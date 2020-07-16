Первый продукт из сои, бобов и курятины, выращенной в лаборатории, партнёры планируют получить осенью 2020 года.

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KFC и биотехнологическая лаборатория 3D Bioprinting Solutions (основана медицинской компанией «Инвитро») планируют начать производство полуфабрикатов из искусственного мяса, изготовленного с помощью биопринтера, сообщил vc.ru представитель ресторанной сети.

Партнёры хотят создать куриные наггетсы, которые по вкусу и внешнему виду будут максимально похожи на оригинальный продукт KFC. Лаборатория 3D Bioprinting Solutions будет разрабатывать технологию трёхмерной биопечати с использованием клеток курицы и растительного сырья.

Компании рассчитывают получить готовый продукт для тестирования уже осенью 2020 года в Москве. Размер инвестиций в проект партнёры не раскрывают.

«Идея крафтового "мяса будущего" возникла в ответ на рост популярности здорового питания. Продукты на основе клеточного мяса экологически чистые и более этичные», — рассказал vc.ru представитель KFC.

При производстве искусственного мяса в конечный продукт не попадают различные добавки, допустимые в традиционном фермерстве и животноводстве, отметили в компании.

Лаборатория 3D Bioprinting Solutions открыта в 2013 году, она специализируется на разработке биопринтеров, материалов для трёхмерной печати и производстве лекарственных препаратов, указано на сайте компании. По данным базы «Контур.Фокус», 99% в компании принадлежит ООО «Инвитро-Москва», 1% — сооснователю группы компаний «Инвитро» Александру Островскому.

За рубежом KFC сотрудничает с производителем искусственного мяса Beyond Meat. В августе 2019 года партнёры начали тестировать «куриные» наггетсы, а в январе 2020 года расширили географию продаж в США.