на рост популярности здорового питания. Продукты на основе клеточного мяса экологически чистые и более этичные», — рассказал vc.ru представитель KFC.

При производстве искусственного мяса в конечный продукт не попадают различные добавки, допустимые в традиционном фермерстве и животноводстве, отметили в компании.

Лаборатория 3D Bioprinting Solutions открыта в 2013 году, она специализируется на разработке биопринтеров, материалов для трёхмерной печати и производстве лекарственных препаратов, указано на сайте компании. По данным базы «Контур.Фокус», 99% в компании принадлежит ООО «Инвитро-Москва», 1% — сооснователю группы компаний «Инвитро» Александру Островскому.

За рубежом KFC сотрудничает с производителем искусственного мяса Beyond Meat. В августе 2019 года партнёры начали тестировать «куриные» наггетсы, а в январе 2020 года расширили географию продаж в США.

На момент написания заметки компания не ответила, почему Beyond Meat не стала партнёром по проекту в России.

#новость #kfc

Галина Мубаракшина
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18 комментариев
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Ivan Vishnyakov

2

Раз в месяц ем острые крылья в кфс. Считаю их лучшими. Это не просто еда, но и причина жить! Во всех московских пабах беру крылья, почти всегда они хуже, либо нечто подобное за 500-600р, что дорого.

Эксперименты показали, что бургеры будут тоже ничего, если класть их в холодильник и есть холодными в 2-3 ночи

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Олег Саенов

Ivan
0

а самому сделать не проще? уж раз в месяц то можно себя порадовать, чем жрать хз что из кфс. тем более они изменили рецептуру, и сильно убавили специи, заменив крахмалом.

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Roman Trifonov

Ivan
0

Имхо, в кфс они слишком острые. Беру в Додо крылья, вот там шедевр. 

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Игорь Крафт

1

Класс. Искусственного пива у нас кучи! Искусственный организм надо теперь покупать.

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Ivan Nezgovorov

Игорь
2

Быстрее бы, а то это гавно что на мне так нестабильно(

Ответить

Гриша Булыжников

1

эмм... чем вас там кормят?

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Антон

1

Составьте список кто настоящей едой торгует.

Ответить

Денис Губачёв

–1

Граница между бедным или средним классом и очень богатыми все чётче. Уверен вторые владеют KFC и прочими и никогда не будут есть ту продукцию которую производят/продают.

Ответить

tommyscz

Денис
1

Почему не будут? Даже Трамп любит ведерко из KFC затрепать.

Ответить

Сергей Михельсон

tommyscz
1

Да и Гейтс бигмаком не брезгует.

Ответить

Денис Губачёв

Сергей
0

Даже Баффет колу и бигмак жуёт на камеру. Однако они при этом прямо или косвенно зарабатывают на обычных потребителях. И для них это как "заглянуть как живут обычные люди".

Ответить

Даниэль Фельдман

0

то есть сейчас оно в KFC не искусственное?

Ответить

Arseny Randin

Даниэль
0

Кто знает😏

Ответить

Mikhail Golovanov

Даниэль
0

В кфс настоящая курица.
Единственный минус - в некоторых местах мясо для бургеров перезамораживают - курица становится сухой и жесткой, но такое у меня было в единичных случаях и в определенных точках.
А вот крылышки/ножки - там даже артерии между костями крыла есть - разницы с крыльями из магазина вообще 0.

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alex twit

0

Увидал в переке биёндмит за 999 рушлей. Долго думал

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BearStrikesBack

0

Наггетсы из анализов - это что-то новенькое

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Иван Иванович

0

Тренд века - искусственные продукты. Ну, хоть один раз напишите сравнительный анализ аминокислот, витаминов, ферментов, а так же усвояемостью организмом.

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